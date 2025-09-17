เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ปฏิเสธคนอื่นบ้าง ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้น มีคนพยายามโยน ผลักภาระมาให้คุณ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมด งาน การเรียน สำเร็จแต่ไม่เท่าที่คาดหวังเอาไว้ ตำแหน่งที่ไม่อยากได้ หน้าที่ที่ไม่ได้อยากทำจะหล่นลงหน้าตัก การเงินวันนี้ประคับประคองเรื่องรับจ่ายเงินสด บางเรื่องไม่ต้องรีบควักก็ได้ การลงทุนรอจังหวะปลายสัปดาห์จะเหมาะสมมากกว่าตอนนี้ สุขภาพทรงๆ ตัว
พยายามลืมใครบางคน อยู่เองได้บ้าง แอบคิดถึงคนเก่าเบาๆ ส่วนคนโสดเข้าหาใครยังไม่สมหวัง หรือมีคนเข้ามาทักทายแต่ไม่คิดจริงจัง ใครกำลังวางแผนแต่งงาน เน้นการควบคุมงบ และระวังปากเสียงเรื่องความคิดเห็นให้มาก
คนเกิดวันจันทร์
ความรู้ สกิลที่มีทำให้คุณเดินหน้างานได้อย่างดี โดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยความสามารถไม่เหมือนใคร คำพูดไม่ค่อยมีคนเข้าใจ ใช้ความเงียบเน้นลงมือทำสิ่งใดก็จะสมหวัง การเงินไม่เหมาะจะลงทุน ใช้จ่ายเรื่องรายวันเป็นหลัก หากมีโอกาสให้ทำบุญเกี่ยวกับการเดินทาง ช่วยเสริมดวงสุขภาพและคนสนับสนุน จะมีคนพยายามใส่ร้าย ด้วยคำพูดที่ไม่เป็นจริง มีโอกาสจากเรื่องที่ไม่ได้ลุ้นหรือรอคอย
ปรับตัวเข้าหากันใหม่ ความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อและสนิทใจกันมากยิ่งขึ้น ความเป็นตัวของตัวเองทำให้โดนตกหัวใจได้ทุกๆ วัน คนเรียนจบใหม่ จะมีปัญหากับคนรัก โสดมานาน คนผ่านมาทักทายแต่ยังไม่คิดจริงจัง
คนเกิดวันอังคาร
หาโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่ อย่ารอให้โอกาสวิ่งเข้ามา วันนี้คุณต้องก้าวออกไปตามหาสิ่งที่อยากได้อยากเป็น งาน การเรียน ขยันยื่นใบสมัคร เหมาะจะออกไปแข่งขัน สอบต่างๆ สายการค้าติดลบ อย่าออกตัวแรง คู่แข่งนำคุณอยู่หลายก้าว สิ่งที่เคยเงียบหายไปจะกลับมาขยับ มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง การเงินธุรกรรมเด่นช่วงบ่ายของวัน ทำบุญกับคนป่วยติดเตียง เสริมดวงบริวารเชื่อฟัง
การเงิน ของมีค่าทั้งมูลค่าและทางใจจะได้มาจากคนรักหรือครอบครัวของพวกเขา ทั้งมีคู่ และเลิกราล้วนได้รับเท่าเทียมกัน เพศทางเลือกคนใหม่อยากเข้ามา คนเก่ายังตัดใจไม่ขาด รักสามเส้าคนมาทีหลังต้องปล่อยมือ
คนเกิดวันพุธ
ค้าขายปังกับทำเลเดิมแต่สินค้าใหม่ จะได้กลับไปทำงานที่ทิ้งมานานเคาะสนิมเพิ่มสกิลแล้วทุกอย่างไปได้สวยจนสิ้นปีแน่นอน ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ การเงินจะลื่นไหล ลงทุนเก็บออมดีกับการเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ ของเก่าให้โทษ ธุรกิจที่ทำเอง ใช้วาทะ ใช้ความสามารถจะมีโอกาสเติบโตก้าวกระโดดภายในไม่ช้านี้ เปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนสีผมช่วงนี้ เงินเข้าหา โอกาสเข้ามาให้เลือกและถูกใจเสียด้วย
ความสัมพันธ์อยู่ในสถานะคงเส้นคงวา ไม่หวือหวา แต่เปิดเผย รับรู้ให้เกียรติ เพียงแต่ง่ายต่อการมีคู่แทรก มีลุ้นจดทะเบียนสมรสรอบสองกับคนเดิม คนหม้ายลูกติด คนโสดที่พึ่งหย่าร้าง อยู่ว่างๆ สบายๆ อย่ารีบร้อนจะดีต่อใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ยานพาหนะจะมีปัญหา ระบบไฟทั้งในรถในบ้านจะได้ซ่อมแซม แต่ดีกับการเก็บตวงโอกาสงาน การเรียนและเงินที่กำลังวิ่งเข้ามา หากทำหลายเรื่องพร้อมกันตั้งสติดีๆ ทุกสิ่งพร้อมจะมีปัญหา ชวนหัวร้อน ใจร่มๆ คุณจะผ่านมันไปได้ คุยงานนอกรอบ ดีลงานนอกเวลายังส่งผลดีเสมอ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ อุบัติเหตุในบ้านทำให้เลือดตกยางออก ทำความสะอาดห้องนอนพ่อแม่เสริมดวงความเจริญ
อินเลิฟอย่างมีสติ รักอย่างมีคุณภาพ ช่วงนี้จะโสดหรือมีคู่ดูดีต่อใจและภาพลักษณ์ดี แต่งาน การเรียนจะชะงักอยู่ก่อนแต่งปากเสียงเรื่องการปรับตัว หากแต่งงานแล้ว คนภายนอกอยากใส่ใจความสัมพันธ์ของคุณเป็นพิเศษ
คนเกิดวันศุกร์
อยู่ให้เป็น อย่าออกตัวแรง งานไปได้สวย ผลงานโดดเด่นแซงหน้าเจ้านายและรุ่นพี่ เป็นผลงานของหน่วยงานตัวเองอีกด้วย มีคนชวนโยกย้าย ต่อรองเล่นตัวตามสะดวกใจ ยานพาหนะให้โชค นักลงทุนช่วงเช้าการลงทุนสวนทางและเกาะกระแสรองเหมาะกับชาววันศุกร์ ธุรกรรมธนาคารยังต้องรอเอกสารประกอบพิจารณา เสริมดวงสุขภาพทำทานกับสัตว์จรจัด คนในบ้านอาจอาการทรุดไม่สู้ดีนัก
ได้ให้เวลากับคนรู้ใจมากขึ้น มีดวงย้ายงาน ย้ายบ้าน หรือออกจากงานเพื่อดูแลคนรัก กิจการของครอบครัว ใช้เวลากับคนรู้ใจมากเป็นพิเศษ คนห่างไกลมีแพ้ระยะทางต้องเผื่อใจเอาไว้บ้าง เพศทางเลือกมีคนขอเริ่มต้นใหม่
คนเกิดวันเสาร์
เสน่ห์แรงกับคนรอบตัว ใครพบเห็นย่อมรักและเมตตาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ มีโอกาส ทั้งความสามารถและได้มาซึ่งความเสน่หา จ็อบเสริม วาจา คำพูดสร้างเงินเข้ากระเป๋า มีอุปสรรคเล็กๆ ชื่อความขี้เกียจ ระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่ เรื่องเข้าใจผิด หากไม่แก้ข่าวจะกระทบเรื่องอื่นตามมาด้วย ระวังอุบัติเหตุพลาดลื่นหกล้ม การเงินได้ง่ายเสียง่าย ตัดใจเก็บเงินตั้งแต่ต้นทางจะดีที่สุด งดการเสี่ยงลาภลอย
เสน่ห์ที่ทำงานดี ทำให้คนว่างๆ ว้าวุ่นใจฟูเพราะคนน่าสนใจหลายคน มีดีด้อยคนละจุดกันไป ส่วนคนมีคู่ จะไปต่อหรือเปลี่ยนแฟน โอกาสเป็นของคุณแล้ว ผู้ใหญ่อาจยังไม่ปลื้มคุณแฟน งอนกันอยู่รีบง้อมีคนอื่นรอแทรกคิวปุบปับ
