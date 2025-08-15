เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 16 - 22 ส.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตารางชีวิตสะดุด แต่จะดีขึ้นในระยะยาว ช่วงนี้สิ่งไม่ได้ดั่งใจพร้อมจะเกิดขึ้นรอบๆตัว เป็นการทดสอบความเข้มแข็งชีวิต สุขภาพกระเพาะอาหาร โรคในช่องท้องต้องระวัง
การงาน เปลี่ยนโหมดให้ทัน ต้องทำหลายสิ่งพร้อมกันในเวลาเดียว งานฟรีแลนซ์มีลูกค้า คู่ค้าหน้าประจำมากขึ้น งานสายไอทีและสายราชการคุณมีโอกาสเลือกเจ้านาย หรืออยู่ข้างคนที่สบายใจเวลาทำงาน
การเงิน เข้าสู้โหมดประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นภาระส่วนใหญ่อยู่กับคนในครอบครัว การเข้าหุ้น ลงทุน เป็นมงคลช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดในต่างแดนอาจทำให้ติดลบ การซื้อขายสินทรัพย์ได้กำไรไม่มาก
ความรัก แอบรักยังสบายใจ แอบงอนบ้างเพราะมีคนเข้ามาคั่นกลางและแสดงตัวชัดเจนมากกว่า ส่วนคนมีคู่ คนรักมีความสบายใจให้ คุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง โสดว่างๆระวังคนมีตำหนิตัวตัวเข้าหา
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
เรื่องเล็กใส่ใจให้มาก รอบๆตัวมักมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษา ให้ได้แต่พอประมาณ อย่าทุ่มลงไปทั้งตัวอาจทำให้เสียใจในวันหน้า ของเก่าๆ คนเก่าๆที่รู้จัก สิ่งที่คุณเคยจะสนับสนุนช่วยเหลือดี
การงาน มีโอกาสทำอะไรใหม่ๆ ฉีกจากความซ้ำเดิม โลกที่น่าเบื่อจะมีสีสัน สายสนับสนุนจะทำเบื้องหน้า ทดลองงาน ฝึกงานยังต้องปรับตัว แต่ใจลึกๆอาจอาจหาที่ใหม่มากกว่าอยู่ตรงจุดเดิม
การเงิน ฟรีแลนซ์และเจ้าของกิจการ ถึงเวลาทุ่มทุนเพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือเตรียมออกสินค้าใหม่ การลงทุนตามกระแสระยะสั้น เก็งกำไรกับเรื่องที่อยู่ในขาขึ้นหรือเก็บออมด้วยสิ่งซื้อขายเก็งกำไรจะปัง
ความรัก มีคนเข้ามาตีสนิท แต่ใจลึกๆ คุณมีเป้าหมายที่แอบหวีด แอบปลื้ม แต่เจ้าตัวยังไม่รู้ รักออนไลน์ติดลบ คู่รักมีคนแพ้ระยะทาง งอนบ่อย หาเรื่องทะเลาะเก่ง แต่ไม่มีสิ่งใดมากระทบความสัมพันธ์
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
คนที่เคยช่วยเหลือ สนับสนุนกันมาก่อนจะเข้ามาช่วยชาวเมถุนในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ ปัญหาจะคลี่คลาย เบาบางเพราะแรงซัพพอร์ระยะไกล สุขภาพทางเดินหายใจ ไซนัสไว้ในไม่ได้ งดการเสี่ยงลาภลอย
การงาน เจ้านายจะทดลองงาน มอบหมายงานให้คุณอาจเป็นบททดสอบ เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ แต่ไม่บอกตรงๆ คนเป็นเจ้าของกิจการถึงเวลาขยับขยาย เตรียมรับมือคู่แข่งหน้าเก่าที่ปรับโฉมมาใหม่
การเงิน งานไอเดียจะขายได้เงิน ความคิดชาวเมถุน จะสร้างรายได้เข้ากระเป๋ามากกว่างานเช้าไปเย็นกลับ ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษี ส่วนแบ่งรายได้มักโดนหักไปตามทาง อสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนมือ
ความรัก รักออนไลน์จะได้พบหน้าทั้งตั้งใจนัดเดตและเจอกันโดยบังเอิญ ใครโดนทาบทามรู้จักคนใหม่ หลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุด ส่วนคนมีคู่ให้จูงมือพากันไปทำบุญบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงการงานให้ปังไปด้วย
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
สัตว์เลี้ยงในบ้านจะให้คุณ ใครกำลังท้อ ตกงาน พลาดงานสำคัญ ลองให้เวลากับสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวทั้งฮีลใจและหนุนดวงให้กลับมาอยู่ในสภาพแข็งแรงขึ้นได้ เจ็บป่วยอย่าเบี้ยวนัดหมอ อาการจะรุนแรงกว่าเดิม
การงาน ไม่เหมาะจะเปลี่ยนงาน หากโยกย้ายไปช่วยงาน ถึงเวลากลับไปจุดเดิม นอกสถานที่ลองนั่งออฟฟิศ อย่าอยู่แต่ที่โต๊ะลองเดินไปไหนมาไหน คุณจะจับทางการทำงานได้ดีขึ้น เจ้านายอายุน้อยสนับสนุน
การเงิน ได้เงินจากสิ่งตกเบิก ค้างจ่าย รายรับที่ไม่ตรงเวลา สิ่งของเก่าๆ มือสอง ระวังย้อมแมว แต่ให้กำไรค่อนข้างดี รวมทั้งธุรกิจ สินค้าที่นำของเก่ามาทำใหม่ รีแพ็ค และธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ
ความรัก มั่นใจให้เผชิญหน้า มีของฝาก ของขวัญจากคนที่ไม่ได้เจอกัน นัดหมายจะโดนเลื่อนเพราะงาน คนมีคู่ช่วงนี้มีเวลาเจอหน้ากันน้อย ภารกิจรอบตัวทำให้ห่างเหิน ใครงอนอาจต้องเป็นฝ่ายง้อเอง
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
อย่าให้นาฬิกาในบ้านหยุดเดิน โอกาสและการเงินจะหยุดตามไปด้วย ช่วงนี้ขยันทำงานเป็นพิเศษ ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ จากข้อผิดพลาดของตัวเองและคนรอบตัว ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงการแข่งขัน
การงาน ต้องทำงานหลายตำแหน่ง มีความต้องการของคนรอบตัวที่ค่อนข้างกดดัน ค้าขายเป็นรอง และต้องลองผิดลองถูกปรับปรุงเรื่อยๆ คนในเครื่องแบบตำแหน่งเป็นของคนอื่น แต่งานเป็นของคุณ
การเงิน ซื้อขายได้กำไรไม่มาก แต่สิ่งของแฟชั่น ของเล่น ของสะสมให้เงินค่อนข้างดี มักมีคนมาขอซื้อในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากขาย บัตรเครดิต สินเชื่อระวังการหมุนเงินจ่ายจะมีปัญหา ความฝันให้โชค
ความรัก มีคู่ที่ต้องแยกกันอยู่ หรือให้เวลาทบทวนใจตัวเอง ระยะนี้คำพูดของคนรอบตัวทำให้สับสน คนโสดดูแลใจตัวเองดีๆ ตกหลุมรักง่าย พยายามเข้าหาแต่อีกฝ่ายยังอยู่ในเซฟโซน
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
นักลงทุนได้เวลาออกตัว หรือธุรกิจหน้าใหม่จะเฮงในตลาดต่างประเทศ เปลี่ยนชุดเครื่องนอนหรือทำบุญเครื่องนุ่งห่ม เสริมดวงการเงินและงานให้คล่องตัว สุขภาพระบบเลือด หัวใจ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
การงาน ใช้ความเป็นทางการ ชัดเจนทำให้งานไม่สะดุดและมีข้อด้อยที่น้อย โดนโจมตียาก จะได้ทำงานในแสงไฟ เป็นจุดสนใจของคนอื่น ยศ ตำแหน่งใหม่จะตกลงหน้าตักแบบไม่ทันตั้งตัว
การเงิน หมุนเงินเก็บออกมาใช้ มีรายจ่ายกับเรื่องสุขภาพ หรือประกันภัย เก็บออมระยะนี้เงินทั้งในและต่างประเทศเลือกตามเหมาะสม จะมีคนชวนทำธุรกิจ งานอดิเรกที่ให้เงินดีในระยะยาว
ความรัก หลีกเลี่ยงการมีปากเสียง ทะเลาะกันรีบปรับความเข้าใจ รักวัยเรียน คนเคยคบหา ทำให้คนโสดว้าวุ่นใจอีกครั้ง แต่หากมีคนข้างกาย ระมัดระวังเรื่องเข้าใจผิด ตกงานคุณอาจพบรักใหม่ใกล้ตัว
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
สิ่งที่เคยเสียไปแล้ว มีโอกาสได้เรื่องใหม่ สิ่งใหม่คล้ายเดิมกลับคืนมา คุณต้องแลกความเป็นส่วนตัวบางอย่างเพื่อโอกาสครั้งใหม่ เสื้อผ้าโทนชมพู ครีม ขาว เสริมดวงการแข่งขันและรับทรัพย์ตลอดสัปดาห์
การงาน อย่าทำอะไรนอกกฎเกณฑ์ ทุ่มเทเวลากับงานตรงหน้า ถึงเวลาขยันเกินเวลาเพื่อการแข่งขันครั้งใหม่ ฟรีแลนซ์ลูกค้าจะเท หรือเบี้ยวเรื่องข้อตกลงบางประการ ติดต่อราชการราบรื่น ตกงานมีงานใหม่
การเงิน เหมาะจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนโทรศัพท์ ใส่เสื้อผ้าใหม่ออกจากบ้านจะได้รับทรัพย์ การแข่งขันนอกสายตาคนอื่น นอกกระแส ทำให้ชาวราศีตุลย์ได้กำไรมากกว่าคนอื่น ห้ามค้ำประกัน
ความรัก ความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นเพียงแค่คุณเอ่ยปากบอก นกหรือสมหวัง คุณจะไม่เสียใจดีกว่าเก็บไว้ ใครมีงานอดิเรก ความชอบคล้ายๆกันมีลุ้นคบหากันในไม่ช้า แต่งงานแล้วคนรักชวนทะเลาะบ่อยๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
คำพูด สิ่งสนับสนุนแบบปากต่อปาก ทำให้ชาวพิจิกอยู่ไม่สุข คุณจะได้งาน เงิน โอกาสจากคนที่แนะนำต่อกัน ทำบุญคนป่วยติดเตียง งานจะปังกว่าเก่า แข่งขันไม่ค่อยสมหวัง สุขภาพป่วยจากโรคประจำตัว
การงาน สมหวังกับสิ่งที่ทุ่มเทมานาน คำพูดของคนอิจฉา และศัตรูยังลดเครดิตที่คุณมีในวงการ บุคคลสาธารณะช่วงนี้ต้องระวังตัวมากๆ มนุษย์เงินเดือนชิลๆ ใครเปลี่ยนสายงานจะสมหวัง
การเงิน แบ่งเก็บแบ่งใช้ ลงทุนออมในระยะยาวเหมาะสมกับดวงชะตา ห้ามใจกับของมันต้องมี ยังจ่ายเยอะกับภาษีสังคม แต่หากใครชวนทำบุญใส่ซองให้ลงท้ายด้วยเลขคี่ หนุนการเงินให้ลื่นไหล
ความรัก ผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วย เขยสะใภ้จะไม่น่าปลื้ม การลงทุนกับหวานใจ ทำงานกับคนรัก งานจะปัง แต่อาจทะเลาะกันบ้าง คนเลิกราจะกลับมาเจอหน้าเพราะธุรกรรมและเรื่องของลูกหลานในบ้าน
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
มั่นใจตัวเองเข้าไว้ สิ่งที่คุณมี สู้คนอื่นได้ เพียงแค่คุณยังไม่ได้รับโอกาส ตั้งแต่ช่วงนี้จรดปลายปี มีดีต้องปล่อยของ หาช่องทางด้วยตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ลาภลอยมาจากบริวาร
การงาน ปล่อยให้ลูกน้องหรือบริวารเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะบางครั้งคำทักเตือน เหมือนไปขัดใจพวกเขา เป็นช่วงเหมาะจะทำสัญญาการจ้างงาน เปิดตลาดใหม่ จัดโต๊ะทำงานใหม่เพื่อรับโอกาสดีๆ
การเงิน จะได้หมุนเงินสดเป็นสิ่งของ เงินทองจะเข้ากระเป๋าจากงานอดิเรก หรือเงินเบี้ยขยัน นักลงทุนจังหวะกลางสัปดาห์ ตลาดของสิ้นค้าแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม งานบริการยังโดดเด่นเหมาะสม
ความรัก เข้าหาใครจำเป็นต้องมีคนกลาง ช่วยเปิดทางหรือการซักถามทำให้คนโสดรู้จักเป้าหมายมากขึ้น ใครมีคู่ รักต่างวัยทะเลาะกันเก่ง คนใกล้ๆ ตัวทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับหวานใจ จะมีข่าวดีในบ้าน
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
หลีกเลี่ยงการฉายเดี่ยว เน้นการไปเป็นกลุ่ม งานจะราบรื่นหรือไม่เหมาะจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนหมู่มาก จะโดนลูกหลง สุขภาพไมเกรน ออฟฟิตซินโดรมอาการจะกำเริบ ทำบุญคนไร้บ้านจะดี
การงาน แก้ตัวใหม่และรักษาโอกาสเหล่านั้นให้ดี มีลุ้นทำงานใหญ่เกินตำแหน่ง แต่คุณจำเป็นต้องเปิดการเจรจาเรื่องค่าแรงให้เหมาะสม ขยันทำโอที รับเวรแทนเพื่อน คุณจะสนุกกับงานเป็นพิเศษในช่วงนี้
การเงิน รับจ่ายตามเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิต และเชิงธุรกิจเครดิตจะดีกับสถาบันการเงิน โอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สินเป็นมงคล มีดชคลาภลอยจากการเสี่ยงโชคตามคนใกล้ๆตัว
ความรัก เผื่อใจกับเรื่องโดนเท ผิดหวัง คนมีคู่จะจบสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่รับได้ทั้งสองฝ่าย เพศทางเลือก ความรักจู่โจมจากคนนอกสายตา แต่งงานแล้วเรื่องในบ้านรับผิดชอบได้ดี แต่มีเวลาให้น้อย
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
รับผิดชอบเรื่องในบ้าน ได้ช่วยทำธุระหลายสิ่งมากกว่าเรื่องของตัวเอง ใครใช้บ้านเป็นออฟฟิต หรือดีลธุรกิจในบ้านค่อนข้างปัง โอกาสเป็นของคุณ เสี่ยงลาภลอยเน้นตามสิ่งเดิมๆที่เคยตามมาแล้วจะดี
การงาน อย่าคาดหวังลำดับขั้นตอนที่เหมือนกัน แต่ผลปลายทางเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ผิดแปลก ดีลธุรกิจหรือติดต่อราชการราบรื่น การแข่งขันนอกสายงานมีลุ้นเกินครึ่ง บริวารยังไม่เชื่อถือต้องใช้เวลา
การเงิน เสียเงินเพราะต้องรับรองคนอื่น หรือรายจ่ายปุบปับเชิงภาษีสังคม การเงินติดลบจะได้รับมาเพิ่มสภาพคล่องด้วยเงินของครอบครัว ลงทุนต่างแดนต้องชะลอ แต่ตลาดในประเทศซื้อขายตามประสงค์
ความรัก มีคนชักชวนไปอยู่ด้วย เริ่มรู้จักสังคมรอบๆ ตัวของคนรักมากยิ่งขึ้น มีเรื่องว้าวๆ ให้เซอร์ไพรส์จากคนรู้ใจ ด้านคนโสดทุ่มเทกับงาน การเรียน ไม่ค่อยได้สนใจคนรอบตัวแม้จะเข้ามาจีบตรงๆ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ดูขัดใจ แต่ทำให้คุณดีขึ้นในเร็ววันนี้ ชาวราศีมีนต้องอดกลั้นกับปัญหาที่กำลังเผชิญ ต้องทุ่มเทกับงานหรือการเรียนหนักเป็นพิเศษ ทำบุญพระบวชใหม่เสริมเงินและงานให้คล่องตัว
การงาน แก้งานให้สะดวกใจกับเจ้านาย ทำงานหรือเจรจาแบบไม่พบหน้าจะได้เปรียบ อาหารเมนูสัตว์ปีก เสริมดวงความสำเร็จ การค้ารักษาทำเลและฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ดี ฟรีแลนซ์ได้ลูกค้าประเป๋าหนัก
การเงิน ส่งเสริมดวงรับทรัพย์ให้พุ่งแรงด้วยการขยันทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง โดยเฉพาะห้องครัว และห้องนอน นักลงทุนโอกาสอยู่ปลายสัปดาห์และเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักจะดีที่สุด
ความรัก คนรู้ใจจะเป็นแรงสำคัญในการช่วยเหลืองานหรือดูแลเรื่องส่วนตัวของคุณ คนโสดอาจเริ่มต้นไม่ได้ เพราะจบเรื่องเก่าไม่เรียบร้อย หรือโดนคนเคยรักลดเครดิตด้วยวาจาในด้านลบ
