เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สลับแผนการทำงาน หรือการทำธุระให้เหมาะสม เรื่องด่วนชวนหัวร้อนและต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ คนตกงานที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้าน เตรียมรับข่าวดีเรื่องงานในเร็วๆ นี้ เครื่องมือทำกินจะเสีย การติดต่องาน มีอุปสรรค มิตรทางไกล คู่ค้าต่างถิ่นจะได้ร่วมหุ้นลงทุน ธุรกรรมการเงินราบรื่นตลอดวัน สิ่งที่เคยติดขัดลองเจรจาในวันนี้มีลุ้นสมหวังเร็ววันมากยิ่งขึ้น ไม่เหมาะกับการเสี่ยงลาภลอย
ตกงานอาจโชคดีเรื่องความรัก คนมีคู่มีโอกาสวางแผนเพื่อโยกย้ายตามครอบครัว คนไกลสายตาจะกลับมาพร้อมหน้าในไม่ช้านี้ โสดว่างๆ ตกหลุมรักแต่เก็บทรงเก่ง คนอยู่ในแสงไฟปัญหาความรักจะพลิกเกมเป็นส่งเสริมให้งาน การเรียนฟังมากเป็นพิเศษในช่วงสองสามวันนี้
คนเกิดวันจันทร์
รายล้อมด้วยผู้คนทั้งสนิทและแปลกหน้า คัดแยกคนใกล้ตัวด้วยสติแล้วจะไม่โดนหลอก สิ่งที่เคยสุญเสียบางเรื่องจะวนกลับมาในมือ หากเป็นโอกาสถึงเวลาแสดงความสามารถ มีคนเชื่อถือในตัวของคุณ การเงินใช้จ่ายสบายๆ เน้นเรื่องรายวัน ตลอดวันไม่เหมาะจะเจรจาเรื่องตัวเลขที่มีมูลค่าสูง หาโอกาสทำบุญหลังคาโบสถ์ เสริมดวงสุขภาพ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนมือถือช่วงเดือนนี้รับเงินเข้ารัวๆ
เรื่องรักอาจเป็นรองคนอื่น หากโสดและกำลังลุ้นคนของใจ คุณยังตามหลังคู่แข่งอยู่มากเป็นคนนอกสายตา และยังมีโอกาสลุ้นในระยะยาว ด้านคนมีคู่ ช่วงนี้แฟนขยันทำงาน เรียน อาจมีเวลาให้น้อย คอยดูแลกันเป็นกำลังใจถือเป็นเรื่องพิเศษที่ดีต่อใจมากๆ
คนเกิดวันอังคาร
เปิดใจรับความคิดเห็นของคนที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ทั้งชอบและไม่ชอบสามารถนำมาต่อยอดงานของคุณได้เป็นอย่างดี เงินใช้จ่ายกับของมันต้องมีมากกว่าเรื่องจำเป็น ความช่วยเหลือจะเข้ามาช้า มาไม่ทันเวลา เรื่องส่วนตัว ความลับจะกลายเป็นเรื่องของคนในวงกว้าง ยานพาหนะให้โชคลาภ ตกงาน ว่างงาน แล้วนั่งคิดงานในมุมโปรดของบ้าน จะได้ฟังข่าวดีในไม่ช้า การเงินใช้จ่ายสบายๆ
คนมีแฟนสถานะการเงินอาจดีขึ้นเพราะคนรักเข้ามาสนับสนุนดูแล แต่หากอยู่ในช่วงหย่าร้าง แยกกันอยู่อะไรก็ดูเป็นปัญหาไปเสียหมด ยังแบ่งจัดสรรไม่ลงตัว หรือต้องไปจบเรื่องหย่าที่ศาลมากกว่าตกลงกันทั่วไป คนโสดเจอคนที่ชอบบ่อยๆ ใจฟูบ่อยแต่กลัวเสียเพื่อน
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่ดูมีความแน่นอนสูง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า และเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ปัญหาที่พบเจอ อะไรที่เกิดแต่กับตัวเรา มักมีเรื่องดีๆ ในตอนท้าย มนุษย์เงินเดือนอายุน้อยจะเทนายจ้าง นักลงทุนจังหวะอยู่ในช่วงเช้ากับเรื่องใกล้ตัว มีโชคลาภจากเรื่องของสุขภาพ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล แต่คุณอาจจะสนใจเรื่องนยุ่งรอบตัวมากกว่าสังเกต ปรับเสริมดวงทำบุญคนพิการทางสายตา เรื่องติดขัดจะเบาบาง
ส่วนความหัวใจต้องรอจังหวะตอบรับ คนโสดๆ เข้าหาคนไม่ผิด พวกเขาไม่ได้มีใคร หรือคิดแค่คนคุย เพียงยังไม่พร้อมออกตัวในตอนนี้เท่านั้น คนมีคู่ เรื่องเล็กคิดเยอะเสมอ แต่วันนี้สิ่งที่แคลงใจมานานจะมีโอกาสคุย สอบถาม ปรับความเข้าใจแบบตรงไปตรงมา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ไว้ใจคนรอบกายบ้าง อย่าเอากฎระเบียบวิธีการมาเคร่งครัดเกินไป ความสำเร็จจะไม่ก่อเกิด วัยเรียนอาจได้ทำงานไปด้วย แต่หากคนทำงาน จะมีเรื่องให้คุณอยากวางแผนเรียนต่อ หรือปลีกวิเวกจากสิ่งแวดล้อมเดิมสักพัก การใช้จ่ายวันนี้เงินเข้ามาไว จ่ายออกไว อยากเสี่ยงโชคสมหวังน้อย ได้จากสัตว์สองเท้าเสียมากกว่า สุขภาพความดันโลหิต สายตา ระบบน้ำในตัว ต้องระมัดระวัง
มีลาภเรื่องความรักเพราะคนใกล้ตัวสนับสนุน ใครกำลังถอดใจจากเป้าหมาย จะมีคนช่วยเหลือคุณทางอ้อม ทำให้คนที่แคร์กลับมาในชีวิตคุณอีกครั้ง ส่วนคนพึ่งสละสถานะโสด คำพูดตรงๆ อาจไม่โดนใจ แต่คนรักหวังดี อย่าโกรธอย่างอนไปเลย รักออนไลน์คนคุยราบรื่น
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่เคยผิดพลาด คนที่เคยลดเครดิตคุณจะกลับมาขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า คุณจะได้โอกาสเลือกงาน เลือกนาย เอาตรงความสบายใจแล้วจะทำงานหรือเรียนอย่างราบรื่น การแข่งขันธุรกิจจะสมหวังแต่การเรียนอาจต้องแก้ตัวครั้งใหม่ เงินผิดแผน ลงทุนระยะยาวยังปลอดภัย ทุ่มเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือการโยกย้ายช่วงสัปดาห์นี้เป็นมงคล ลาภลอยต้องเล่นตามคนใกล้ๆ ตัว
งอนเก่ง ง้อไม่ค่อยเป็น เพื่อนสถานะพิเศษอาจไม่ชัดเจน แต่งอนแซงหน้าไปแล้ว เป็นโมเมนต์ที่คนรอบตัวมองออกมากกว่าตัวเอง ระวังความสัมพันธ์ในออฟฟิศส่งผลกระทบเรื่องงาน คนมีครอบครัวเปิดใจกว้างๆ กำลังจะรู้จักครอบครัวแฟนในหลายมุม
คนเกิดวันเสาร์
อยู่กับคนไม่รู้จัก เพื่อนไม่สนิท คุณจะมีสมาธิกับงานและการเรียนมากเป็นพิเศษ รักษาระเบียบให้ชัดเจน ธุรกิจจะได้ต่อยอด มีคนสนใจอยากคุยอยากทำธุรกิจด้วยไม่ขาดสาย จบใหม่จะได้งานทันทีและงานดีมักอยู่ไกลบ้าน มีโชคลาภลอยจากบริวารเล็กๆ น้อยๆ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายต้องต่อรอง หรือปล่อยให้กับคนที่ไว้ใจจริงๆ เท่านั้น ของหายไม่ได้คืน สุขภาพอาหารเป็นพิษ ท้องเสียอาจเกิดขึ้น
มีคนเป็นห่วงแต่พวกเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออก พยายามมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ คนโสดมีเพื่อนเยอะ คุยแล้วสบายใจ ระวังเพียงคนมโนเก่งทำให้เข้าใจผิดคิดไปเอง เพศทางเลือกจะโสดหรือมีคู่ใสๆ ชื่นมื่น คนแต่งงานแล้วบุตรหลานมีข่าวดีให้ครอบครัวชื่นใจ
