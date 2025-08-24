เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ร่างกายจะไม่สบาย หรือจิตใจมีเรื่องกังวล เล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้และยังต้องหอบร่างป่วยไปทำงานชิ้นสำคัญ วัยเรียนต้องปรับตัวกับวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ นักธุรกิจอาจติดลบ หรือคุณยังต้องรอโอกาส จังหวะเพื่อเดินหน้าอีกครั้ง ธุรกรรมธนาคารโดดเด่นในช่วงเช้า นักลงทุนตลาดต่างแดนหากเป็นเรื่องระยะยาวคุณกำลังจะได้ยิ้มออก ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์จรจัดเสริมดวงคนสนับสนุน
ความรักคนรู้จักมานานรอบๆ ตัวอาจมาสารภาพความในใจ ตั้งรับกับคนที่อินเลิฟพร้อมดูแลคุณเกินเบอร์ คู่คบหามีโอกาสห่างไกลเพราะงานและการเรียน แต่บางคนจะได้โยกย้ายตามคนรัก หย่าร้างหรือจดทะเบียนใหม่จะเกิดขึ้น
คนเกิดวันจันทร์
งานจะเข้ามาหา อะไรเงียบเหงาเก็บกด จะระเบิดขึ้นเตรีมออกตัวกับอะไรใหม่ๆ ในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ทำให้คุณเกาะกระแสปังๆได้ง่าย ค้าขายที่มีความหลากหลายของสินค้าบริการจะได้เปรียบ งานประจำมีลุ้นออกจากงานแบบสมัครใจแต่เจ้านายมักไม่ยอมปล่อยมือ นักลงทุนใช้จังหวะช่วงบ่ายของวันจะเหมาะสม เสื้อผ้ามือสองบริจาค หรือทำบุญเครื่องเขียนช่วยเสริมดวงความสำเร็จและปัดเป่าปัญหา
คนไกลสายตาจะได้พบหน้าไวกว่าที่คิด ส่วนคนใกล้ตัวใจพวกเขาอาจอยู่กับคนอื่น สถานะแฟนไม่ค่อยมั่นคง ลังเล ระแวงคนที่เข้ามาหวีดมาจีบแบบไม่เกรงใจสถานะที่เป็นอยู่ แต่งงานแล้วจะมีปากเสียงกับครอบครัวของคนรัก
คนเกิดวันอังคาร
หยุดคิดเยอะ ลองมองแต่เพียงเรื่องเฉพาะหน้าหรือสิ่งใกล้ตัวอาจดีที่สุด มนุษย์เงินเดือนพ่วงตำแหน่งเพราะขาดคน หรือมีโอกาสไปเรียนรู้งานในจุดอื่นๆ เจ้านายจะมองลูกน้องเปลี่ยนไปเข้าใจกันมากขึ้น เจ้าของกิจการวางแผนขยายสาขา ออกสินค้าใหม่ดำเนินการได้ตามประสงค์ เสื้อผ้าสีโทนสบายตา พาสเทล เสริมดวงการเงินและการเสี่ยงโชค สุขภาพวันนี้ไม่น่ากังวล จะเจอหมอดียาดี
ปากร้ายแต่จริงใจ คนโสดมักเจอคนไม่ชอบหน้า รักอ่อนวัยกว่ามักมีปัญหาหรืออายุห่างเยอะๆ มีคนกำลังหมดใจในความสัมพันธ์ คนรักเพศทางเลือกจะมีคนหลับมาหา มาขอโอกาสหรืออยากปรับความเข้าใจและพร้อมปรับตัว
คนเกิดวันพุธ
แบกงานไว้คนเดียว หาคนช่วยเหลือได้แต่อาจไม่ถูกใจคุณทั้งหมด แถวหลัง ตัวสำรองกำลังจะได้เป็นคนโดดเด่นในสายงานหรือในองค์กรของตัวเอง อดทนอีกสักนิดความสำเร็จอยู่ตรงหน้า จ็อบเสริมรายได้ดีแต่มีคู่แข่งมาก พุธกลางคืนมีโชคลาภลอยจากคนต่างวัย ส่วนพุธกลางวันได้อย่างเสียอย่างแต่คุณจะพึ่งพอใจกับสิ่งที่ได้รับมา เป็นวันเหมาะที่จะเปิดบัญชีใหม่ จัดมุมทำงานให้สะอาดรับโชค
ระยะทางทำให้เป็นโสด แต่คนโสดจะได้เจอคนใหม่ในสถานที่ไม่คุ้นเคย ไกลบ้าน สิ่งแวดล้อมแปลกตา อย่าเริ่มต้นใหม่กับคนที่จบเรื่องเดิมไม่เรียบร้อย เพศทางเลือกหรือคนแต่งงานแล้ววันนี้มีเรื่องใจฟูทำให้ระหว่างวันน่าอยู่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เว้นระยะห่างกับเพื่อนร่วมงานให้เหมาะสม ทำให้คุณทำงานง่ายและไม่มีการปีนเกลียวระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ตำแหน่งใหม่คุณยังต้องพิสูจน์ตัวเอง งานที่เดินทางบ่อยๆ ช่วงนี้เงินดีพักน้อยหรือรับงานเข้าเวรแทนเพื่อนๆ หนี้สินจะลดจำนวนลง เจ้านายไว้วางใจให้ทำเรื่องสำคัญ มีโชคจากคนต่างแดนและธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปค่อนข้างโดดเด่น ทำบุญโลงศพเสริมดวงสุขภาพและการเงิน
รักเก่าจะกลับมาคุย ไม่รีเทิร์นแต่พวกเขามีเรื่องส่วนตัวมากๆ มาปรึกษา เล่าให้คนอื่นฟังแล้วไม่สบายใจ คนใจว่างๆ ทั้งคนคุย ทั้งแอบรัก ใจฟูรายวันแต่ยังไม่คืบหน้าจริงจัง ใครมีคู่แล้ว วันนี้มีเวลาให้กันเยอะ มีคนคอยเอาใจดูแล
คนเกิดวันศุกร์
มีลาภ โอกาส จากสิ่งที่คนอื่นมองข้าม แต่คุณต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเอง งานหาเช้ากินค่ำจะมีลูกค้าประจำ หรือเริ่มทำงานประจำ การทำสัญญาจ้างระยะยาวจะเกิดขึ้น การเงินอยากออมลองเปลี่ยนเป็นสิงของหรือสินทรัพย์จะปลอดภัย อย่าลงทุนเพราะกระแส ถือเงินไว้อุ่นใจกว่า สุขภาพแลตั้งแต่ต้นทาง อยู่ให้ห่างธุรกิจประกันและขายตรง ความฝันทักเตือนเรื่องร้ายใกล้ตัว
โดนตัดออกจากตัวเลือกตั้งแต่ยังไม่รู้จัก หรือคุณจะเผลอไปคิดตัดสินใจแทนคนอื่น งานของคนใกล้ตัวทำให้คนโสดพบคนใหม่น่าสนใจ เฮงทั้งงาน การเรียนและความรัก คนมีคู่คนรักไว้ใจให้ทำอะไรแทนดูแลเรื่องส่วนตัว
คนเกิดวันเสาร์
ความพยายามมักให้ผลดี แม้คำตอบที่ปลายทางอาจไม่ใช่เรื่องที่คุณตั้งใจเท่าไรนัก ได้โอกาส ความสำเร็จจากสิ่งไม่ถนัด คนธรรมดาจะสร้างชื่อหรือได้ติดยศ ใส่เครื่องแบบ ฟรีแลนซ์มีคนกลับเข้าระบบงานประจำ แต่จ็อบเสริมยังเดินเกมคู่กันได้ วันนี้เหมาะจะต่อรองและเจรจาการเงิน ผลประโยชน์ถึงจะได้ดั่งใจ ใช้เวลาว่างกับการทำงานหรือแบกงานกลับไปทำที่บ้าน สุขภาพสายตา แว่นตามีปัญหา
มีคนมาชอบ แม้โสดใจว่างอาจยังไม่พร้อมเริ่มต้น เก็บทดไว้เป็นเพื่อนดูใจศึกษากันนานๆไม่เสียหาย แต่หากใครเข้ามาเปิดเกมจีบจริงจัง อาจแผ่วแรงลงตอนท้ายหรือเลิกราง่าย คนมีคู่ดูฟินๆ น่าอิจฉา ทะเลาะต้องรีบสะสางเคลียร์ใจ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **