เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
การเงินเรื่องใหญ่ มีการวางแผนจัดระเบียบการใช้จ่ายและบัญชีครั้งใหม่ ทั้งกระเป๋าส่วนตัวและส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ขาดแรงสนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์ งานจะล่าช้าออกไป เพราะผู้ใหญ่ไม่ผลักดัน งานประจำเน้นทำคนเดียว หยิบจับอะไรสบายใจอุปสรรคน้อย มีคนพยายามต่อรอง เพื่อผลประโยชน์ คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟ ในวงการที่ตัวเองถนัด สุขภาพ ไมเกรน ความดันโลหิตจะมีปัญหา
ความรักครั้งใหม่ทำให้ใจฟู มีความสดใสเรื่องรอบตัวได้รับประจุบวกตามไปด้วย คนโสดยังไม่ตัดสินใจ คุณมีโอกาสรู้จักคนเก่าในลุคใหม่ที่ทำให้แพ้ทาง อยากง้อแฟนจะมีอุปสรรคเป็นครอบครัวของคนรักเข้ามากันซีน
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่สะสมมาตลอดจะเห็นผล ท่ามกลางปัญหา หรือสิ่งที่คาดเดายาก คนที่คุณเคยช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้จะเริ่มปรากฏตัวและยื่นมือเข้ามาสนับสนุน ตกงานหากคุณจะเริ่มต้นเป็นเจ้านายตัวเอง งานที่ทำในบ้าน ธุรกิจของครอบครัว ใช้บ้านเป็นออฟฟิตถือเป็นวาระที่ดีตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปี สุขภาพของคนรู้จักจะเจ็บไข้ มีความทุกข์ใจจากเรื่องสูญเสียของรักของหวง มีลาภลอยจากความฝัน
โดนเพ่งเล็ง ความสัมพันธ์เหมือนบททดสอบเพราะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายกำลังพิจารณาอนาคตเขยสะใภ้ในระยะไกล อาจมีอุปสรรคใหญ่เป็นเรื่องระยะทาง ใครววางแผนมีทายาท จะสมหวังในเร็ววัน เพศทางเลือกมีคนตกหัวใจ
คนเกิดวันอังคาร
คนโกหก เรื่องปิดบัง ทำให้ผิดใจกับคนสนิท เสียความรู้สึก หรือยังไม่พร้อมทำอะไรตลอดวันเพราะความยมๆ นอยด์ๆ งาน การเรียนราบรื่น แต่การแข่งขันไม่โดดเด่น เปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน เปลี่ยนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการได้ตลอดวัน ระวังปัญหาเรื่องเครดิตกับธนาคาร สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคลาภจากคนสูงวัย เสริมชะตาทำบุญค่าน้ำไฟวัด หรือถวายอาสนะพระ
มีคนกลับมาง้อ บางครั้งคนเก่าก็ดีกว่ามองหาคนใหม่เพียงปรับจูนกันเท่านั้น วัยเรียนต้องปฏิเสธคนทำงานแล้ว เพราะมากเรื่องปิดบัง เสียใจมากกว่ามีความสุข อยู่ก่อนแต่งเปิดเผยมากขึ้น เพศทางเลืกมีลุ้นแต่งงาน จดทะเบียน
คนเกิดวันพุธ
ความจำเป็นทำให้คุณต้องใจร้าย รักษากฏระเบียบเป็นที่ตั้งมากกว่าตามใจคนรอบกาย มีงานที่สำคัญให้รับผิดชอบ ดูเล็กแต่ส่งผลต่อคนจำนวนมาก คนจบใหม่จะได้งานดีๆ ไกลบ้าน ลองจับลองผิดลองถูก จะเฮง การเงินพุธกลางวันระวังปัญหากับธาคาร ส่วนพุธกลางคืนโดดเด่นกับธุรกิจสีเทาและเงินนอกระบบ การลงทุนต่อยอด ออกสินค้าใหม่ๆ ดำเนินการแล้วเฮงตลอดทั้งวันนี้ สุขภาพภูมิแพ้จะกำเริบ
ความเชื่อทำให้สบายใจ คนผิดหวัง เลิกรา หรือยังโสดมานาน ใช้ดอกไม้สดไหว้พระในบ้านช่วยเสริมดวงความรักให้ชัดเจน คนหย่าร้าง เรื่องใกล้จบ แต่หากแต่งงานมาไม่นานมีลุ้นเรือนหอใหม่ หรือมรดกจากครอบครัวของแฟน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ระวังอุบัติเหตุจากเรื่องใกล้ๆ ตัว ในบ้าน ในที่ทำงาน ทำให้เลือดตกยางออก แต่คุณจะสมหวังในสิ่งที่เกินคาด เลิกใส่ใจ และมองผ่าน จะส่งเสริมต่อการเรียนและงานของคุณแบบก้าวกระโดด ทำบุญด้วยน้ำดื่ม การเงินที่ติดขัดจะลื่นไหล จะมีคนขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ช่วยลงแรงหรือความคิดจะเหมาะสมมากกว่า ศัตรูอยู่ในที่แจ้ง ต้องลงสนามแข่งขันความสามารถกับคนใกล้ชิด ฝันร้ายได้โชค
ส่วนความรัก ไม่ต้องแข่งกับใคร อยู่เฉยๆ ให้เสน่ห์ทำงาน คู่รักอาจชื่นมื่นเหมือนสมัยรักกันใหม่ๆ ส่วนคนโสดว้าวุ่นใจเพราะคนใกล้ตัวมีหลายสเปกเหลือเกิน รักออนไลน์ คนคุยทางไกลดีต่อใจคนหม้ายหรือเคยอกหักบ่อยครั้ง
คนเกิดวันศุกร์
มีเวลาพักระหว่างวัน ท่ามกลางความวุ่นวาย หากคุณลองพักแม้ไม่กี่นาที ไอเดียจะก่อเกิด คนที่เกินคาดหมายจะอยากทำงานร่วมด้วย คนเรียนสูงสังคมต่อต้านคุณอยู่ มีคนอิจฉา เจ้านายมองแรง ฟรีแลนซ์สนุกกับโจทย์ใหม่ เดินทางบ่อยๆ ยิ่งกระตุ้นดวงการเงิน ทำบุญกับสัตว์สี่เท้าเสริมกำลังเงินให้เข้ากระเป๋าตลอดไม่หดหาย สุขภาพเจ็บป่วยอาจยังรักษาไม่ตรงจุด หรือมีหลายโรคแทรกซ้อน
ทำอะไรก็ดีไปหมดเพราะมีคนพิเศษให้กำลังใจพวกเขามักเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน ใครโสดจะเริ่มจับทางได้ว่าใครชอบคุณจริงๆ ด้านคนมีคู่ มีคนจีบแฟน หึงหวงออกหน้าบ้างให้คู่แข่งรู้ตัวจะดีต่อใจ
คนเกิดวันเสาร์
ลังเลจะเสียโอกาส ออกตัวเร็วมากไปอาจเสียหาย จังหวะการคิดงาน การเรียน เรื่องส่วนตัวต้องมีความพอดี ความสามารถเฉพาะตัว ฝีมือที่สร้างผลงาน ทำให้มีคนเข้ามาง้อหรือสนใจร่วมงานด้วยเสมอ ระวังโดนโกงเรื่องความคิด ศิลปะ ไอเดีย งานในวงการบันเทิง การเมืองมีคนดับเพราะเรื่องส่วนตัว หรือมนุษย์เงินเดือนจะก้าวไวเพราะผู้บริหารเสื่อมเสีย เข้าหาธนาคารสมหวัง ธุรกิจเล็กๆ ได้กำไรดี
มีคนมาหา เซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้อยากได้แม้ดีต่อใจเพราะตั้งรับไม่ทัน คนโสดมิตรที่พบเจอเวลาเดินทางไปทำงาน ร้านอาหารประจำ ยิมส์ที่ไปบ่อยๆ อาจตกหลุมรักคุณอยู่ ด้านคนมีคู่อะไรก็ผิดใจ ไม่โดนใจสักอย่าง งอนยังไม่หาย
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **