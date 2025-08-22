เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 23 - 29 ส.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ช่วงนี้การรวมกลุ่ม เข้าทีมกับคนที่คิด มีแผนการ หรือทำธุรกิจคล้ายๆ กัน จะส่งผลดี การเมือง การค้าจะโดดเด่น ธุรกิจที่ซื้อมาขายไป จะได้กำไร การใช้มุมมองสวนกระแสจะได้ประโยชน์หลายด้าน
การงาน เริ่มต้นใหม่ในจุดเดิม มีคนชวนกลับไปทำงานเก่า หรือได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยพร้อมจะลงมือทำ
ถึงเวลาพิสูจน์ตัวเอง แข่งขันกับตัวเองก่อนคู่แข่ง ธุรกิจความเชื่อ และสุขภาพโดดเด่นในดวง
การเงิน ใช้เงินก้อน หรือสะสมเงินก้อนตามประสงค์ หมุนเงินเก่งทั้งเงินสดและเครดิตส่วนตัว เข้าหา
ธนาคารราบรื่นตลอดสัปดาห์ ลงทุนอาจชะลอเอาไว้ก่อน หน้าจอรูปวิวทะเลช่วยเรียกทรัพย์
ความรัก มีข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในบ้าน บ้านไหน มีคนพึ่งสละโสด คนใจว่างๆ ชาวราศีเมษจะได้
ปรับจูนดวงความรักไปพร้อมๆ กัน มีปากเสียงให้ทำบุญด้วยรองเท้าแล้วสถานการณ์จะดีขึ้น
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ใช้ชีวิตให้สนุก วางเรื่องหนัก ทุกข์ใจ หรืองานที่ยุ่งเอาไว้บ้าง หาเวลาพักให้ตัวเอง ชาวพฤษภขาดการพักผ่อน สุขภาพเอาแน่นอนไม่ได้สามวันดีสี่วันไข้ ต้องประคับประคอง เหนื่อยมานานจะมีข่าวดี
การงาน อย่าปล่อยให้มุมทำงานรก งานของคุณจะยุ่งตามไปด้วย พยายามเข้าหาผู้ใหญ่เอาไว้ มีโอกาส
พูดเรื่องสำคัญแทนคนหมู่มาก งานเล็กๆ ที่ดูสำคัญได้เฉิดฉาย นักธุรกิจยังตามคู่แข่งหนึ่งก้าว
การเงิน ใช้จ่ายทั้งตามแผนและนอกแผน จะได้ทุ่มทุนเกี่ยวกับบ้าน ปรับปรุงบ้าน ที่ดิน หรือเอาเครดิตตัวเอง
เข้าธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ทำบุญหลอดไฟ น้ำไฟวัดเสริมดวงการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่อง
ความรัก มักเจอคนมีเจ้าของแล้ว ทั้งแบบแสดงตัวชัดเจนหรือตีบทแตกเป็นคนโสด รักทางไกลระยะทาง
ย่อมมีผลให้ว้าวุ่นใจ คนในเครื่องแบบ คนต่างถิ่นยังเสน่ห์แรง มีคู่แล้วช่วงนี้ดูแลกันดีมากๆ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ต้องลงสนามลุ้นเรื่องสำคัญ อาจไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่มักเป็นเรื่องการแข่งขัน การสอบของคนสนิทรอบๆ ตัว ที่คุณส่งกำลังใจ มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ไม่เหมาะจะโยกย้ายแต่ทำจุดเดิมให้ดีที่สุด
การงาน พัฒนาตัวเอง เป็นจังหวะของการเรียนรู้ ฝึกทักษะสกิลใหม่ อาจไม่ได้โอกาสที่ก้าวหน้า แต่อยู่
จุดเดิมแบบมีคุณภาพมากกว่าคนอื่น สอบแข่งขันโอกาสสมหวังเกินครึ่ง ตกงานยังไม่มีข่าวดี
การเงิน เงินผ่านมือมากกว่าเก็บออม รับเข้าแล้วจ่ายออกทันที เงินเก็บยังปลอดภัย เครื่องปรับดับ สิ่งของ
มีมูลค่าทางใจ หรือสินค้าแฟชั่น เคมีภัณฑ์ โดดเด่นในการซื้อขายและลงทุนสำหรับชาวเมถุน
ความรัก ชอบใครบอกตรงๆ อาจมีคนมาใส่ใจคุณทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน คนมีเวลาให้แฟนน้อย
ยังต้องหาข้อแก้ตัวและง้อคืนดีบ่อยๆ คนมีคู่ช่วงนี้จะได้ใช้เวลากับครอบครัวคนรักมากขึ้น
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
จะอยู่ท่ามกลางปัญหา หรือความขัดแย้งของคนอื่น อดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบ อีกไม่นานจะจบสิ้นลง ของหายไม่ได้คืน มีโอกาสปรับความเข้าใจกับคนที่เคยผิดใจกันในวันเก่าๆ หนุนดวงชะตาทำบุญโลงศพ
การงาน เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง ช่วงนี้เป็นผู้ตาม ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วจะเหมาะสมที่สุด เจ้านาย
ที่อายุน้อยกว่าจะสนับสนุน จะเปลี่ยนงานระยะสั้น ไปช่วยเหลืองานในจุดอื่น มีดวงตกงาน
การเงิน ใช้จ่ายสบายๆ หาเงินเข้ากระเป๋าเก่ง หรือมีเวลาหาแต่ไม่ค่อยมีเวลาใช้ เก็บออมด้วยกองทุน
สลาก เหมาะสมกับดวง ระวังปัญหาการเงินในครอบครัว รวมทั้งเรื่องมรดก สินทรัพย์ต่างๆ
ความรัก นึกถึง แต่ยังไม่ได้พบหน้า มีคนกังวลว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปพร้อมเวลาและระยะทาง
ส่วนคนโสด มักมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องความรัก หรือมาแวะพักหัวใจ หาคนจริงจังนั้นยาก
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ความตั้งใจจะโดนเมิน ต้องเก็บของดีเก็บทีเด็ดไว้วันหลัง ทุ่มทุนกับการดูแลครอบครัวทั้งแรงกายใจ มีคนลาหยุดเพื่อให้เวลาตัวเอง สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคลาภลอย แต่คุณอาจไม่ได้สนใจการลุ้นโชค
การงาน ทำตามหน้าที่ อย่าแบกรับอะไรถ้าเกินกำลัง เพราะที่เป็นอยู่นั้นเหมาะสมแล้ว คนธรรมดาจะได้
ยศ เครื่องแบบ ตำแหน่งป้ายแดง และยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง เริ่มต้นกับหน่วยงานใหม่แต่ปัง
การเงิน รับจ่ายตามประสงค์ ต้องหมันเงินสำรองขึ้นมาลงทุนเพิ่ม หรือต่อยอดเพราะโอกาสเข้ามาปุบปับ
จังหวะลงทุนอยู่ในตลาดใกล้ตัว ของในประเทศ ธุรกิจบริการ อาหาร ขนส่งค่อนข้างโดดเด่น
ความรัก มีโอกาสหมั้นหมาย หรือเปิดใจกับคนที่ลุ้นที่จีบมานาน ผิดหวังบ้าง สมหวังบ้างแต่สบายใจ
คนว่างๆ บริหารเสน่ห์เปิดดวงความรัก ให้ทำบุญกับสัตว์ปีก โลกจะเหวี่ยงคนดีๆ มาหาคุณ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
มีโอกาสแก้ไขเรื่องเก่า โอกาสใหม่กับเรื่องเดิม หลบหลีกอุปสรรคเดิมแล้วคุณจะทำสำเร็จ เป็นช่วงพักหายใจจากเรื่องวุ่นๆ เจ็บป่วยเรื่องจิตใจ นอนน้อยพักไม่พอนอนไม่หลับ โชคลาภต้องสร้างด้วยตัวเอง
การงาน หยิบจับอะไรมักมีคู่แข่ง หรือมีสายลับมาคอยสืบความเป็นไป เพื่อนร่วมงานไว้ใจไม่ได้ จะได้
ปฏิเสธโอกาสดีๆ หลีกทางให้คนเหมาะสม ธุรกิจส่วนตัวมีคนอยากร่วมหุ้น ร่วมงานด้วย
การเงิน ใช้จ่ายกับเรื่องรายวัน มักมีคนชวนเสียเงินทั้งเรื่องจำเป็นและตามกระแส การลงทุนต้องตามน้ำ
จับกระแสระยะสั้นๆ ที่เข้ามาให้ทันแล้วจะได้กำไร ธุรกรรมการเงินยังติดขัดเรื่องเอกสาร
ความรัก มีเหตุให้ห่างไกลคนรู้ใจ ปากเสียง เรื่องไม่เข้าใจยังไม่มีโอกาสอธิบาย สถานะคู่รักอาจลดลงเหลือ
เพียงเพื่อน คนแต่งงานแล้ว เขยสะใภ้หน้าใหม่จะนำโชคมาสู่ครอบครัว คนโสดเพื่อนคุยมีเยอะ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เข้าหาใครมีแต่เสียเปรียบ คุณต้องมีคนกลางคอยช่วยเหลือ หรือเลื่อนการถกวาระสำคัญออกไปก่อน เรื่องร้ายจะพลิกเกมเป็นโชคดี สอบแข่งขันมีข่าวดีจากทางไกล งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน ชัดเจนและรักษาเวลาเป็นสำคัญที่สุด จะมีคนพยายามหาเรื่อง หรือหาจุดบอดในผลงานเพื่อโจมตี
งานใกล้บ้านจะมีข่าวดีเรื่องยศตำแหน่ง ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกง คนว่างงานดวงกำลังจะเฮงในไม่ช้า
การเงิน จับจ่ายตามความเหมาะสม สัปดาห์นี้มีหนี้ มีรายจ่ายจำเป็นที่ต้องเคลีย์ออกไปก่อน การเงินอาจ
สะดุดเพราะเรื่องฉุกเฉิน แต่มีกำไรน่าพอใจกับการค้าขายทั้งในและต่างประเทศ
ความรัก โดนตัดสินตั้งแต่ยังไม่รู้จัก มีคนอมองด้วยสายตาและตัดโอกาสคุณ การงานนำพาคนโสดเจอคน
น่าสนใจ ส่วนคนมีคู่เชื่อใจคนรักให้มาก ช่วงนี้มักมีข่าวลือ หรือมีคนตีสนิทหวานใจของคุณบ่อยๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
โอกาสช่วงนี้สร้างด้วยมือลงด้วยแรงของตัวเอง มีเพื่อนร่วมงาน บริวาร คนสนับสนุนเหมือนตัวคนเดียว ของหายจะได้คืน สุขภาพแขนขา กระดูกกล้ามเนื้ออาจบาดเจ็บ เสริมดวงทำบุญคนเป็นใบ้หูหนวกจะดี
การงาน มีแรงสนับสนุนที่มาไม่ถึง ส่งคุณได้เพียงครึ่งทาง และต้องลุยเองต่อเท่านั้นจึงจะสำเร็จดังหวัง
การเจรจางานนอกรอบ หรือระหว่างมื้ออาหารยังช่วยคุณได้มาก ค้าขายคู่แข่งใหม่ต้องจับตามอง
การเงิน เป็นวาระที่เหมาะจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายการเงินของตัวเอง ให้คนรอบข้างยืมได้ตามเหมาะสม
นักลงทุนจังหวะดีอยู่ต้นสัปดาห์ทั้งในและต่างแดน จะได้ของมีค่ามีราคาจากครอบครัว
ความรัก มักผิดหวังกับคนใกล้ๆ ตัว แต่มีคนอยากดูแล อยากสนิทเป็นคนระยะไกลเจอหน้ากันไม่บ่อย
และมักเผลอไปตกหัวใจคนอื่นแบบไม่ทันตั้งตัว คนมีคู่ช่วงนี้มีโอกาสคุยในเรื่องที่สงสัยแคลงใจ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ต้องเป็นผู้นำคนอื่น ขึ้นมาทำหน้าที่สำคัญชั่วคราว มีโอกาสแสดงความสามารถในการทำงาน แต่อาจขัดใจผู้ใหญ่ คดีความ การฟ้องร้องจะได้ร่วมรับรู้ ระวังอุบัติเหตุที่เกิดใกล้แหล่งน้ำ ฝันร้ายจะโชคดี
การงาน การเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำงาน ยังต้องปรับตัว คุณจะทำงานยากขึ้นและโดนจับตามอง
ตกงานได้งานใหม่ ที่ไม่ค่อยถูกใจเพียงทำฆ่าเวลาไปก่อนเท่านั้น ธุรกิจในบ้านจะได้รับช่วงต่อ
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ทำความสะอาดกระจกในบ้านให้ใสอยู่เสมอ ช่วยหนุนดวงการเงินให้
คล่องตัว โอกาสและการลงทุนอยู่กลางสัปดาห์ อะไรไม่อยากขายจะมีคนขอซื้อให้ราคาดี
ความรัก พูดน้อยเสน่ห์แรง มีคนมาปลื้มคุณแบบเปิดเผย แต่หากเข้าหาคนเงียบขรึมต้องอดทนมากๆ
มีลุ้นสำเร็จแต่ต้องใช้เวลา มีคู่แล้วช่วงนี้งานของแฟนจะได้ช่วยเป็นธุระ เพศทางเลือกมีคนมาง้อ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
อยู่ใกล้ใครมักได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์ดีๆ ช่วงนี้ชาวราศีธนูต้องพยายามพาตัวเองออกไปอยู่ในกลุ่มคน ไปพบเจอคนใหม่ๆ หรือถึงเวลาเรียนต่อเรียนรู้เพิ่ม ทำบุญด้วยนาฬิกา เสริมดวงคนสนับสนุน
การงาน เล็กน้อย หรืองานใหญ่ไม่เกี่ยงจะดีที่สุด คุณได้แบกงานมากกว่าคนอื่นด้วยความสามรถและความ
ไว้วางใจที่ได้รับ งานในแสงไฟและวาจาค่อนข้างโดดเด่น ติดต่อราชการและสอบแข่งขันราบรื่น
การเงิน ระวังปัญหาเกี่ยวกับภาษี ส่วนแบ่งเชิงธุรกิจต้องยอมสียเปรียบเพื่อข้อดีในด้านอื่นๆ การลงทุนระยะ
ยาวเหมาะกับการเก็บออมทั้งเงินสดและสินทรัพย์ เปลี่ยนทรงผม สีผมช่วยนี้จะมีโชคการเงิน
ความรัก จบเจอคนเก่า มีคนหวังรีเทิร์นแต่เข้ามาผิดจังหวะ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังก่อตัวเพียงในใจ
คนโสดมีคนที่แคร์แต่ยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดยังไง ส่วนคนมีคู่เรื่องดีๆ ในบ้านใจฟูทั้งอาทิตย์
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ได้ร่วมงานกับคนเก่าๆ ที่รู้จักกันคุ้นมือกันดีอยู่แล้ว สัปดาห์นี้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จะโชคดี สุขภาพอย่าเลื่อนวาระ รีบรักษาหรือติดตามอาการ จะได้ยืนข่าวเศร้า งานสีดำของคนที่สนิท คนรู้จัก
การงาน รับจบหลายสถานการณ์ เรื่องตรงหน้ารีบสะสาง เรื่องคนอื่นต้องเข้าช่วยเหลือ แต่มีเรื่องสนุก
ให้ออกไอเดียความคิดตลอดเวลา ค้าขายต้องไว้ใจบริวาร ทำเลใหม่ตลาดใหม่ยังไม่ใช่ไม่โดน
การเงิน การลงทุนที่ไม่ค่อยใส่ใจจะให้ผลที่น่าพอใจมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง จัดระบบการใช้จ่ายให้ดี
ช่วงนี้เงินเข้ามาช้าแต่รายจ่ายยังตรงเวลาเสมอ นักลงทุนต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีช่วงนี้โดดเด่น
ความรัก ระวังปัญหาการเงินที่ต้องลงนามร่วมกันกับหวานใจ ช่วยกันอ่านช่วยกันดูก่อนจรดปากกา
สินสมรสจะมีปัญหา ส่วนคนโสดยังลืมคนเก่าไม่สนิท แม้มีคนใหม่เข้ามาก็คล้ายคนเดิมมากๆ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
รับผิดชอบหลายเรื่องพร้อมกัน ใครวางแผนเรียนต่อ ออกตัวได้เต็มร้อย คุณจะได้วางเรื่องอื่นเพื่อมาโฟกัสเรื่องเรียน หรือธุระในครอบครัว สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มีลาภสัตว์สองเท้า
การงาน จับทำอะไรไปพร้อมกันหลายด้าน งานประจำ งานเสริม แต่มีโอกาสรับตำแหน่งเพิ่มในสายงาน
ทำประจำ การค้าตลาดใหม่ต้องลองผิดลองถูกติดลบบ้างให้ปรับตัว ฟรีแลนซ์เนื้อหอมกับนายจ้าง
การเงิน จ่ายให้กับภาระจำเป็นในบ้าน หนี้สิน การผ่อนชำระที่ทำประจำมากกว่าเรื่องของตัวเอง เดินทาง
ไกลๆ มีโชค การลงทุน เงินตราต่างประเทศและทองคำโดดเด่นในดวงชะตา และเงินนอกระบบ
ความรัก งอนเก่ง ง้อบ่อย แต่ไม่เบื่อ คนมีคู่ดูสนุกกับการดูแลคนใกล้ๆ ตัว ส่วนคนโสดมองหาคนจริงใจยาก
คุณทุ่มเวลากับงาน การเรียนมากกว่าสถานะหัวใจ นัดเดตจะโดนเท เพศทางเลือกมีคนมาจีบ
