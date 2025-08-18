เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความสามารถโดดเด่น มีโอกาสเปลี่ยนนาย เลือกงาน หรือมีลูกค้าเข้ามาหาจนคุณจัดคิวไม่ทัน ยิ่งถ่อมตนยิ่งได้รับการสนับสนุน ช่วงสองสามวันนี้มีโอกาสอยู่ในสายตาคนอื่นหรือเป็นบุคคลสาธารณะ การเงินรายจ่ายเกินจำเป็นต้องตัดใจ จะได้ปิดหนี้ที่ชำระมานาน หรือได้ใช้เงินทิป เงินนอกระบบ รางวัลที่ได้มาจากความเสน่หาเพื่อจัดระบบการเงินส่วนตัว นักลงทุนเป็นจังหวะหยุดพัก สุขภาพทรงๆ ตัว
โดนจับคู่ นัดเจอตัวทางอ้อม การแนะนำกับแบบปากต่อปากจะชักนำคนน่าสนใจมาให้คนโสดได้รู้จัก รักออนไลน์ติดลบ เป็นพลังงานบวกเชิงลบ ยิ่งคบหายิ่งเป็นทุกข์ คนแต่งงานแล้ว มีคนเมิงปากเสียง ปัญหาในบ้านยังไม่คุยกัน
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่เข้ามาไม่ตรงกำหนด มาช้ากว่าวาระหรือมีเรื่องเร่งด่วน สิ่งเหล่านี้มักจะมีเรื่องดีๆ เข้ามาให้ อย่าพึ่งหัวร้อน โดดเด่นในการสอบแข่งขันและดีลธุรกิจ แต่ธุรกิจในครอบครัวยังมีปัญหาค้างคา การเงินธุรกรรมสำคัญให้ทำตอนบ่าย อสังหาริมทรัพย์ ของมือสอง จะได้กำไรงามๆ เสี่ยงโชคต้องเล่นตามกระแส สุขภาพของคนในบ้านอาจทรุดหรือเข้าโรงพยาบาลปุบปับ ตกงานจะได้งานใหม่
รักต่างเพศ คนต่างวัยดูคึกคัก แม้จะอยู่ในสถานะเพื่อนคู่แต่งงานแล้วหรือพึ่งคบหากัน ดูชื่นมื่น จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ที่คนอื่นมอง กลบข่าวด้านลบ คนอยู่ห่างไกลจะมีคนเซอร์ไพรส์ไปหาถึงที่ คนโสดมีโอกาสออกเดตปุบปับ
คนเกิดวันอังคาร
โอกาสที่คนอื่นมองข้าม จะเป็นสิ่งดีๆ ของชาววันอังคาร วันนี้เป็นวันแจ่มๆ ที่คุณจะสมัครงานใหม่ ออกสินค้าใหม่ เริ่มต้นเรื่องดีๆ สิ่งที่พยายามปกปิดจะมีคนเปิดเผย คำพูดจะโดนเส้นในเชิงลบ การค้าขายกำไรงามในช่องทางออนไลน์ นักลงทุนตลาดดิจิทัล ความเชื่อ พลังงานมีภาษีดีกว่าคนอื่น สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจยังไว้ใจไม่ได้ มีลาภจากคนอายุน้อย เดินทางไกลจะมีโชคลาภ
มีของติดมือไปฝากคนพิเศษ จะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วย่อมใจฟูไปทั้งวัน คำอวยพรของพวกเขาเสริมกำลังการแข่งขันและการสอบ เพศทางเลือกระวังคำพูดอาจทำให้คนรักน้อยใจ คู่แทรกจะเข้าหาคนที่กำลังมีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
มีคนพยายามหลบหน้า งานเล็กๆ จะเป็นสิ่งสำคัญ งานที่อยู่นอกสายตาคนอื่นจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากๆ กับคนใกล้ตัว ไอเดีย ความคิดจะขายออก งานในวงสังคม คนในแสงไฟทุกวงการหน้าใหม่จะได้เฉิดฉาย ช่วงนี้จะได้สอนงานรุ่นน้อง เป็นพี่เลี้ยงในที่ทำงาน มีดวงทุ่มเงินกับการศึกษา หรือลงทุนต่อยอดธุรกิจที่กำลังทำอยู่ ได้เงินก้อนจากคดีความ หรือผลประโยชน์ธุรกิจครอบครัว
คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรง มีคนเข้าใจผิดเรื่องสถานะหัวใจ คนในแสงไฟความรักโดนเพ่งเล็งแต่การเปิดตัวอาจค่อยเป็นไปแล้วจะเสริมงานให้พุ่งแรงมากกว่าเก่า ใครโดนเทมีคนใกล้ๆ ตัวอยากดูแลหัวใจ มีคู่แล้วคนรักจะไม่สบาย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ระวังแพ้อาหาร หรือภูมิแพ้กำเริบ ใครมีโรคประจำตัวเล็กๆ น้อยๆ อาจรบกวนคุณไปตลอดทั้งวัน ช่วงนี้งานราบรื่นดี แต่การติดต่อ หรือประสานงานภายนอกยังมีปัญหา และการตัดสินใจเรื่องสำคัญยังต้องรอ ค้าขายคู่แข่งพยายามสืบความลับ เสื้อผ้าโทนส้ม น้ำเงิน เทา ฟ้า เสริมดวงรับทรัพย์ งดการเสี่ยงลาภลอย หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนจรจัด จะช่วยปัดเป่าอุปสรรครอบๆ ตัวได้อย่างดี
ยอมกันบ้าง ยอมถอยออกมาเพื่อให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อได้ แต่คนมาก่อน อาจแพ้คนมาทีหลังที่พร้อมชิงตำแหน่งคนพิเศษ โสดว่างๆ จะมีเพศเดียวกัน และคนต่างเพศเลือกคุยตามความสบายใจ รักเก่าอยากรีเทิร์น
คนเกิดวันศุกร์
เป็นแนวหลังที่มีคุณภาพ โดดเด่นในสายงานสนับสนุน ไม่ต้องสมัครงานก็มักมีคนชวนย้ายไปทำตรงนั้นตรงนี้ แต่น่าสนใจ เข้ากับดวงคือจ็อบเสริมระยะสั้นๆ ที่ทำให้คุณรับงานหลากหลายและรายได้งาม มีโอกาสโดนฉีกสัญญา การเลิกจ้างจะเกิดขึ้นกับงานบางประเภท การเงินราบรื่นตลอดทั้งวัน เชิงเจรจาและธุรกรรมโดยเฉพาะตลาดในประเทศ สุขภาพออฟฟิศซินโดรมจะถามหา
มีคนอยากสนิท รู้จัก ไถ่ถามเรื่องสำคัญ ไว้ใจพวกเขาได้ แม้คุณจะโสด เพราะในเรื่องทุกข์หรือปัญหา คนที่เข้ามาพร้อมจะสนับสนุนคุณตลอดเวลา อย่ารีบแพ้ทาง พิจารณาอีกสักนิดจะดีที่สุด ใครมีคู่คนรักกำลังงานและรอคนง้ออยู่
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งรอบตัวดูเร่งรีบ แต่ส่งผลดีกับมนุษย์เงินเดือน คุณมีเรื่องเพลินๆ ทำงานไปตลอดวัน บริวารมีสิ่งร้อนใจให้ช่วยแก้ไขปัญหา ฟรีแลนซ์สัญญาระยะยาว คู่ค้าที่น่าไว้วางใจจะได้พบเจอ การเงินหาเข้ามีคนช่วยใช้ ภาระรอบตัวทำให้เลือกจ่ายจุดสำคัญเอาไว้ก่อน ยานพาหนะให้โชคลาภ เก็บออมยังต้องหมุนเงินเก็บออกมาใช้ชั่วคราว เสริมดวงทำบุญสร้างพระ ซ่อมหลังคาโบสถ์หนุนสุขภาพและการงาน
มีคนให้คิดถึงบ่อยๆ คนโสดระวังใจและสติไม่อยู่กับตัว คนมีคู่ทะเลาะกันไปปรับจูนกันไป และทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหาครอบครัวอีกสักพัก คนที่เลิกคาดหวังจะมีคนหันกลับมามองและให้โอกาสชาววันเสาร์ให้ดูแลใกล้ชิด
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **