เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความสามารถจะโดนกันซีน งานค่อนข้างเอาอยู่ แต่ความคิดใหม่ๆ สิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลง หากอยู่ในมือชาววันอาทิตย์อาจยังไม่ถึงเวลา ค้าขายโดนกดราคา สมัครงานโดนกดค่าแรงด้วยข้ออ้างร้อยเหตุผล ค้าขายระวังการเงิน ส่วนแบ่ง ต้องใส่ใจมากๆ ช่วงนี้ลองตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่ปลื้ม เงินเข้าหา คนรักเมตตาเป็นแรงผลักดันตลอดสัปดาห์นี้ งดการเสี่ยงลาภลอย ลงทุนสวนกระแสจะดีมากๆ
ความเข้าใจทำให้คนนอกทำอะไรในสถานะหัวใจชาววันอาทิตย์ไม่ได้ มีเวลาให้น้อย เจอกันไม่บ่อย แต่ความรักยังเดินหน้าสม่ำเสมอ อย่าตกปากรับคำใครเป็นแฟน แต่เก็บไปคิดให้ดี เพศทางเลือกคนใกล้ตัวหวังผลประโยชน์มากกว่าให้ความจริงใจ
คนเกิดวันจันทร์
คนรอบกายพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุน งาน เงิน เปิดกว้างให้คุณปล่อยของ จะมีคนวิ่งกลับมาหา ข้อเสนอที่เคยเสียเปรียบจะดีขึ้น แต่ไม่ควรเจรจาด้วยตัวเอง เข้าหาสถาบันการเงินเหมาะสมกับโอกาสเตรียมผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ของหายได้คืน ทำบุญเกี่ยวกับหลอดไฟ เทียนไข ค่าน้ำไฟวัดช่วยให้ปัญหาหนักๆ เบาลง จะมีคนพยายามเล่าเรื่องเท็จให้คุณสงสาร หรือชักชวนลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความมั่นคง ต้องระวังให้มาก
อกหักยังไม่หาย แต่คุณพร้อมจะมูฟออนออกจากจุดเดิม รักเก่ากลับมาคุยเพราะธุรกรรมบางเรื่อง และพวกเขาอาจช่วยเหลือคุณในมิติอื่นอีกด้วยทั้งเรื่องงาน เรียน เงิน ครอบครัวจะปลื้มเขยสะใภ้คนใหม่ ใครลุ้นทายาทยังต้องรอ เพศทางเลือกคุณมีโอกาสจากคนใกล้ตัว
คนเกิดวันอังคาร
เปลี่ยนนาย เปลี่ยนลูกน้อง หรือมีการโอนเปลี่ยนความรับผิดชอบปุบปับ มีเวลาตั้งตัวน้อย งานตรงหน้าอาจชะงักเพราะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอย มีข่าวน่ายินดีเพราะการสอบ การแข่งขัน หรือเรื่องเรียนที่กำลังลุ้น ค้าขายต้องยอมเสียผลประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์เรื่องอื่น การเงินใช้จ่าย ลงทุนใดๆ ได้ตลอดวัน ลาภ โอกาสมาจากคนอายุน้อยเพศเดียวกัน สุขภาพช่องปากได้จ่ายเงินซ่อม มีคนทำให้เสียใจ
อินเลิฟอาจบอกใครไม่ได้ หรือไปตกหลุมรักคนมีเจ้าของแล้ว ระวังเสียงานเพราะความรักที่มีปัญหามากระทบ คนในแสงไฟต้องระวังเป็นพิเศษ คนมียศ ตำแหน่ง เครื่องแบบ เนื้อหอมกับทั้งคนโสดและคนมีเจ้าของแล้ว เพศทางเลือก มีคนมาง้ออย่าให้พวกเขาคิดนาน
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่ตึง เคร่งครัดเกินไป ถึงเวลาปล่อยวาง ลองเวลาอาจไม่สามารถควบคุมได้ งาน ดีร้ายผิดพลาดเล็กน้อยต้องช่วยกันรับผิดชอบ สายสนับสนุนมีโอกาสย้ายงาน มีคนต้องการตัวให้คุณไปช่วยงานเป็นพิเศษ รับจ็อบเสริมวันหยุด งานอาจหนักเกินไป ใช้ทั้งเงินสดและเครดิตหมุนเงินช่วงสองสามวันนี้ การลงทุนเน้นตามกระแส ทองคำ ค้าส่ง อุตสาหกรรมเหล็ก เข้าทางกับดวงชะตา สุขภาพทรงๆ ตัว ไม่น่ากังวล
ส่วนความหัวใจ อยู่แบบนี้ดีต่อใจ แต่ฝ่ายตรงข้ามอาจถามหาความมั่นคง ถ้าคุณไม่ขยับอะไรเลย อาจมีคู่แข่งเข้ามาเปรียบเทียบ รักต่างวัยคบกันยาว แต่คนรอบตัวและคนในครอบครัวยังไม่เห็นด้วย เสริมดวงปรับเสน่ห์ ให้ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์
คนเกิดวันพฤหัสบดี
แรงสนับสนุนมักมาจากคนไม่สนิท คนห่างไกลจะเห็นความสามารถ งานอึดอัดเพราะมีการเล่นพวก หรือคำพูดของคนอื่นทำให้โดนเข้าใจผิด ฟรีแลนซ์มีโอกาสนำเสนอ ขายงานครั้งสำคัญ แต่มีข้อแลกเปลี่ยนแอบแผงให้คิดเยอะ การเงินหยิบใช้คล่องตัว ไม่เหมาะลงทุน แต่มองเรื่องออมระยะยาวดำเนินการได้ตามใจประสงค์ สุขภาพระบบหัวใจ เลือด ออฟฟิศซินโดรมจะเข้ามาทักทาย
ปรับดวงความรักด้วยการตื่นเช้าทำบุญใส่บาตร จะโสดหรือมีคู่ หนุนบุญเสริมดวงเล็กๆ น้อยๆ จะดี เรื่องเข้าใจผิดทำให้คนโสดพบเจอคนใหม่ที่ดีกว่า อย่าเสียดายโอกาสที่พลาดการเข้าหาใครสักคน คนที่มีคู่แล้วปากเสียง ผิดใจเคลียร์ให้จบ อย่าข้ามวัน เพศทางเลือกมีคนมาชอบ
คนเกิดวันศุกร์
อยู่นิ่งเอาไว้จะได้เปรียบ รอบตัวมักมีเรื่องชวนหัวร้อนตลอดวัน งาน การเรียน การสอบ นำเสนองาน มีรายละเอียดเล็กๆ ที่คุณต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ การค้าลูกค้าใหม่เริ่มเข้ามาหา ช่องทางแบบพบหน้า ทำให้ชาววันศุกร์ได้เปรียบในการเจรจา ต่อรอง นักลงทุนเคลื่อนไหวตอนบ่ายจะสมหวัง สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย ของมีค่าจะหายไม่ได้คืน มีโอกาสคุยเรื่องมรดก ทรัพย์สินในบ้านกับคนในครอบครัว
คนไกลสายตาจะส่งข่าวหรือกลับมาหา งานทำให้คนมีคู่เป็นโสด มีปัญหาความรักเพราะเรื่องเวลา ลุ้นรักใหม่ใจต้องนิ่ง มุมมองที่คุณเคยมองข้ามของใครบางคน ทำให้คนโสดแพ้ทางโดนตกหัวใจ รักออนไลน์ยังคบหาและคุยกันได้ อย่าใจอ่อนกับคนอยากรีเทิร์น
คนเกิดวันเสาร์
ความชัดเจนตั้งไว้เป็นสารตั้งต้นของวันนี้ จะไม่มีใครใส่ร้ายคุณได้ ได้สร้างชื่อเสียงเพราะมีคนให้เครดิตและสนับสนุนผลงาน มนุษย์เงินเดือนตำแหน่งใหม่ เงินใหม่ งานใหม่ มงกำลังจะลง อยู่ในกรอบของกฎระเบียบเอาไว้จะปลอดภัย การเงินติดลบเล็กน้อยเพราะเรื่องฉุกเฉิน อย่าเข้าหุ้นกับคนสนิทในช่วงสองสามวันนี้จะเสียเปล่า สุขภาพของคนในครอบครัว ได้ลางาน ได้แบ่งเวลาไปดูแลใกล้ชิด
ไกลสายตามีคนคิดถึง ความรักกำลังเดินหน้ากับคนที่ห่างไกลด้วยระยะทาง แต่หากเจอคนใหม่ในต่างแดน อยู่ห่างเอาไว้ก่อนเป็นดี คนมีคู่สะแสร้งเป็นโสด เรื่องเข้าใจผิดทำให้คนรักมีปากเสียง หรือหากกำลังพยายามจีบคนใกล้ตัวให้เตรียมใจเอาไว้บ้าง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **