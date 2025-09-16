เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สุขภาพเกี่ยวกับสายตา ความดันโลหิตต้องดูแลใกล้ชิด งานมีเรื่องปุบปับรีบแก้ไข เป็นจุดเล็กๆ มักเกิดกับงานที่ปิดจ็อบไปแล้ว คนหางานใหม่ ปังๆ กับงานที่ทำกับคนในเครื่องแบบ สายสุขภาพ สายราชการ เงินดีอยู่กับงานบริการและอาหาร หรืออุปกรณ์ทำอาหาร วัยเรียนจะได้รับเงินก้อนจากเงินเสริม การขายไอเดียความคิด งานมนแสงไฟ เป็นช่วงเหมาะสมหากจะซ่อมที่อยู่อาศัย จะดีกับดวงสุขภาพ
สายเนิร์ดเสน่ห์แรง มีคนตกหลุมรักความเงียบขรึม เอาจริงเอาจังของคุณ พูดน้อยแต่จริงจังในความสัมพันธ์ หากมีคนเข้ามาในช่วงปลายปีพิจารณาได้ทันที ด้านคนมีคู่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งดีใจประหลาดใจ จากคนรักให้เรียนรู้กันไป
คนเกิดวันจันทร์
หลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียวหรือออกจากบ้านยามวิกาล ช่วงสองสามวันนี้คุณจะมีเคราะห์จากคนแปลกหน้า หรือมักได้แผลได้เลือดจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว งาน การเรียนต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นเพื่อสำเร็จในสิ่งเดียวกัน สุขภาพขัดขวางการทำงาน ทำเงิน ได้นอนดึกตื่นเช้า ไปทำงานไวกลับช้าแต่สนุกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ ทำบุญถวายสังฆทานสดช่วยหนุนดวงคนสนับสนุน เสื้อผ้าโทนฟ้า ส้ม เสริมดวง
คนอินความรักอาจมีคู่แทรกเข้ามาเป็นแคนดิเดตใหม่ คนที่คุณมองเห็นจะแสดงนิสัยที่อาจเหมือนไม่รู้จักใครคนนั้นเลย สถานะแฟนราบรื่น คนแต่งงานแล้ววันนี้มีเวลาน้อย คุยกันดีๆ อย่าหัวร้อนชวนทะเลาะเรื่องเล็กจะบานปลาย
คนเกิดวันอังคาร
ความลำบาก บททดสอบจะเข้ามา งาน อาจโตแบบก้าวกระโดด โดนผู้ใหญ่ทดสอบโดยไม่ทันตั้งตัว ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า ทางเท้า ลองทำงานจากที่บ้าน ประชุมออนไลน์ คุณจะได้เปรียบและมีความน่าเชื่อถือในสายตาคู่ค้า มีคู่แข่งที่เปิดเผยและสู้กันได้สมน้ำสมเนื้อ ฟรีแลนซ์พิจารณางานประจำ สายการค้าบริวารกับการเงินจะมีปัญหา เข้าหาสถาบันการเงินช่วงสัปดาห์นี้จะสมหวัง
ส่วนความเลิฟต้องทบทวนใจตัวเอง สถานะแฟนอาจลดมาเหลือเพื่อนรู้ใจ ส่วนคนอยากคบหา มีคนพอใจในสถานะตัวสำรอง แต่ให้ระมัดระวังคุณจะพบกับคนที่มีแฟนแล้ว คนหม้าย คนหย่าร้าง มักพบเจอคนมีตำหนิใจมาคล้ายกัน
คนเกิดวันพุธ
งานมีโอกาสจากเจ้านายอายุน้อย แต่หากเป็นผู้บริหาร ถึงเวลาลองอะไรใหม่ๆ สิ่งที่คุณคิดที่คนอื่นมองข้ามกำลังจะเป็นที่จับตามอง แคร์คนอื่นมากจะเสียผลประโยชน์ การเงินใช้จ่ายแบบเบาๆ อย่าลงเงินก้อน การลงทุนชะลอเอาไว้ก่อนจะเหมาะสม หาโอกาสทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์น้ำ ช่วยเสริมดวงบริวารและสุขภาพให้ปังกว่าเดิม ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เจ้านายจะเข้าข้างคนผิด โชคลาภมากับทุกข์
คนผิดหวังอยากพักหัวใจ คนเริ่มต้นใหม่ยังต้องค่อยๆ ปรับตัวกับสังคมและครอบครัวของคนรัก อาจดูฝืน แต่ใจเย็นๆ แล้วคุณจะเข้ากับพวกเขาได้ เพศทางเลือก มีคนต่างวัยพร้อมจะดูแล คนโสด ถึงเวลาสารภาพความในใจเร็วๆ นี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เครียด กังวลทำให้ไอเดียไม่โลดแล่น จะได้อยู่ท่ามกลางสถานที่ ผู้คนไม่คุ้นเคย แต่ส่งผลดีกับการสอบแข่งขัน การเรียน การทำงาน วันนี้เหมาะกับการดีลธุรกิจ ส่วนมนุษย์เงินเดือนยังเป็นรอง คุณยังไม่ใช่ตัวเลือกต้นๆ หรือคนที่เจ้านายไว้วางใจเท่าไรนัก ภาระหนี้สินจะเบาลง ผ่อนอะไรมานานจะปลดหนี้ในไม่ช้า ของให้ยืมทั้งเงินสดและสิ่งของจะไม่ได้คืน ทำบุญด้วยขนมหวานหนุนดวงสุขภาพให้ดีขึ้น
สุขทุกข์มีคนข้างกายให้กำลังใจ ทั้งมีคู่และคนโสด คุณมองหาคนจริงใจที่อยู่ใกล้ๆ ได้ไม่ยาก เสน่ห์แรงทั้งคนเพศเดียวกันและต่างเพศ เว้นระยะให้เหมาะสมแล้วคุณจะเลือกไม่ผิดคน มีลุ้นรักรีเทิร์นกับคนที่ไม่คาดคิดมาก่อน
คนเกิดวันศุกร์
ดีร้ายอย่าฟังคนอื่นนัก มั่นใจตัวเองแล้วก้าวย่างด้วยความมั่นใจ สิ่งที่คุณกำลังเป็น มีเพียงคนให้กำลังใจเท่านั้น การลงแรงคุณต้องฉายเดี่ยว งานที่ทำคนเดียว เหนื่อยแต่คุ้มการลงแรง นักลงทุนโดดเด่นในตลาดในประเทศ จะได้เข้าหุ้น ลงทุน สลับกันค้ำเรื่องการเงินกับคนสนิท แต่งตัวเสื้อผ้าโทนครีม เหลือง น้ำตาล เสริมเรียกทรัพย์และการแข่งขัน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลหิตความทุกข์จะเบาลง
สัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจ ใครอกหักหรือโสดๆ ใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือไปเที่ยวคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ช่วยเสริมดวงบริหารเสน่ห์ได้ อยากง้อแฟนต้องออกตัวแรง เพราะมีคู่แข่งอยากเข้ามาแทรกบ่อยครั้ง มีคู่อยู่แล้วชื่นมื่นดี
คนเกิดวันเสาร์
มีปัญหามารุมล้อม แต่ชาววันเสาร์สติค่อนข้างดี คุณยิ้มให้กับปัญหาและโอกาสไปพร้อมกัน งาน หรือการเรียนเอาอยู่ แต่ยังไม่พร้อมรับความท้าทายใหม่ เน้นการบริหารเรื่องเดิมให้เหมาะสม ของหายไม่ได้คืน ธุรกรรมการเงินเหมาะจะดำเนินการช่วงเช้า อยากต่อรอง อยากเจรจา ต้องมีคนกลางช่วยเหลือจะดีที่สุด สุขภาพของเด็กเล็กในบ้าน หรือคนตั้งครรภ์ สุ่มเสี่ยงสูง ข่าวร้ายมาจากคนไกลๆ
ทุกข์ใจเพราะความรัก คนผิดหวังอาการทุเลา แต่อาจยังเจอหน้าคนเคยรักเพราะงานและการเรียนอยู่บ้าง วัยทำงานและเรียนใจฟูเพราะเจอหน้าคนตกหัวใจบ่อยๆ นัดเดตไม่คาดคิด จะประทับใจคนใกล้ตัวทั้งๆ ที่ปกติมองข้าม
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **