เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2568

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องใจร้ายกับเรื่องทุกข์ของคนอื่น งาน การเงินมักสวนทางกัน คิดให้ทันกับสิ่งที่ได้รับฟังจะไม่เสียผลประโยชน์ เรื่องดีๆ มักเกิดจากสิ่งเล็กๆ ทำให้ใจฟูระหว่างวัน นักลงทุนเซฟเงินเอาไว้บ้าง กระแสทำให้คุณตัดสินใจผิดง่ายๆ ต้องพิจารณาให้ดี สุขภาพเจ็บป่วยต้องรักษาเร่งด่วน หรือได้วางเรื่องอื่นเพื่อหันมาสนใจดูแลตัวเอง งานอาจไม่ถูกใจเจ้านายแต่ถูกใจลูกค้า ความฝัน ลางสังหรณ์จะนำโชค
คนที่เข้ามามีดีร้าย ลองมองคนนอกสายตาพวกเขามีความจริงใจไม่แพ้ใคร ส่วนคนที่คุณหมายปองต้องเหนื่อยทำคะแนนสักหน่อย คนมีคู่อยู่แล้ว คิดมาก กังวลเยอะ ทายาทคนใหม่มักเข้ามาเวลาไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันจันทร์
สารพัดเรื่องวิ่งเข้ามาหา แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับแผนงานของคุณในตอนแรก โอกาสต้องรอจังหวะทีเผลอของคนอื่น ม้ามืดทุกวงการ คลื่นลูกใหม่ต้องจับตามอง การเงินตลอดวันเหมาะจะติดต่อธนาคาร ตลาดการลงทุนทั้งในและต่างแดนยังเปิดกว้าง คำพูดปากเปล่า ข้อตกลงที่ลั่นวาจาเชื่อถือไม่ได้ มีดวงตกงานแบบสมัครใจ เสริมดวงวันนี้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าช่วยปัดเป่าอุปสรรค
ยิ่งพูดยิ่งเสียโอกาส ความรักอยู่ในบรรยากาศอึดอัด หากมีคู่มากเรื่องหวั่นในกังวลใจ แต่ไม่ยอมคุยกันตรงๆ ลองสังเกตการกระทำของคนรู้ใจจะเชื่อถือได้ ด้านคนโสดแอบรักใครดูทรมาน และคุณกำลังจะมีคู่แข่งในไม่ช้า
คนเกิดวันอังคาร
มีคนชวนทำงานที่ไม่คาดคิด ถ้าไหวตกลงรับได้ ค้าขายเหนื่อยกับการแก้ปัญหาของลูกค้า สินค้าผิดสเปก การเงินหมุนเงินสดเป็นสิ่งของ หรือสลับค้ำประกันคนอื่นยังเหมาะสม ยานพาหนะให้โชคลาภลอย ของฝากทางไกล ข่าวคราวจากต่างถิ่นให้โทษ แข่งขันกับคนอื่นเป็นตัวเลือกตัวรอง สุขภาพช่วงนี้ไม่สบายใจมากกว่ากาย อึดอัดบอกใครไม่ได้ และยังไม่พร้อมมูฟออนจากเรื่องผิดหวังรอบๆ ตัว
คนอายุน้อยมีเสน่ห์กับคนต่างวัย ความสัมพันธ์ครั้งเก่า มีคนพูดถึงหรือตำหนิในความรักที่เคยพบเจอมาจะส่งผลต่อการงานและการเรียนในปัจจุบัน อยากรีเทิร์นยังไม่มีโอกาส คนโสดมักคุยถูกชะตากับคนที่ชอบอะไรคล้ายกัน
คนเกิดวันพุธ
เอาความสบายใจเป็นที่ตั้ง ลองแคร์ตัวเองให้มากกว่าคนอื่นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ไม่ต้องแข่งขันกับใคร แต่ทำงานและหน้าที่การเรียนให้ดีที่สุด อุบัติเหตุเล็กๆ ในออฟฟิศมักมาพร้อมความเหม่อลอย โอกาสที่คุณได้มาจากความผิดพลาดของคนอื่น ระวังงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆ โอกาสโดนฟ้องร้อง มีคดีความเปราะบางยิ่งนัก จะได้เงินจากเรื่องของกฎหมาย การลงทุนระยะยาว หรือมรดกครอบครัว
มีคู่อาจเป็นโสด คนที่แยกกันอยู่จะแยกย้ายมากกว่ารีเทิร์น หรือถึงเวลาบอกผู้ใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ คนลุ้นสิทธิเลี้ยงดูบุตรจะสมหวัง ใจว่างๆ ลองนัดหมายออกเดตกับคนเดิมที่ประทับใจ ขอโอกาสใครไว้รอฟังข่าวดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความมั่นคงสั่นคลอนเพราะลมปากคนอื่น แต่ช่องว่างของระบบ ชาววันพฤหัสบดีจะได้เปรียบเชิงธุรกิจ การเมือง บันเทิง คนในแสงไฟหลายวงการที่อายุน้อย ถึงเวลาที่คุณจะเฉิดฉาย ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์สี่เท้าช่วยหนุนดวงการเงินให้คล่องตัว ทำแว่นตาใหม่ เปลี่ยนทรงผมช่วงนี้ถึงกลางเดือน เรื่องติดลบจะมีลุ้นพลิกเกม มีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ ให้ระวังของมีตำหนิ คนในครอบครัวจะขอยืมเงิน
ความรักกำลังพึ่งพาสิ่งศักสิทธิ์ มีคนผิดหวัง ลุ้นสมหวัง หรือลังเลในความสัมพันธ์ จุดเทียนหอม น้ำมันหอมระเหยในบ้านช่วยปรับจูนดวงความรักให้ชัดเจนมากขึ้น คนอยากปล่อยมือจะเริ่มตัดสินใจได้ในทางเลือกของตนเอง
คนเกิดวันศุกร์
ตกหลุมรักงานที่ทำ อาจเป็นเรื่องใหม่ ความท้าทายในสิ่งที่ไม่รู้ หรือเป็นสถานที่และคนแปลกหน้า อยู่เฉยๆ อาจเสียผลประโยชน์เพราะเพื่อนร่วมงานจะแซงหน้า สายการค้า รักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดี คุณอาจต้องยอมติดลบในช่วงนี้เพื่อผลดีในระยะยาว ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปวิวภูเขาปรับดวงเรียกทรัพย์ มีโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ผู้ใหญ่จะเปิดทางหันมาสนับสนุน สุขภาพหัวใจ กระดูกจะมีปัญหา
คนมีคู่อาจว้าวุ่นใจเพราะคนที่เข้ามาตีสนิทเพิ่มเติม เป็นเพื่อนทำงานหรือเรียนร่วมกันค่อนข้างดี แต่ควรเว้นระยะไม่ให้กระทบเรื่องความสัมพันธ์ ส่วนคนโสดมีคนบ้านใกล้ คนพบหน้าบ่อยๆ เพื่อนต่างแผนกมาขายขนมจีบ
คนเกิดวันเสาร์
พ่วงงานหลายตำแหน่ง จับงานหลายด้าน และต้องผลักดันไปพร้อมๆ กัน เสื้อผ้า การแต่งตัวโทน ขาว ครีม ส้ม เหลือง หนุนดวงการทำงานให้ราบรื่นช่วงท้ายสัปดาห์นี้ แต่หากลุ้นการแข่งขัน ทรงผมปังๆ ต้องจัดเต็มเป็นใบเบิกทาง นักลงทุนช่วงบ่ายของวันวิ่งให้ทันกระแสระยะสั้น เป็นวันเหมาะจะโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ของหายจะไม่ได้คืน เสี่ยงโชคลาภตามเพื่อนๆ ไว้ไม่ตกขบวนเฮงๆ
มีคนพยายามเข้าหาแต่ผิดวิธีหรือดูน่าเบื่อมากกว่าสร้างความประทับใจ ด้านคนมีคู่ คนรักขี้หึง ถามบ่อย เพ่งเล็งบ่อยแต่ไม่มีอะไรให้กังวล คนเจ้าชู้ โลกหลายใบจะโดนจับได้ ปรับดวงครอบครัวทำบุญด้วยอาหารเมนูเส้น
