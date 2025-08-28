เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความรู้ที่มีจะได้นำออกมาใช้ เรื่องที่ไม่เคยบอกใครมีเซอร์ไพรส์ให้คนรอบตัวร้องว้าว งานจะผ่านพ้น อุปสรรคจะเบาบางเพราะไหวพริบของคุณ เจ้านาย ยอมรับแต่ผู้ใหญ่จะแอบอิจฉา หรือมีคนพยายามกันซีน ค้าขายลดส่วนเกินเพื่อต่อยอดเรื่องใหม่ การเงินใช้เท่าที่จำเป็น มีรายจ่ายที่ลืมนึกถึงเข้ามาสะกิดในช่วงปลายเดือน ทำบุญด้วยอาหารช่วยหนุนดวงสุขภาพ เสี่ยงโชคต้องตามคนอื่น
อาหาร ขนมอร่อยๆ ยังเป็นเบิกทางที่ดีในการเข้าหาคนใหม่ๆ หรือทำความรู้จักคนพิเศษของใจให้มากขึ้น คนรอบตัวจะสนับสนุนความรักครั้งใหม่ มีคู่แล้วสิ่งที่สงสัยมานาน จะได้รับคำเฉลยให้สบายใจ หรือคุณต้องตัดสินใจอีกครั้ง
คนเกิดวันจันทร์
งานที่เคยเงียบ ลูกค้าที่เคยหายจะกลับมาคึกคัก คุณจะได้รับคำแนะนำแบบปากต่อปาก มากกว่าโฆษณา ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสขยาย มีคนชวนรวมกลุ่มร่วมทุนให้พิจารณาตามเหมาะสม เสื้อผ้าโทนขาว ครีม เทา เรียกทรัพย์ตลอดสุดสัปดาห์นี้ ใครทำงานหรือเจรจาช่วงวันหยุด คุณจะได้เปรียบหากเจรจาในบ้าน การเงินได้กำไรจากของเก่า ของมือสองและของสะสมที่มีคุณค่าทางใจ
คนหมายที่มีลูกติดอาจดึงดูดคนรักเก่ากลับมาหากัน แต่หากคุณมองคนใหม่ที่ต่างวัยอาจดีต่อใจมากกว่า สถานะแฟนเขียนติดต่อ พูดคุยโทรหา คนคั่นกลางจะถอยไปเอง ใครโสด ตกงานความรักจะเข้ามาทักเสน่ห์แรงกว่าใครๆ
คนเกิดวันอังคาร
ได้แบ่งเวลาส่วนตัวไปดูแลคนในบ้านและคนสนิท ความเจ็บป่วยทำให้รู้จักคนใกล้ตัวดีมากยิ่งขึ้น งานและการเรียนมีสิ่งให้นำไปคิดทำต่อช่วงวันหยุด เวลาพักมักโดนรบกวน จ็อบเสริมมีคู่แข่งที่คุณต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้า ทำบุญด้วยผลไม้รสอมเปรี้ยว ช่วยเสริมดวงการเงินปังๆ หนี้สินลดลง รายรับที่มาไม่ถึงต้องทวงถาม ตั้งหน้าจอรูปวิวทะเล เสริมดวงสุขภาพ ของหายได้คืนสภาพโทรมๆ
อยากขอโอกาสขอแต่งงาน มั่นใจแล้วเดินหน้าได้ทันที อ้อมไปเจรจาผ่านผู้ใหญ่จะช่วยเสริมความสำเร็จ คู่รักต่างถิ่น คนต่างวัยทะเลาะกันบ่อย ง้อกันเก่ง ใครว่างๆ อาจมีคนมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์เพราะความคิดถึงให้ใจฟู
คนเกิดวันพุธ
คนใกล้ตัวคือมิตรแท้ มองไปไกลๆจะมีคนใส่ร้าย หวังผลประโยชน์ บ้าน คนในครอบครัวจะช่วยเหลือปัญหาของคุณได้ งานจ็อบสั้น ฟรีแลนซ์จะมีการเจรจาในรูปแบบระยะยาวหรือดีลงานใหม่เป็นงานประจำ การค้าตลาดต่างแดนสดใส เก็บออมเงินเป็นสิ่งของจะปลอดภัย พุธกลางวันมีคนเอาเปรียบ ข้อตกลงและเอกสารต้องใส่ใจมากๆ เจ็บป่วยยังหาต้นสาเหตุของโรคไม่เจอ งดเสี่ยงลาภลอย
เก็บอาการไม่ค่อยอยู่ คนที่แอบชอบเป้าหมายจะจับทางได้ สารภาพตรงๆ แก้เขินอาจเป็นทางเลือกที่ดี หมั้นหมาย เตรียมงานมงคลจะมีคนลังเลหรือจะเปลี่ยนใจ คนมีคู่ระวังปัญหาสินสมรส เอกสารที่ต้องลงนามร่วมต้องดูให้ดีๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนตกงาน จะได้งานใหม่ อย่าโยกย้ายงานใกล้บ้าน เพราะโชคของคุณยังอยู่ไกลและต้องเดินทางออกไปคว้าโอกาสเสมอ ความสำเร็จอยู่กับตัวเอง ยิ่งขยัน ทุ่มเทจะยิ่งได้ วัยเรียนอาจเปลี่ยนทิศทางการเรียน อยากสอบใหม่ ลองใหม่ไม่มีปัญหา การเงินจ่ายกับภาษีสังคม จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา แต่บริหารจัดการได้ดี ลงทุนช่วงบ่ายไปแล้วจะมีโชค สุขภาพวันนี้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมควรใส่ใจ
คนที่ประทับใจ อาจไม่ใช่ที่คุณรู้จักทั้งหมด มีหลายมุมที่คุณต้องเรียนรู้กันและกันมากกว่าที่เป็นอยู่ รักออนไลน์ คนนัดเดตราบรื่นไม่มีปัญหา ส่วนคนมีคู่ปากเสียงมาจากความหึงหวง หรือน้อยใจเพราะคนรักไม่ค่อยมีเวลามาใส่ใจ
คนเกิดวันศุกร์
มีเรื่องปังๆ ตลอดทั้งวัน เรื่องดี ข่าวน่าชื่นชม แต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณรอคอย แต่มันจะเป็นสารตั้งต้นของความปังช่วงปลายปีนี้ งาน การเงิน การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นช้าๆ ให้คุณค่อยๆ เดินเกมทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจ ไม่เหมาะจะเสี่ยงโชค ทำบุญเครื่องเขียน หรือแจกปากกาคนรอบตัวเสริมดวงการเงิน การติดต่อธนาคารยังสุ่มเสี่ยงเรื่องเครดิตและเอกสาร สุขภาพโรคกระเพาะอาหาร ปัญหาในช่องท้องจะเกิดขึ้น
คนที่เคยปฏิเสธคุณจะหันกลับมา เล่นตัวได้ เลือกได้โอกาสเป็นของคุณแล้ว คนผิดหวังค่อยๆ ดีขึ้น แต่ยังไม่พร้อมจะตอบคำถามใคร ด้านคนแต่งงานแล้ว ดูแลกันดี มีลุ้นสมาชิกใหม่ในบ้านในไม่ช้านี้ให้ปลื้มทั้งครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
เป็นกำลังใจให้ตัวเอง สิ่งที่คุณคิด ดำเนินการ ลงมือทำอาจไม่เป็นที่ปลื้มของคนอื่น แต่ขอให้มั่นใจและเดินต่อไป วันข้างหน้าคนรอบตัวจะเห็นด้วยกับคุณ มนุษย์เงินเดือนจะได้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานคนใหม่ สอบแข่งขันสมาธิเสียเพราะมีสิ่งเป็นกังวล เปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนการแต่งตัวเวลาดีลงานสำคัญแล้วคุณจะสำเร็จ ปรับเสริมดวงวันนี้ทำบุญโลงศพ หรือผ้าห่มศพช่วยปัดเป่าปัญหาอุปสรรคได้ดี
ลองปรึกษาเรื่องหนักใจกับคนรักพวกเขาแนะนำคุณได้ดี คนมีชื่อในสังคมจะมีปัญหาความสัมพันธ์ในด้านลบหรือส่งผลกระทบต่อการเงินและงานทางอ้อม คนโสดอยู่ต่างแดนมีรักใหม่มาเคาะประตูและรอให้คุณหันไปมองบ้าง
