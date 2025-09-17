เปิดด่าน–เปิดศึก? ไทยจะยอมให้เขมรข้ามชายแดน ทั้งที่เรื่องเก่ายังไม่เคลียร์จริงหรือ? [มีคลิป]

กระแส “ชายแดนไทย–กัมพูชา” กำลังกลับมาร้อนแรง หลัง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการ รมว.กลาโหม และว่าที่ รมว.กลาโหมคนใหม่ ออกมาประกาศว่า ไทยเตรียม “เปิดด่าน” ชายแดน เพื่อขนส่งสินค้า โดยเริ่มจากพื้นที่จันทบุรี–ตราด ที่ไม่มีความตึงเครียด
แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประกาศ โลกโซเชียลก็ปะทุ คนไทยหลายพันคอมเมนต์ ติดแฮชแท็ก #อย่าเปิดด่าน #เขมรไว้ใจไม่ได้ กระแสตีกลับอย่างหนัก เพราะความทรงจำเรื่องการละเมิดดินแดน และเหตุทุ่นระเบิดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ ยังคง “สดใหม่”
** คลิปสอนฝังทุ่นระเบิด ภาพที่คนไทยลืมไม่ลง **
วันที่ 19 ส.ค. 68 เป็นวันที่คนในพื้นที่ชายแดนศรีสะเกษ ยังพูดถึงจนทุกวันนี้ หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองทัพเรือ เจอโทรศัพท์ที่ทหารกัมพูชาทิ้งไว้ในเขตภูมะเขือ
เมื่อตรวจสอบ พบคลิป “ทหารเขมรกำลังถือทุ่นระเบิด PMN-2” และพูดภาษาเขมร ระหว่างกำลังสอนการใช้งานก่อนฝังดิน เพื่อให้ทหารไทยมาเหยียบ
ภาพเหล่านี้ทำให้คนไทยเดือด เพราะไทยและกัมพูชาเคยลงนาม “อนุสัญญาออตตาวา” เมื่อปี 1997 ซึ่งห้ามใช้หรือสะสมทุ่นระเบิดเด็ดขาด
นี่ไม่ใช่แค่ “ละเมิดข้อตกลง” แต่คือการ เล่นกับชีวิตคนไทยตามแนวชายแดนและหวังทำร้ายทหารไทย
** ด่านจะเปิด แต่ความไว้ใจก็ยังปิด **
แรงกดดันจากประเทศที่ 3 ที่ต้องการใช้ไทยเป็นเส้นทางส่งออก ทำให้รัฐบาลเร่งเปิดด่านโดยเร็ว แต่ในพื้นที่ชายแดน ปัญหายังเต็มไปหมด
การบุกรุกอาณาเขตที่หนองจาน, การบินโดรนรุกล้ำ, ขบวนการสแกมเมอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ฝั่งกัมพูชา เหมือนเรากำลังเชิญแขกเข้าบ้าน ทั้งที่แขกคนนั้นหวังทำร้ายเราด้วยระเบิด และอาจจะขโมยข้าวของเจ้าของบ้าน
** GBC เกาะกง : ข้อตกลงบนโต๊ะ แต่คนในพื้นที่ยังไม่สบายใจ **
เมื่อ 10 ก.ย. 68 ที่เกาะกง “ไทย–กัมพูชา” ตกลง 5 ข้อใหญ่ ตั้งแต่การถอนอาวุธ เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบสแกมเมอร์ ไปจนถึงการจัดการพื้นที่พิพาท
ฟังดูสวยหรู แต่ชาวบ้านและทหารในพื้นที่ ตั้งคำถามว่า “ครั้งนี้จะทำจริง หรือแค่เซ็นกระดาษเหมือนทุกครั้ง?”
** คนไทยกำลังถามเสียงดังว่า… **
จะเปิดด่าน ทั้งที่ยังไม่เคลียร์เรื่องทุ่นระเบิดได้จริงหรือ?
ทหารไทยที่เสี่ยงชีวิตปกป้องชายแดน จะรู้สึกอย่างไร ถ้ารัฐบาลเดินหน้าตามนโยบายนี้?
เราควรใช้ไม้แข็งก่อน เพื่อให้กัมพูชาแสดงความจริงใจ หรือยอมอ่อนข้อ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ในเวทีโลก?
“ชายแดนไม่ใช่แค่เส้นบนแผนที่ แต่คือชีวิตของทหารที่ยืนเฝ้าและชาวบ้านที่อาศัยอยู่จริง ๆ
ถ้าวันนี้เราเลือกเปิดด่านเพื่อการค้า โดยไม่เคลียร์เรื่องความปลอดภัย เรากำลังเดิมพันด้วยชีวิตของใครกันแน่?”
คำถามนี้ ไม่ใช่แค่ถามรัฐบาล แต่ถามคนไทยทั้งประเทศว่า…
เราจะเลือกเดินหน้า ด้วยความหวังว่า ข้อตกลงจะทำได้จริง หรือจะเลือกปกป้องตัวเองด้วยไม้แข็งก่อน แล้วค่อยพูดค่อยจา
เพราะสุดท้ายแล้ว “สันติภาพ” ไม่ได้เกิดจากการเซ็นกระดาษเพียงใบเดียว แต่เกิดจากความไว้ใจที่ต้องสร้างขึ้นใหม่
และวันนี้คนไทยทั้งประเทศกำลังเฝ้าดูว่า ไทยกับกัมพูชาจะเดินไปสู่จุดนั้นได้จริง หรือเรากำลังจะซ้ำรอยความเจ็บปวดในอดีตอีกครั้ง
