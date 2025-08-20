เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องร้ายจะพลิกเป็นสิ่งดี มีความปังในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเข้ามาหา รับจ่ายใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจต้องหมุนเงินส่วนตัวมาใช้กับการทำงานหรือการลงทุนที่จำเป็น ใครเจรจาธุระแบบไม่เจอหน้าจะสำเร็จมีความราบรื่นสูง เรื่องส่วนตัวจะกลายเป็นส่วนรวมเพราะคนไว้ใจกระจายข่าว พักผ่อนโดนรบกวน แต่เป็นเรื่องดีๆ ให้ยิ้มออก เสริมดวงชะตาหาโอกาสทำบุญพระบวชใหม่ ลาภลอยอยู่กับเพื่อน
คนในเครื่องแบบ สายวิชาชีพ หากโสดมักมีคนมาตกหัวใจ ปัญหามือที่สามเพียงสิ่งคิดไปเอง แอบคุยจะโดนจับได้ เพศทางเลือกลืมยังไม่สนิท แต่คนอายุน้อยจะเข้าหา ใครมีคู่แล้วใส่ใจการแบ่งเวลาให้ครอบครัวให้ดีๆ
คนเกิดวันจันทร์
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หนักเหนื่อย ภาระจะค่อยๆ คลายปม แต่คุณต้องสู้ด้วยตัวเองหวังพึ่งพาคนอื่นเป็นเรื่องยาก งานไม่น่ากังวล คุณคาดหวังความสำเร็จที่มากสูงกว่ามาตรฐาน การใช้จ่ายทำให้เงินเก็บไม่อยู่ และมักเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าสิ่งตามใจตนเอง สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือด ไมเกรน กล้ามเนื้ออักเสบจะเข้ามาทักทาย ต่างถิ่นต่างแดนติดลบ ทำบุญด้วยขนมหวานเสริมดวงคนเมตตา
จะมีคนกลับมาเปิดเกมคุยเรื่องหัวใจ มักเป็นคนใกล้ตัวที่กล้าเปิดอกคุยอยากสานความสัมพันธ์ พร้อมหรือไม่พร้อม บอกกันตรงๆ ตกงานจะได้งานใหม่พร้อมเจอความรักครั้งใหม่ อาจมีปัญหาว้าวุ่นหากใจคุณมีเจ้าของอยู่แล้ว
คนเกิดวันอังคาร
มากสิ่งต้องทบทวน จะได้ตัดทิ้งในปัญหา คน สิ่งของที่ทำให้ไม่สบายใจ วันนี้งานดีมาจากคำแนะนำของคนที่รู้จักฝีมือคุณอยู่แล้ว ลงทุนจะค่อยๆ งอกเงย ต่อยอดทุนเดิมได้ตามเหมาะสม อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนมือ จะได้ราคา แต่หาดรับมอบเป็นเจ้าของ จะได้ของมีตำหนิ สุขภาพจ่ายเงินดูแลครั้งใหญ่ วางแผนรักษาจริงจัง จิบเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโซดาบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงการค้าและการแข่งขัน
รักต่างวัยหากเลิกราไปแล้วมีคนไม่ยอมปล่อยมือ หากจะรีเทิร์นคุณอาจต้องเว้นวรรคเพื่อทบทวนใจตัวเอง เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนใกล้ตัวที่เจอกันบ่อยๆ แต่พยายามเก็บทรง คนว่างๆ โสดเบาๆ เพื่อนเยอะ ยังกลัวการขยับสถานะ
คนเกิดวันพุธ
โชควิ่งเข้าหาแบบไม่ต้องลุ้นแต่เป็นสิ่งที่สร้างด้วยตัวเอง เป็นรางวัลทางอ้อมของความขยัน ความพยายาม พุธกลางคืนโดดเด่นเชิงธุรกิจ ส่วนพุธกลางวัน มีคนขยันอยากเรียนต่อ แผนเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้จะชัดเจน ฟรีแลนซ์จะได้วางแผนขยับธุรกิจ ทั้งขยาย ปรับเปลี่ยนทิศทาง กำลังใจจะหายเพราะวาจาพูดไม่เข้าหู ความลับส่วนตัวโดนเปิดเผย ลงนามเอกสาร ธุรกรรมการเงินตรวจทานให้รอบคอบ
ยังไม่พร้อมตอบคำถามเรื่องหัวใจ รักใครบอกตรงๆ ไม่สะดวกคบหาปฏิเสธตรงไปตรงมา เจ็บวันนี้ดีกว่าลากยาว ส่วนคนโสด อย่าใจดี อย่าแพ้น้ำตาคนอื่น จะเสียใจเอง เพศทางเลือก คนไม่ชัดเจนต้องตัดสินใจก่อนไม่มีใครข้างๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
หลบหลีกเวลา ตารางของงานและธุระให้ดี งานจะชน คุณอาจมีเวลาไม่พอในการทำอะไรหลายอย่างในหนึ่งวัน วัยเรียน และมนุษย์เงินเดือน บททดสอบคุณจะได้ก้าวผ่านไปสู่ความโชคดี ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ใบเก่งจะรับทรัพย์ไม่ขาด ทำบุญด้วยหมวก ร่ม วิกผม ช่วยเสริมดวงคนสนับสนุนตากคนรอบทิศ ศัตรูจะเปิดเผยจุดยืนให้เห็น มีดวงปิดหนี้ ลดภาระรายจ่ายรอบๆ ตัว มีลาภจากเด็กๆ
มีความรับผิดชอบกับครอบครัวมากขึ้น จะกำลังคบหา หรือโสด ช่วงสองสามวันนี้ได้วุ่นวายกับคนรัก บุตรหลาน หรือครอบครัวของพวกเขา คนห่างไกล เผื่อใจกลับเป็นโสด แต่หากยังไม่มีใครดูแล จะมีคนเข้ามาให้ใจฟูอีกครั้ง
คนเกิดวันศุกร์
เข้าตามตรอกออกตามประตู อย่าเล่นนอกแผนจะติดลบ คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟ หรือค่อยๆ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงที่สำคัญ พร้อมคนจับจ้องเอาผิด ราชการ การเมือง บันเทิง มีวาระให้ออกมาแสดงจุดยืน คนทำงาน อย่ากลัวความคิดตัวเองจะผิด คุณมาถูกทางแล้ว ใช้จ่ายเพลินๆ เน้นเรื่องรายวัน ลงทุนเก็บเงินเอาไว้ก่อนจะดีกว่า สุขภาพกระดูก สันหลัง กล้ามเนื้อ มีการบาดเจ็บให้ใส่ใจดูแล
มีคนนิสัยคล้ายๆ กันที่คุยง่าย แต่คนโสดจำเป็นต้องวางฟอร์มเพื่อตรวจสอบคนของใจ มีคนโดนจับคู่ แต่สบายใจกว่ามองหาด้วยตัวเอง หากมีโอกาสไปช่วยงานมงคล จะปรับเสริมดวงความรักให้ทุกสถานะในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
คนเกิดวันเสาร์
มีคนผิดนัดหมาย หัวร้อนเพราะตารางงานเลื่อนไม่เป็นดั่งใจ การแข่งขันโดดเด่น จะได้งาน โอกาสใหม่จากคลื่นลูกใหม่ของวงการต่างๆ รายรับจ่ายสภาพคล่องดี แต่คุณไม่ค่อยอยากใช้เงินก้อน ของเก่า ของมือสอง ธุรกิจความเชื่อยังคงส่งเสริมในดวง อยากย้ายงาน ร่อนใบสมัครตอนกลางคืนจะมีโอกาสสูง ครอบครัวอาจผิดใจเพราะเรื่องเงิน มิตรแท้อาจเข้ามาแบบศัตรู ไม่ถูกชะตา แต่พึ่งพากันได้ดี
แรงสนับสนุนจากคนรักทำให้เกิดอะไรดีๆ งาน เงิน การเรียนจะพุ่งสำหรับคนมีคู่ ด้านคนโสดนักต่างวัย คนมีตำหนิ แต่คบหาในอนาคตแล้วอาจสบายใจ มีคนเสียดายเพราะเคยปฏิเสธใครบางคนเมื่อวันเก่าๆ อกหักกำลังดีขึ้น
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **