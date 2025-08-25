เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่เคยเริ่มต้นไปแล้วกำลังจะเกิดผลอย่างช้าๆ คนใจร้อนจะพลาดโอกาส หากใจร่มๆ สิ่งที่วิ่งเข้ามาหาเล็กๆ น้อยๆ ทำให้คุณได้สิ่งดีเสมอ งาน การเรียน ปรับจูนใหม่ขี้เกียจได้แต่อย่าหยุดทุ่มเท สุขภาพจ่ายเงินดูแลจริงจัง กินยาหาหมอเพื่อคุณภาพชีวิต นักลงทุนชะลอเงินบางส่วน อย่ารีบเทขายเพราะบางเรื่องคุณจะเสียดายเมื่อปล่อยของไปแล้ว เสริมมงคลหาโอกาสทำบุญพระบวชใหม่
มีคนมารอคำตอบ หรือถึงเวลาที่จะต้องเลือกตัดสินใจ แม้ยังไม่ค่อยมั่นใจนัก คนโสดคิดดีๆ แล้วคุณจะไม่เสียใจ ส่วนคนมีคู่ มีคนพยายามเอาใจใส่ อาจไม่ชินแต่คนรักหวังดีเสมอ คู่แฟนที่เรียกร้องตามใจมากไปกำลังจะมีปากเสียง
คนเกิดวันจันทร์
เรียนรู้เรื่องใหม่จากคนใกล้ตัว เป็นวันที่เหมาะจะคุยงาน ประสานงาน ติดต่อกับคนแปลกหน้ายิ่งพูดจาคนละภาษาจะดีมากๆ การเงินใช้เท่าที่จำเป็น มีของเสียหายที่ต้องควักเงินซื้อหรือซ่อมแซมด่วน การลงทุนสดใสช่วงบ่าย สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบายรับเคราะห์แทนเจ้าของ คนสูงวัยจะชวนทำงานรับจ็อบเสริมจะดี หากรับงานประจำจะติดลบ สุขภาพสายตา ดวงตา แว่นตา จะมีปัญหา
คิดถึงคนเก่า รักรีเทิร์นมีลุ้นเพียงครึ่งต่อครึ่ง แต่หากมีคนใหม่อายุน้อยเข้ามาลองให้โอกาสพวกเขาดู อาจดีต่อใจมากกว่าที่คิดเอาไว้ คนมีคู่ แฟนเจ้าชู้เงียบ หรือตัวคุณเองยังมีคนเข้ามาหวีดมาทำให้คนข้างกายไม่สบายใจบ่อยครั้ง
คนเกิดวันอังคาร
อย่าให้ใครยืมมือไปแก้ปัญหา หรือเอาเครดิตชื่อคุณไปใช้ลอยๆ จะมีคนอ้าง คนเอาชื่อเสียงไปใช้ หรือส่งผลต่อคดีความ งานเอาอยู่ วัยเรียนยังมีปัญหากับครูอาจารย์ จับงานหลายอย่างจะโดนแย่งลูกค้า เจ้าของกิจการจะได้ลดขนาดแต่เพิ่มคุณภาพให้กิจการของตัวเอง การใช้จ่ายตลอดวันธุรกรรมการเงินผ่านฉลุย แต่ต่อรองไม่เก่ง สุขภาพของคนอายุน้อยในบ้านไม่ดีนัก มีโรคประจำตัวใหม่
เพื่อนและคนรอบตัวช่วยให้คนโสดสืบข้อมูลของคนพิเศษได้ง่าย เรียนรู้ผ่านคนอื่น ความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะเป็นไปช้าๆ อย่าหัวร้อนเพราะคนที่เข้ามาเป็นคู่แข่งหัวใจจะพ่ายแพ้ไปเอง คนมีคู่ความคาดหวังทำให้มีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
เป็นวันของผู้ตามที่ดี ผู้นำลองถอยหลังหนึ่งก้าว คุณจะได้ศักยภาพลูกน้อง เลือกงานเลือกคนได้ถูกต้อง มีคนเสียดายงานหรือคนที่เคยปฏิเสธไปแล้ว วันนี้คิดทำงาน เรียนแบบนอกกรอบทำให้คุณเฉิดฉาย การใช้จ่ายอยู่ในขอบเขต อย่าเกินงบบ่อยจะติดลบท้ายสัปดาห์ จัดห้องนอนให้มีระเบียบ หัวเตียงไม่รก สะสางของและฝุ่นใต้เตียง เพื่อเปิดดวงรับทรัพย์และโอกาสเข้ามาหา
มีเป้าหมายหัวใจตรงกับใครบางคน มีคู่แข่งในเกมความรัก แต่หากมีคนข้างกาย เวลาที่น้อย ความวุ่นวายนอกบ้าน ทำให้ห่างเหินหรือมีคู่แทรกเข้ามาง่ายมาก เพศทางเลือกรักต่างวัยมาเคาะประตู เหมาะแจกการ์ดหรือขอแต่งงาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เดินเกมให้ช้า งานจะเป็นของคุณ ทำงานอยู่หมัด คนที่เคยปฏิเสธจะกลับมาสนับสนุน สินค้า งานบริการจะปังช้ากว่าคนอื่น แต่ยืนหนึ่งในวงการยาวๆ โดดเด่นเชิงการแข่งขันในตลาดต่างแดน หากแข่งใกล้บ้านจะติดลบมากๆ วันนี้วาจาเป็นต่อ มีอะไรถามตรงๆคุยตรงๆคุณจะได้รับคำอธิบาย ของหายไม่ได้คืน รายรับมีส่วนแบ่งหักเปอร์เซ็นต์ระหว่างทาง ตกงานจะได้งานใหม่เพราะคนแนะนำ
คนที่หายไปนาน จะมีคนเลิกราหรือค่ายๆ ถอยห่างกันไปเอง ความสัมพันธ์ตัดกันไม่ขาดแต่ต่างคนต่างเริ่มใหม่ รักออนไลน์คนโสดจะเจอคนจริงใจ ทั้งๆ ที่ดูไม่แน่นอน แต่อีกฝ่ายจริงจังเชื่อได้ แต่งงานแล้วทายาทคนใหม่ไม่เกินฝัน
คนเกิดวันศุกร์
อย่าย้ายงานหรือรับจ็อบมาเพิ่ม โดยเฉพาะสิ่งที่ดูดีเกินจริง มีเรื่องแอบแฝงที่คุณคาดไม่ถึง ทำให้เสียผลประโยชน์หรือผิดใจกับคนสนิทในอนาคต ดูแลบริวารให้ดีพวกเขาช่วยเหลืองานคุณได้มาก แต่ต้องขยันเลี้ยงน้ำขนมบ่อยๆ การสอบและแข่งขันไม่ค่อยปัง อ่านหนังสือไม่ตรงกับที่ออกสอบ ใช้จ่ายเงินสบายๆ เสียภาษีสังคมแต่ได้คอนเนกชั่นระยะยาว แพ้อากาศแพ้อาหารช่วงนี้ระวังให้มาก
แพ้ทางคนหน้าตาธรรมดาแต่มีความจริงใจ เสียอย่างเดียวพวกเขาอาจยังไม่สนใจจะเพิ่มคนเข้าไปในชีวิต คุณจะอยู่ในฐานะเพื่อนสนิทที่ดีได้แบบยาวๆ ส่วนคนมีคู่ มีลุ้นเปิดตัวกับคนสนิท หรือเตรียมสู่ขอคนรักจากครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
อย่ายื่นมือช่วยเหลือคนอื่นหากคุณยืนไม่มั่นคงมากพอ จะได้เอากำลังกายใจไปช่วยสะสางทั้งงานหรือเรื่องของคนสนิท ช่วงสัปดาห์นี้เฝ้าอีเมลและโทรศัพท์เอาไว้ อาจมีข่าวดีให้ได้รับฟัง การลงทุนเด่นในตลาดในประเทศหรือการเก็บออมจำพวกกองทุน สินทรัพย์ พันธบัตรต่างๆ คนยืมเงินหรือของมีค่าจะทยอยส่งคืน เดินทางไกลให้ทำบุญสังฆทานจะปลดล็อคปัญหาและเสริมดวงความปังมากๆ
คนใกล้ตัวคือคนโสดปลอมๆ ดังนั้นใครว่างๆ อย่าสนิทมากจะเสียน้ำตา คำทักเตือนของคนรอบตัวมีความหมายทำให้คุณไม่หลงทางในวิถีความรัก ระยะทางอาจทำให้มีคู่แทรก ทะเลาะกันง่ายแต่โกรธง่ายหายไว ไม่ต้องกังวลใจ
