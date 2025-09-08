เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนชวนทะเลาะ เรื่องเล็ก คำบ่น จะเป็นสารตั้งต้นความขัดแย้ง มีคนได้ตำแหน่งใหม่ ภาระมาก ท้าทายความสามารถ คนตกงานยังไม่ถูกใจเลือกหางานที่ศีลเสมอกันค่อยๆ หา อย่ารีบร้อน การค้าธุรกิจส่วนตัวกำไรดี หยิบจับลงมือด้วยตัวเองได้เงินเข้ากระเป๋ามากกว่ายืมมือลูกน้อง ธุรกิจของกิน บริการ สัตว์เลี้ยงโดดเด่นเชิงการลงทุน สุขภาพ โรคเกี่ยวกับช่องปากและฟันต้องใส่ใจมากๆ
มีข่าวดีจากคนรัก ให้ยิ้มกันทั้งบ้าน สถานะแฟนปากเสียงประปราย สัปดาห์นี้มีเวลาให้ครอบครัวน้อย แต่คนทางไกลจะส่งข่าว หรือมาหาให้หายคิดถึง มีโอกาสเป็นพ่อแม่ป้ายแดงปุบปับ คนในแสงไฟจะอกหักแต่มีลาภลอยปลอบใจ
คนเกิดวันจันทร์
คนเคยปฏิเสธ เคยเห็นแตกต่างจะกลับมาคุยกัน ผู้ใหญ่ให้โทษ คนอายุน้อยให้คุณ งานประจำจะได้ลดภาระลงเพราะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบา ค้าขายย้องต้องคิดค้นกลยุทธ์ใหม่เพื่อแย่งส่วนแบ่งจากคู่แข่ง ความเชื่อ สิ่งเคารพ ธุรกิจเหล่านี้โดดเด่น ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำช่วยเพิ่มสภาพคล่องการเงิน การเรียนโดดเด่นแม้คุณจะเบื่อ ขี้เกียจอยู่บ้าง มีลาภลอยจากเรื่องสุขภาพ ของหายได้คืน
ใครเข้ามาชอบ แต่คนว่างๆ อาจยังไม่พร้อมสานสัมพันธ์เพราะภาระรอบตัวจะทำให้สถานะใหม่นั้นมีปัญหา ปากไม่ตรงกับใจ มีคนจับทางได้แถมเข้าหาทำคะแนนหัวใจง่ายๆ ด้านคนมีคู่ งอนกันเก่ง แม้พยายามง้อดูแลเอาใจใส่
คนเกิดวันอังคาร
สุขภาพจิตใจไม่ค่อยสดใส วิตกกังวลและกระทบเรื่องอื่นในการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนอ่านหนังสือหรือเตรียมตัวไม่ตรงกับการสอบเท่าไรนัก งานที่เคยพลาดมีโอกาสแก้ตัวในสนามเวทีเดิม การเงินอยู่โหมดหมุนใช้ ภาระส่วนตัวต้องประคับประคองให้รอด การลงทุนยังไม่น่าไว้วางใจ จะมีคนพยายามขายของมีค่าให้ หรือชวนลงทุนที่สุ่มเสี่ยงสูง เสริมดวงสุขภาพทำบุญค่ารักษาพยาบาล
ดูแลกันดี หากมีคู่ คุณคือผู้โชคดีที่คนข้างกายมีความสม่ำเสมอ ความมีเสน่ห์ของคนโสด จะมีคนนอกมองเห็นมุมความรักที่เกิดขึ้นช้าๆ ก่อนเจ้าตัวจะรู้ใจตัวเองเสียอีก ใครโดนจับคู่ หากไม่ปลื้มถึงเวลาบอกกันตรงๆ รักรีเทิร์นติดลบ
คนเกิดวันพุธ
ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำร้อน ของร้อน หรือไฟช็อต งานจะได้สะสมสกิลใหม่เพิ่มเติม เหมาะกับการออกไปอบรมหรือทำงานนอกสถานที่ช่วยให้คุณปังได้มากกว่าอยู่ในออฟฟิศ ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ไปดีลงาน สอบแข่งขันหรือสัมภาษณ์หนุนดวงความสำเร็จ เงินสดอาจติดลบ แต่เครดิตส่วนตัวและเชิงธุรกิจใช้จ่ายได้ตามประสงค์ ความเชื่อหนุนดวงการเงินลาภลอย ตกงานจะได้งานใหม่
ความเลิฟโดนหลอก มีเรื่องปิดบัง ความสัมพันธ์จะตัดจบแบบไม่ทันตั้งตัว คนโสดอาจเป็นคนคั่นกลาง เป็นมือที่สามของคนอื่น อยากง้อแฟน คนใกล้ชิดช่วยเปิดทางให้คืนดีกันง่ายขึ้น เพศทางเลือกตัดใจไม่ขาด โดนเทยังไม่หายดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เกาะกลุ่มเป็นทีม เจรจา ทำงาน อ่านหนังสือสอบ ตลอดวันความสำเร็จอยู่ใกล้เพียงเอื้อม งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข รอบคอบให้เยอะ ตรวจทานบ่อยๆ จะได้เดือดร้อน บริวารหน้าใหม่ลองให้โอกาสพวกเขา จะได้สร้างความสำเร็จให้คุณ การใช้จ่ายตัดงบส่วนเกิน แบกภาระผ่อนจ่ายสำคัญของครอบครัว ยานพาหนะซื้อขายราคาดีสังหาริมทรัพย์ ทองคำ เก็บออมหรือซื้อขายดีทั้งนั้น
แฟนจะกลับมาง้อ ใครทะเลาะกันนานๆ ถึงเวลาคุยจริงจัง แต่หากคุณโสด ไปไหนมาไหนกับใครบ่อยๆ จะมีคนซุบซิบ คิดว่าคุณคบหากัน ข่าวลือส่งผลดีกับการทำงาน แต่หากมีคู่ระวังจะตกงานเพราะกระทบถึงภาพลักษณ์
คนเกิดวันศุกร์
ไม่เหมาะจะย้ายที่อยู่ แต่จัดบ้านหรือโต๊ะทำงานของคุณใหม่ ปรับฮวงจุ้ยเสริมไอเดียและความสำเร็จ ต้องเก็บความลับให้คนอื่น แต่ทำให้คุณต่อรองสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น ทำบุญเกี่ยวกับคนตาบอด บริจาคแว่นตา เสริมดวงการแข่งขัน มีคนให้ร้าย ศัตรูอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ทำอะไรคุณไม่ได้ ธุรกรรมเดินหน้าได้ตลอดวัน คนในเครื่องแบบให้โชคลาภลอย เพศทางเลือกคือคนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้
ของเล่น ของสะสม ขนมหวานเป็นสื่อกลางการง้อแฟนที่ได้ผลของชาววันศุกร์ แต่หากสารภาพรักใครยังไม่น่าเชื่อถือ รักต่างวัยอยู่ในเขตความลับ มีความระแวงไม่เชื่อใจ ลุ้นทายาทคนใหม่ยังต้องประคับประคองเรื่องสุขภาพ
คนเกิดวันเสาร์
มีนัดหมายด่วน ตารางงานจะเปลี่ยนเพราะเรื่องฉุกเฉิน มนุษย์เงินเดือนต้องพิสูจน์ตัวเองกับนายจ้าง สร้างแรงกดดันให้ตัวเองในการเรียนและทำงาน พักน้อยแต่ภูมิใจในผลงาน อย่าให้หลอดไฟในบ้านขาด การเงินรายรับเล็กๆ เข้าหามากกว่าจับเงินก้อน การลงทุนหรือเสี่ยงโชคแบบสวนทางจะนำโชค ระวังปากเสียงกับครอบครัว อย่าออกจากบ้านยามวิกาล ตกงานจะได้งานใหม่ที่ปังกว่าเดิม
อยู่กินมานาน อาจเตรียมจูงมือไปจดทะเบียนสมรส คนรักสร้างความมั่นคงด้วยเรือนหอ หรือมีมรดกจากคนรักเก่า คนหม้ายมีลูกติดโอกาสรักครั้งใหม่จะก่อตัวช้าๆ และมั่นคงกว่าเดิมและเป็นคนใกล้ตัวคุณมากๆ คนโสดชิลๆ
