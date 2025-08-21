รถหัวลากพลังงานไฟฟ้า “ระเบิด”!! ประกันแจง “ไม่ใช่ไม่จ่าย” แต่รอความกระจ่าง “ระเบิดเพราะอะไร”?

“แบตเตอรี่ระเบิด” ระหว่างซ่อม วงในกระซิบ “รถมีกรมธรรม์ชั้น 1” แต่บริษัทประกันไม่อยากรับผิดชอบ!!? ตัวแทนประกันแจง “ยังไม่ปฏิเสธการจ่าย” แค่อยากรู้ “สาเหตุ” ให้แน่ชัดเสียก่อน
“ประกันยังไม่ปฏิเสธการจ่ายนะ แค่อยากรู้สาเหตุว่า มันเกิดจากอะไรกันแน่”
นี่คือเสียงจาก โบรกเกอร์ ตัวแทน บริษัท เออร์โกประกันภัยฯที่อธิบายให้ทีมข่าวฟังว่า รถหัวลากคันนี้คือ รถของ บริษัท ไมน์ โมบิลิตีฯ ที่ปล่อยเช่าให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งมัน “เกิดอุบัติเหตุเมื่อปี 67 ปีที่แล้ว”
และในระหว่างที่ตัวรถ อยู่ในขั้นตอน “การจัดซ่อม” แต่ด้วย “ความล่าช้า”ในการหาอะไหล่ที่ยังไม่ครบ ทำให้การซ่อมรถคันนี้ ลากยาวมาถึงปัจจุบัน จนมาเกิดเหตุ “แบตเตอรี่ระเบิด” ครั้งล่าสุด
{“รถหัวลากพลังไฟฟ้าMINE” แบตเตอรี่ระเบิดระหว่างรอซ่อม}
โดยเหตุที่เกิดขึ้นคือ “รถหัวลากพลังไฟฟ้า” ยี่ห้อ “MINE” รุ่น 423.93 kWh ตัวแบตเตอรี่ “ระเบิด 2 ลูกพร้อมกัน” เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างรอคิวทำสีในอู่ของ “บางแสนออโต้เวิร์ค” ซึ่งเป็นการส่งซ่อม หลังเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน
รถคันนี้เป็นของ “บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ซึ่งอยู่ในเครือ “บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “EA”
ที่น่าสนใจคือ บริษัทเจ้าของรถ ทำ “ประกันภัยชั้น 1” เอาไว้กับ “บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” หลังเกิดเหตุจึงได้ติดต่อขอเคลมประกันไป แต่กลับมีข่าวจากวงในกระซิบว่า เคสนี้ “ประกันจะไม่รับผิดชอบ”
โบรกเกอร์ประกันรายนี้ ช่วยบอกเล่ารายละเอียดกับทีมข่าวไว้ว่า ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้ มีชื่อเจ้าของอยู่ 2 ชื่อ คือ “บริษัท ไมน์ โมบิลิตีฯ” เจ้าของรถ และ “ชื่อผู้ประกอบการ” ที่เอารถไปใช้
และก่อนหน้านี้ รถคันนี้มีการเปลี่ยน “ชื่อผู้ประกอบการ” ทำให้ตัวกรมธรรม์ประกันภัย “ต้องถูกยกเลิก” ไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในเดือน “ก.ค.68” ก่อนเกิดเหตุระเบิด
“ในระหว่างนั้น มันมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการรถด้วย แล้วมีการถอดคืนทะเบียนรถ พอถอดคืนทะเบียน ก็ต้องยกเลิกกรมธรรม์ เพราะผู้ประกอบการถูกเปลี่ยน”
เท่ากับว่า ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับ จึงผลักให้ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา รถหัวลากคันนี้ “ไม่มีประกันภัย” รองรับไปโดยปริยาย อีกประเด็นนึงคือ ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ ที่ทำให้แบตเตอรี่รถระเบิดว่ามาจากอะไร
รู้เพียงว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นระหว่าง “ขั้นตอนการซ่อมของอู่” หรืออาจเป็นความผิดพลาดของแบตเตอรี่เอง ซึ่งล่าสุดทางผู้เชี่ยวชาญได้ลงไปดู และเก็บภาพหลักฐานแล้ว ตอนนี้รอผลสรุปอยู่
ประเด็นคือ หากสาเหตุไม่ได้มาจากตัวแบตเตอรี่เอง แต่เกิดจากอุบัติเหตุภายนอก ไปกระตุ้นให้แบตเตอรี่ระเบิด ทางประกันก็จะรับผิดชอบ แต่ก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ว่านั้น เกิดขึ้นก่อนที่กรมธรรม์จะถูกยกเลิกหรือไม่
หรือจะนับเป็น “ผลสืบเนื่องจากอุบัติเหตเมื่อปี 67” จนเป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่รถระเบิดในครั้งนี้ ถ้าเป็นเพราะเหตุผลนี้ ประกันก็จะรับผิดชอบ แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนเสียก่อน
เบื้องต้น บริษัท เออร์โกประกันภัยฯ “ยินดีจ่าย” ถ้าพิสูจน์ได้ว่า เหตุระเบิดที่เกิดขึ้น “มาจากอุบัติเหตุ” แต่จะไม่สามารถรับผิดชอบได้ หากเกิดจากความบกพร่อง หรือความเสื่อมของแบตเตอรี่ เพราะมองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งบริษัทเจ้าของรถจะต้องผิดชอบเอง
“ถ้าพิสูจน์ได้ว่า สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุคราวที่แล้ว ประกันก็ต้องย้อนกลับไปว่า เพราะมันเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้ว (ปี 67) ซึ่งเป็นช่วงที่ยังมีประกันอยู่”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
