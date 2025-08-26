เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
แบ่งรับแบ่งสู้การกระทำและความรู้สึกของคนรอบตัว พยายามวางตัวเป็นกลาง แล้วคุณจะผ่านไปได้ในทุกเรื่อง งานเจอคนจุกจิก ขี้บ่น เรื่องเยอะ มาตรฐานสูง การฝึกงาน ทดลองงานมีคู่เทียบเยอะ มองหาที่ใหม่จะดีกว่า คนในเครื่องแบบระมัดระวังปัญหาการเงินที่เคยลงนามค้ำประกัน หรือลงชื่อร่วมรับรู้ด้วยตำแหน่งอาจมีปัญหา ติดต่อสถาบันการเงิน ดำเนินการได้ตลอดวัน ผู้ใหญ่จะเมิน คนอายุน้อยจะสนับสนุน สุขภาพเจ็บป่วยอาการจะดีขึ้น
เจอคนถูกคอ คุยถูกชะตาแต่คุณอาจไม่เรียกว่าความรักมีแค่ความประทับใจ วัยเรียนและชาวออฟฟิตรักใหม่มาในรูปแบบเพื่อนร่วมงาน ใครมีคู่แล้ว งอนเก่ง เรื่องเล็กก็งอนได้ทั้งวัน ง้อคืนดียากเสียด้วย แจกการ์ดจดทะเบียนราบรื่น
คนเกิดวันจันทร์
มีเงินผ่านมือค่อนข้างมาก ตั้งสติแล้วคุณจะคว้าโอกาสได้ทัน จ็อบเสริมโดดเด่นกว่างานประจำ เบื่อแต่อย่าลาออก คุณกำลังจะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ งาน การลงทุนค่อยเป็นไปเกาะกระแสแต่อย่าทุ่มหมดหน้าตัก สุขภาพเกี่ยวกับระบบประสาท โรคในช่องท้องจะมีปัญหารบกวนการใช้ชีวิต มีเรื่องเกี่ยวข้องกับมรดก ทรัพย์สิน การเดินทางมีชัยชนะแต่อาจไม่สบายระหว่างทริป ทำบุญสัตว์พิการเสริมเงินปังๆ
ปากเสียงช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้ติดประจุบวกไปในด้านดี ส่วนคนโสดอย่าอินกับปัญหาความรักของคนรอบข้าง เพศทางเลือกจะมีคนทุ่มเททั้งแรงใจและแรงทรัพย์ รักวัยเรียนมีดวงรีเทิร์นหากคบหากันอยู่ใกล้ถึงเวลาแจกการ์ด
คนเกิดวันอังคาร
หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินก้อน หากเว้นได้เลื่อนไปสักหนึ่งวัน คุณมีลาภใหญ่รออยู่ แม้จะมาช้ากว่าคนอื่นๆรอบตัวที่ได้รับไปแล้ว มีการลงทุนเล็กๆ ที่ส่งเสริมกำไรระยะยาว หรือสิ่งที่เหนื่อยแต่คุ้มค่า หางานใหม่จะได้รับโอกาสจากความเชื่อใจมากกว่าผลงานที่เป็น ยานพาหนะเสีย ซ่อมบ่อย หรือถึงเวลาต้องวางแผนเปลี่ยนใหม่ ทำบุญด้วยอาหารเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยว เสริมดวงสุขภาพและคนสนับสนุน
ความรักต้องออกตัวแข่งขัน อยู่นิ่งๆ สวยๆ จะแพ้ พลาดโอกาสจูงมือคนดีๆ คนที่เข้ามาถูกชะตามักเป็นคนมีตำหนิ คิดเยอะ กลัวความผิดพลาดครั้งเก่าจะเกิดซ้ำรอย ให้เวลาพวกเขาเปิดใจสักพัก ส่วนคนมีคู่จับผิดเก่งและงอนเก่งมาก
คนเกิดวันพุธ
สุขภาพเกี่ยวกับสายตา แว่นตา ระบบเลือดจะมีปัญหา อาจทำให้การใช้ชีวิตของคุณไม่ค่อยราบรื่น ทำงาน เรียน ความเก่งคู่ความเฮง คุณอาจพลาดกับเรื่องเล็กที่มองข้ามแต่ส่งผลใหญ่ต่อธุรกิจ การเงินวันนี้โดดเนในช่วงเช้า เจรจาซื้อขาย คาดหวังกำไรมาพอหอมปากหอมคอ เก็บออมเก่งแบ่งเงินใช้ตามเหมาะสม แต่อาจใจดีจ่ายกับคนรอบตัวโดยง่ายเกินไป ทำบุญห่มผ้าพระประธานจะดีมาก
มีคนรอคำตอบหรือต้องการคำยืนยันเรื่องสถานะหัวใจที่เป็นอยู่ ใครช้าจะเสียงาน เสริมเสน่ห์ ปรับความรักทำบุญบรรพบุรุษและหาเทียนหอม น้ำมันหอมระเหยกลิ่นโปรดมาจุดรอบๆ บ้าน คู่แข่ง คู่แทรกกำลังจะแพ้ ถอยห่างไป
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรียนรู้จากเรื่องที่ผ่านมา คุณเริ่มต้นใหม่ได้ดีในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนหน้า งาน เงิน การเรียน มีคนเข้ามาหา เป็นแสงสว่างให้คนอื่น จะได้เฉิดฉายเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง เบื้องหลัง สายสนับสนุนจะได้ยืนในแสงไฟ คำพูดยังต้องระมัดระวัง นักเลงคีย์บอดร์ดอาจมีคดีความ การลงทุนเด่นในตลาดเคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง และคมนาคม สุขภาพสบายดีแต่ลองมองแผนการทำประกันไว้บ้างจะปลอดภัย
ความสบายใจเป็นที่ตั้ง อะไรที่เกินกำลังคาดหวังจะมีคนตัดสัมพันธ์ เลิกคบ หรือค่อยๆถอยห่างกันไปเองโดยไม่ต้องมีคนมาคั่นกลาง รักออนไลน์อาจเป็นคนใกล้ตัวที่เห็นหน้ากันบ่อยๆ นัดเดต นัดเจอตัว มีโมเมนต์ดีๆ ให้จดจำ
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องยุ่งกำลังคลี่คลาย แต่คุณยังต้องแบกรับงานหลายด้านเอาไว้กับตัวเอง ตำแหน่ง มีคนแซงหน้า คนมาทีหลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ ฟรีแลนซ์ตลาดสวนทางจะนำโชคให้คุณ หรือการไลฟ์ขายของออนไลน์หรือบอกปากต่อปากค่อนข้างดีกับคุณมากๆ ในเชิงการทำกำไร มีเจ้าตลาดสนับสนุนให้เครดิตและเปิดทาง การเงินซื้อขายของเก่า ของมือสอง เก็งกำไรได้ค่าขนม ฝันร้ายจะโชคดี
มีคนเปิดทางให้ความรักครั้งใหม่ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะเข้ามาสนใจ เสียอาการให้เห็นบ่อยครั้ง ส่วนคนมีคู่ อย่าหวีดคนอื่นต่อหน้าแฟน มิเช่นนั่นเป็นเรื่องยาวแน่ๆ ทายาทคนใหม่หรือเขยสะใภ้จะเข้ามาเติมครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
ข่าวลือ เรื่องกระพือ เป็นความจริง หากมันเกิดรอบๆ ตัวคุณเชื่อถือได้และสามารถจับมาเป็นประเด็นในการทำงาน ทุกข์ใจจะมีทางแก้ไข คำแนะนำของคนวัยไล่กันก็จะช่วยคุณได้โดยเฉพาะชาวเพศทางเลือก ได้เงินจากโชคลาภของคนอื่น มีดวงเปลี่ยนงาน ตกงาน โยกย้ายปุบปับ คำขอร้องของคนอื่นทำให้หนักใจ ปรับเสริมดวงไล่ความทุกข์ ให้หาโอกาสล้างห้องน้ำวัด หรือทำงานจิตอาสา
ความรักที่มีอยู่คงเส้นคงวา แต่ยังไม่ขยับ โสด มีคู่ งอน ทะเลาะกันหรือสุขใจ ยังไว้วางใจได้ อย่าฟังความคนอื่นมากความสัมพันธ์จะมีปัญหา มีคนยิ้มได้เพราะเซอร์ไพรส์จากคนรู้ใจหรือได้ดูแลเรื่องส่วนตัวของแฟนมากขึ้น
