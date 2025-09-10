บุญรอดฯ ผนึกหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ 3 สถาบันอาชีวะ ยกระดับการศึกษา พัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม ล่าสุดได้ขยายโครงการด้านการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education) ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 โดยจับมือกับพันธมิตรทางการศึกษาเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อเสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงานที่เข้มข้น มุ่งสร้างแรงงานฝีมือคุณภาพ ตอบโจทย์ภาคอุตสหากรรม
คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทผลิต บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทบุญรอดฯ ให้ความสำคัญกับ 'คุณภาพ' ทั้งสินค้าและบุคลากร เพราะเชื่อว่าสินค้าที่ดีต้องมาจากบุคากรที่มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยโครงการนี้ได้นำระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนี ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาอาชีวะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานที่ที่มีมาตรฐาน ได้เรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติกับผู้มีประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นกระดูกสันหลังสำคัญของการพัฒนาภาคธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค AI ที่บริษัทฯวางแผนจะ Up Skill และ Re Skill แรงงานในอีก 3-5 ปีข้างหน้า”
ด้าน Dr.Wein Roland ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย เผยว่า “มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับก้าวสำคัญในความร่วมมือที่จะนำไปสู่อนาคตของการพัฒนาบุคลากรทีมีศักยภาพ เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรและวิทยาลัยอื่น ๆ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับโลกยุคใหม่”
ขณะที่ ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างองค์กรและวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทั้งนักศึกษา ครู จะได้อัพเดตความรู้ใหม่ ๆ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยของบริษัทเอกชนชั้นนำอย่างบุญรอดฯ จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของอาชีวะไทยอย่างแท้จริง”
ตลอดเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้สร้างบุคลากรคุณภาพใน 2 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ช่างกลโรงงาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากหอการค้าเยอรมัน-ไทยว่าเป็นโครงการที่มีความก้าวหน้าสูง และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โครงการจึงได้ขยายไปยังสาขาใหม่คือ สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษารุ่นที่ 4 จำนวน 10 คน จาก 3 วิทยาลัยพันธมิตรใหม่เข้าร่วม นอกจากนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่ใช้ระบบการฝึกงานมาตรฐานเยอรมัน และ ดูแลสวัสดิการนักศึกษาในโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเทอม ที่พัก และชุดพนักงาน ผู้ที่ผ่านโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรช่างเทคนิคมาตรฐานเยอรมัน ซึ่งถือเป็นการยกระดับการศึกษาอาชีวะของไทยให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างแท้จริง