เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
หลีกเลี่ยงการเข้าหาคนอายุน้อย หรือความสนิทกับบริวารต้องมีระยะห่างเหมาะสม เพื่อความสบายใจและทำงานได้ง่าย รับผิดชอบงานใหญ่ใจต้องนิ่ง ข่าวลือทำให้คุณสับสนหรือหลงทาง การแข่งขันอาจไม่ใช่เวทีของคุณ ใครว่างงานหรือมองหาอะไรใหม่ๆ ธุรกิจในบ้าน สานต่องานครอบครัวเข้ากับดวงชะตา ระวังการใช้จ่ายช่วงสุดสัปดาห์เกินงบง่าย ติดลบบ่อย ลงทุนบวกลบเท่าๆ ทุนเดิม สุขภาพทรงๆ ตัว
มูความรักเอาไว้คนโสดใกล้สมหวัง แต่คุณต้องมองคนใกล้ตัวบ้าง เพราะพวกเขาจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แต่เดิมมากกว่าคนที่เข้ามาใหม่ ใครมีคู่เรื่องเล็กมักเป็นปากเสียง ต้องขยันปรับความเข้าใจ เดินทางไกลคนโสด คนพักใจมักเจอคนน่าสนใจใหม่ๆ เสมอ
คนเกิดวันจันทร์
ออกตัวทำงานแทนคนอื่น หรือได้รับงานปุบปับ ตกงานได้งานใหม่ รับเป็นจ็อบเสริมไปก่อนดีกว่าทำเป็นงานประจำ การเดินทางทำให้มุมมองเปลี่ยน โชคลาภมาจากสองมือและลงแรง งดการเสี่ยงโชคตลอดวัน อสังหาริมทรัพย์ ได้ควักเงินจ่ายซ่อมแซม ทองคำ พลังงาน ไอที โดดเด่นลงทุนหรือทำงานด้วย สุขภาพความดันโลหิต หัวใจ ระบบน้ำในตัว ต้องดูแลใกล้ชิด คนอายุน้อยจะสนับสนุนผลักดัน
รวมไปถึงเรื่องของความหัวใจ คนอายุอ่อนกว่ามักมีผลต่อใจ แต่อาจพยายามนิ่งเฉยเพื่อดูไปก่อน เว้นระยะเป็นคนคุยเพื่อความสบายใจ แล้วแต่ความเหมาะสม แต่งงานแล้วคนที่เข้ามาไม่ได้สนใจสถานะของคุณ และหวังอยากสนิทอยากรู้จักเกินเบอร์เสียด้วย
คนเกิดวันอังคาร
มักมีเรื่องด่วนเข้ามารบกวนให้วันศุกร์ของคุณวุ่นวายมากขึ้น ช่วงบ่าย ช่วงที่คนไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศ มีเรื่องให้ปวดหัว แต่ท้าทายและสนุก หากคุณผ่านมันไปได้ เจ้านายจะมองคุณใหม่ และอาจมีผลต่อการพิจารณางานในอนาคต ทำงานเจอคนเนี้ยบ ขยันแก้งานแม้เสร็จไปแล้ว การค้าที่ทำคนเดียวโดดเด่น ซื้อขายกำไรเล็กน้อยกับของมือสอง ของเก่า แต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มเสริมโหงวเฮ้งการแข่งขันปังๆ
ยังลืมคนเก่าไม่ขาด หรือคนใหม่ที่เข้ามาคล้ายคนเดิม ใครทักเตือนเรื่องความรักอย่ามองข้าม อยากขอโอกาสใคร หลังช่วงบ่ายของวันไปแล้ว มีลุ้นสำเร็จ ด้านคนมีคู่ หวานใจและความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเพราะโซเชียลฯ ขยันตอบแชท ขยันพิมพ์คุยหากัน อะไรดูดีไปเสียหมด
คนเกิดวันพุธ
ใจไม่ค่อยอยู่กับตัว คิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึง เป็นกังวลกับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว วันนี้ชาววันพุธ มีความท้าทายในเรื่องไม่เข้าใจ ปรับตัว เรียนรู้ให้ไว คุณจะผ่านไปได้ การแข่งขันไม่โดดเด่น การสอบ การสัมภาษณ์ลุ้นงานลุ้นดีลลูกค้ามักผ่านแบบคาบเส้น ธุรกรรม การโอนเปลี่ยนเจ้าของจะเกิดขึ้น และเหมาะสมดำเนินการตลอดจนสิ้นเดือนนี้ สุขภาพเจ็บป่วยเพราะหักโหมงานมากเกินไป งดการเสี่ยงลาภลอย
พุธกลางวันรักเก่าอยากเริ่มต้นใหม่ คุณจะแพ้เสียงในหัว เหตุผลเป็นเรื่องรองจากความรู้สึก พุธกลางคืนรักต่างวัยแวะทักทายให้ใจฟู ดูแลกันดี แต่คนรอบข้างไม่ค่อยเห็นด้วย คนมีคู่แล้วยังไม่เหมาะจะโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก จะมีเหตุร้อนใจ พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนจะดีกว่า
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความมั่นใจ กำลังใจต้องเรียกให้ตัวเอง คุณกำลังอยู่บนวิธีคิด การตัดสินใจ การทำงาน เรียนที่แตกต่างกับคนอื่น อึดอัดกับสภาพแวดล้อม และมีความท้าทายสูง ไม่เหมาะจะย้ายงาน แต่เหมาะจะเร่งแก้ไขปัญหาตรงหน้าให้เรียบร้อย การเงินใช้จ่ายผิดแผนต้องรีบเบรกตัวเอง ตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ด้วยวิวทะเล แม่น้ำ ช่วยเรียกทรัพย์ และเสริมดวงการแข่งขัน
ปลายสัปดาห์เหมาะจะปรับความเข้าใจกับคนข้างกาย รักที่อยู่ตรงหน้า เว้นระยะเหมาะสม ไม่ว่าสถานะไหน สบายใจกันไปยาวๆ อยู่ก่อนแต่ง เตรียมรับแรงปกทะ กดดัน จากครอบครัวของคนรู้ใจ รักออนไลน์มีทั้งจริงใจ และโกหก เผื่อใจเอาไว้บ้างดีที่สุด
คนเกิดวันศุกร์
เน้นการเข้าร่วม รวมทีม แม้คุณจะอยากฉายเดี่ยวทำงานคนเดียว แต่ช่วงวันนี้และยาวไปจนสิ้นเดือน รวมกลุ่มได้เปรียบเชิงการต่อรอง และการค้ามากกว่า ธุรกิจจะเดินหน้าต่อได้ดี ทำบุญสัตว์น้ำ จะช่วยปรับดวงการเงิน จะได้รับผิดชอบหนี้สินของคนใกล้ตัวเพราะการค้ำประกันหรือกู้ร่วมกัน การเรียนติดขัดเพราะจังหวะเวลา จะเลือดตกยางออกเพราะอุบัติเหตุเล็กๆ ในบ้าน เสื้อโทนขาว ส้ม นำโชคดี
อินเลิฟต้องเก็บทรง เพราะหากคนอื่นรู้จะกระทบงานและการเรียนทางอ้อม ทั้งเรื่องจริง เท็จปะทน คนในแสงไฟจะมีปัญหาความรัก เรื่องการเข้าใจผิด ใครแยกกันอยู่ จะค่อยๆ ห่างหายกันไปเอง เพศทางเลือกชื่นมื่นกับคนที่ดีต่อใจ โสดว่างๆ วันนี้เพื่อนคุยเยอะ
คนเกิดวันเสาร์
เบาใจเพราะคนช่วยเหลือได้ดี คุณลองให้สิ่งที่แบกเอาไว้ แบ่งเบาไปหาคนรอบๆ ตัว งาน การเรียนจะสำเร็จไวขึ้น ความสามารถอาจไม่ต้องการความโดดเด่น แต่คุณจะได้รับการยอมรับจากคนภายนอก เจ้านายเสียมือดีให้คู่แข่ง จะมีการซื้อตัว ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีกเสริมการเงินโดดเด่น สุขภาพกระดูก เข่า หลัง จะมีปัญหา ใครบนบานศาลกล่าวไว้ ให้รับแก้บน
ปากกับใจอยู่ในโหมดงอนและสวนทาง แยกกันอยู่สักพัก อย่ารีบเข้าหาปรับความเข้าใจ คุณจะเห็นคำตอบชัดเจนขึ้น คู่ไหนปิดบัง จะมีคนจับผิดหรือพยายามสืบเรื่องที่กำลังปกปิด ถามหารักใหม่ คนโสดมีคนพิเศษในใจ เพียงแต่ยังไม่รู้หรือยอมรับใจตัวเองเท่านั้น
