เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนพยายามกันซีน ทำดีเท่าไรคนมักไม่เห็นคุณค่า มองข้าม หรือหันกลับมาหาในวันที่คุณถอดใจ สิ่งที่เคยปฏิเสธ จะกลับมาเป็นคู่แข่งเชิงธุรกิจ การค้า การเงินยังต้องหมุนใช้ เงินเก็บมีน้อย และตัดรายจ่ายส่วนเกินตั้งแต่ช่วงต้นเดือน การลงทุนเปิดกว้างกับเรื่องการสร้างธุรกิจ หรือต่อยอดทุนของตัวเอง มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับบริจาคโลหิต ช่วยเสริมดวงคนสนับสนุนและการแข่งขันต่างๆ ได้ดี
รักใครบอกตรงๆ เก็บเอาไว้นานมีแต่จะเสียใจ หรือเสียดายที่ช้ากว่าคนอื่น คนที่เพิ่งกลับไปใช้สถานะโสด อย่าใจอ่อนให้คนใหม่ที่หน้าตาคุ้นเคย อาจผิดหวังซ้ำๆ ตกงาน สอบไม่ผ่าน ความรักใหม่จะเข้ามาปลอบใจ
คนเกิดวันจันทร์
งานใหม่กำลังเข้ามาหา แต่ยังตกลงไม่ได้ ลองทำงานที่เสียผลประโยชน์เล็กน้อยแต่ได้ผลดีในระยะยาวจะเหมาะสม มนุษย์เงินเดือนคนคุณฉายเดี่ยวไม่ได้ สัปดาห์นี้ต้องแบกกลุ่มหรือทีมเพื่อผลักดันงานสู่ความสำเร็จ เจ้านายจะเสียลูกน้องให้กับคู่แข่ง การเงินตรงไปตรงมาไม่ต้องลุ้น ดีลด้วยข้อเท็จจริงไม่ต้องขายของเยอะ อสังหาริมทรัพย์และตลาดของสะสมจะให้โชคลาภ สุขภาพทรงๆ ตัว
คนโสดจะถูกจริตคนมีเจ้าของ มีกำลังใจไปเรียน ไปทำงานเพราะมีอาหารสายตาที่น่าปลื้ม ส่วนคนมีคู่เรื่องเล็กๆ มีคนใส่ใจดูแลให้ อย่าลืมให้เวลากับคนรักและครอบครัวก่อนโดนงอนระยะยาว หย่าร้างจะจบเรื่องได้ดี
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่เสียไปจะได้เรื่องใหม่มาทดแทน งาน เรื่องส่วนตัวกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ต้องแลกเปลี่ยน ส่วนการเรียน มีโอกาสหยุดพัก รอจังหวะ ทั้งเรื่องเวลาและเงินทุน การเงินมีคนช่วยเหลือสิ่งที่ติดลบในบางส่วน ใส่ใจการใช้เงินสดให้ดี อย่าใจดีกับคนสนิทพวกเขาจะร้องขอ ไปเรื่อยๆ โดยไม่เกรงใจ ต้นไม้ที่สูงเกินระดับสายตารอบๆ บ้านควรตัดเล็ม โอกาสและโชคจะเข้ามาหาง่ายยิ่งขึ้น
คำพูดปากไวทำให้ติดสบสถานะหัวใจ คนที่คบหากันคล้ายคนแปลกหน้า คุณอาจไม่รู้จักนิสัยจริงๆ ของกันและกันเลย และมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้รู้จักคนข้างกายมากยิ่งขึ้น โสด ใจว่าง รักออนไลน์ติดลบ แต่คนใกล้ตัวขอดูแลหัวใจ
คนเกิดวันพุธ
แรงสนับสนุนมาจากคนใกล้ๆ ตัว ติดขัดอะไรลองหันมองรอบๆ การเอ่ยปากทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือ จะได้เดินทางไกลไปทำงานหรือเรียนระยะสั้นๆ ทำบุญด้วยอาหารเมนูไข่ช่วยการเงินให้ลื่นไหล เจรจาอย่าต่อรองเองมีคนกลางจะได้รับผลตามต้องการมากกว่า ใส่นาฬิกาข้อมือที่ไม่ถนัด เรื่องเสียเปรียบจะพลิกเกม มีโชคลาภลอยจากสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง สุขภาพคนใกล้ตัวต้องเฝ้าระวัง
ความรักไม่หวือหวา แต่คนข้างกายเสน่ห์แรงแม้ดูเงียบๆ แต่มีคนหวีดเพียบให้คุณเหนื่อยใจ รักในที่ทำงานส่งผลดีกับงานมากๆ คนมีชื่อพาคนรักออกงานบ่อยๆ จะโชคดี คนหม้ายหรือโสดคนเคยรักมักมีของมีค่ามาให้หรือเป็นมรดก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วุ่นวายกับคดีความ ชื่อเสียง การวางตัวในสายตาคนอื่น จะเจอคนสองบุคลิก สองมุมมอง ที่หากคุณเข้าหาพวกเขาได้จะเป็นมิตรที่ดี ช่วยเหลือกันได้ การเงินที่เกี่ยวข้องกับงานจะติดขัด ขาดทุน ขาดกำลังขับเคลื่อน งานไม่เดิน รายรับจ่ายในบ้านรับภาระมามากขึ้น ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปครอบครัวช่วยเสริมดวงการเจรจาและการแข่งขัน พักน้อย สุขภาพโทรม มีโชคจากสัตว์สองเท้าเป็นหลัก
สถานที่ที่ไม่คุ้นหน้าจะเจอคนคุ้นสายตา รักเก่า มิตรภาพกุ๊กกิ๊กวัยเรียน มักพบเจอกันโดยบังเอิญ คนแต่งงานแล้วช่วงนี้เรื่องของบุตรหลานเป็นวาระในบ้าน ส่วนคนโสดอยู่นิ่งๆ แต่มักมีคนมาตีสนิท รักต่างวัยมากด้วยปากดสียง
คนเกิดวันศุกร์
เกมนอกรอบ ธุรกิจฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการป้ายแดง ยิ่งทำยิ่งได้ จะได้กลับมาทำงานในระบบ หรือตีกรอบระบบให้กับการงานและการใช้ชีวิต ตกงานลุ้นงานใหม่ใกล้ตัว การเงินและลงทุนโดดเด่นช่วงบ่าย ตลาดต่างแดนยังไม่น่าไว้ใจ ยานพาหนะให้โชค หรือการคุยงานในรถจะได้ผลประโยชน์ สุขภาพปัญหาผิวพรรณ และภูมิแพ้ ต้องใส่ใจมากๆ ทำบุญนอกวัดเสริมปรับดวงสุขภาพและงานปังๆ
มีคนแพ้ทางชาววันศุกร์ที่โสด แม้ว่าคุณอาจยังไม่พร้อมมีใครในตอนนี้ แต่พวกเขาจะมาวนเวียนใกล้ๆ ตัวเสมอ ใช้ชุดเครื่องนอนโทนส้ม ชมพู ครีม เสริมเสน่ห์และหนุนดวงครอบครัว คนไกลบ้านมีคนเข้ามาให้เลือกคบหาแต่ไม่นาน
คนเกิดวันเสาร์
ความคิดที่แตกต่าง โอกาสจะเป็นของคุณ สิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยหรือเคยหัวเราะใส่กำลังจะสร้างดังปังๆ ให้กับชาววันเสาร์ งานใหม่ท้าทาย หน้าที่ที่ได้รับมักต้องแก้ปัญหาเก่าเสียก่อนถึงจะนับหนึ่งได้ จะรับรู้ความลับหรือการเงินที่อยู่นอกระบบของคนอื่น ความเป็นทางการ มืออาชีพจะได้รับความเชื่อถือ รายได้เล็กๆ มาจากอาหาร บริการที่ทำด้วยตัวเอง หรือสินค้าทำมือ ของใช้ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
คนเข็ดกับความสัมพันธ์ยังอยู่ในเซฟโซน ใครกำลังตามจีบบุคคลในโหมดนี้คุณจะต้องอดใจรอจังหวะเวลา และไม่ต้องกลัวคู่แข่งตัดหน้า ขอเพียงอดทนเท่านั้น ใครบางคนจะจดทะเบียนสมรส แต่งงานรอบสอง ง้อคืนดีจะสำเร็จ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **