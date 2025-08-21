เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องแบกภาระรอบตัว ยิ้มให้คนอื่นสบายใจมีปัญหาต้องเก็บเอาไว้ก่อน ความลับส่งผลต่องาน และการเงิน ความท้าทายทำให้มนุษย์เงินเดือนมีอะไรยุ่งๆ ทำในช่วงสองสามวันนี้ การเงินติดต่อธนาคาร ทำสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขายหรือซื้อกองทุนต่างๆ ราบรื่นตลอดวัน อย่าใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดจะขัดลาภ คนพูดตรงๆ ไม่ค่อยเข้าหูจะช่วยเหลือและสนับสนุนคุณ อยู่ให้ห่างผู้ใหญ่ที่หวังผลประโยชน์
มีคนดีๆ ใกล้ตัวที่คนโสดอาจมองข้ามไป หรือยังสบายใจที่วางตำแหน่งไว้ที่เพื่อน โดนเท โดนบอกเลิกเหมือนชาววันอาทิตย์ทำใจเอาไว้บ้างแล้ว ระวังปัญหาเรื่องเงินกับคนรัก ส่วนคนมีคู่แล้ว ความลับ สิ่งที่ปกปิดจะได้รู้และคุยกัน
คนเกิดวันจันทร์
ได้ช่วยเหลือปัญหาของคนอื่น อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือความต้องการของคนหลายฝ่าย งานประจำราบรื่น ฟรีแลนซ์จะคึกคัก รับมือลูกค้าใหม่สะสางลูกค้าเก่า แต่ไม่เหมาะจะยุ่งกับอสังหาริมทรัพย์ การเงินลับๆ รายได้ดี ลงทุนและธุรกรรมโดดเด่นช่วงบ่าย การลงทุนสวนกระแส ตลาดของกินและบริการเข้าทาง ตำแหน่ง ยศ บางสิ่งคุณต้องปฏิเสธ สุขภาพระบบน้ำในตัวจะมีปัญหา
ชื่นชอบอะไรคล้ายกันโคจรหากันง่าย มีคนสนิทไว้ใจได้ และช่วยเหลือกันดีในฐานะคนพิเศษ รักในที่ทำงานอาจต้องเว้นระยะห่างแต่ทางใจยังมั่นคง วัยเรียนอาจเป็นมือที่สามโดยไม่ทันรู้ตัว แต่งงานแล้วมีข่าวดีให้ยิ้มทั้งบ้าน
คนเกิดวันอังคาร
สุขภาพจิตใจไม่ค่อยสู้ดีนักมีสิ่งหวั่นไหวเข้ามากระทบให้คุณสติไม่ค่อยอยู่กับตัว เหม่อลอยระหว่างวัน งานใหม่ โอกาสก้าวหน้าเข้ามาให้คว้าและอย่าเกรงใจคนอื่นจะพลาดโอกาสเหล่านั้น ค้าขายทำเลเดิมสินค้าใหม่หรือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ช่วยเสริมกิจการและรายรับ รักษาฐานบริวารเอาไว้ แม้มีเรื่องจุกจิกบ้างแต่พวกเขาช่วยเหลือคุณได้อย่างดี โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้าและไอเดียเจ๋งๆ
ความรักมีการจบ หรือตัดบทเรื่องจุดยืนทางหัวใจ แอบรักยังไปต่อได้ ส่วนคนเลิกรายากจะรีเทิร์น เพศทางเลือกคนเข้ามาไม่โดนใจแม้จริงจัง ส่วนคนที่คาดหวังยังไม่มีคำตอบชัดเจน มีคู่การเปลี่ยนแปลงงาน การเรียนจะมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้น
คนเกิดวันพุธ
เปิดเพลงโปรดฟังระหว่างวัน หรือเปลี่ยนทิศทางการทำงาน ปรับตารางงานใหม่ เพื่อกระตุ้นดวงการงานให้ลื่นไหล บางเรื่องไม่จำเป็นต้องเนี้ยบ ความไม่พอดีมีเสน่ห์ และช่วยเพิ่มลูกค้าหรือการเงินเข้ามาหา เพื่อนร่วมงานเป็นพิษ ต้องลุยงานส่วนใหญ่ด้วยตัวเองคนเดียว การเงินตัดบางเรื่องเพื่อเพิ่มสภาพคล่องส่วนอื่นๆ ใจร้ายกับคนสนิทเรื่องการหยิบยืม สุขภาพทรงๆ ตัวเจ็บป่วยเล็กไม่น่ากังวลใจ
มีคนมาบอกรัก หรือเริ่มขยับสถานะเพื่อนเป็นคนพิเศษ อายุห่างกันไม่มากจะคบกันราบรื่นดี มีโอกาสเซอร์ไพรส์ หรือยิ้มได้ทั้งวันกับคนรักที่มาหามาเจอหน้าให้หายคิดถึง นัดเดตยังไม่ออกตัว และไม่เหมาะเกิดตัวหวานใจกับใครๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
หนังสือ เพลง งานอดิเรกที่เป็นงานฝีมือ จะทำเป็นงานอดิเรกหรือเปลี่ยนเป็นจริงจังดีกับคุณทั้งนั้น งานนั่งโต๊ะไม่โดดเด่น แต่ยังไม่เหมาะจะลาออก เจอนายจ้างหรือลูกค้าขายฝัน ตลอดวันรับฟังเรื่องอะไรต้องหารออกเพียงครึ่ง การเงินหยิบจับได้เงินดี แต่มาช้ากว่ากำหนดเสมอ ทองคำ ของมีค่า แฟชั่นซื้อขายดีมาก ระวังของมือสองย้อมแมว ของมีตำหนิ อุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้าขา เข่าอาจเกิดขึ้น
วัยเรียนจะได้เป็นโสด แต่หากโสดมักมีคนมาต่อคิว คาดหวังรักครั้งใหม่มักได้สิ่งตรงข้ามกับใจเสมอ คนผิดหวังเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น ทายาทคนใหม่มีลุ้นมากๆ กับคู่ที่มีคนแรกมาแล้ว เพื่อนจะเป็นคู่แข่งเกมหัวใจ
คนเกิดวันศุกร์
เหนื่อย ทุ่มเทกำลังจะได้รับฟังข่าวดี แม้คุณต้องลุยคนเดียว หรือยอมให้คนอื่นมองในด้านลบและยังไม่ใช่เวลาที่จะอธิบายให้คนอื่นรับฟัง การทำงานและการเรียนมีสิ่งชวนให้เสียสมาธิบ่อยมากๆ ต้องใจเย็นๆ ค้าขาย คำแนะนำของคนสูงวัยมีประโยชน์ลองรับฟังแล้วปรับใช้ การเงินตลอดวันเหมาะจะเปิดบัญชีเปลี่ยนมือถือ ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นการเงินคล่องตัว งดการเสี่ยงโชคทุกชนิดจะดีมาก
ความหัวใจมีคนแพ้คนที่มาทีหลัง พวกเขาจะอุดรอยรั่วจุดบอดของคนมาก่อนทำให้ชนะใจคนข้างกาย ส่วนคู่รักป้ายแดงมีดวงโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก คบหานานอาจโดนขอแต่งงานแล้วไม่ทันตั้งตัว รักเก่าอย่ารีเทิร์นจะปิดหวัง
คนเกิดวันเสาร์
รักษาความเหมาะสม ความสมดุลของงาน เรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดี ข่าวลือการเข้าทำร้าย เรื่องเท็จมีความสำเร็จ และอาจทำให้โดนเพ่งเล็ง โดนกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คนธรรมดาจะยืนใสแสงไฟ ชื่อเสียงค่อยๆ สร้างและสะสม เสริมดวงด้วยการทำงานด้านสาธารณะ งานจิตอาสา จะช่วยหนุนดวงการเงินและเสริมดวงการแข่งขัน สุขภาพเอาใจใส่กับการกินยาเอาไว้จะดี
มีเวลาให้คนข้างกายมากขึ้น พวกเขาอาจเบื่อไปบ้าง อย่าคิดมาก คนโสดยังเอาใจเป้าหมายผิดวิธีหรอทำให้พวกเขาอึดอัด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ชาววันเสาร์ควรถอยออก มีข่าวดีปังๆ จากคนรัก คู่แต่งงานมีลุ้นฮันนีมูนรอบสอง
