เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ทำงาน นั่งเรียนกับคนที่ไม่ชอบหน้า ต้องฝืนใจ แต่ได้งานดีมีคุณภาพ ยิ้มให้ศัตรู สงบศึกเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า สังคมที่ทำงานเป็นพิษ ฟรีแลนซ์ต้องแบกรับภาระใหม่ที่อยู่นอกแผนการที่วางเอาไว้ มีโอกาสเปลี่ยนงาน เปลี่ยนเจ้านายปุบปับ เตรียมตัวพร้อมโยกย้ายอยู่เสมอ ทำบุญด้วยผลไม้ช่วยหนุนการเงินให้คล่องลื่นไหล นักลงทุนใส่ใจตลาดใกล้ๆ ตัว ลงทุนแบบกระจายตัวแถมไม่ติดลบ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าคนรักเก่า แม้จะไม่มีใครข้างกาย แต่สายตาคนภายนอกทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ ใครใกล้แต่งงานไม่เหมาะจะออกนอกบ้านตอนกลางคืน อยากง้อคนที่แคร์ คุณอาจต้องอดทนแข่งกับเวลาอีกนิด
คนเกิดวันจันทร์
ต้องหวงงาน ไอเดีย ความคิด ความเฉพาะตัว ใจดีกับคนอื่นมากไปอาจดูไม่แพงและเข้าถึงง่าย งานเสริมมาแรงกว่างานประจำ ทำให้ใครหลายๆ คนวางแผนมูฟมาเป็นเจ้านายตัวเองในไม่ช้า โอกาสปังๆ มีตลอดจนถึงสิ้นปี ตำแหน่งที่อยากได้อาจนก การเงินรับเข้าจ่ายออก มีเรื่องให้หมุนหยิบใช้ไม่เว้นแต่ละวัน ลงทุน เข้าหุ้นส่วนเลือกตามความสบายใจ ตลาดเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสวยงามจะดี
อย่าไว้วางใจแม้ความสัมพันธ์ดูมั่นคง สิ่งที่เคยดูแลกันอย่าให้ขาดช่วง คนโสดแพ้ทางคนทำงานหรือเรียนที่เจอหน้ากันบ่อยๆ ตกงาน สอบไม่ผ่าน แข่งขันแล้วแพ้ อาจมีความรักใหม่ดีๆ เป็นรางวัลปลอบใจ ลองมองหารอบๆ ตัว
คนเกิดวันอังคาร
เอกสาร ความถูกต้อง ลำดับขั้นตอน ใครทำตามกฏระเบียบย่อมได้รับความสำเร็จ มองผ่านเกมนอกรอบ นอกระบบ หรือเงินในที่ลับ สิ่งที่เป็นปัญหาจะเบาบาง มีคนอายุน้อยเข้ามาช่วยเหลือคุณ น้องใหม่ในที่ทำงานอาจก้าวแซงรุ่นพี่ ข่าวลือเชื่อถือได้มากกว่าเรื่องจริง ความเชื่อ สิ่งบูชาอาจทำให้เสียทรัพย์ ยานพาะหนะเสียบ่อยซ่อมบ่อย และไม่เหมาะจะเปลี่ยนช่วงเดือนนี้ ทำบุญคนพิการเสริมดวง
ความรักคนอกหัก โดนเทอาการดีขึ้น แต่แอบหวังลึกๆ ให้รักรีเทิร์น เพศทางเลือกเจอคนใหม่ที่คล้ายคนเดิม ใครมีคู่แล้วสัปดาห์นี้ธุระกรรมที่ทำร่วมกันมีมาก หลายเรื่องให้ช่วยกันดูแลจัดการใกล้ชิด ลูกหลานในบ้านจะไม่สบาย
คนเกิดวันพุธ
ความเกรงใจทำให้คุณได้ความเมตตาและแรงสนับสนุนที่เกินเบอร์มากกว่าคนอื่น โอกาสเข้ามาหาจากคนสูงวัย แต่คนใกล้ตัวจะอิจฉา งานโดดเด่นกับคนนอกแผนก นอกสายงานตัวเอง การโยกย้าย หรือเปลี่ยนงานจะเข้ามาให้พิจารณาในไม่ช้า แต่ยังไม่ใช่เร็ววันทันด่วน การเงินประคับประคองให้ถึงปลายเดือน ปฏิเสธ และเลิกสงสารคนใกล้ชิดมิเช่นนั้นจะเสียทรัพย์ สุขภาพสายตาจะมีปัญหา
มีคนกลับมาขอโอกาส หรือพยายามกลับมาติดต่อ มาคุยกับคุณอีกครั้ง คิดให้ดีเพราะจะกลับเข้าไปวนลูปเดิมแน่นอน คนเมินเฉยเรื่องหัวใจมักมีคนมาเคาะประตู แต่งงานแล้วอะไรก็ดี แต่ห้ามปราบเรื่องการใช้เงินกันบ้าง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
โดนกลั่นแกล้งทางอ้อม เหมือนอยู่ผิดที่ผิดทาง ไม่ตรงเวลา ไม่ถูกจังหวะไปเสียหมด แต่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เห็นนิสัยใจคอของคนรอบตัวที่แท้จริง แข่งขันอาจไม่สมหวัง แต่สิ่งที่ทำเดิมๆ มาสม่ำเสมอจะทำให้ก้าวหน้า คนอยู่ออฟฟิศเดิมมานานจะได้ไปต่อ อย่ามองข้ามบริวาร เพื่อนร่วมงานที่คิดว่าอยู่ด้วยกันมานาน เพราะถึงเวลาของพวกเขาแล้ว การเงินเข้ามาจ่ายออก ลงทุนระยะยาวจะปัง
คนรักไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ หรือการลุ้นทายาทคนใหม่ยังต้องประคับประคองเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เป็นสำคัญ จะได้รับขวัญหลานคนใหม่ รักรีเทิร์นอาจอยู่ไม่นานเพราะมีคนใหม่ที่รออยู่ในระยะไกลสายตาที่ดีต่อใจมากกว่า
คนเกิดวันศุกร์
ตกงาน เปลี่ยนงานอาจต้องพักสักระยะ ขยันส่งใบสมัครงานเหมือนเฝ้ารอความว่างเปล่า หรือต้องรอคำตอบรับงาน ทำเรื่องอื่นไปพลางๆ จะดีมากกว่า คนในเครื่องแบบคำสั่งใหม่ดูใจร้ายแต่คุณจะได้เติบโต วัยเรียนได้เฮ มีโอกาสเปลี่ยนที่เรียน ได้ทุน หรือชนะการแข่งขันวิชาการ ทำบุญด้วยขนมหวานหนุนดวงการเงิน สุขภาพจิตใจมีสิ่งกังวล เล่าให้ใครฟังไม่ค่อยได้นัก เสี่ยงโชคต้องเล่นสวนทาง
กำลังใจของคนรัก หรือคนที่แอบชอบ ช่วยทำให้โลกดูง่ายกว่าเดิม ต่อยอดการเรียนการทำงาน แต่หากวันนี้ทะเลาะกันงอนกัน ย่อมทำให้หม่นหมองตัดโชคลาภ ผู้ใหญ่จะจับคู่คนน่าสนใจให้ชาวโสด อกหักยังทำใจยาก
คนเกิดวันเสาร์
รอคอยมานานจะหายเหนื่อย คุณสนใจการสร้างผลงานมากกว่าตำแหน่งหรือรางวัล จะได้รับการยอมรับจากคนส่วนมากที่อยู่ไกลตัว สุขภาพอาการดีขึ้นทั้งกายและใจ รักษายังไม่หายต้องดูแลใกล้ชิด การใช้จ่ายเน้นเรื่องประจำวัน มองข้ามกองทุน การลงทุนแล้วถือเงินไว้อุ่นใจมากกว่า ระวังปากเสียงกับคนใกล้ตัวที่เป็นปัญหาเรื้อรัง สัปดาห์นี้ใส่เสื้อผ้าโทนอ่อน พาสเทล สีเบาๆ จะนำโชค
อินเลิฟทำให้ชีวิตมีพลัง แต่คนอยู่ในสถานะแต่งงานกลับตรงข้าม มีเรื่องต้องรับผิดชอบในบ้านให้คุณใส่ใจมากกว่าที่คิด ใครบางคนจะได้เตรียมลาออกเพื่อดูแลครอบครัว เพศทางเลือกผู้ใหญ่สนับสนุนและเปิดทางให้แล้ว
