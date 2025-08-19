เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
กลางสัปดาห์ที่จะได้รับฟังข่าวดีในเรื่องที่เลิกคาดหวัง วันนี้ค่อนข้างควบคุมเรื่องรอบตัวได้ ไม่มีอะไรให้ตุกใจ และเป็นโอกาสที่คุณจะอุดจุดบอด เสริมจุดเด่นให้กับตัวเองในเรื่องส่วนตัวและการทำงาน ศัตรูจะเริ่มหลีกทาง บริวารรักเคารพแต่เจ้านายจะอิจฉา การเงินหยิบใช้เท่าที่จำเป็น อย่าลงนามเอกสารสำคัญอาจมีปัญหาตามมา สุขภาพมีคนลืมกินยาหรือนัดหมายแพทย์ ทำบุญสัตว์พิการเสริมเงินปังๆ
ความรักมีความก้าวหน้า อาจดูเหมือนเงียบๆ แต่คนรู้ใจ คนพิเศษที่คบหาหรือหมายปองมีสิ่งมาเซอร์ไพรส์ให้เขินฮ็อบได้ตลอดเวลา แต่งงานแล้วจะได้รับโยกย้ายที่อยู่หรือเตรียมเรือนหอใหม่ พ่อแม่จะเป็นห่วงคนที่โสดมานาน
คนเกิดวันจันทร์
มีโชคจากคนสูงวัย ผู้ใหญ่มักให้โอกาสกับสิ่งที่คุณไม่รู้ ไม่สังเกตว่าตนเองนั้นทำได้ดี มนุษย์เงินเดือนควรหลีกเลี่ยงปัญหาของคนอื่น มีตำแหน่งใหม่ให้ลองลุ้น ค้าขาย เจ้าของกิจการปังในตลาดใกล้ๆ ตัว คู่ค้าเก่า ลูกค้าคุ้นเคยกลับมาทำให้คึกคัก ทำบุญให้บรรพบุรุษช่วยปรับเสริมดวงการแข่งขันและเปิดทางรับโชคช่วงปลายปีนี้ มีโอกาสทำธุรกิจกับคนรัก หรือได้ช่วยกิจการของคนรักมากขึ้น บ้างได้เปลี่ยนแปลงงาน เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน โดยรวมไปในทางที่ดี แต่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งพอเป็นสีสัน คนโสดใครที่กลับเข้ามาพวกเขาจะนำปัญหามาด้วยเสมอ
คนเกิดวันอังคาร
ยังลืมเรื่องเก่าๆ ไม่ได้ คุณยังไม่ออกจากเซฟโซนตัวเอง ความผิดพลาดครั้งวันวานอาจทำให้พลาดโอกาสในปัจจุบัน วัยเรียน การสอบปุบปับ การแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้น วัยทำงานการแข่งกับเพื่อนร่วมงาน จะเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค้าขายมีคลื่นลูกใหม่ที่จะวัดรอยเท้า สายงานบริหารต้องอดทนกับความพยายามจะเปลี่ยนแปลง การใช้จ่ายปังๆ รับเข้าจ่ายออก แต่ระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิต
รักเก่าชอบติดต่อมาแบบโยนหินถามทาง คนที่เคยปฏิเสธคนโสดจะกลับเข้ามาขอโอกาสหรือทำให้คุณว้าวุ่นใจ รักออนไลน์มีความหลอกล่วงควบคู่ คนสนุกกับการเรียนและงาน โสดเอาไว้จะดีกว่า มีคู่แล้วมีคนชวนทะเลาะ
คนเกิดวันพุธ
ตั้งเป้าหมายใหม่ คุณต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองในการใช้ชีวิต ช่วงนี้จรดปลายเดือน เป็นจังหวะในการเปลี่ยนลุคแต่งตัวเพื่อเปิดรับโชคปลายปี คู่แข่งจะลดเครดิตการทำงาน ค้าขายตลาดออนไลน์จะมีปัญหา หรือการดีลกับราชการยังมีข้อตกลงที่ไม่ลงตัว การเงินนอกระบบราบรื่น ธุรกิจบริการ การขนส่ง ยารักษาโรคโดดเด่นกว่าใคร สุขภาพโรคเกี่ยวกับช่องท้องจะได้วางแผนรักษาจริงจัง
ลองถามใจตัวเองชัดๆ บางครั้งเรื่องหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องรับฟังคนอื่นมาก แต่แคร์ตัวเองและคนตรงหน้าเอาไว้ก่อน ความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีคนไม่ปลื้ม ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ อยู่ก่อนแต่งครอบครัวใหม่ ทายาทใหม่กำลังมา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนใกล้ตัวมักทำให้เรื่องยากๆ ง่ายขึ้น มีคนพร้อมสนับสนุน พร้อมจะลุยไปพร้อมกับคุณ งานจะเสร็จไวก่อนกำหนด ไม่เหมาะจะลงสนามแข่งขัน ปัญหามีคนเอามากองตรงหน้า แต่งตัวสบายๆ อย่าแต่งหน้าจัด โชคการเงินจะเข้ามาหาตลอดทั้งวัน ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพิ่มสภาพคล่องการรับจ่ายและหนุนดวงสุขภาพ โชคลาภอยู่กับที่อยู่อาศัย คนหายหน้าไปนานจะกลับมาพร้อมข่าวดี
คนงอนยังไม่หายโกรธ ง้อต้องอดทนและใช้เวลามากพอสมควร ใครแยกกันอยู่มีลุ้นกลับมาพบหน้าปรับความเข้าใจ ด้านคนโสดมีคนคิดไปเองกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้น คนในแสงไฟความสัมพันธ์จะกระทบงาน
คนเกิดวันศุกร์
แบ่งใช้แบ่งเก็บ อย่าทุ่มทั้งกายใจ บางสิ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหรือมุมมองที่คุณเห็น คดีความ การฟ้องร้องจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวและมักได้ร่วมรับรู้ งานหยุดชะงักเพราะมีคนขัดเรื่องการเงิน หรือต้องเปลี่ยนสิ่งที่รับผิดชอบ ทำเรื่องที่สำคัญมากกว่า ทำบุญถวายผ้าไตรช่วยเสริมดวงการเงิน หนี้สินจะลดลง มีคนช่วยแบ่งเบา จ่ายเงินกับความเชื่อ สุขภาพหาโอกาสดูแลช่องปากและฟันจะดีมากๆ
อยู่เฉยๆ ก็มีคนมองว่าน่ารัก หรือน่าสนใจ เสน่ห์อาจไม่ต้องบริหารเพราะมีคนเข้ามาทั้งแสดงตัวและแอบชอบ ใจลึกๆ อาจไม่เลือกใคร ดูทรงไปก่อน ส่วนคนมีคู่มีเรื่องปกปิด มีความลับ ที่อีกไม่นานจะได้รู้ มีดวงขอแต่งงาน
คนเกิดวันเสาร์
ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ให้คนหลายฝ่ายสบายใจ เจ้านายจะไม่ปล่อยมือให้โยกย้ายหรือลาออกเพราะผลประโยชน์ของที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัวติดลบ แต่ปรับเปลี่ยนอีกนิดๆ หน่อยๆ คุณจะก้าวกระโดดแซงหน้าคู่แข่ง การเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารราบรื่นดี หมุนเก็บใช้หรือลงทุนตามประสงค์ ตลาดต่างประเทศในสิ่งที่ถนัดโดดเด่นเป็นพิเศษ ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปขนมหวานที่ชอบ เสริมดวงคนรักเมตตา
สถานะแฟนตลอดวันราบรื่น ทักหาคุยหาบ่อยๆ แต่อาจไม่พบหน้า ส่วนคนมีคู่แต่งงานเรื่องในบ้านมักชวนให้เป็นทุกข์ใจและต้องช่วยกันแก้ไข เพศทางเลือกคนที่หายหน้าไปนาน คนเคยรัก คุณจะได้ข่าวมงคลให้ร่วมยินดี
