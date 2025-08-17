เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีเรื่องเข้าใจผิดที่ต้องรีบอธิบาย ความผิดที่เคยผ่านมาทำให้คุณโดนเพ่งเล็ง ค้าขายจะได้ปล่อยของในตลาดที่เคยมองข้าม การเงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทาจะได้เข้าไปเกี่ยวพัน ติดต่อธนาคารดีในช่วงเช้าของทุกๆ วัน คนธรรมดาจะมีชื่อเสียงจากความสามารถตนเอง อย่าเสี่ยงลาภลอยเพราะกระแส อาจติดลบไม่ทันตั้งตัว หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้า เสริมดวงคนเมตตาสนับสนุน
อยู่ห่างๆ คอยให้กำลังใจ สถานะคนมีคู่ช่วงนี้ยืนข้างกันเอาไว้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ คนลุ้นทายาทยังมีอุปสรรคเรื่องสุขภาพของคนรักที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ รักออนไลน์ คนห่างไกล จะกลับมาชื่นมื่น คนโสดมีคนสารภาพรัก
คนเกิดวันจันทร์
เหมาะจะติดต่องาน ประสานงาน หรือทำงานเพื่อคนหมู่มาก อะไรที่ข้องเกี่ยวกับส่วนรวม ทางจะเปิด ตรงกันข้าม งานส่วนตัวยังมากอุปสรรค วัยเรียนเผื่อใจกับการแก้ไขงานหรือสอบซ่อม ตกงานมีงานใหม่ปุบปับเพราะผู้ใหญ่เรียกหา การใช้จ่ายประคับประคองตามเหมาะสม ลงทุนกับตลาดในประเทศดีที่สุด ทำบุญใส่บาตรแล้วกรวดน้ำบ่อยๆ การเงินจะลื่นไหล สุขภาพโรคประจำตัวจะกำเริบ
ความสัมพันธ์เข้มแข็งแต่อาจยังมีอุปสรรคจากภายนอกเข้ามาทดสอบ จะแต่งงานแล้วหรือยู่ในสถานะแฟนต้องใจเย็นไว้ก่อน คนแอบรักมูฟออนได้ไวกว่าที่คิด มีคนเจ้าชู้รอบตัว เว้นระยะเหมาะสมจะไม่เสียน้ำตา
คนเกิดวันอังคาร
จะโดนลากไปรับรู้เรื่องของคนอื่น ยศ ตำแหน่งจะก้าวปุบปับขึ้นแทนคนอาวุโสเพราะความไว้วางใจ รับโอกาสเหล่านั้นแล้วแสดงความสามารถให้เต็มที่ จับงานหลายอย่างจะได้เปรียบ แม้จะเสียเวลาส่วนตัวไปบ้าง แต่เงินเข้ากระเป๋ารัวๆ มีดวงเดินทางไกล ไหว้พระขอพรในต่างถิ่นช่วยเสริมดวงสุขภาพและบริวาร หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านยามวิกาลจะมีเคราะห์ ทำบุญคนป่วยติดเตียงจะดีมาก
มีโอกาสเจอหน้าคนที่เคยประทับใจ คนที่เคยเจอระยะสั้นๆ พวกเขาจะกลับมาติดต่อให้ใจฟูอีกครั้ง มีคู่แล้วมีลาภลอยจากคนรัก ปากเสียงบ่อย โดนเทประจำ ลองทำบุญด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ คุณจะพบคำตอบให้ใจตัวเอง
คนเกิดวันพุธ
มีปัญหาแต่ไม่เหมาะจะเล่าหรือปรึกษาใคร วันนี้ต้องแบกรับหลายเรื่องเพื่อผลักดันสิ่งที่กำลังลุ้น เจ้านาย นายจ้างจะเสียคนเก่ง หรือเข้าข้างคนผิด ค้าขายทำเลเดิมและต้องเพิ่มคุณภาพ คนในเครื่องแบบโดนเพ่งเล็งแต่โดดเด่นในการลงทุนทำธุรกิจขนาดเล็กเป็นกิจการเสริม ตลาดต่างประเทศ สินค้าหิ้วซื้อขาย ยิ่งทำยิ่งได้ ทองคำและสินทรัพย์ให้โชคในระยะยาว สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
มีคนเข้ามาหวีด หรือคนโสดจะรู้ตัวว่ามีคนมาใกล้ชิด อยากรู้จักอยากสนิทด้วย เป็นโมเมนต์อมยิ้มได้ในช่วงนี้แต่ยังไม่จริงจัง ส่วนคนมีเจ้าของแล้ว คนรักขี้หวง หึงเก่งมากแต่ก็ทำให้คุณแอบอมยิ้มได้ในตัวคุณแฟน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ดีร้ายต้องลองเสี่ยง อยู่กับเรื่องที่ไม่รู้ และต้องรีบตัดสินใจ คนสม่ำเสมอจะขึ้นไปยืนแถวหน้า มีโอกาสโตกับองค์กรที่อยู่มานาน ศัตรูจะหลีกทาง คู่แข่งจะยอมถอยเพราะผลงานที่โดดเด่น ไม่เหมาะจะเดินทางไกล การเงินเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆ งอกเงย ซื้อขายเก็งกำไรวันนี้อาจไม่ใช่ทางแต่อยู่ในรูปแบบการสะสม ธุรกิจความเชื่อ ศาสนาเข้าทางหนุนดวง เสริมดวงช่วงนี้ทำทานด้วยอาหารและยาจะดี
หลีกเลี่ยงการทะเลาะ แต่อธิบายกันตรงๆ คุณแฟนพร้อมจะวีนแบบตั้งรับไม่ทัน คนโสดอาจยังอึดอัดกับคำถามเรื่องหัวใจจากคนสนิท จะมีคนเปิดเผยว่าเขาชอบหรือมองว่าคุณเป็นคนพิเศษ ลองให้โอกาสดูอาจมีดีกว่าที่คิด
คนเกิดวันศุกร์
เข้าหาก่อนได้เปรียบ วันนี้เหมือนจุดศูนย์กลางของคนหมู่มาก แต่งตัว แต่งหน้าทำผมให้ปังก่อนออกจากบ้าน เสริมดวงการแข่งขันและการเงินมากกว่าใคร คนวัยเดียวกันทำงานหรือช่วยกันเรียนดีที่สุด จะมีปัญหาเรื่องความคิดกับคนสูงวัย มีโชคลาภจากสัตว์สองเท้า การใช้จ่าย ภาษีสังคม ยังต้องควักหรือการจ่ายเพื่อบริวารและงานสังคม คนในเครื่องแบบมีทุกข์ คนในแสงไฟจะโดนโจมตีแง่ลบ
คิดถึงต้องอดทน แต่อาจมีของแทนใจส่งมาให้ คนมีคู่ข่าวลือทำให้ว้าวุ่น ความรักในที่เรียนหรือออฟฟิตอาจส่งผลกระทบกับจุดยืน คนมีชื่อเสียงระวังปัญหาคู่แทรกมักทำให้งานหาย คนโสดมีคนดีๆ ใกล้ตัวอย่าให้หลุดมือ
คนเกิดวันเสาร์
ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ เป็นเวลาสะสมความรู้และออกตัวทำเรื่องสำคัญไปพร้อมกัน ธุระในบ้านจะได้ดำเนินการหรือร่วมรับผิดชอบภาระทางการเงินเพิ่มเติม กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ เสริมดวงการแข่งขันและการสอบ จะมีคนชวนย้ายงาน ทั้งๆ ที่ไม่ได้ยื่นใบสมัคร ระวังอุบัติเหตุในบ้าน ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบหรือดาราคนโปรด เสริมดวงบริวารและลดอุปสรรครอบๆ ตัว
จะได้ตัดใจจากคนที่เข้ามาจีบ บางครั้งการออกไปมองหาคนไกลๆ ก็ดีกว่าพิจารณาคนที่เข้ามาใกล้ชิด ใครอยากลงหลักปักฐานช่วงนี้จรดปลายปีเดินหน้าได้เต็มตัว มีคนจะได้เป็นพ่อแม่แบบปุบปับ รักจะรีเทิร์นเพราะทายาทคนใหม่
