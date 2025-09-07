เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้นสัปดาห์กับความเบาสบาย สิ่งรอบตัวค่อนข้างเป็นไปตามแผน ระวังโดนหลอกจากคนใกล้ตัว ร่วมธุรกิจ ช่วยสนับสนุนสินค้า บางวาระอาจทำให้เข้าเนื้อมากกว่าซื้อขายด้วยความสบายใจ การลงทุนราบรื่นตลอดวัน แต่เก็บออมโดดเด่นกว่าเก็งกำไร รายรับมีส่วนแบ่ง อาจหล่นหายไประหว่างทาง ได้เงินจากของสะสมลองเล่น กิจการออนไลน์ การดีลงานทางไกล ยังให้ผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดี
ไว้ใจกันให้มาก อาจมีเรื่องไม่เข้าหู ไม่น่าปลื้มเกี่ยวกับคนรัก มีคนโดนตัดสัมพันธ์ หย่าร้าง แยกกันอยู่ มีคนตัดใจเพียงฝ่ายเดียว หรือการเริ่มต้นใหม่จะมีปัญหาเพราะมีคนเก่าคอยหึงหวง เพศทางเลือกแรงสนับสนุนคนรอบตัวทำให้ความรักใหม่มีลุ้นสมหวัง
คนเกิดวันจันทร์
เหมาะสมจะเป็นผู้ตามที่ดี ความคิด ไอเดียหลากหลายทำให้คุณต่อยอดการทำงานได้สนุกสนาน ค้าขายมือใหม่ความแตกต่างช่วยเพิ่มยอดขาย เพศทางเลือกเป็นคนสนับสนุนและตลาด ลูกค้า เพื่อนร่วมงานเป็นทุกสิ่งให้ชาววันจันทร์ได้ดีในระยะนี้ นักลงทุนหุ้นทางเอเชียโดดเด่น ส่วนคนซื้อขายของเก่า ของมีค่าหรืออสังหาริมทรัพย์กำไรไม่มากแต่ของแท้แน่นอน เสริมดวงทำบุญคนตาบอดจะดี
สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังจากคนตรงหน้ามักทำให้คุณยิ้มได้ มีคนโดนตกหัวใจแบบไม่ทันรู้ตัว อาจสะกิดใจตัวเองบ้างวันที่ไม่พบหน้าเป้าหมาย ระยะทางอาจทำให้บางคู่ค่อยๆ แยกย้าย หรือมีเป้าหมายใหม่ในชีวิต มีโอกาสจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่กับคนเดิม
คนเกิดวันอังคาร
ดีร้ายลงมือหรือตัดสินใจไปแล้วต้องยืดอกรับ วันนี้เน้นความตรงไปตรงมา และต้องตัดสินใจไว ออกตัวช้าคู่แข่งแซงหน้า มีชัยชนะในการแข่งขันสนามเล็กๆ ที่เรียนไกลบ้านเกิดที่ทำงานไกลครอบครัวจะให้คุณชาววันอังคาร มีความก้าวหน้าให้หายเหนื่อย มีคนใช้คำพูดหลอกยืมเงิน ปัญหากับไฟแนนซ์ ธนาคาร จะได้สะสางหรือปิดหนี้ที่แบกภาระมานานในเร็ววันนี้ สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรมยังมารบกวนบ่อยครั้ง
อยู่ใกล้ใครมักอ่อนไหวง่าย ตกหลุมรักคนมีเจ้าของหรือสถานะหัวใจไม่ชัดเจน กลุ้มใจวิ่งเข้าหาหมอดู ความสัมพันธ์ที่เปิดเผยส่งผลดีกับการทำงาน แต่การเรียนจะติดลบแม้รักครั้งใหม่ดูชื่นมื่น อยากง้อใคร อย่ารอเวลา วันนี้คือช่วงโอกาสของคุณแล้ว
คนเกิดวันพุธ
ต้องเดินเกมนอกรอบหลายมิติ งานใหม่ โอกาส การเรียนที่คู่กับการทำงาน มักมาจากแรงสนับสนุนของคนเบื้องหลัง การแนะนำกันปากต่อปาก มากกว่าไปแข่งขันชิงชัย อย่าให้มุมทำงานที่นั่งประจำ มีเอกสารกองโต ลองจัดให้พ้นระดับสายตา เปิดฮวงจุ้ยวิสัยทัศน์ จะได้เจ้านายคนใหม่ แต่การเงินวันนี้หยิบจับใช้จ่ายคล่องมือไม่คิดเยอะ ไม่เหมาะจะลงทุน สุขภาพอาจมีโรคประจำตัวใหม่ๆ ให้ดูแลมากขึ้น
คู่แข่งหัวใจมักเป็นคนใกล้ตัว เพื่อน น้อง คนอุยห่างกันไม่มาก คนโสดที่แอบรักและอยู่เฉยๆ เตรียมอกหักได้ในไม่ช้า ส่วนคนมีคู่คนรักมีภาระให้ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ช่วงลงแรงคิดอ่านดำเนินการ หรือพวกเขากำลังอ่อนแอทางจิตใจ ต้องอยู่ใกล้ๆ จับมือกันเอาไว้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ข่าวลืออาจเป็นเรื่องจริง แต่ความจริงอาจไม่มีคนเชื่อ คำพูดมีน้ำหนักน้อย เน้นการลงมือทำ เจ้านายงานดีกว่าหัวหน้า คนลาออกอาจได้โอกาสกลับเข้าทำงานที่เดิมจากนายจ้างหน้าเก่าๆ เข้าหาใครด้วยของติดไม้ติดมือ งานอดิเรกที่ชอบสานต่อธุรกิจได้อย่างดี เอกสารที่เกี่ยวกับตัวเลขการเงิน บัญชี หมั่นตรวจสอบ จะได้ออกหน้ารับผิดแทนลูกน้อง ทำบุญด้วยอาหารเมนูไข่ งานจะเด่นเงินจะปัง
สุขภาพของคนรักจะไม่แข็งแรง หรือเจ็บป่วยเพราะโรคติดต่อจากคนข้างกาย มีโอกาสทุ่มเงินเพื่องานมงคลหรือดูเรือนหอ เตรียมสร้างครอบครัว คนมีตำหนิ ข่าวลือลบเรื่องรักครั้งเก่า ทำให้ผู้ใหญ่ในครอบครับยังไม่ปลื้ม อยู่ก่อนแต่งราบรื่นมีลาภลอยเป็นของแถม
คนเกิดวันศุกร์
วันนี้และตลอดสัปดาห์เป็นช่วงเก็บตัว ธุรกิจ ความลับทางการค้าปิดให้มิด จะมีคนขโมยสูตร เลียนแบบสินค้า มีคู่แข่งที่มาทีหลังแต่ขายของคล้ายกัน มนุษย์เงินเดือนคุณจะได้จับงานใหม่หรือปล่อยจอยงานประจำมากขึ้น บางคนจะได้ลาออกไปดูแลธุรกิจในบ้าน การเงินเก็บออมตามความถนัด ส่วนการลงทุนเล็งระยะยาว หรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของย่อมดีต่อใจ สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อยตามฤดูกาลไม่มีอะไรรุนแรง
น้อยใจแต่ต้องรีบแข็งแรง คนผิดหวังให้กำลังใจตัวเองมากๆ คนใหม่ที่เข้ามาอาจมีมากกว่าหนึ่ง ทดไว้ในใจลองดูกันนานๆ จะไม่ติดลบแบบครั้งเก่า เสริมดวงความรักทุกสถานะ ทำบุญด้วยขนมหวานหรือผลไม้ คนหย่าร้างเชิงกฎหมายจบ แต่พฤตินัยยังต้องเจอหน้ากันอยู่
คนเกิดวันเสาร์
ไม่เหมาะจะแข่งขัน วันนี้อยู่นิ่งๆ ปล่อยจอยกับเรื่องรอบตัว อะไรที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและดีเสมอ โอกาสมักสร้างด้วยตัวเอง โดนปฏิเสธจะได้โอกาสครั้งใหม่ จงรักษาเอาไว้ให้ดี ลูกค้าและเจ้านายเป็นใหญ่ ทำตามเขาไปก่อน ดีกว่าใช้ไอเดียตัวเองเต็มร้อย คนอายุน้อยจะได้รับแรงสนับสนุนสู่ตำแหน่งสำคัญ การเงินอยู่นิ่งๆ ดูเชิงในตลาด เหมาะสมมากกว่าออกตัวซื้อขายลงทุน ของหายไม่ได้คืน
ชักชวนคนผิดหวัง คนโสดทำบุญโลงศพ สถานะหัวใจจะชัดเจนมากขึ้น ใครมีปัญหาคู่ซ้อน การถอยออกมาก่อนเจ็บวันนี้แต่ส่งผลดีในระยะยาว มีคู่แล้วอย่ายอมทุกเรื่อง ขัดใจบ้างให้เห็นความเหมาะสม มีลุ้นลูกแฝด หรือทายาทคนใหม่ในบ้าน โดนเทยังตัดใจได้ไม่ขาด
