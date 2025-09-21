เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
กระจายงาน ความรับผิดชอบให้คนที่เหมาะสม คุณจะไม่แบกและงานสำเร็จเร็วกว่าเดิม สัปดาห์นี้ค่อนข้างเอาอยู่กับทุกสถานการณ์ แต่คำพูดของคนรอบตัวทำให้เสียสมาธิ การแข่งขันไม่โดดเด่น หาเช้ากินค่ำหากมีคนชวนทำงานประจำรีบพิจารณา การใช้จ่ายเก็บออมไว้น้อย หมุนเงินผ่านดั่งบัญชีม้า บ้าน ที่ดินให้โชค สุขภาพออฟฟิศซินโดรมจะแสดงอาการ ทำบุญคนตาบอดจะดี อุปสรรคจะเบาบาง
เป้าหมายอาจเข้ามาหาคนโสดเอง พวกเขาจะถามคุณตรงๆ เรื่องความรู้สึก หรือการแสดงออกตามที่พวกเขาเห็น และคาดเดาด้วยสายตา หมดเวลาเขินหรือเก็บทรงจะเสียโอกาส คนมีคู่ แฟนใส่ใจเรื่องเงินในบ้านเป็นพิเศษ
คนเกิดวันจันทร์
การเดินทากำลังจะเกิดขึ้น ไปแบบเต็มใจหรือความจำเป็นล้วนดีทั้งนั้น อุปสรรคของงานอยู่ที่ความคิดเห็นส่วนตัวของคนที่เป็นหัวหน้า โดนขัดขวางไม่ให้งานสำเร็จโดยคู่แข่งที่ไม่ค่อยแสดงตัว อยากเริ่มต้นใหม่ ค่อยๆ ออกตัว ทุ่มเงินกับการเปิดดีล เปิดกิจการหรือเริ่มหาทำเลใหม่ๆ ทำได้ตลอดสัปดาห์นี้ นักลงทุน ตลาดบริการ แฟชั่น เคมีภัณฑ์โดดเด่น อย่าไว้ใจคนสนิทจะเสียเพื่อนและเสียทรัพย์
มั่นใจในตัวคนข้างกาย อย่าให้ลมปากคนอื่นทำให้คุณสับสน คนโสดตกหัวใจคนในเครื่องแบบ คนมียศ ตำแหน่งเข้าหาคุณในช่วงนี้จรดปลายปี เพศทางเลือก อาจเป็นตัวเลือกของคนอื่น แต่มีคนเลือกคุณแล้วทั้งใจใกล้ๆ ตัว
คนเกิดวันอังคาร
ความตั้งใจโดนมองข้าม และช่วงนี้เจ้านาย คนอาวุโสทั้งในบ้านนอกบ้านเรียกหาคุณบ่อย คาดหวังให้คุณทำธุระสำคัญให้ เวลาตลอดวันเหมือนมีน้อย คุณมีสิ่งที่ต้องดำเนินการหลายเรื่อง การใช้จ่าย หยิบยืมหรือประหยัดแล้วแต่ละคน แต่การลงทุนระยะยาวกำลังให้กำไรและสิ่งดีๆ เข้ามาหา อย่าเทขายตามกระแส อาจเสียดายในวันหน้า สุขภาพ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษต้องระมัดระวัง
ความรักทำให้คนโสดมีกำลังใจ โดยเฉพาะในโหมดแอบชอบ แอบปลื้ม มีโอกาสเจอคนที่ชอบบ่อยๆ รู้จักกันมากขึ้น งานดีเรียนปัง ส่วนคนมีแฟน กำลังจะมีบททดสอบเข้ามาทำให้คุณทั้งคู่เปราะบาง ทะเลาะกันง่ายกับเรื่องเล็กๆ
คนเกิดวันพุธ
มาทีหลังโอกาสดีกว่า ในเรื่องส่วนตัวหรือการทำงาน ถึงเวลาเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นของคนอื่นแล้วเอามาสร้างสิ่งที่ดีกว่า มนุษย์เงินเดือนอาจโตปุบปับ งานท้าทาย และต้องสร้างผลงานโดดเด่น การเงินต้องใจร้ายกับคนรอบตัว เซฟตัวเองเอาไว้ก่อน อสังหาริมทรัพย์ติดลบ แต่กองทุนต่างแดน ตลาดต่างถิ่นยังสดใส ใครทำงานไปเรียนไประยะนี้กดดันแต่มีความสำเร็จรออยู่
ความสัมพันธ์คืบหน้าเพราะคนใกล้ตัวช่วยสนับสนุน จะมีคนเชียร์คนโสดให้กับคนที่คุณแอบชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รักออนไลน์ มีโอกาสออกเดต พบหน้ามีโมเมนต์ดีๆ คนแต่งงานแล้ว เสน่ห์แรง มีคนมาตีสนิทให้คนรักหึงหวง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนกำลังตกหลุมรักการทำงาน ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่ง อาจมีเวลาให้ครอบครัวหรือสังคมรอบตัวน้อยลง เสื้อผ้าโทนสดใส สีโดดเด่นการเงินจะเด่นตามไปด้วย เจรจาสิ่งใดลุ้นสมหวังดังใจ อย่ากินอาหารเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวจะขัดลาภ ลงทุนกับธุรกิจเสริม หรือรับงานวันหยุด อุปสรรคเยอะแต่คอนเน็กชั่นเพียบ วันนี้เหมาะกับการเจรจา ประชุมแบบไม่พบหน้า สุขภาพระวังติดโรคจากคนใกล้ๆ ตัวที่เจอบ่อยๆ
เน้นความชัดเจน คนพูดน้อย คุยไม่เก่งวันนี้จะเสียโอกาส หากเป็นคนมีคู่ เจอคุณแฟนหัวร้อนชวนทะเลาะบ่อยๆ อยากง้อใครต้องไปเจอหน้า อธิบายตรงๆ เพื่อความสบายใจ แม่พ่อจะกดดันให้คนโสดมีคนจูงมือ หรือบางครอบครัวกำลังกดดันและลุ้นทายาทคนใหม่
คนเกิดวันศุกร์
เอาความสบายใจเป็นที่ตั้ง ใส่ใจตัวเอง แคร์คนอื่นให้น้อยจะดีต่อกายและใจ วันนี้พยายามทำอะไรคนเดียว งาน หรือกิจวัตรประจำวัน เพราะคนช่วยเหลือหายาก และมาไม่ทันเวลา ยานพาหนะที่มีรอยขีดข่วนไม่ต้องรีบซ่อมให้พ้นปลายเดือนไปเสียก่อนจะดี การคุยธุรกิจต้องมีคนกลางและพยานรู้เห็น จะโดนคนรู้จักโกง ติดต่อราชการ หรือสมัครสอบแข่งขันทางสว่างราบรื่น ฝันร้ายจะโชคดี
คนรักจะไม่สบาย หรือคนในครอบครัวจะป่วยทำให้สถานะแฟนพบหน้ากันน้อย งอนกันเก่ง ด้วยงานและเรื่องจำเป็นสารพัด ใครกำลังหย่าร้าง อย่าใจอ่อนกับข้อตกลงและไม่ควรคุยนอกรอบ เพศทางเลือกจะได้เริ่มต้นใหม่
คนเกิดวันเสาร์
มีเหตุให้ผิดเวลา ผิดวัน หรือเลื่อนกำหนดการณ์ของสิ่งสำคัญ หยิบจับอะไรพ่วงแผนสำรองเอาไว้ด้วยเสมอจะปลอดภัย การเดินทางติดลบ คนต่างถิ่นให้โทษ จะมีคนพยายามป้ายความผิด มีเรื่องเข้าใจผิด ผ่อนชำระอะไรอยู่หนี้จะลดลงหรือได้เทปิดสิ่งที่ผ่อนมานาน ทุกข์ใจให้ไหว้พระในบ้านด้วยดอกไม้หอม จะมีทางสว่าง สุขภาพผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านจะไม่สบาย หรือทรุดลงกว่าที่เป็นอยู่
ความสัมพันธ์มีคู่แทรก เข้ามาแบบไม่ได้คิดอะไร แต่คนข้างกายหึงไปแล้ว รักต่างวัย จะได้ปรับจูนกันครั้งใหญ่ คนว่างๆ มีคนชอบสิ่งเหมือนกันเข้ามาตกหัวใจ มีดวงแจกการ์ด เปิดตัวคนรัก หรืออมยิ้มเมื่อโดนขอแต่งงานในไม่ช้า
