เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 20 - 26 ก.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
การเงินและการใช้จ่ายลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ติดขัด เฝ้ารอ จะเริ่มขยับทั้งด้วยกำลังตัวเองและแรงสนับสนุนของคนรอบข้าง แต่ให้ระวังปากเสียงที่มาจากเรื่องเงิน สุขภาพทุ่มกับการดูแลมากกว่ารักษา
การงาน สับเปลี่ยนหน้าที่ จะได้ลองทำงานจุดอื่น เปลี่ยนตำแหน่งกับเพื่อน เรื่องใหม่ในเวย์เดิมที่ท้าทาย
ค้าขายแรงกดดันมาจากคู่แข่งหน้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิม ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ
การเงิน ตั้งเป้าการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์จะขายได้ แต่ราคาไม่แรงเท่าไร
ล้มบนฟูกหรือล้มตามกระแสตลาด อย่ารีบถอดใจคุณมีโอกาสแก้ตัวช่วงท้ายสัปดาห์ไปแล้ว
ความรัก มีคนกลับมาหาแต่สบายใจหากวางใจกันไว้ที่สถานะเพื่อน คนร่วมงานจะมาชอบคนโสด
ส่วนใครมีคู่อยู่แล้ว มีลุ้นได้ทายาทคนใหม่ หรือเปิดตัวคนรู้ใจกับครอบครัวในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เร่งรีบเพื่อรอรับงานสำคัญ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจดูธรรมดา แต่สำคัญในงานเหล่านั้นเสมอ ชาวราศีพฤษภอย่าน้อยใจในวาสนา การลงแรงแข่งขัน ทุ่มทุนอาจไม่ใช่ทาง มักเจอเด็กเส้นบ่อยครั้ง
การงาน รักษาตำแหน่งของตัวเองให้ดี อย่าวางใจให้บริวารหรือคนอื่นดูแลแทนมากเกินไป ตำแหน่งจะปลิว
คนหางานใหม่ท้าทายด้วยคู่แข่งคุณภาพสูง ค้าขายมีโอกาสเล่นตลาดใหญ่ขึ้น ราชการโดนเพ่งเล็ง
การเงิน หยิบใช้หรือเก็บรักษาระดับความเหมาะสม ช่วงนี้จ่ายกับเรื่องตามใจตัวเองค่อนข้างมาก ระวัง
กระเป๋าแห้งก่อนสิ้นเดือน ของสะสม อสังหาริมทรัพย์ของเก่าเก็บซื้อขายได้ราคา งดเสี่ยงโชค
ความรัก คนสนิทจะค่อยๆ ชอบค่อยๆ ปลื้มคุณอย่างเงียบๆ หากกลัวเสียเพื่อน เว้นระยะไว้ไม่เสียหาย
แต่คนแต่งงานแล้วระมัดระวังข่าวลือเรื่องเข้าใจผิดจะทำให้มีปากเสียงหรือกลับกลายเป็นโสด
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ระวังอุบัติเหตุในบ้าน ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือออกจากบ้านยามวิกาลในช่วงนี้ สุขภาพจะได้ทุ่มเทใส่ใจ หัวใจ ไมเกรน โรคภูมิแพ้จะกำเริบ ทำบุญคนตกงานแล้วจะปัง
การงาน มักโดนมองเป็นต้นแบบ เป็นไอดอล ตัวอย่างที่ดีของคนอื่น และโดนเพ่งเล็งไปพร้อมกัน มีดวง
ตกงานแบบสมัครใจ ฟรีแลนซ์อย่าลองข้ามงานเล็ก อย่าไว้ใจเพื่อนร่วมงานหน้าเก่าจะโดนหลอก
การเงิน จับจ่ายเพื่อทำให้ดีขึ้น เพิ่มสกิลความรู้ ดูแลสุขภาพ หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ไม่ค่อยได้เก็บเงิน
อย่านำทรัพย์สินไปหมุนเป็นเงินสด การลงทุนเด่นกับตลาดทางเอเชียหรือธุรกิจพลังงาน
ความรัก การเงินที่พ่วงกับความรักทำให้คนอยากจบสัมพันธ์มีปัญหาในเชิงนิตินัย คนโสดโดนปัดตก
ตั้งแต่ยังไม่รู้จักกัน มีคนเสียดายที่เคยปฎิเสธคุณ เพศทางเลือกมีลุ้นรักใหม่จากคนอ่อนวัย
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ชาวกรกฎที่พึ่งเปลี่ยนงาน เปลี่ยนที่อยู่อาศัย คุณมีโชคลาภจากคนอายุน้อย มีโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เป็นกระแสเทรนด์ จะได้เปรียบมากๆ เสริมดวงให้โดดเด่นทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีก
การงาน จัดมุมทำงานที่คุณใช้ประจำให้สดใส มีชีวิตชีวา ถึงเวลาโละของทิ้ง รวมทั้งสะสางงานเก่า แล้วโชค
โอกาสจากเจ้านายจะวิ่งเข้ามาหา สายการค้าทำเลใหม่ที่เคยมองข้ามต้องกลับมาใส่ใจ
การเงิน คนในเครื่องแบบจะเสียรู้เชิงธุรกิจ เสียทรัพย์เพราะความไว้วางใจ จ็อบเสริมเปลี่ยนสถานะเป็นงาน
จริงในไม่ช้าเพราะได้เงินค่อนข้างมาก จะได้เอาเครดิตชื่อเสียงค้ำประกัน บ้านที่ดินจะหลุดจำนอง
ความรัก อาจเข้ามาหาคนโสดในเวลาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร คุณมีสิ่งอื่นต้องโฟกัสมากกว่า คนที่เข้ามา
ทำให้สบายใจ แต่มักทำให้คนเข้าใจผิดและอาจกลายเป็นมือที่สามในตอนท้าย ต้องดูให้ดีๆ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
มีคำโกหก หลอกลวงจากคนรอบตัว สัปดาห์นี้ไว้ใจอะไรค่อนข้างยาก พยายามเป็นกลาง แต่สุดท้ายคุณต้องเรื่องพรรคฝ่าย สุขภาพทรงๆ ตัว การโยกย้ายมีปัญหาในการปรับตัวหรืออยู่อาศัย โชคลาภมีประปราย
การงาน เรียนรู้จากรุ่นพี่ รุ่นน้องที่อยู่มาก่อน งานค่อนข้างไปได้ดี แค่คุณทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเรียนรู้เสมอ
สายวิชาชีพ การตัดสินใจช่วงนี้มาพร้อมความรับผิดชอบ ตกงานที่ไหนสัมภาษณ์ทันทีคุณมีลุ้นที่นั้น
การเงิน เปลี่ยนโยกย้ายการลงทุนเหมาะสม จะสบายใจมากขึ้นกับการจัดระเบียบการเงินที่มีอยู่ ออกตัวช่วง
ต้นสัปดาห์ ซื้อขายค่อนข้างดี แต่ตลาดต่างแดนไม่ค่อยสดใส ค้ำประกันให้ยืมเงินเลือกตามสบายใจ
ความรัก อย่าไว้ใจแม้คบหากันอยู่แล้ว เพราะมีคนอื่นพร้อมจะเข้ามาคั่นกลางความรักของคุณอยู่เสมอ
ส่วนคนว่างๆ อยู่เป็นคนปรับทุกข์ให้เพื่อนที่อกหัก หรือดูแลเพื่อนที่หย่าร้าง มากกว่าสนใจเรื่องตัวเอง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
เริ่มต้นใหม่กับการจัดระเบียบวินัย ช่วงนี้ชาวราศีกันย์พร้อมออกตัว ปรับตัวให้ดีกว่าเดิม ความขยัน อาจมีแรงใจพิเศษที่บอกใครไม่ได้ ยานพาหนะให้ลาภ อย่าไว้ใจคนสนิทจะมีเรื่องเสียน้ำตา
การงาน เจ้านายรัก ใส่ใจความคิดเห็น เรียกหาคุณบ่อยครั้ง เก็บทีเด็ดเอาไว้บ้าง จะดีในตอนท้ายของงาน
ดีลงานใหม่ในต้องนิ่ง อย่าหัวร้อน คนใกล้ตัวจะพยายามโยนความผิดให้คุณออกหน้างาน
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์หรือซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่น ช่วยเสริมดวงการเงินให้ตล่องตัว นักลงทุน
เกาะกระแสเล็ก ไม่ทิ้งตลาดใหญ่ยังไปได้ราบรื่น มีข่าวดีเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรง
ความรัก อินเลิฟแต่ไม่แสดงออก และมักโดนจับได้ในไม่ช้านี้ คนวัยเดียวกันคุยกันรู้เรื่อง แต่หากไม่เปิด
ฉากก่อน อาจพลาดโอกาสงาม ด้านคนมีคู่แล้ว ลุ้นทายาทยังไม่สมหวัง แต่มีข่าวดีจากคนรักให้ดีใจ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ต้องยอมแลก กล้าได้กล้าเสีย ยอมปล่อยมือจากบางเรื่องเพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งกว่า สัปดาห์นี้ไม่มีอะไรสมหวังทั้งหมด คุณย่อมต้องวางหมากตัวหนึ่ง เพื่อเลือกเก็บออีกตัวเสมอ ความฝันทักเตือนคนพาลใกล้ๆ ตัว
การงาน ไว้ใจและต้องสนับสนุน ถึงเวลาส่งต่องาน ตำแหน่ง วางตัวคนที่จะเข้ามาแทนในอนาคต เพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าสู่สิ่งที่ดีมากกว่า ทดลองงานฝึกงานจะมองงานใหม่ ไม่หวังการบรรจุที่เดิม
การเงิน หามาก็หมุนออก เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ รับจ่ายกับเรื่องรอบตัว บัตรเครดิตใช้อย่างระมัดระวัง
การลงทุนเก็บออมระยะยาวเลือกตามที่ชอบที่ถนัด กองทุน สลาก สินทรัพย์ ฯลฯ
ความรัก คนอายุมากกว่าไว้ใจได้ แต่คนใกล้ตัวที่สบายใจ อาจอยู่ใกล้เพียงกายใจอยู่กับคนอื่น
คนโสดใจลอยอยู่กับคนพิเศษ คุณอาจชอบเพื่อน ใจฟูกับคนที่เจอหน้ากันบ่อยๆ มีดวงแจกการ์ด
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
อะไรที่ช้า มีเวลาคิดเสมอ ช่วงนี้ชาวพิจิก จะได้ทบทวนการตัดสินใจของตัวเอง ต้องออกหน้ารับแทนคนในความปกครอง บ้าน ที่ดินให้โชค คนในครอบครัวและเพศทางเลือกคือผู้ช่วยแก้ปัญหาที่ดี
การงาน งานเก่าที่เริ่มใหม่ ตั้งใจกับโอกาสครั้งนี้ให้ดี การรวมกลุ่มเพื่อทำงานจะมีปัญหา ชะงักเพราะ
เงิน ความคิดหรือความเป็นผู้นำ คนในเครื่องแบบโดดเด่นกับอาวุโสน้อยจะได้เติบโต
การเงิน รับผิดชอบเรื่องในบ้าน คนในครอบครัวจะสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจากคุณ
ธุรกิจที่เริ่มต้นยังต้องติดลบ อย่ารีบถอดใจ คุณจะได้กำไรคืนในไม่ช้านี้ ตลาดออนไลน์ให้โทษ
ความรัก คนมาทีหลังจะสมหวัง ส่วนคนมาก่อนคุณจะไม่มีโอกาสเริ่มต้นแม้เล็งมานาน วัยเรียน วัยทำงาน
เสียสมาธิเพราะคิดถึงใครบางคน อยู่ก่อนแต่ง งานแต่ง ทายาทอาจมาปุบปับรับโชคเข้าบ้านเร็วๆ นี้
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
หาเวลาทำงานฝีมือช่วยกระตุ้นดวงจินตนาการ ใครต้องทำงานช่วงวันหยุด โอกาสเติบโตจะมากกว่าคนอื่น สุขภาพตัดสิทธิโอกาสในบางเรื่อง สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย แต่มีโชค มีข่าวดีเข้าหาครอบครัว
การงาน อย่าออกตัวแรง ให้คนอื่นแซงไปก่อน จังหวะของชาวราศีธนูอยู่ปลายสัปดาห์ไปแล้ว ใส่นาฬิกา
ข้อมือออกจากบ้านทุกวัน ทำให้งานราบรื่น ปัญหาน้อย ดีลจะสำเร็จ สอบแข่งขันจะผ่าน
การเงิน ใช้เงินกับการเรียนรู้ หรือซ่อมแซมของใช้ทำมาหากิน ช่วงนี้เซฟเรื่องเกินจำเป็น ตัดงบแบบหักดิบ
นักลงทุนกลางสัปดาห์คือจังหวะเหมาะสม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นหรือเครื่องดื่มต่างๆ
ความรัก หลง ชอบ อาจยังไม่อินเลิฟ คนโสดพยายามเข้าหาใครสักคนเพื่อทำความรู้จัก ผ่านเพื่อนฝูงจะดี
ส่วนคนมีแฟนแล้วอะไรก็ตามใจดูแลกันดี เพียงแค่คนเก่าๆ ที่กลับมาคุยมาทักทายทำให้ไม่สบายใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ตกปากรับคำ ทำสัญญาเรื่องใด ช่วงนี้เน้นการดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด มีคนฉีกสัญญา ผิดคำพูด ทำให้เสียผลประโยชน์และความรู้สึก มีโอกาสให้ไปร่วมงานเลี้ยง หรืองานสีดำจะพบเจอเรื่องดีๆ ในที่นั้นๆ
การงาน พยายามปลีกตัวจากงานใหญ่หรือแยกการทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆ จะได้ชิ้นงานมากกว่า ธุรกิจส่วนตัว
ถึงเวลาขยาย เปิดตลาดใหม่ ช่องทางออนไลน์ช่วยได้อย่างมาก ตำแหน่งเล็กจะได้รับงานแทนเจ้านาย
การเงิน หยิบจับเรื่องใกล้ตัว แล้วต้องเอาไปพัฒนา การนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือซื้อมาเพื่อขายไป เปลี่ยนโฉม
ทำให้ชาวราศีมังกรมีกำไร ธุรกิจอุตสาหกรรม การขนส่ง โดดเด่นการลงทุน ย้ายงานใหม่เงินเดือนดี
ความรัก มีการบีบจากคนรอบตัวหรือด้วยสถานการณ์ให้เว้นวรรคเรื่องหัวใจ เลิกรา ห่างเหิน เพราะหน้าที่
คนโสดมีเพศทางเลือกมาชอบ รักออนไลน์ติดลบ มีดวงนัดเดตครั้งใหม่กับคนเดิมที่ปลื้มใจ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อย่าไว้วางใจสถานการณ์ที่ดูมั่นคง ช่วงนี้แผนสำรอง เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เสมอ จะได้ทำหน้าที่แทนหน่วยงาน เป็นหน้าเป็นตาให้คุณออกไปเฉิดฉาย แต่งตัวโทนเทา ครีม น้ำตาล เสริมดวงการแข่งขัน
การงาน แรงสนับสนุนจากบริวารจะช่วยเหลือให้งานสำเร็จง่าย และทันต่อเวลา คนใกล้จบจะมีคนชวน
ทำงาน และคนทำงานมักมีคนชวนให้เรียนต่อ คนวุฒิสูงกว่าเจ้านายจะอึดอัดใจ ตกงานพักยาวๆ
การเงิน รับหรือจ่ายยังต้องคิดมาก หมุนตัวทำอะไรดูติดขัดไปเสียหมด หยิบยืมได้บางส่วน โชคลาภมา
จากแรงของตัวเองมากกว่าลาภลอย การลงทุนต้องชะลอเอาไว้ก่อน มีดวงได้เงินตกเบิก รับเงินก้อน
ความรัก ปากกับใจสวนทางแต่อาจทำให้คนข้างกายเข้าใจผิด ตามง้อยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ใครฟอร์มเยอะ จะมีคนเข้ามาง้อก่อน คนอยากลงทุนกับแฟน ทำงานด้วยการจัดไปอย่าให้เสีย
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ลองเปลี่ยนมุมทำงาน หรือลองกินมื้อเที่ยงที่โต๊ะทำงาน คุณจะได้ไอเดียดี โอกาสใหม่ ทำบุญด้วยเครื่องครัว ของใช้ทำความสะอาดบ้าน เสริมกำลังบริวารและคนสนับสนุน เสี่ยงโชคลาภได้เสียเท่าๆ ทุน
การงาน หมดแรงแต่ยังต้องไปต่อ สิ่งที่กำลังทำ เดินมาไกลแล้ว แม้ยังไม่ถึงปลายทาง แต่ต้องเดินต่อไป
จะมีคนชวนทำงานชิ้นสำคัญ การลงทุนและแรงพร้อมกัน ถ้าเป็นงานถนัดจะปังในอนาคต
การเงิน ลงทุนตลาดต่างแดนสดใส แต่เรื่องใกล้ตัวติดลบ ของเก่าของมือสอง ถ้ายิ่งมีราคาสุ่มเสี่ยงโดน
ของย้อมแมว ทองคำ พลังงาน ค้าส่ง ยังราบรื่น เป็นจังหวะดีกับการคุยเรื่องมรดกทรัพย์สิน
ความรัก เปิดใจแล้วคุณจะเห็นคนจริงใจรอบกาย อาจเป็นทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน ลองให้โอกาสดู
ย่อมดีกว่าที่เคยคิด คนมีคู่แล้ว ดูหวานๆ ฟินๆ แต่ให้ระวังปากเสียงจากข่าวลือนอกบ้านเอาไว้บ้าง
