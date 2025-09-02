เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
วันนี้สนใจเสียงนกเสียงกาให้น้อย ตั้งสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มีความท้าทายเรื่องกรอบเวลาเป็นตัวชี้วัดสำคัญ การเดินทาง แผนงานจะหยุดชะงัก ปัญหาจะสะสางได้เพราะการเอ่ยปากและมีแรงสนับสนุนจากคนไกลสายตา การเงินอาจติดลบในการใช้ประจำวัน ทรัพย์สิน ของเก่าๆ ซื้อขายคล่องแต่กำไรน้อย ทำบุญยารักษาโรคช่วยปรับดวงสุขภาพหนุนดวงการแข่งขันได้อย่างดี
มีเรื่องเข้าใจผิดแต่ยังไม่มีจังหวะอธิบาย ความสัมพันธ์ราบรื่น แต่ปัญหาจุกจิกเกิดจากการคิดไปเอง มีคนแพ้ใจแพ้ระยะทาง เริ่มต้นใหม่อาจทดเอาไว้ก่อน ช่วงนี้อยู่กับครอบครัวและเพื่อน รักออนไลน์มีร้ายมีดี เผื่อใจไว้บ้าง จะได้เจอคนคบเผื่อเลือกไม่จริงใจ
คนเกิดวันจันทร์
โชคลาภสร้างจากสองมือ กำลังกายและใจต้องมีให้กับตัวเองเยอะๆ จะโดนมองข้าม มองผ่าน อยู่นอกสายตาคนอื่น แต่จะมีคนเสียดายที่เคยปฏิเสธคุณ การค้าอะไรที่มั่นใจเดินเครื่องได้เต็มร้อย มนุษย์เงินเดือนพ่วงหลายตำแหน่งแต่รักษาสมดุลได้อย่างดี จ่ายเงินกับธุระในครอบครัว เก็บออมลองเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ จะแทนมูลค่าหรือของสะสมที่เพิ่มราคาผ่านกาลเวลา จะเข้ากับดวงชะตา งดเสี่ยงโชค
สุขภาพของคนรักอาจไม่แข็งแรง ใครลุ้นทายาทคนใหม่ ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเรื่องสุขภาพเสียก่อน มีคนเก่าๆ กลับมาคุย หรือคนใหม่ที่คล้ายคนเดิมมาก อย่าใจอ่อนง่ายๆ จะผิดหวัง เสริมปรับดวงครอบครัวและเพิ่มเสน่ห์ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าโทนเทา ครีม น้ำตาลบ่อยๆ จะดี
คนเกิดวันอังคาร
โดนทดสอบความสามารถ ความเหมาะสม หรือลงสนามแข่งขันแบบไม่รู้ตัว งาน รักษามาตรฐานที่สูงเอาไว้ อย่าอ่อมลดหย่อนให้ใครง่ายๆ การค้าคู่แข่งมักแซงหน้า เปิดใจกับความคิดไอเดียใหม่ทำให้งานเดี่ยว งานเป็นทีมราบรื่นทั้งวัน ไม่เหมาะจะติดต่อธนาคาร มีคนสนใจเรื่องส่วนตัว และมักส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ คนเดินดินจะใส่เครื่องแบบ มีโอกาสสำเร็จแบบก้าวกระโดด
มีคู่แข่งหัวใจเป็นคนใกล้ตัว หากหวังชนะใจใครสักคน คุณต้องพร้อมลงสนามแข่งขันที่ยังไม่รู้คำตอบปลายทาง ช่วงต้นเดือนนี้เหมาะจะขอแต่งงาน ขอหมั้น แต่ไม่ปังหากจะเข้าหาผู้ใหญ่ ออกเดตแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ได้รู้จักคนที่สนใจมากยิ่งขึ้น คนอกหักยังไม่พร้อมรับสภาพ
คนเกิดวันพุธ
ลองติดต่อ เจรจา หรือคุยธุระแบบเจอตัว พบหน้า โอกาสสำเร็จการสัมภาษณ์หรือทำธุรกิจมีมากกว่าวิธีอื่น คนจบใหม่มีโอกาสเลือกงาน แต่หากกำลังทดลองฝึกงาน คุณจะปฏิเสธนายจ้าง เพราะมีหนทางที่ปังกว่า ค้าขายต้องรวมกลุ่ม ระวังสะดุดหกล้ม บาดเจ็บเกี่ยวกับขา เข่า กระดูกกล้ามเนื้อจะเกิดขึ้น มีโอกาสทำสัญญาระยะยาว มีข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่ ทำบุญคนป่วยติดเตียงช่วยปัดเป่าอุปสรรค
ใจไม่ค่อยอยู่กับตัว ชอบลอยไปอยู่กับคนอื่น วันนี้มีโอกาสคุยกับคนที่ปลื้ม หรือพวกเขาเริ่มหันมามองคุณบ้างแล้ว อย่าจู่โจมเร็ว เพราะอีกฝ่ายยังมีเรื่องไม่สบายใจ ปัญหาเก่าที่ยังจบไม่เรียบร้อย ด้านคนมีคู่ โดนจ้องจับผิดบ่อยๆ อธิบายคุยกันดีๆ ไม่น่ากังวลอะไร
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ข่าวดีจากเรื่องไม่คาดคิดมาก่อน อะไรที่เคยพลาด โอกาสครั้งใหม่เข้ามาเคาะประตูถึงที่ ต้องรีบตกปากรับคำ จะมีคนชักชวนทำงาน หรือมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนที่น่าเก็บไปพิจารณา มนุษย์เงินเดือนลองใช้เวลาพักเข้าหาเพื่อนร่วมงาน อะไรติดขัดจะมีทางออก การเงินตลอดวันจ่ายมากกว่าเก็บออม นักลงทุนอย่าทุ่มหมดหน้าตัด ตลาดที่เกี่ยวข้องกับราชการจะให้คุณ สุขภาพแพ้ยาแพ้อากาศต้องระวัง
เรื่องหัวใจไม่ว่าอยู่ในสถานะไหน วันนี้เหมือนเป็นกำลังใจเล็กๆ ให้คุณยิ้มออกได้ระหว่างวัน มีแรงทำงาน เรียน ออกไปแข่งขันธุรกิจ แต่สถานะแท้จริงยังอยู่ในความลับ คู่แทรกต้องรีบจบก่อนโดนจับได้ มีคนขัยเข้าหามีขนม ของฝากไม่ขาดทำให้ใจฟูบ่อยๆ
คนเกิดวันศุกร์
ระมัดระวัง ใครบางคนข้างตัวอาจเหมือนคนไม่รู้จักกันเลย ทั้งที่สนิทกันมากๆ จะเสียมิตรเพราะผลประโยชน์ การเรียนโดดเด่น ใครจะเรียนต่อ เริ่มเตรีมตัว หรือไปสอบแข่งขันมีลุ้นสำเร็จ แต่คนอยากได้งานใหม่ จะยิ้มเก้อเพราะเด็กเส้นจะแซงในตอนท้าย เงินดีเพราะจ็อบเสริม การลงทุนช่วงเช้าของวันซื้อขายได้ดั่งใจ ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์มีเขี้ยวมีพิษ เสริมดวงทำบุญหนังสือสวดมนต์
เปลี่ยนใจและต้องตัดใจให้ขาด การให้โอกาสใครสักคนรอบสอง อาจไม่เหมาะสม เพราะคุณจะผิดหวังซ้ำๆ รักทางไกล คนต่างแดน จะได้เจอหน้ากันบ่อยขึ้นหรือคนรักวางแผนโยกย้ายมาอยู่ด้วย เพศทางเลือก มีคนต่างเพศและเพศเดียวกันเข้ามาใกล้ชิดและคิดจริงจัง
คนเกิดวันเสาร์
งานสำเร็จเพราะความชัดเจน การลงทุนกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือการออมเงินกับธุรกิจที่สนใจเหมาะสมกับชาววันเสาร์ในช่วงนี้ เจรจาไม่ค่อยปัง แต่ช่วยเหลือ สนับสนุนคนอื่นจะได้รับความสำเร็จ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้คุณได้ความสะดวกในการทำธุรกรรมบางเรื่อง การเงินที่เคยมองข้าม ถึงเวลาใส่ใจเพราะมันกำลังให้ผลกำไรที่น่าพึงพอใจเกินคาด อสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ใหม่ๆ ยังติดลบ สุขภาพทรงๆ ตัว
ง้อเก่งจะสมหวัง อดทนมานานคนรักจะยอมใจอ่อน ใครวางแผนงานมงคล เรื่องเล็ก อาจได้ยกระดับเป็นงานที่ทางการ ผู้ใหญ่ยังไม่ปลื้มแฟนคนใหม่ ใครพาบุตรหลานเข้าบ้านช่วงต้นเดือนนี้เป็นมงคลกับครอบครัว คนอกหักยังทำใจ ความสัมพันธ์บางคู่มากคำโกหก
