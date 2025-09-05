เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 6 - 12 ก.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ทำสัญญา เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ต้องเคร่งครัด มักทำให้คุณขยับตัวยาก เริ่มต้นเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นเดือน ออกตัวไวกว่าคนอื่น โอกาสเป็นของคุณ สุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อต้องระวังมากๆ
การงาน ช่วงวาระการเริ่มต้นใหม่ ที่คุณพร้อมจะนับหนึ่ง ต้องออกตัวแรงกว่าคนอื่น พึ่งพาตัวเองแต่คุณจะสนุก เพื่อนร่วมงานทำให้งานสำเร็จไวยิ่งขึ้น คนในเครื่องแบบ งานระยะยาวมีคนฉีกสัญญา
การเงิน เงินนอกรับบดูลื่นไหล จ๊อบเสริม รายได้พิเศษเข้ามามากกว่าเงินหลัก แต่ไม่เหมาะจะเสี่ยงโชค จะได้ซื้อขายของที่อยากเก็บ จ่ายเงินเรื่องสุขภาพของคนในบ้าน ระวังปัญหาเรื่องภาษี
ความรัก ความสบายใจทำให้คนโสดตกหลุมรัก ขยัน มองบวกเปลี่ยนไปมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ใครมีคนเดินข้างกายแล้ว มีเหตุเข้ามาพิสูจน์ความมั่นคงทางจิตใจ ปัญหาตรงหน้าต้องช่วยกันแก้ไข
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ งาน เรื่องส่วนตัว การเรียนปะปนเหมือนเวลาในแต่ละวันนั้นไม่ค่อยพอที่จะใช้ดำเนินการเรื่องสำคัญ มีโชค โอกาสจากคนใกล้ตัว ใครมีธุรกิจในบ้านอาจถึงเวลาเข้าไปรันงานเหล่านั้น
การงาน เรียนรู้ สะสมประสบการณ์จากความผิดพลาดของตัวเอง คู่แข่งจะลดเครดิตทางอ้อม แต่ฝีมือยังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นได้ดี แต่อย่าใจร้อนขยายตลาดหรือกิจการ
ความรัก คนบ้านใกล้กัน เดินทางแล้วเจอหน้ากันบ่อยๆ หากใจว่างๆ ลองคุยกันดูไม่เสียหาย คนที่เลิกไปยังไม่ปล่อยมือ อาจตามหวงคนที่เข้ามาใกล้คุณบ่อยครั้ง มีคู่แล้วช่วงนี้ราบรื่นไม่หวือหวา
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ปัญหาสุขภาพจะเบาบาง งานเก่าจะเรียกหา โดนปฏิเสธ โดนพูดลดเครดิต พวกเขาจะกลับมาง้อคุณ ใส่เสื้อผ้าโทนสบายตา ฟ้า ส้ม ชมพู เหลือง หนุนดวงคนรักเมตตาและส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ
การงาน รับจบรับแก้ปัญหาเป็นหลัก ชาวเมถุนใจร่มๆ สิ่งที่เข้ามาปะทะมักชวนหัวร้อน แต่มากด้วยคุณภาพ
และโอกาสเมื่อคุณทำมันสำเร็จ หางานใหม่ยังมีคู่แข่งสเป็กสูงกว่า อยู่ที่เดิมจะดีช่วงปลายปี
การเงิน หยิบใช้จ่ายคิดเยอะไม่คล่องตัว ต้องกันเอาไว้เรื่องจำเป็นเสียก่อน แต่รายลับพิเศษ เงินลับๆ ดูคึกคักอย่างมาก การลงทุนตามตลาด ซื้อขายตามสะดวกต่อใจ เข้าหาธนาคารยังมากเรื่องมากความ
ความรัก ระยะทางอาจทำให้เป็นโสด แต่หากใจว่างมักดึงดูดคนน่าสนใจเข้ามาหา มีโอกาสใช้เวลากับคนที่ถูกชะตามากขึ้น คุณจะตัดสินใจได้ว่าไปต่อหรือเว้นไว้เป็นเพื่อน รักรีเทิร์นอาจไม่ยั่งยื่น
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
การเปลี่ยนแปลงกะทันหันจะเกิดขึ้น อะไรที่เคยเกรงใจ ปลีกตัวยากคุณจะตัดสินใจง่ายกว่าเดิม ช่วงนี้เหมาะกับการแก้ปัญหาการเงิน คำพูด ข้อตกลงจะเปลี่ยนทิศทาง เสริมดวงคนสนับสนุนทำบุญยารักษาโรค
การงาน แรงสนับสนุนมาจากบริวาร งานอาจชะงักเพราะเรื่องเข้าใจผิด ฟรีแลนซ์มีคนชวนทำงานประจำ ค้าขายมีโอกาสปังปุบปับ การะแสโซเชียลช่วยกระตุ้นยอดขาย ตลาดในต่างแดนมีความสำเร็จ
การเงิน จับจ่ายเรื่องประจำวัน ทุ่มเงินซ่อมที่อยู่อาศัย หรือซื้อขายของมีค่าย่อมไม่ติดลบ ตลาดของแฟชั่น การลงทุนเล็กๆ ระยะสั้นไม่ค่อยปัง ย้ายงานจะได้เงินเดือนเพิ่ม งานบริการทิปหนัก งดเสี่ยงโชค
ความรัก อยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง โสด หรือมีคู่ ระยะนี้สภานการณ์ทำให้ลังเลใจ ว่าไปต่อหรือพอแล้ว แจกการ์ด เตรียมงาน หรือแลองวาระสำคัญในบ้าน ล้วนช่วยกระตุ้นดวงครอบครัวให้ราบรื่นมีสุข
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
วุ่นวายกับธุระครอบครัว หรือสิ่งที่คุณละเลยมานาน ถึงเวลาดำเนินการให้เรียบร้อย ช่วงนี้มีโอกาสไปร่วมงานมงคล หรืองานสีดำ งานบุญต่างๆ ช่วยหนุนดวงการแข่งขัน สุขภาพสายตา ดวงตาจะมีปัญหา
การงาน ทำอะไรโดนจับตามอง แต่ก็เป็นแรงสนับสนุนคุณด้วยเช่นกัน มีโอกาสก้าวหน้าปุบปับ สอบนำเสนองาน สัมภาษณ์ ดีลงาน ลุยเองจะสำเร็จเต็มร้อย งานประทำอาจลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์
การเงิน เก็บเงินเก่ง ใช้จ่ายแบบประหยัดเพราะมีเป้าหมาย อาจเป็นของอยากได้หรือทริปในฝันช่วงสิ้นปี การลงทุนเด่นต้นสัปดาห์ ตลาดการศึกษา วิชาการ ค้าส่งและพลังงานค่อนข้างสว่างในดวงชะตา
ความรัก เก็บความรู้สึกเก่ง คนแอบรักสนุกใจฟูในมุมของตัวเอง จะมีคนพยายามแสดงตนว่าชอบคุณ ด้านคนมีคู่ แอบเรื่องอะไรไว้โดนจับได้ เซอร์ไพรส์จะโดนดซอรืไพรส์กลับ มีดวงรักรีเทิร์น
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ชาวราศีกันย์ที่สม่ำเสมอ ไม่โดดเด่น ช่วงนี้จรดปลายปีเป็นเวลาของคุณแล้ว จะมีคนมีอำนาจ ที่เฝ้ามองไกลๆมาให้โอกาส สนับสนุนคุณในทางอ้อม สุขภาพโรคกระเพาะอาหาร ปัญหาขับถ่ายจะแสดงอาการ
การงาน อย่าตัดสินผลงานเพียงหน้าปก หรือมองด้วยสายตา คุณจะพลาดของดีผ้าขี้ริ้วห่อทอง เผื่อเวลานัดหมาย วาระกำหนดจะโดนเลื่อน คนในเครื่องแบบเดือดร้อนเพราะคำพูดคนอื่น ฟรีแลนซ์ราบรื่นดี
การเงิน ทบทวนก่อนจ่ายทุกเรื่อง บางสิ่งไม่จำเป็นต้องรีบควัก ไม่เหมาะจะร่วมหุ้น ร่วมลงทุน ได้โชคลาภเรื่องการเงินจากคนวัยไล่ๆกัน ของเก่าของมีมูลค่าช่วยเพิ่มสภาพคล่องเงินในกระเป๋าได้อย่างดี
ความรัก มีคนโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว คำพูดสวยหรูทำให้ชวนหลงใหล เว้นระยะเหมาะสมจะดีที่สุด ด้าน คนมีคู่ปากเสียงเล็กๆ แต่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น เพศทางเลือกมีคนจะกลับมาขอคืนดี
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
งานต้องเปลี่ยนทิศทาง การเริ่มลองทำเรื่องใหม่ยังไม่สำเร็จ เป็นช่วงลองผิดลองถูกในหลายสิ่งรอบตัว ของหายไม่ได้คืน สุขภาพใส่ใจจริงจังเรื่องของจิตใจ ความเครียด นอนไม่หลับ งดการเสี่ยงโชค
การงาน ศัตรูคู่แข่งอยู่ในที่เปิดเผย งานมีความลับทำให้ดำเนินการยาก การแบ่งพรรคพวกคุณต้องเลือกข้าง ตกงาน มีลุ้นงานใหม่แต่ยังไม่ถูกใจ สายวิชาชีพระวังปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานต่างๆ
การเงิน ธุรกิจที่ทำเอง ผลิตเองค่อนข้างทำกำไรได้ดี การเงินหมุนเงินออมออกมาจ่าย หรือได้ทุ่มเงินก้อนกับการเปลี่ยนรถ การโยกย้ายที่อยู่ ตลาดออนไลน์ติดลบ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ช่วยเรียกทรัพย์
ความรัก คนที่มีข่าวลือเยอะจะเข้าหาคนโสดชาวราศีตุลย์ รักต่างวัยราบรื่นแต่ต้องปรับตัว คนอยู่ก่อนแต่ง จะได้เข้าตามตรอกออกทางประตู คนอยากรีเทิร์น ต้องขยันง้อ ไปให้เห็นหน้าบ่อยๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
เป็นช่วงเวลาที่คุณจะห่างหายจากกลุ่มเพื่อน คนรู้จัก ไปสะสมความรู้ มีสกิลใหม่ๆ ลองผิดลองถูก อย่าฟังความคนอื่นเยอะ เรื่องสำคัญต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง โรคประจำตัวอาจกำเริบ ระวังอุบัติเหตุของมีคม
การงาน อย่าให้คนอื่นเห็นความอ่อนแอ ลูกน้องหรือหัวหน้าคาดหวังคุณมาก มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ฟรีแลนซ์ ดีลสัญญาระยะยาว ค้าขาบช่วงนี้ลมเปลี่ยนทิศ สินค้าใหม่ทันกระแสต้องรีบตะครุบไว้
การเงิน เก็บออมด้วยสิ่งของดีกว่าเงินสด หรือได้ใช้สินทรัพย์ไปเกี่ยวข้องกับคดีความ ทำบุญด้วยขนมหวาน ช่วยเสริมดวงการเงิน การเสี่ยงโชคเน้นการตามเรื่องเดิมๆ ลงทุนตลาดต่างแดนยังไม่โดดเด่นนัก
ความรัก มีคนมาสนิทมากกว่าหนึ่ง หรือคนว่างๆมักโดนแนะนำ นัดดูตัว ทาบทามให้รู้จักคนใหม่ตลอดเวลา ส่วนคนมีคู่ คนรักไม่มั่นใจในคำพูด อาจมีปากเสียงเพราะเรื่องเวลาในครอบครัวแต่ไม่น่ากังวลใจ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความใจดีทำให้ตกที่นั่งลำบาก มีคนแอบอ้างเอาชเครดิตไปใช่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร คนธรรมดาจะเรื่องมีชื่อเสียง เป็นจุดสนใจของคนทั่วไป ที่อยู่อาศัยให้โชค เสริมดวงชะตาทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่ม
การงาน มีดวงย้ายงานเพราะความสมัครใจ แม้ว่าองค์กรจะเลือกคุณ แต่คุณมองหาความท้าทายใหม่มากกว่าเจ้านายเรียกหาบ่อย เข้าหาคนสูงวัยกว่าจะดี บัญชี ตัวเลข เอกสารตรวจทานให้ดีอาจทำให้งานล่าช้า
การเงิน เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่จะได้ต่อยอดจากทุนก้อนเดิม สิ่งใดติดลบวางไว้ก่อนดีที่สุด จ่ายเงินกับความเชื่อ สิ่งศรัทธา งานเงินน้อย แต่ได้เครดิตดีในอนาคต เงินตกเบิก คงค้างจะได้กลับคืน
ความรัก มีคนเปิดทางให้และยอมรับ หากเป็นคนในแสงไฟ ถึงเวลาเปิดตัวคนรักกับสังคมรอบๆ กาย มีลุ้นคืนดีคนที่งอนกันอยู่ ส่วนใครใจว่างๆ อย่าตกหลุมรักคนใกล้ตัวจะมีปัญหาตามมาให้เสียใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความมั่นใจเก็บเอาไว้ก่อน เป็นช่วงเรียนรู้เรื่องใหม่และต่อยอดให้ปังกว่าเดิม ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกาล พยายามดีล เจรจาธุรกิจแบบออนไลน์คุณจะได้เปรียบ ทำบุญสังฆทานเปิดดวงการเงินปังๆ
การงาน ตัวสำรอง อันดับรอง จะขึ้นเป็นผู้นำ ตำแหน่งอาจไม่สูงแต่ชาวราศีมังกรจะได้ทำอะไรใหม่ๆ ปฏิเสธสิ่งทีเกินกำลังดีกว่ารันงานอะไรไม่ได้เลย ค้าขายใส่ใจคุณภาพสินค้าบริการไว้ให้ดี
การเงิน คิดเยอะ อย่าควักจ่ายง่ายๆจะเดือดร้อน การลงทุนอยู่ในแบบกระจายตัว มีการลงทุนเรื่องเรียน สุขภาพ อย่าใจดีค้ำประกันคนสนิท หนี้สินยังต้องวางแผนรายจ่ายจำเป็นมากกว่าตามใจตนเอง
ความรัก คนโสดหาใครเขามาหา หรือถูกชะตา พวกเขามีนิสัยเด็ก ขี้เล่น ติดตลก มักถูกโฉลกต่อหัวใจ คนแต่งงานแล้วคู่แทรกมีกลิ่นความจริง กันซีนไว้บ้างคู่แข่งจะถอยหนีไปเอง
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อยากรู้เรื่องอะไรต้องเดินทางอ้อม เข้าหาตรงๆ ติดลบและไม่สำเร็จในสิ่งที่ต้องการ มีโชคลาภลอยที่ได้ส่วนแบ่งมาจากคนอื่น ไม่เหมาะจะแข่งขัน สุขภาพโรคทางเดินหายใจ ไซนัสอาจแสดงอาการเจ็บป่วย
การงาน หลีกเลี่ยงสิ่งที่สวนทางคำสั่งของเจ้านาย แม้ไม่ถูกใจแต่ความแตกต่างเจ้านายจะไม่ปลื้ม คนเดียวพ่วงหลายตำแหน่ง เหนื่อย สนุก รายได้เสริมอาจวางแผนทำจริงจังในอนาคต
การเงิน เป็นจังหวะปังที่จะเปิดบัญชีใหม่ ไปซื้อกองทุน หรือเริ่มต้นคุยกับลูกค้าคนแปลกหน้า การเงินกับธุรกิจใหม่ค่อนข้างสดใส อะไรที่เป็นปัญหา คนสนิทจะช่วยเหลือคุณในการบริหารจัดการได้อย่างดี
ความรัก ทุ่มเทแต่อาจผิดหวัง เผื่อใจไว้บ้างหากอยู่ในสถานะคนคุย หรือแฟนที่ยังไม่สนิทใจกันนัก คนโสดๆ รักต่างไลฟ์สไตล์ จะโคจรมาให้ใจว้าวุ่น ลดปากเสียงเสริมความรักให้ทำบุญคนพิการ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีคนจดจำคุณในแง่มุมดีๆ หรือเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟัง ผู้ใหญ่จะชื่นชมทางอ้อม เดินทางบ่อยๆโชคดีและสำเร็จตามภารกิจ สุขภาพเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิต ยังมากด้วยปัญหาให้รักษา
การงาน ไอเดียความคิดจะสร้างรายได้ งานบริหาร ที่ปรึกษา วิชาการจะได้ต่อยอด มนุษย์เงินเดือนเจ้านายคนเก่าจะเรียกหา ลูกค้าจะกลับมาหลังจากหายไปนาน แต่หางานใหม่ด้วยตัวเองยังติดลบมากๆ
การเงิน เปย์ของมันต้องมี รายรับมาจากความขยันทั้งงานหลักงานเสริมเน้นการลงทุนคนเดียว ธุรกิจเกี่ยวกับบริการ การเดินทาง คมนาคม การแพทย์และสุขภาพค่อนข้างโดดเด่นเชิงการลงทุน
ความรัก คบหากันจริงราบรื่นแต่ไม่เหมาะจะเปิดเผย คนว่างๆ มีคนมากยศตำแหน่งมาชอบ แต่ไม่ใช่เวย์ สถานะแฟนมีคนดูแลทั้งเรื่องส่วนตัวและรายรับรายจ่าย คู่รักมีทายาทคนใหม่แบบไม่ต้องลุ้น
