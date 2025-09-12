เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 13 - 19 ก.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
รับจบแทนคนอื่น แต่เป็นโอกาสที่คุณจะก้าวสู่ตำแหน่งใหม่แบบข้ามกระโดด มีคนอิจฉาแต่ทำอะไรไม่ได้ เสื้อผ้าโทนครีม เหลือง น้ำตาล เสริมดวงการแข่งขัน ทำบุญสัตว์จรจัดหนุนดวงสุขภาพ
การงาน อาจแพ้คนอื่น ไม่ใช่เวลาของคุณ แต่คนที่เคยปฏิเสธจะวนกลับเข้ามาหาอีกครั้ง สุขภาพทำให้
พลาดโอกาสเรื่องงาน โดนตัดสิทธิตั้งแต่เริ่มต้น งานประจำราบรื่น แต่หาที่ใหม่ยังไม่สมหวัง
การเงิน ทุนก้อนเล็กกำไรมาก เน้นการบริหารใช้จ่ายเงินสด อยู่ให้ห่างบัตรเครดิตจะดีที่สุด ธุรกิจซื้อมา
ขายไป กำไรเข้ากระเป๋า แต่หากตั้งต้นผลิตเองยังต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ช่องทางออนไลน์ยังโดดเด่น
ความรัก รักต่างสไตล์ คนต่างกลุ่มเพื่อน จะโคจรมาพบหน้า ตกหลุมรักครั้งใหม่ ทรมานกับการติดต่อยาก
หาเวลาพบกันได้น้อย แต่ทั้งสองคนใจตรงกัน ส่วนคนมีคู่แฟนดูแลดีจนน่าอิจฉากว่าใครๆ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรียนรู้จากสิ่งเก่า ที่ถูกต้องหรือผิดพลาด สัปดาห์นี้ชาวพฤษภต้องกล้าเริ่มต้นใหม่ งานที่เป็นนายตัวเอง ธุรกิจในครอบครัวจะได้ออกตัวชิลๆ ระวังแพ้ยา อาหาร โรคประจำตัวอาจกำเริบอีกครั้ง
การงาน ทางการเข้าไว้ อย่าเล่นนอกรอบ อย่าเดินเกมนอกระบบจะติดลบอย่างมาก คนอายุน้อยเข้าหา
ผู้ใหญ่ ต้องปรับการวางตัว คนธรรมดาจะอยู่ในแสงไฟ คนในเครื่องแบบบริวารสนับสนุนเต็มร้อย
การเงิน เล่นแร่แปรธาตุ จับเล็กผสมน้อย ค่อยๆ สะสม ต่อยอดอย่าให้ขาด อย่าลงทุนกับพลังงานหรือ
หน่วยงานใหญ่ๆ มองคลื่นลูกใหม่จะโดดเด่นมากกว่า มีลาภลอยจากเรื่องสุขภาพ
ความรัก เพื่อนเก่า รักวัยเรียน หากคุณโคจรมาพบกัน อีกไม่นานจะมีคนเดินเกมความรักหวังสานสัมพันธ์
ดีร้ายอยู่ที่ความสบายใจ ด้านคนมีคู่เซอร์ไพรส์จะโดนจับได้ แต่คนรักมีข่าวดีให้ยิ้มทั้งครอบครัว
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ต้องออกตัวแทนคนอื่น มีคนเอาเครดิตไปแอบอ้าง แต่ทำให้ทำงาน เดินธุรกรรมง่ายขึ้น คนมาทีหลังจะดังกว่า ว่างงานมักมีเรื่องยุ่งๆ ให้ทำ ได้เงินจากจ๊อบเสริม งานประจำอยู่ไม่สุขเพราะคนวัดรอยเท้า
การงาน ต้องขยัน ต้องสร้างผลงาน แม้จะเป็นเดือนส่งท้ายสายงานราชการ ตำแหน่งใหม่ท้าทาย ฟรีแลนซ์
ถึงเวลาหาออฟฟิศ ลงหลักปักฐานสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ร่วมงาน มีดวงย้ายไปทำงานไกลบ้านแต่ดี
การเงิน เงินเก็บเอาออกมาหมุน หรือใช้จ่ายเพื่อลงทุนเก็งกำไร สายบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว คมนาคม
โดดเด่นสร้างรายได้ ระวังเสียเงินกับคดีความ สู้รบกับนักเลงคีย์บอร์ด ลุ้นโชคสวนทางจะสมหวัง
ความรัก เลือกเองต้องยอมรับ มีมุมดี มุมลบของคนข้างกายให้เรียนรู้จักปรับตัว ใครมีทายาทแล้ว อาจได้
คนใหม่มาเพิ่มในไม่ช้านี้ คนหม้ายลูกติดเสน่ห์แรงกับคนวัยเดียวกัน โสดมีคนเจ้าชู้รายล้อม
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ต้องเร่งงานให้เสร็จ ไม่สบายใจการคุยกับเพื่อนวัยไล่กันจะได้ไอเดียเจ๋งๆ งาน ชีวิตค่อนข้างราบรื่น แต่เรื่องกวนจิตใจมักมาจากความรัก หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว เสริมดวงทำบุญโลงศพ
การงาน เจ้านายเสียลูกน้องมือดี มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสเล่นตัวกับนายจ้างและต่อรองสวัสดิการ
เจ้าของกิจการถึงเวลาทุ่มทุนหาคนเก่งมาช่วยงาน คนในเครื่องแบบโยกย้ายที่ฝันไว้กำลังจะมา
การเงิน เสียก่อนดีทีหลัง ลงทุนเพื่อต่อยอด หรือวางเงินจองเอาไว้ก่อน ช่วงนี้เหมาะจะจองบ้าน รถ
ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ การเจรจางานแบบไม่พบหน้าสร้างรายรับเข้ากระเปาชาวกรกฎ
ความรัก สื่อกลางจะทำงาน มักเป็นสิ่งของมากกว่าคนเป็นแม่สื่อ การให้ขนม ของฝาก คนที่ชอบ
พวกเขาอาจสนใจคุณบ้างแล้ว ด้านคนมีคู่ อย่าหึงบ่อย คนรักเหนื่อยจะง้อ มีคนโดนบอกเลิก
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว คิดว่าแน่นอน มั่นคงจะมีการเปลี่ยนผัน ตั้งรับและพร้อมออกตัวกับโอกาสใหม่ ทำบุญสร้างพระ หรือซ่อมหลังคาโบสถ์เสริมดวงคนเมตตาสนับสนุน
การงาน เข้าโหมดปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่อยู่ในมาตรฐานที่สูง รักษาความน่าเชื่อถือกับลูกค้าเอาไว้เป็นดี
งานประจำเจ้านายเก่าๆ จะกลับมา มีหน้าที่มอบหมายใหม่ให้คุณใส่ใจและทุ่มเทกว่าจ็อบประจำ
การเงิน เงินพิเศษ ตำแหน่งพิเศษจะเพิ่มค่าขนมเข้ากระเป๋า คนตกงานมีลุ้นโชคลาภลอยที่เล่นตามเพื่อนๆ
เกณฑ์การลงทุนอยู่ต้นสัปดาห์ ตลาดของค้าปลีก ธุรกิจที่เกี่ยวกับราชการค่อนข้างสดใสกว่าใครๆ
ความรัก ผิดหวังยังอาการไม่ดีนัก มีคนตัดใจ ยอมตัดสัมพันธ์เพราะสถานะมือที่สาม คนโสดมักเข้าไปรู้เห็น
ความสัมพันธ์ของคนอื่นที่ไม่ค่อยถูกต้อง เพศทางเลือกเข้าหาคนโสด รักเก่าอยากรีเทิร์นแต่หวั่นใจ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ป่วยจริงต้องฝืนไปทำงาน แต่ป่วยการเมืองคุณจะทำอะไรได้ดั่งใจและมีโอกาสสำเร็จสูง โกหกปิดบังเล็กๆ เพื่อธุระบางประการ หรือผลประโยชน์เล็กๆ จะเข้าทาง ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคม
การงาน ยังไม่ใช่เวลาเปลี่ยนงาน แต่ผลประโยชน์เชิงธุรกิจไม่เข้าใครออกใคร คุณอาจต้องเลือกข้าง
แม้จะวางตัวเป็นกลาง งานที่ทำคนเดียวโดดเด่นมากๆ ยิ่งจับกลุ่มร่วมทีมยิ่งมีปัญหางานเดินช้า
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ใช้รองเท้าใหม่ เสื้อผ้าใหม่ ใส่บ่อยๆ ช่วงสัปดาห์นี้กระตุ้นดวงการเงินปังๆ
หนี้สิน ภาระที่แบกไว้ครอบครัวจะช่วยจุนเจือ นักลงทุนจังหวะอยู่ในยามวิกาลและต่างแดน
ความรัก สถานะแฟนจะเลิกกันเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ เจอกันน้อย มีคู่แทรกเข้ามาบ่อยๆ แต่ถ้าใจว่างๆ
คนในวงการเดียวกัน ทำงานร่วมกันจะเข้ามาตกหัวใจ หรือแพ้ใจคนที่เป้นพ่อบ้านแม่บ้าน
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เป็นสัปดาห์ที่ควรจะแต่งตัวให้สดใส เปิดดวงรับสิ่งใหม่เข้ามา ถึงเวลาที่จะออกตัวหลังจากสะสมชั่วโมงบินมานาน ยามวิกาลคือช่วงเวลาแก้ไขปัญหา จะได้ยินข่าวร้ายดีจากทางไกลที่มักทำให้ตกใจ
การงาน บริหารเวลาให้ดี มักมีคนเรียกหา ธุระแทรกระหว่างนัดหมายมีเยอะ เหมาะจะติดต่องาน ดีลธุรกิจ
แต่สอบแข่งขันสมัครงานเผื่อใจเอาไว้บ้าง เจ้าของกิจการ
การเงิน หยิบใช้คล่อง ระวังเงินหรือของมีค่าหาย จ่ายเงินค่าปรับ ภาษีสังคมตลอดสัปดาห์ เซฟเงินสดไว้
ให้อุ่นใจ ของมันต้องมี งานอดิเรกและสิ่งสะสมจะมีคนอยากขอซื้อแถมได้กำไรดีมากๆ
ความรัก เป็นวาระแจกการ์ด เปิดตัวแฟน หรือจัดเตียมงานมงคล ต้องระวังอย่าให้ผู้ใหญ่เข้ามาแทรก
เรื่องชีวิตคู่ จะทำให้เกิดปากเสียงจากสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ง้อคนพิเศษต้องอดทนอย่างมาก
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
คำพูด การเจรจา ช่วยเปิดทางและแก้ไขปัญหาได้ แต่คุณต้องเริ่มก่อน ความลับต้องมิดชิดแม้ระหว่างคนสนิทหรือบริวารกับเจ้านาย สุขลาภผู้สูงอายุในครอบครัวต้องใส่ใจมากๆ งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน กำลังใจเล็กๆ มีพลังเหลือล้น การทำงานและเรียนช่วงนี้วาจาที่ดีช่วยให้งานเดินหน้าได้รวดเร็ว
คนใกล้ตัวไว้ใจได้บางส่วน ค้าขาย งานราชการมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องปรับตัวให้อยู่รอด
การเงิน โดนยืมของมีค่า เงินจะได้คืนทีละเล็กน้อยไม่เต็มจำนวน การลงทุนมีลุ้นได้เสียคาดเดายาก
ธุรกรรมการเงินล่าช้าเพราะเอกสารไม่ครบ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์มีลุ้นซื้อขายราคาไม่สูง
ความรัก ลองให้โอกาสคนที่เข้ามาหา ส่วนคนผิดหวังถึงเวลารักและใส่ใจตัวเองมากๆ รักต่างวัยจะโดน
ปฏิเสธ คู่รักทะเลาะกันบ่อยแต่ปรับจุนเข้าหากันได้ดี เพศทางเลือกจะมีคนมาบอกความในใจ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ดีร้ายต้องลองลงมือทำดูก่อน อะไรใหม่ๆ ได้ผลในวันข้างหน้า คุณจะได้เรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ วุ่นวายกับอสังหาริมทรัพย์หรือการย้ายงาน ย้ายที่อยู่ สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรมต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
การงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง จะมีจังหวะเล็กๆ ถ้าคุณคว้าทัน จะได้โตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะใน
สนามการค้า ฟรีแลนซ์การปรับจุดยืนทำให้ได้ลูกค้ามากขึ้น เจ้าของกิจการจะต้องหาพันธมิตรใหม่
การเงิน ใช้หรือเก็บเลือกเท่าที่จำเป็น จังหวะการลงทุนค่อนข้างดีในตลาดใกล้ตัว ยิ่งหายิ่งได้ ขยันกับจ็อบ
เสริม งานระยะสั้นๆ ลองเปลี่ยนทรงผมหรือสีผมใหม่ช่วยเสริมโหงวเฮ้งเปิดรับทรัพย์
ความรัก โดนกีดกัน คนรอบตัวไม่เข้าใจ จะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน ความสัมพันธ์ชุดเจนแต่หยุดชะงัก
มีคู่เปรียบเทียบที่ครอบครัวพอใจมากกว่า รักออนไลน์ลุ้นพบหน้า พวกเขาอาจจะเป็นคนใกล้ตัว
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุระของคนอื่น มีคนยืมมือ ให้ความช่วยเหลือคนรู้จักเพราะความสนิท ตกงานจะได้งานใหม่ มีคนเรียกหาตัวให้คุณแก้ไขปัญหา สุขภาพโรคในช่องท้อง จะได้วางแผนการรักษาจริงจัง
การงาน มอบโอกาสให้คนอื่น ความสำเร็จจะได้คว้าแต่ระหว่างทางอาจไม่ใช่วิธีทางของคุณ เพื่อนร่วมงาน
บริวารร่วมมือกันดี แม้เก็บความลับไม่อยู่ มนุษย์เงินเดือนใช้โอกาสจากข่าวลือให้เป็นประโยชน์
การเงิน ลงทุนเรื่องการศึกษา มนุษย์เงินเดือนถึงเวลาเก็บสกิลเพิ่ม ลงทุนกับการเรียน ดูแลตัวเองหรือ
สุขภาพ ธุรกิจประกันโดดเด่น ยานพาหนะให้โชคลาภ ของเก่าระวังโดนย้อมแมว
ความรัก โดนบอกเลิก ตัดสัมพันธ์แบบไม่ทันตั้งตัว หรืออยู่ในระยะทำใจ ต่อหน้าคนอื่นคุณดูปกติดี
คนในแสงไฟ คู่รักจะโดนจับตามอง แต่จะคนเดิมหรือคนใหม่ล้วนส่งเสริมกันและกันปังทั้งคู่
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อารมณ์ร้อนอาจเป็นสิ่งดี ช่วงนี้โดนเอาเปรียบ โดนมองข้ามแต่ชาวราศีกุมภ์ต้องแสดงจุดยืนเพื่อให้ไม่ติดลบเชิงผลประโยชน์ จะได้รับมอบหมายงานสำคัญ สายงานสนับสนุนเจ้านายเรียกหา สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน เป็นลูกน้องและเจ้านายไปพร้อมๆ กัน ควบหลายตำแหน่งแต่งานได้ดั่งใจ ฟรีแลนซ์อย่าใจอ่อนกับ
งานในระบบ จะมีคนชักชวนคุณกลับไปทำงาน นักธุรกิจถึงเวลาวางแผนขยายทั้งสินค้าและตลาด
การเงิน เอาเงินเก็บออกมาหมุนใช้ รายรับจ่ายคำนวณให้ดี บางสิ่งต้องตัดใจ งดส่วนเกินเติมส่วนขาด
สินทรัพย์อาจหมุนเป็นเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ทำบุญสังฆทานสดช่วยปรับการเงินให้คล่องตัว
ความรัก มีคนแพ้ทาง แต่พวกเขาอาจไม่ได้เข้ามาหาคุณทันทีเพียงแต่มองในระยะไกลเท่านั้น คนผิดหวัง
และคู่ที่ทะเลาะกันบ่อย มีลุ้นคืนดี เพื่อนๆ จะช่วยเหลือคุณ คนโสดอาจตกหลุมรักกับคนต่างถิ่น
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ลองทำอะไรกับคำว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้ ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ความยาก แปลว่าคุณกำลังพยายาม ช่วงนี้ลุยคนเดียว และต้องรอบคอบการใช้เงินให้มากๆ อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้คุณเปลี่ยนใจ
การงาน ความคิด คำปรึกษา การแนะนำมีมูลค่า อย่าพูดให้คนที่ไม่อยากฟัง มนุษย์เงินเดือนขาดลูกน้องที่
ไว้ใจได้ การสอบแข่งขัน ลุ้นงาน ตำแหน่งใหม่จะสมหวัง ฟรีแลนซ์ติดลบเพราะกระแสเปลี่ยน
การเงิน เงินเก็บหมุนใช้ ควบคู่บัตรเครดิต แต่ติดต่อธนาคารไม่ราบรื่น เงินนอกระบบชื่นมื่นมากกว่า
ธุรกิจสีเทา งานในต่างแดน ธุรกิจในความลับให้คุณกับชาวราศีมีน กินอาหารเมนูไข่จะเรียกทรัพย์
ความรัก อยู่นิ่งๆ สบายใจมากกว่า คนโสดสารพัดเรื่องให้ลงมือทำ แต่มักมีคนเข้ามาตีสนิท อยากรู้จักบ่อยๆ
ระวังความรักในที่ทำงาน คู่แทรก ความสัมพันธ์ปุบปับอาจทำให้ตกงาน มีปัญหาการเงินในอนาคต
