เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
คำพูดมีความหมาย เงียบเฉยโอกาสและจุดยืน มุมมองจะโดนเอาเปรียบไปด้วย อำนาจอยู่ที่วาจา การแข่งขัน การทำงาน สัมภาษณ์ที่เน้นการถามตอบชาววันอาทิตย์จะได้เปรียบ มนุษย์เงินเดือนเจ้านายมีปัญหาเร่งด่วนโยนมาให้ การใช้จ่ายเน้นเรื่องรายวัน เงินเก็บปลอดภัย จะได้ส่วนแบ่ง รายรับที่ไม่เต็มจำนวน มีเงินพิเศษจากเรื่องที่เสียน้ำตามาก่อน สุขภาพของคนในบ้านมีป่วยไข้เป็นกังวลใจ
อยู่เฉยๆ เสน่ห์ก็ทำงาน ตอลดวันเข้าหาใครมักได้รับสัญญาณตอบรับที่ดี มีปัญหาบ้างกับคนที่มีคู่แล้วเพราะคนรักจะหึงมากเป็นพิเศษ ผู้ใหญ่จะเชียร์คนนอกสายตาให้คนหม้ายใจว่างๆ ได้ลองเปิดใจ จดทะเบียนแจกการ์ดราบรื่น
คนเกิดวันจันทร์
มีงานด่วนเงินด่วนเข้ามา จะได้ทิ้งแผนงานแล้วเข้าไปใส่ใจเรื่องด่วนที่มาทีหลัง วัยเรียน ยังต้องปรับตัวหรือทุ่มมากขึ้น ใครเรียนไกลบ้านจะมีปัญหา การเงินหยิบจับใช้จ่ายตามสะดวก แต่เงินเก็บไม่ค่อยอยู่ อยากเอาไปซื้อนั่นนี่ตามใจตนเอง นักลงทุนจังหวะอยู่ในตลาดต่างแดนใกล้บ้าน ทองคำ เครื่องประดับ ของเก่าจะให้โชค ซื้อขายราคาดี จะได้ของฝากถูกใจจากต่างถิ่น ของหายไม่ได้คืน
สถานะทางบ้านโดนเพ่งเล็ง ความสัมพันธ์อาจโดนตัดสินจากคนภายนอก หากเป็นคนในแสงไฟ หรือมียศตำแหน่ง พาแฟนออกงานบ่อยๆ แล้วจะปังทั้งงานและความรัก ด้านคนโสดมีคนไม่ตรงใจเข้าหา ผูกมิตรเป็นเพื่อนได้ดี
คนเกิดวันอังคาร
คนเก่า มิตรที่รู้จักกันอยู่แล้วจะวนกลับเข้ามาในชีวิต ทำงาน พูดคุยกับคนรู้จัก หรือเลือกพวกเขามาร่วมงานย่อมส่งเสริมความสำเร็จมากกว่าคนแปลกหน้า โยกย้ายงานลูกน้องจะเทเจ้านาย คนมียศตำแหน่งจะมีปัญหาบริวาร สุขภาพอาจทำให้ตกงาน สอบไม่ติดแม้มีความสามารถ ธุรกิจจะได้ทุ่มทุนปรับปรุงเปลี่ยนโฉม การเงินบัตรเครดิตใช้คู่เงินสด หยิบยืมหรือจ่ายให้คนรอบตัวตามเหมาะสม
คนโสดจัดเวลาเดินสายมู ไหว้พระขอพรเพื่อกระตุ้นดวงเสน่ห์และเปิดทางโอกาสความรักมากขึ้น สุขภาพของคนรู้ใจไม่ดีนัก เจ็บป่วยแต่พยายามฝืนไม่บอก มีดวงรักรีเทิร์น และมีคนพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่าเพื่อคนข้างกาย
คนเกิดวันพุธ
เขียนแก้งาน ปรับปรุง งานไม่เสร็จ สำเร็จช้าเพราะการปรับแก้ไข เจรจาดีลงานสำคัญยังเจอคนเรื่องเยอะ จุกจิกและต้องใจเย็นมากๆ เจ้านายจะเลือกลูกน้องผิด มีข้อผิดพลาดที่ต้องร่วมรับผิดชอบแทนคนอื่น สุขภาพจ่ายเงินดูแลซ่อมแซมร่างกาย ใครอยากออมเงินช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนตลาดของสังหาริมทรัพย์และกองทุนยังโดดเด่นในดวงชะตา เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนโทรศัพท์จะเฮง
คนรักคอยดูแล แต่มีคนเหงาเพราะคนที่เข้ามาหาบ่อยๆ หายหน้า เลือกคบหาใครแล้วมักมีปัญหาเก่าๆ ของทั้งสองฝ่ายเข้ามาทดสอบความเข้มแข็ง ด้านคนโสดยังลืมคนเก่าไม่ได้ เพศทางเลือกจะได้เปิดตัวคนรักไวกว่าที่คาดคิดไว้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ใช้จ่าย หยิบอะไรต้องคิดเยอะ ต้องเก็บเงินเพื่อเรื่องจำเป็นมากกว่า วันนี้โอกาสต้องส่งต่อให้คนอื่น คนมีตำแหน่งอาจเริ่มมองหาคนเข้ามารับหน้าที่แทน เป็นวันที่เหมาะจะเรียนรู้เรื่องใหม่เพื่อเตรียมตัวลุยในสิ่งที่ไม่รู้ พยายามเข้าหาเจ้านาย ปัญหาจะคลี่คลาย คนที่ทำงานเพื่อสังคม เป็นบุคคลสาธารณะ คุณจะได้เฉิดฉายแต่ยังมีคนใส่ร้าย มีลาภลอยจากคนสนิทเพศทางเลือก
รักออนไลน์จะได้พบหน้า เจอตัวเป็นๆ แถมน่าอิจฉาที่ดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้เสียอีก ความสัมพันธ์จะเริ่มอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แบบไม่รู้ตัวมาก่อน ด้านคนมีคู่แล้ว ข่าวดีในบ้านมีเพราะลูกหลานสุดปัง ใครอกหักยังนั่งทำใจยาวๆ
คนเกิดวันศุกร์
ตั้งสติให้ดีกับคำพูด จะเอ่ยปากอะไรนั้นเป็นมงคลกับตัวเองและคนรอบตัว อย่าไว้วางใจให้คนอื่นทำธุระหรือทำงานแทนจะมีปัญหาใหญ่ตามมา คนไกลบ้านเกิดมีโอกาสเตรียมโยกย้ายกลับ เพื่อนร่วมงานเป็นพิษแต่มีช่องทางดีๆ ให้คุณแสดงฝีมือ ค้าขายการเงินยังต้องเอาเงินเก็บมาเกื้อหนุนเอาไว้ อสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ซ่อมแซมแล้วดวงจะดี ทำบุญคนป่วยติดเตียง ช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเปิดทาง
คนโสดที่มีลูกติดหรือผ่านการแต่งงานมาแล้ว มีลุ้นรักใหม่ใกล้ตัวจากคนที่เคยโดนมองข้ามมาตลอด พูดจากันดีๆ แม้จะมีเรื่องไม่เข้าใจ คนนอกจะยั่วยุให้มีปากเสียง คู่แทรก คู่แข่งหัวใจทำให้คนโสดหมดกำลังในเกมความรัก
คนเกิดวันเสาร์
เป็นวันสบายๆ งาน การเรียนควบคุม รักษามาตรฐานตัวเองได้อย่างดี ไม่โดดเด่นในการสอบแข่งขัน สมัครงานยังมีคู่เปรียบเทียบหรือการสัมภาษณ์อาจเป็นตัวลดคะแนนของคุณ ระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำธุรกรรมการเงินต้องมีพยานรู้เห็น เอกสาร การฟ้องร้อง คดีความจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะความจำเป็น มีลาภลอยเล็กๆ จากคนวัยเดียวกัน ทำบุญด้วยอาหารเมนูโปรดเสริมดวงการเงินปังๆ
มีเหตุขัดใจกับคนรัก การพบเจอคนเคยรักไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่มีคนพยายามให้พวกคุณได้พบกัน คนที่กำลังจัดงานมงคลเกินงบด้วยความเต็มใจ ง้อใครอยู่เว้นระยะเหมาะสมอีกฝ่ายอาจเข้ามาขอคืนดีก่อนก็เป็นได้
