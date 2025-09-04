เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ยมหนักมากตลอดวัน เหนื่อยกาย ใจ แต่ต้องเดินหน้าต่อ สิ่งที่กำลังลงมือทำวางมือหรือหยุดกลางคันไม่ได้ งานประจำต้องกล้าพูดกล้าแสดงออก หากเงียบ จะเสียโอกาสและขาดความน่าเชื่อถือ งานวันนี้มองความเห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจจะมีคนเก่าๆ กลับมาหา ไปร่วมงานสีดำ หรือเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน งดการเสี่ยงลาภลอย
การเงินมีแรงช่วยเหลือจากครอบครัวและคนรัก คนโสดที่เปลี่ยนสถานะเป็นคบหา คุณจะเบาตัวขึ้นเรื่องภาระด้านการเงิน คู่ที่กำลังเลิกรา หรือรักเก่าหวังรีเทิร์น คิดให้เยอะแม้ยังแคร์เพราะใครคนนั้นอาจมองเรื่องผลประโยชน์แนบท้ายตามมาด้วย
คนเกิดวันจันทร์
สุขทุกข์อยู่ที่มุมมอง วันนี้ลองเปลี่ยนเส้นทางการออกจากบ้าน วิธี หนทางการไปเรียนไปทำงาน ช่วยปรับประตุ้นดวงการเงิน การสอบแข่งขันในที่ทำงานเดิม มีเพื่อนเป็นคู่แข่ง มีโอกาสสำเร็จและได้เฉิดฉาย แต่สองสามวันนี้ชาววันจันทร์มีความขี้เกียจเป็นเพื่อนใกล้ๆตัว การใช้จ่ายมักเกินงบเพราะชอบเผื่อคนใกล้ตัวเสมอ จังหวะการลงทุนอยู่กับธุรกิจความเชื่อ แฟชั่น เคมีภัณฑ์ สุขภาพภูมิแพ้รบกวนบ่อย
อินเลิฟเก็บทรงไม่ค่อยเก่ง แต่คนมีคู่แล้วต้องระวังใจตนเองจะตกหลุมรักใครคนใหม่เข้ามาเพิ่ม ไม่เหมาะสมที่จะสนิทกันเกินงามจะกระทบต่องาน หน้าที่ หรือทำให้ตกงาน สอบตก ในอนาคต คนหย่าร้าง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว มีเรื่องเกี่ยวกับมรดกของคนรักเก่าที่ส่งต่อบุตรหลาน
คนเกิดวันอังคาร
ดีร้ายเน้นเดินตามคนอื่น ในสิ่งที่ไม่ชอบ มักมีเรื่องดี แนวคิดให้คุณคิดตาม เรียนรู้ให้มาก คุณจะกลายเป็นคนหาตัวจับยากในไม่ช้า เจ้านายอึ้ง ลูกน้องคาดไม่ถึง แต่สายค้าขายยังตามคู่แข่ง จะแพ้การตลาดหรือสารพัดโปรโมชั่นที่ทำให้ชาววันอังคารเสียลูกค้า เปลี่ยนกระเป่าสตางค์ เปิดเบอร์ใหม่ เปิดบัญชี หรือวางเงินจองสินทรัพย์ราบรื่นตลอดวัน จะเสียเงินเยอะกับของมันต้องมี ลุ้นโชคต้องเล่นตามเพื่อน
หัวใจมาค่อยแข็งแรง ยิ้มให้คนอื่น แต่ร้องไห้คนเดียว ความผิดหวังไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง หรือคุณอาจยอมถอยให้ความสัมพันธ์ใหม่ของคนที่รัก เพศทางเลือกคนเข้าหาเยอะ แต่ยังไม่พบคนจริงใจ รักออนไลน์ติดลบ แต่หากมีคนแนะนำให้รู้จักลองคุยกันก่อนอาจโดนใจ
คนเกิดวันพุธ
ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ หรือการเจ็บป่วยระหว่างวันที่ทำให้คุณได้หยุดพัก งาน การเรียนชะงักชั่วคราว คนเป็นเจ้านายต้องพ่วงหลายตำแหน่งแต่ได้รับการยอมรับจากคนรอบตัว สายสนับสนุนโดนมองข้าม ฟรีแลนซ์ชื่นมื่นกับตลาดประจำ คำพูดมีมูลค่า อย่าให้คำปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นอะไรง่ายๆ เอาไว้ยามจำเป็น อาจทำให้ได้จ็อบใหม่ นักลงทุนตลาดใสๆ อยู่ช่วงเช้าเน้นในต่างแดนเป็นหลัก
สุขภาพจิตใจปัญหาความรักไม่เหมาะจะเก็บไว้คนเดียว คนอาบน้ำร้อนมาก่อนให้ข้อคิดดีๆ กับคุณได้เสมอ แต่คนโสดๆ ที่มีเป้าหมายในใจ การคุยกับคนรอบๆ ตัวใครคนนั้นทำให้รู้จักนิสัยใจคอมากขึ้น มีคนโสดปลอมอยู่ใกล้ๆ ตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอ แบ่งรับแบ่งสู้ วันนี้อาจไม่ใช่วันของคุณ เจ้านายจะด้อยกว่าลูกน้อง คนวุฒิสูงต้องรับตำแหน่งเล็ก แต่มีโอกาสโตแบบก้าวกระโดดในช่วงปลายปี อย่าถอดใจกับการทำงานที่เดิม มีโชคการเงินกับสิ่งที่มองข้าม สินค้าค้างสต็อก บัญชีติดลบ จะติดประจุบวกเพราะกระแสบางอย่าง มีโอกาสทำบุญคนป่วยติดเตียง ช่วยปรับหนุนดวงสุขภาพ โชคลาภมาจากเรื่องที่เคยเสียใจ
ส่วนความรักพบคนใหม่ที่คล้ายเดิม หรือคุณจะเจอคนที่รู้จักกับคนรักเก่า คิดให้ดี แม้ถูกใจอาจไม่สบายใจที่จะคุยกันเท่าไรนัก คนโสดที่มีงานอดิเรกคล้ายๆ กัน โคจรคุยกันง่าย แต่เหมือนทั้งสองฝ่ายยังสบายใจกับสถานะโสดที่เป็นอยู่ มีคนมโนว่ามีใจ เข้าใจผิดเรื่องความรัก
คนเกิดวันศุกร์
คิดเยอะ คิดเผื่อคิดเกิน หลายสิ่งลองวางลงแล้วจะมองเห็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด คนทดลองและฝึกงาน คุณต้องแสดงความสามารถที่เกินเบอร์ แม้ผ่านทดลองงาน ความท้าทายของคนจบใหม่และทำงานมาไม่นาน ทำให้องค์กรเสียคนดีๆหากไม่รั้งเอาไว้ การเงินวันนี้เอาอยู่ ใช้จ่ายตามสบายๆ แต่ไม่เหมาะจะลงทุนในต่างถิ่น ความชัดเจนด้านการเงิน คุณจะได้รับความเชื่อถือ คนยกย่อง
รวมทั้งเรื่องความรัก โสด หม้ายหรือมีคู่ช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนภายนอกมองพวกคุณด้วยการพ่วงเรื่องต่างๆ มากกว่าจิตใจล้วนๆ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รักต่างวัยจะเข้ามาทักทาย แต่เริ่มต้นยากกว่าคนอื่นเพราะทายาทคนข้างกายไม่ค่อยปลื้มนัก ต้องให้เวลาสักพักหนึ่ง
คนเกิดวันเสาร์
แรงกดดันรอบตัว การคาดหวังรอบด้าน อยู่ในแสงไฟเฉพาะกิจ มีงาน การเรียนที่โดดเด่นและต้องรักษามาตรฐาน การฟ้องร้อง คดีความจะจบในไม่ช้าและพวกคุณค่อนข้างได้เปรียบ กินอาหารเมนูสัตว์น้ำบ่อยๆ ช่วยหนุนเสริมดวงการเงินและการเจรจาต่อรอง เข้าหาคนอื่นแบบนอกรอบ ทั้งงานและเรื่องส่วนตัวย่อมมีทางออกปังๆ เสมอ อสังหาริมทรัพย์ให้คุณ จะได้โอกาสจากคนอายุน้อย ฝันร้ายจะโชคดี
อินเลิฟอาจผิดเวลา คุณต้องเก็บทรงเอาไว้ก่อน เพราะช่วงนี้จะได้เจอหน้าคนที่ตกหัวใจบ่อยครั้งมากๆ การเดินทางไกล โยกย้ายชั่วคราว เข้ามาทดสอบคนมีคู่เสมอ ทะเลาะกันบ่อย แต่ความสัมพันธ์โดยรวมยังเข้มแข็ง เพศทางเลือกมีคนทำให้รู้สึกว่าถูกรัก
