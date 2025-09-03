เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความมั่นใจเบิกทางปังให้ชาววันอาทิตย์ สิ่งที่คาดหวังจะยืดเวลา กำหนดการล่าช้า การเดินทางหรือนัดประชุมสำคัญจะรอเก้อ การเรียน เตรียมตัวสอบกับข้อสอบมักสวนทางกัน ธุรกิจคึกคักกับกลุ่มเล็ก ลูกค้าเฉพาะตัวแต่กระเป๋าหนัก ตลอดวันเหมาะกับการทำธุรกรรมการเงิน ต่อรองไม่เก่ง ซื้อขายอะไรจ่ายตามนั้นจะไม่ขัดโชคลาภความสำเร็จในอนาคต สุขภาพใส่ใจเรื่องการปรับอาหารการกิน
ข่าวลือทำให้คนโสดคล้ายคนมีเจ้าของ หรือการโดนจับคู่ทางอ้อมดูดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้อย่างมาก วัยเรียนความรักราบรื่นแต่คนรอบตัวไม่เข้าใจไม่สนับสนุน วัยทำงานช่วยกันสร้าง ขยันมากกว่าตอนเป็นโสด คนหย่าร้าง เรื่องยั่งไม่จบ มีบางสิ่งที่ยังตกลงไม่ลงรอย
คนเกิดวันจันทร์
ธุระของคนอื่นทำให้เสียเวลาเรื่องของตนเอง พักน้อยแต่ได้ธุระหลายสิ่ง หลีกเลี่ยงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ ยิ่งพูด ยิ่งต่อรอง ยิ่งขาดทุน อยากย้ายงานการจุดเดิมเหมาะสมกับดวงมากกว่า มีข่าวดีเรื่องงาน ตำแหน่งใหม่ แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ การเงินหมุนใช้จับจ่ายทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ปฏิเสธภาระที่มีคนขอความช่วยเหลือ เพราะเรื่องของตัวเองก็ตึงมากพอ สุขภาพจิตใจวิตกกังวล นอนน้อย
แอบรัก แอบปลื้มยังอยู่ในระยะไกล เป้าหมายรู้แต่ไม่มั่นใจและพวกเขาพร้อมเปิดรับคนใหม่อยู่เสมอ ผู้ใหญ่จะเชียร์คู่ผิดฝาผิดตัว คนอาวุโสในบ้านจะได้เตรียมรับขวัญเขยสะใภ้หรือหลานคนใหม่ อยู่ก่อนแต่ง ให้ระวังปัญหาการเงินกระเป๋าที่ใช้จ่ายร่วมกัน
คนเกิดวันอังคาร
ธุรกิจอาจต้องพักเพราะงานอื่นโดดเด่นมากกว่า วันลาพักร้อนโดนยกเลิก พักผ่อนโดนตามงาน เจ้านายต้องง้อลูกน้องด้วยสารพัดสวัสดิการ จบใหม่ไฟแรงคุณจะทำงานได้เกินเบอร์ เกินหน้ารุ่นพี่และตำแหน่งสำคัญมงจะลงในไม่ช้านี้ ระวังกระเป๋าสตางค์หรือของมีค่าสูญหาย มิตรใหม่ คนแปลกหน้าให้คุณมากกว่าคนคุ้นเคย ปรับหนุนดวงให้ราบรื่นทำบุญกับคนพิการทางร่างกาย
มีแพ้ทางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน ทำอาหารเก่ง แพ้รสมืออร่อยๆ ทำให้อยากรู้จักใครคนนั้นมากขึ้น รักต่างวัยมีปัญหา คำพูดที่ไวเกินไปทำให้คนรักไม่สบายใจ แยกกันอยู่มีลุ้นรีเทิร์นเพราะคนรอบตัวจะช่วยเชียร์ให้คุณทั้งคู่กลับมาเหมือนเดิม เพศทางเลือกระวังปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
แข่งขันกับคนอื่นอาจเหนื่อยเกินไป วันนี้ให้เวลากับตัวเอง พัฒนางานของตัวเองให้คนอื่นอิจฉา จะดีที่สุด เพื่อนร่วมออฟฟิตทำให้เหนื่อยใจบ่อยๆ เจ้านายหัวร้อน งานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ชีวิตของคนและสัตว์ระวังการฟ้องร้อง คนในเครื่องแบบขัดใจนายโดยไม่รู้ตัว ธุรกรรมการเงินเหมาะจะดำเนินการช่วงบ่ายไปแล้ว เสียเงินกับค่าธรรมเนียม มัดจำ เงินกินเปล่าเล็กๆ น้อยๆ สุขภาพช่องปากจะได้ซ่อมแซม
ห่างหายจะได้ยินข่าว หรือได้พบหน้า คนไกลสายตาที่คิดว่าลืมได้แล้วมักทำให้สับสน คนสเปกสูง คู่แข่งคุณมากหากหวังชนะใจพวกเขา อย่ายอมแพ้มีลุ้นเกินครึ่ง ส่วนใครมีคนจูงมือแล้ว คนรักมีดวงไม่สบาย หรือพวกเขามีทุกข์ใจอยากขอคำปรึกษาถึงเวลารับฟังให้กำลังใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เปิดเพลงโปรดที่ชอบระหว่างวัน ช่วยกระตุ้นดวงโชคลาภการเงิน และไอเดีย งานจะคิดออก หรือความคิดของคุณจะล้ำหน้าคนอื่น จะมีคนสนับสนุนและมีคนไม่เข้าใจปะปนกันไป สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงการเงิน อาจได้ลาภลอยจากอสังหาริมทรัพย์ มนุษย์เงินเดือนอาจเลื่อนตำแหน่งไวเพราะปัญหาสุขภาพของเจ้านาย ของหายได้คืนสภาพไม่เต็มร้อย แต่งตัวทำผมสดใสเข้าไว้ เปิดโหงวเฮ้งคนเมตตาสนับสนุน
อยู่เฉยๆ ก็มีคนมาตกหัวใจ คุณจะแอบมีใครสักคนในใจลึกๆ ที่ไม่มีคนล่วงรู้ สถานะเพื่อนยังปลอดภัยแต่มักน้อยใจเพ้อมโนคนเดียวบ่อยๆ ด้านคนมีแฟน อะไรก็ได้คนรักช่วยเหลือสนับสนุนดี ใครพึ่งรู้ใจตัวเอง ช่วงต้นเดือนนี้ตามง้อสุดแรงก่อนเสียโอกาสดีๆ ไป
คนเกิดวันศุกร์
เก็บทรงเก็บอาหารให้ดี มักอยู่ท่ามกลางความไม่รู้ ไม่ชอบ เจอคนพูดจากไม่น่ารัก การกระทำไม่น่าปลื้ม แต่หากตอบกลับคุณจะติดลบไปด้วย มีโชคดีๆ เรื่องการเงิน จ็อบหลักจ็อบเสริมได้รับคำชื่นชม ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเรียกทรัพย์ ทำบุญถวายผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน สุขภาพและการแข่งขันธุรกิจการงานจะโดดเด่น ใครเสี่ยงโชค มักมาจากสิ่งที่เคยเสียน้ำตามาก่อน
คนโสดแพ้ในเกมความรัก คุณเป็นหนึ่งในตัวเลือก แต่ต้องพยายามไม่อยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิม ทำทานด้วยอาหาร น้ำดื่มช่วยรีเซ็ตดวงความรักได้ คนมีคู่ระวังของมีค่าแทนใจที่เคยมอบให้มีคนทำหายและมักโดนถามถึงบ่อยๆ คนห่างไกลจะได้เจอหน้าแบบเซอร์ไพรส์
คนเกิดวันเสาร์
เป็นที่รักที่พึ่งพาของคนรอบตัว ช่วงนี้ทำอาหารกินเองในบ้านบ่อยๆ จะดี ตลอดเดือน จะเป็นการเปิดดาวแห่งความสำเร็จหนุนให้ดวงราบรื่นในการเรียน การทำงานและการต่อสู้เพื่อครอบครัว เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมส่วนตัวจะมีปัญหา ติดต่อราชการ หรือหน่วยงานอื่นมีความล่าช้า ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปเมนศิลปินดาราที่ชอบ ช่วยเสริมโอกาสการแข่งขันให้ปังแซงหน้าคนอื่น
ความรัก มงจะลงในวาระที่ไม่คาดคิด หรือคนที่เข้ามามักเปิดใจแบบเซอร์ไพรส์ตั้งตัวไม่ค่อยจะทัน ง้อใครอยู่อดทนมากๆ ส่วนคนโดนง้อขอโอกาส คุณจะมีใครอีกคนเข้ามาเป็นตัวเลือก เพศทางเลือกมีโอกาสวางแผนงานมงคลหรือจดทะเบียนสมรสในไม่ช้านี้
