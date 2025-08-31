เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ยื่นมือช่วยเหลือศัตรูคู่แข่ง พักรบชั่วคราวเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าเดิม อาหารเมนูสัตว์สี่เท้ากินบ่อยๆเสริมดวงความสำเร็จและการงานที่ราบรื่น ใช้จ่ายมีหลายเรื่องต้องใช้เงินสดและการหมุนเครดิตชั่วคราวเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รายรับที่ตกลงไม่ชัดเจน คุณจะเสียเปรียบหรือได้รับมาแบบไม่เต็มจำนวน อสังหาริมทรัพย์ให้โชค จะได้เงินหรือทรัพย์สินจากครอบครัวกลับมาดูแล มีโชคสัตว์สองเท้า
นักเสี่ยงลาภลอยจะได้มาจากคนรู้ใจ มีข่าวน่าชื่นชมของคนรักมาสู่ครอบครัว เพศทางเลือกมีลุ้นแต่งงานหรือสวมแหวนหมั้น คนเลิกราไปแล้วยังลดเครดิตคนโสดด้วยคำพูดหรือหึงหวงเวลาเจอหน้ากันระวังคนเจ้าชู้ที่อยู่ใกล้ตัวมากๆ
คนเกิดวันจันทร์
แบกงานหลายตำแหน่ง แต่คุณทำด้วยความสุข สนุก ท้าทาย มากกว่ามีบริวารคอยช่วยเหลือ เป็นลูกน้องและเจ้านายในคนคนเดียวกันแบบชิลๆ ค้าขายต้องเปลี่ยนตลาด คุณสู้เจ้าถิ่นไม่ไหว ติดต่อราชการ ดีลงานกับคนแปลกหน้าราบรื่น การเงินปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายและเก็บออมใหม่ช่วงต้นเดือนเพิ่มเพิ่มสภาพคล่อง นักลงทุนตลาดในและต่างประเทศแบบสวนทางได้ยิ้มแก้มปริ เสี่ยงโชคเล่นตามเพื่อน
ผิดหวังยังทำใจไม่ได้ คู่ที่ทะเลาะกันยังไม่มีใครออกมาง้อ ต่างฝ่ายต่างเงียบ แยกกันอยู่อาจค่อยๆหายหน้ากันไปเอง เสริมดวงคนโสดและหมายลูกติด ทำบุญคนไร้บ้านช่วยหนุนดวงความรักและครอบครัวให้ใจฟูมากขึ้น
คนเกิดวันอังคาร
ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับภาษีย้อนหลัง หรือเส้นทางการเงินที่ไม่ชัดเจน คดีความ การฟ้องร้องอาจเกิดขึ้นในอนาคต วันนี้ทางเปิดกับการส่งใบสมัครงานใหม่ หรือไปสัมภาษณ์งานที่ตนเองคาดหวัง คนสนิทจะคดโกง เสียเปรียบหากทำงานกับเพื่อน หรือให้คนอื่นรับเงิน จะมีปัญหา กรลงทุนดีในช่วงบ่ายของวัน ต้นเดือนลาภลอยอาจตกลงหน้าตัก สัตว์เลี้ยงในบ้านจะป่วยรับเคราะห์แทน
ลงทุนกับคนรัก ทำงานกับคนรู้ใจอะไรก็ดีไปเสียหมด ทั้งเรื่องความสัมพันธ์และการเงิน อาจดีกว่าทำคนเดียว แต่เรื่องภาพลักษณ์ติดลบ แอบคบหาอาจสบายใจ คนในแสงไฟปัญหามือที่สามจะเข้ามาทักทาย คนโสดวันนี้ชิลๆ
คนเกิดวันพุธ
เป็นที่คาดหวังของคนหลายฝ่าย วันนี้ทำอะไรเริ่มต้นด้วยสเกลเล็ก จับใหญ่ ทุ่มเยอะไม่ติดลบ แต่สิ่งที่ได้คืนกลับมานั้นยังไม่มากท่าที่คาดการณ์เอาไว้ จบใหม่เนื้อหอมมีโอกาสเลือกงานที่ถนัดหรือตรงใจ แต่หากทำงานที่เดิมมานาน ใจอยากย้าย ทำงานแค่กายหยาบและคุณยังลังเล ใช้จ่ายกับเรื่องของครอบครัว ดูแลคนในบ้าน จะได้สร้างชื่อเสียงจากความพยายามที่สม่ำเสมอ ทำบุญคนพิการจะดี
วาจาทำให้ความรักบ้ง คำพูดไวกว่าความคิด คนรักคิดจริงจัง ถ้าโกรธ งอนกันอยู่จะต้องใช้เวลานานกว่าจะคืนดี อย่ากังวลเรื่องคู่แทรกเพราะไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วงนี้ ส่วนคนโสด ตกหลุมรักคนมีเสน่ห์หน้าตาธรรมดาแต่จริงใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ได้ง่ายเสียง่าย อะไรวิ่งเข้ามาหามักต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องสูญเสียหรือจ่ายออกไปร่วมด้วยเสมอ สินค้าซื้อมาขายไป ธุรกิจการขนส่ง นำเข้าส่งออกโดดเด่นกว่าคนอื่น ทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง ประตูบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ ช่วยกระตุ้นดวงรับทรัพย์และโอกาสการแข่งขัน เอกสารการเงินจะมีปัญหา ยานพาหนะเสียซ่อมจุกจิก มีโอกาสทำบุญสัตว์จรจัด เสริมดวงคนรักเมตตา
ความสัมพันธ์ของคนโสดที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้จะมีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ รักออนไลน์จะเจอคนถูกใจที่ไม่ตรงสเปก ใครบางคนจะเริ่มวางแผนสร้างครอบครัว เตรียมงานมงคลหรือเริ่มเก็บออมเพื่อบุตรหลานในอนาคต มีดวงรักรีเทิร์น
คนเกิดวันศุกร์
ความสำเร็จมาจากสิ่งที่คนอื่นมองข้าม คนที่หายไปนานจะกลับมาหา ร่วมงาน ให้โอกาส หรือยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจ การแข่งขันของคนอายุน้อยจะได้เงินรางวัล ได้เงินก้อนจากความสามารถ ทั้งงานและความสามารถพิเศษ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่น หกล้ม สะดุดขาตัวเอง ทำบุญด้วยการถวายดอกไม้มีกลิ่นหอมหน้าพระ เสริมดวงสุขภาพและการงานการเงินให้ชื่นมื่น งดการเสี่ยงลาภลอย
รักต่างสไตล์จะเกิดขึ้น พาใจว่างพบเจอคนประทับใจแต่ดูแตกต่างในเชิงการใช้ชีวิต อย่าพึ่งท้อ เดินหน้าต่อได้ไม่มีปัญหา ส่วนคนมีคู่แล้วเสน่ห์แรงเกินไปทั้งคุณและคนรักมักมีคนเข้ามาหวีด มาตีสนิทจนหึงหวงออกหน้าบ่อยๆ
คนเกิดวันเสาร์
มีเวลาน้อย สิ่งรอบตัวบีบให้คุณทำงานเร่งรีบตั้งแต่ต้นเดือน วันนี้อะไรต้องตัดบท ต้องตัดสินใจก่อน เร่งลงมือทำ ซื้อขายแลกเปลี่ยนของราบรื่น ธุรกิจที่เคยหยุด งานที่เคยค้างจะเดินหน้าต่อ ผู้ใหญ่จะทดสอบคุณด้วยโจทย์งานที่ยากและมีทรัพยากรให้น้อย การสอบของวัยเรียนน่าพอใจ เสียเงินกับค่าปรับ ค่าซื้อเวลาเพื่อทำธุรกรรมบางอย่าง การเก็บออมต้องหักเก็บตั้งแต่ต้นทาง สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
สถานะแฟน หรือคนหมั้นหมายค่อนข้างดี คุณพอใจในจุดยืนหรือที่เป็นอยู่ อาจยังไม่พร้อมจะขยับในตอนนี้ เพศทางเลือกคนที่เข้ามาเชื่อใจได้แม้ไม่ถูกใจเท่าไรนัก คนโสด ระวังอกหักซ้ำสองเพราะคนที่ดูดีแต่หวังผลประโยชน์
