เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ต้องเล่นใหญ่ จับงานเล็กต้องขยายสเกล จับงานใหญ่ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด อย่าไว้ใจคนรอบตัวแม้งานจะเกี่ยวข้องกับคนอื่น มีดวงย้ายบ้าน ออฟฟิศ ใส่เสื้อผ้าโทนสีเบาๆ พาสเทลเสริมดวงคนสนับสนุน
การงาน แข่งขันกับตัวเอง เป็นระยะเวลาที่จะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ การเสริมสกิลใหม่ๆ ทำให้โดดเด่น
มนุษย์เงินเดือนการโยกย้ายภายในให้ผลดีกับคุณมากๆ ตกงานจะได้งานใหม่แต่ไม่ถูกใจนัก
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ทั้งนอกแผนตามแผนแต่ยังไม่เกินงบ ยังเอาอยู่ ใครอยากมีกิจการออกตัวได้
จะขายตรงหรือกิจการใหม่ป้ายแดง สินค้าและบริการยังโดดเด่น เหนื่อยแต่คุ้มและดีต่อใจ
ความรัก รักเก่าหวังรีเทิร์น หรือรักครั้งใหม่ที่ไม่โดนใจทำท่าจะก่อเกิด คุณจะได้ใช้เวลากับคนพิเศษ
มากกว่าเดิม คู่ที่อยู่ห่างไกลจะโคจรกลับมาใกล้สายตา ทะเลาะบ้างหวานบ้างสลับวันไปไม่เบื่อ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่อาจตั้งรับไม่ทัน ความเชื่อชวนเสียทรัพย์ แต่คนติดบนบานศาลกล่าวต้องรีบแก้บน ใส่เครื่องประดับข้อมือ แหวนในระยะนี้เสริมดวงคนรักเมตตา ทำบุญโลงศพช่วยลดอุปสรรค
การงาน เป็นรองคนอื่น ยังไม่ใช่เวลา การเมือง บันเทิง คนสาธารณะจะเดือดร้อนเพราะคนรอบข้างและมี
ปัญหากระทบเรื่องงาน มีโอกาสแบบพลุแตก เปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิต ค้าขายติดลบเพราะความดื้อรั้น
การเงิน เอาเงินเก็บมาใช้ ส่วนเงินใหม่ยังมีรายจ่ายจำเป็นรออยู่ เข้าหุ้นและลงทุนเลือกเฉพาะที่ถนัด
การเงินต่างประเทศรับมากแต่เงินมาช้า หรือมักมีรายจ่ายก้อนโตตัดหน้าเงินรายรับที่เข้ามาเสมอ
ความรัก ต้องถอยให้คนมาทีหลัง คู่รักอาจลดสถานะเป็นเพื่อน หรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะห่างกันเพื่อ
ทบทวนใจ เดินทางไกลระมัดระวังใจตัวเอง มักมีคนใหม่เข้ามา แต่อาจคบหากันต่อในอนาคตได้
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ต้องพยายามแก้ไขจุดยินหรือสิ่งที่ผิดพลาด เรื่องส่วนตัวมีคนพยายามออกความเห็น ให้คำชี้แนะที่ไม่เป็นประโยชน์ ช่วงนี้อยู่กับตัวเอง และต้องตัดสินใจทิ้งและเลือกเพียงบางสิ่ง เสี่ยงโชคสวนทางจะมีลุ้น
การงาน อย่ารับงานนอกเหนือกำลังกายและความคิด ช่วงนี้งานสายไอเดีย ศิลปะ สื่อมวลชน หรือวิชาการ
จะมีคนเรียกหา ชวนไปทำงาน มนุษย์เงินเดือนการนั่งทานข้าวที่โต๊ะตัวเองเสริมมงคลความสำเร็จ
การเงิน รายรับดีจากงานอดิเรก ของที่ซื้อขายสมบัติผลัดกันชม หรือสินค้าของคนเฉพาะกลุ่ม ของเก่าๆ
ขายได้ราคาไม่แรง ยานพาหนะให้โชค คนในครอบครัวจะสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ
ความรัก รักออนไลน์มีดีร้ายปะปนกันไป แต่คนที่เคยหายหน้าจะพยายามติดต่อคุยผูกมิตรด้วย คนมีคู่
คนรักอาจไม่สบาย พวกเขามีเรื่องทุกข์ที่ไม่อยากเล่าให้ฟัง มีคนโดนขอความรักหรือหมั้นหมาย
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ถึงเวลาจริงจังกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เลื่อน ผลัดวันมานานต้องใส่ใจ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับแขนขา ข้อเท้าซ้น กล้ามเนื้ออักเสบ หรือบาดเจ็บเพราะกีฬา ความฝัน นิมิตให้โชค หนุนดวงทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
การงาน เจ้านายจะโยนโจทย์ใหม่มาให้ มีความสนุก ท้าทายในหน้าที่การงานของตัวเอง ลูกน้องวัดรอยเท้า
จะอยู่จุดเดิมหรือรับจ็อบใหม่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสม ตกงานได้งานใหม่ปุบปับ
การเงิน อย่าให้หลอดไฟในบ้านดับ การเงินจะหยุดชะงัก เจรจาต่อรองพร้อมเครื่องดื่มสักแก้วจะโชคดี
จ่ายเงินกับความเชื่อ วัตถุมงคล ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นักลงทุนกลางสัปดาห์ไปแล้วจะดีที่สุด
ความรัก คนหัวโบราณจะตกหลุมรักคนโสด หรือดูเชย เงียบขรึมเสน่ห์แรงเป็นพิเศษ มีโอกาสพบคนใหม่
ในสายงานหรือการไปพบเจอพร้อมกลุ่มเพื่อน นัดเดตจะโดนเท มีเหตุให้ตามง้องอนบ่อยครั้ง
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
จะได้เผชิญหน้ากับศัตรู คู่แข่งจะแสดงตัว มีคนอยากรู้ความเป็นไปทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องงาน มีโอกาสใครชวนทำบุญให้ช่วยทำบุญใส่ซองจะเป็นมงคล สุขภาพใส่ใจการปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อลดเจ็บป่วย
การงาน เป็นที่ต้องการตัวของคนหลายฝ่าย เจ้านายจะพยายามชิงตัวไปร่วมงานด้วย แต่คุณมีสิทธิเลือก
หรือต่อรองค่าตัว ฟรีแลนซ์สัญญาระยะยาว ลูกค้ากระเป๋าหนักรักษาเอาไว้ให้ดี
การเงิน อย่าหันหลัง อย่าเมินเงินน้อย ช่วงนี้อะไรทำได้ทำไปก่อน งานน้อยแต่เข้ามาบ่อยให้รับเงินตลอด
การลงทุนไม่แจ่มใสเท่าเทขาย สิงของ กองทุน หุ้น จะได้เปลี่ยนมือแม้ราคาไม่สูงเท่าไรนัก
ความรัก มีคนเข้ามาหา หรือมีคนน่าสนใจทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ คนใกล้ๆ ตัวอินเลิฟง่าย หรือคุณอาจ
มีคนเข้าใจผิด มโนเองอยู่รายล้อม ด้านคนมีคู่คนตกงานจะได้งานใหม่ รักข้างดียังมีสุขใจดี
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ต้องช่วยคนอื่นเก็บความลับทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเชิงธุรกิจ ช่วงนี้เน้นการร่วมมือทำงานเป็นทีม ฉายเดี่ยวอาจติดลบ การเจรจายังไม่สำเร็จในข้อตกลงที่ไม่พึงพอใจ สุขภาพอาหารเป็นพิษ แพ้อาหารต้องระวัง
การงาน ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว เป็นเวลาเก็บชั่วโมงบินและวิธีการใหม่ๆในการทำงาน ยศ ตำแหน่ง เข้าหา
ผู้ที่เหมาะสม อาจเป็นคนมาทีหลังหรือคนอายุน้อย ฟรีแลนซ์ธุรกิจซื้อมาขายไปค่อนข้างกำไรดี
การเงิน เงินหมุนเวียนเข้ามาช้า อาจต้องหยิบยืม หรือเจรจราสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสถาพคล่อง คนสนิท
อาจเสียเพื่อนเพราะเรื่องเงิน จังหวะลงทุนอยู่ต้นสัปดาห์และต่างแดน อสังหาริมทรัพย์ติดลบ
ความรัก ความมั่นคงทางใจอาจสั่นคลอนเพราะลมปากคนอื่น ปากเสียงในบ้าน ประปรายเป็นสีสัน
ส่วนคนว่างๆ รักเก่าจะกลับมาให้พิจารณา ทำบุญคนตาบอดช่วยเสริมดวงความรัก
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ต้องลดขั้นตอนในการดำเนินการ อาจข้ามหน้าตาใครไปบ้างเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่คาดหวัง มีโอกาสเดินทางไกล หรือโยกย้ายไกลบ้านในระยะสั้นๆ สุขภาพไมเกรน ความดันโลหิตจะกำเริบ งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน คนใกล้ตัวคาดหวัง มีความกดดันในการทำงานสูง หากใจร่มๆจะผ่านไปได้ ไม่เหมาะจะติดต่อ
ราชการ สะสางงานเก่าราบรื่น ปัญหาที่ติดขัดจะมีทางแก้ไขปัญหา แต่ลุยงานคนเดียวไร้คนช่วยเหลือ
การเงิน ปรับระบบบัญชีและการใช้จ่ายส่วนตัวให้เหมาะสม หมุนเงินสดเป็นสิ่งของหรืองัดของเก่า เอา
ความรู้เดิมมาสร้างมูลค่า ลงนามเอกสารการเงิน การธนาคาร เรื่องคำประกันราบรื่นดี
ความรัก ชะงักเพราะข่าวลือ หรือการพูดเป่าหูของคนใกล้ตัว คนโสดความสัมพันธ์จะไม่คืบหน้าเพราะ
ความกลัวคนรอบข้างตัดสินหรือมองในแง่ลบ เพศทางเลือกมีคนเข้ามาจีบหรือรอให้คุณบอกชอบ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ค้าขายโดดเด่น งานประจำอาจสั่นคลอนเพราะเจ้านายไม่ไว้วางใจ เงินเข้าออกมากกว่าเก็บออม การสอบแข่งขันและแข่งขันธุรกิจจะมีความสำเร็จ นอนน้อยพักไม่พอ โรคประจำตัวอาจกำเริบ
การงาน ทำอะไรต้องลุยคนเดียว จะได้ความคล่องตัวสูง ภาษา การต่างประเทศ คนต่างแดน นำเข้าส่งออก
คึกคัก อย่าใจอ่อนทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก่าจะมีปัญหา ฟรีแลนซ์เสียลูกค้าให้คู่แข่งหน้าใหม่
การเงิน หมุนหยิบใช้ หรือบริหารจัดการเงินสดให้ดี แม้จะเป็นช่วงต้นเดือนแต่มีความเฮงและความเสี่ยงสูง
จะได้หรือเสียเพียงการตัดสินใจ ลงทุนกับตลาดสุขภาพ ยานยนต์ คมนาคมจะปัง
ความรัก มีคนเข้าหาเพราะฐานะ หน้าตามากกว่าความจริงใจ คนโสดต้องเว้นระยะและระวังตัวเป็นพิเศษ
ความรักในที่ทำงาน หรือทำธุรกิจกับคนรู้ใจเฮงทั้งสองเรื่อง แต่มีปากเสียงกับผู้ใหญ่ในครอบครัว
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความสามารถที่มีต้องออมแรงเอาไว้ก่อน ยิ่งแสดงออก ยิ่งต้องแบกภาระมากกว่าคนอื่น มีคนคิดเห็นต่างและพยายามห้ามสิ่งที่คุณอยากลงมือทำ จะได้โอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน โชคมาจากคนอายุน้อย
การงาน เก็บทีเด็ดไว้ทีหลัง งานหาจุดยืนอย่างเหมาะสม แล้วคุณจะไม่เสียเปรียบเจ้านาย หางานใหม่มักโดน
ลดเครดิตจากนายจ้างเก่าๆ ธุรกิจจะได้กู้ชื่อเสียงด้วยผลงานป้ายแดง ฟรีแลนซ์ลูกค้าเยอะน่าชื่นใจ
การเงิน หมุนใช้เงินสดและเครดิต ลงทุนแบบสวนกระแสหรือรอตลาดซาลงจะเหมาะสม ทองคำ พลังงาน
ค้าขายวัตถุดิบร้านอาหาร ขนม ดูคึกคัก เงินเข้ามาจ่ายออกไว แต่เงินเก็บยังปลอดภัย
ความรัก เรียนรู้กันและกันมากขึ้น ทะเลาะกันไป ปรับจูนกันไปไม่ต้องเร่งรีบ ส่วนคนโสดช่วงนี้เหงาๆ
คำพูดเล็กน้อยทำให้ใครบางคนคิดมาก จะได้แจ้งเกิดพ่อแม่ป้ายแดงจดทะเบียนสมรสปุบปับ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ยิ่งอ่อนน้อมยิ่งได้เปรียบ ความเงียบ และลงมือทำจริงจังช่วยให้คุณไปสู่ความสำเร็จแม้ว่าระหว่างทางจะสาหัสกับปัญหาจุกจิกตลอดทาง สิ่งใหม่ๆ ทั้งผู้คน งาน เรื่องที่เข้ามาในชีวิตทำให้คุณเฉิดฉาย
การงาน มีอะไรเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ก่อน คนอายุมากกว่าช่วยเหลือและสนับสนุนคุณได้อย่างดี แต่ช่วงนี้สละ
เวลาให้งานและหน้าที่ ได้ทำงานวันหยุดหรือล่วงเวลาเสมอ โดนโทรตาม มีคนให้ความใส่ใจ
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ แต่ลงทุนโดดเด่นช่วงท้ายสัปดาห์ทั้งตลาดในและต่างแดน สวนกระแสบ้าง
หรือเล็งตลาดใหม่จะสมหวัง เข้าหาธนาคารยุ่งยากเรื่องเอกสารแต่จะสมหวังดั่งใจ
ความรัก โดนจับคู่สบายใจกว่าหาเอง เพราะคุณจะหาคนที่ถูกใจไม่พบต้องมีคนแนะนำจะเข้ากับดวงชะตา
ส่วนคนมีหวานใจแล้ว อะไรยอมได้ ถอยได้ ลองปรับดูจะทำให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งมากขึ้น
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ใช้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในการเปิดทาง ช่วงนี้ปัญหาหรือเรื่องยากจะผ่อนคลาย คุณมีทีมงาน และคนรอบกายพร้อมสนับสนุนแต่คุณต้องวางพวกเขาเอาไว้ที่จุดเหมาะสม สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงการเงิน
การงาน เจ้านายอายุน้อย บริวารอายุมาก คนเหล่านี้จะเกื้อหนุนชาวราศีกุมภ์ อย่าโยกย้ายหรือลาออกเพราะ
ความกลัวอำนาจบารมี ราชการ คนในเครื่องแบบเติบโตเพราะปัญหา ฟรีแลนซ์จะกลับเข้าระบบ
การเงิน รายรับเสริมมากกว่าเงินเดือน แต่อย่าดีใจจนลาออก หรือเลือกทางใดทางหนึ่ง รับทุกทางไว้ก่อน
ปลอดภัยต่อการหมุนและเพิ่มสภาพคล่อง ได้ลาภจากคนวัยใกล้กันมากกว่าการเสี่ยงโชค
ความรัก เพศเดียวกันและต่างเพศจะเข้ามาตกหัวใจ และอาจต้องปฏิเสธใครสักคนเพราะคุณมีหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ มีงานอื่นต้องทำ คนสนุกกับงานจะมีปากเสียงในครอบครัว หรือแยกกันอยู่
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เหนื่อย ทุ่มเท จะค่อยๆ ผ่อนคลาย งานยุ่งจะเบาบาง สัปดาห์นี้เอาอยู่กับเรื่องรอบๆ ตัว แต่คุณจะเจอคนมาตรฐานสูงที่ทำให้ดีเท่าไรก็ไม่โดนใจคนอื่นได้ทั้งหมด เสริมดวงสุขภาพทำบุญด้วยน้ำดื่ม
การงาน มีคนเรียกตัว มีงานทำหลายหลากแต่ไม่ใช่วาระงานประจำ การเปิดเพลง อ่านหนังสือ ดูหนัง
ช่วยกระตุ้นจินตนาการ งานไอเดีย ลองหาต้นไม้เล็กๆ ปลูกที่มุมทำงาน ลดอุปสรรคปัญหา
การเงิน ใช้จ่ายพอประมาณ คุณหยิบเงินสดไม่สะดวกใจ เพราะต้องเก็บไว้ใช้ในวันหน้า การลงทุนเน้น
รวมกลุ่ม ตามกระแสจะระยะสั้นหรือเก็บยาวๆ ได้ทั้งนั้น อสังหาริมทรัพย์จะให้คุณและให้โชค
ความรัก คนเก่าๆ จะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้ง ใครกำลังผิดหวัง มีโอกาสรอบสอง และต้องรักษาให้ดีๆ
เพศทางเลือกรักชอบใครบอกไปตรงๆ ครอบครัวจะยอมรับแฟนของคุณหรือกำลังจะมีงานมงคล
