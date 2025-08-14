เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งดีๆ กำลังเข้ามา ความตั้งใจ อดทน พยายามกำลังเกิดผล แต่อะไรที่เกินกำลังต้องรีบตัดออก วันนี้เก็บแรงไว้ลุยกับงานใหญ่ ภารกิจสำคัญด้านงานและการเรียนที่คุณจะสละเวลาไปทุ่มเทเต็มร้อย ด้านการเงินใช้จ่ายแบบวางแผน ลงทุนเก็บระยะยาวด้วยสินทรัพย์ กองทุน ตามเหมาะสม จะเสียบริวาร เพื่อนร่วมงานให้กับคู่แข่ง ทำบุญแว่นตา ยารักษาโรคช่วยเสริมการแข่งขันและบริวารที่ดี
ความรักมีการวางแผนที่ชัดเจน หากจะเริ่มครั้งใหม่จะมีข้อตกลงที่รับได้ทั้งสองฝ่ายเป็นจุดเริ่มต้น อยู่ก่อนแต่งมีแนวโน้มพาสมาชิกใหม่เข้าบ้าน ส่วนคนว่างๆ มักเป็นสะพานหัวใจให้คนอื่น บางคนจะมีคู่แข่งหัวใจเป็นเพื่อนของตนเอง
คนเกิดวันจันทร์
เน้นการตั้งรับ งานค่อนข้างเบาบาง มนุษย์เงินเดือนเอาอยู่กับเรื่องรายวัน แต่ฟรีแลนซ์เงียบๆ จะคึกคักเพราะกระแสที่แนะนำให้รู้จักกันแบบปากต่อปาก ข้องเกี่ยวกับที่ดิน ของเก่า ของสะสม หรือรับมอบของมีมูลค่าทางเงินและทางใจจากครอบครัวมาดูแลต่อ การลงทุนซื้อขายดีตลอดวัน อย่าข้องเกี่ยวกับทองคำจะติดลบ เสริมดวงสุขภาพที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ทำบุญสัตว์จรจัดแล้วจะดีเอง
คู่รักอาจมีปากเสียง มีสิ่งไม่เข้าใจกัน แต่ไม่ยอมคุยกันตรงๆ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเสน่ห์แรงกับคนใจว่างๆ พวกเขาอยากสนิท อยากรู้จักลองเลือกให้โอกาสตามสะดวกใจ ใครบางคนจะได้ฟังข่าวดีของคนรักเก่า อกหักอาการดีขึ้น
คนเกิดวันอังคาร
ต้องปกปิดเพื่อความสบายใจ คำพูดง่ายๆ คุยแบบเป็นกันเองทำให้การทำงานหรือสะสางปัญหาสะดวกขึ้น อย่ายืมมือใคร สองสามวันนี้ต้องลงมือทำเองทุกเรื่องเท่านั้น การใช้จ่ายอยู่กับเรื่องจำเป็น ภาระในบ้าน มีโชคลาภลอยจากการเดินทางหรือคนต่างถิ่น ต้องรีบรู้คดีความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการ สุขภาพโรคทางเดินหายใจ หรือระบบขับถ่าย อาจจะมีปัญหา เสื้อโทนเทา ขาว ดำ นำโชค
อยากทำความรู้จักใครต้องอดทน เข้าหายากเจอกำแพงความเป็นส่วนตัวสูง รักเก่ามาตามง้อ แต่คนใหม่น่าสนใจมากกว่า คนมีคู่ หลายเรื่องต้องคุยกัน อย่าให้ความคิดเห็นคนอื่นมาเป็นประเด็นปากเสียงในบ้าน มีข่าวดีจากคนรัก
คนเกิดวันพุธ
อะไรที่ทำหรือเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลดีให้เสมอ การงาน การเรียนอยู่ในกรอบแม้ระยะนี้ความขี้เกียจจะเข้ามารบกวน เจอคนเรื่องเยอะหัวร้อนง่าย จุกจิกแต่ละเอียดทุกขั้นตอน การใช้จ่ายถึงเวลาปรับโอนย้ายการเก็บออม หรือเปลี่ยนแปลงระบบการเงินบางส่วนให้เหมาะสม ยานพาหนะจะได้ซ่อมหรือการซื้อขายของเก่าๆ เงินจะดี ความฝัน นิมิตรให้โชคลาภ ระบบน้ำในบ้านที่มีปัญหาส่งผลต่อสุขภาพ
คนพูดน้อยเสน่ห์แรง คนเก็บตัวดูน่าค้นหาความรักมีความท้าทายในการเอาชนะใจใครสักคน หรือยอมลดกำแพงส่วนตัวให้กับคนพิเศษ มนุษย์เงินเดือนอาหารสายตามองแล้วสบายใจ คบซ้อน โกหกจะโดนจับได้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ครอบครัวมีข่าวดีน่าชื่นใจ ได้ฉลองกันทั้งบ้าน งานใหม่ การเรียนที่สำเร็จ จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ของหายไม่ได้คืน แต่ของใหม่ที่ใช้ทดแทนก็ไม่แย่ ค้าขายต้องยอมลดแลกแจกแถมเพื่อสร้างการรับรู้ ทำงานระวังอาจเผลอวัดรอยเท้าเจ้าถิ่น การเงินพุ่งกับงานหลัก ที่อาจสูบพลังชีวิตให้คุณทุ่มเทเช้าจรดค่ำ ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ช่วยปัดเป่าอุปสรรค และปรับดวงสุขภาพให้ดีขึ้นในทางอ้อมได้อย่างดี
เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกัน ส่วนคนต่างเพศ คุณอาจต้องแอบตรวจสอบประวัติเก่าก่อนตัดสินใจเลือกมาเป็นคนพิเศษ พ่อแม่จะกดดันคนโสดเรื่องการหาคนรู้ใจข้างกาย มีดวงได้มรดก ทรัพย์สินของคนรักหรือคนที่เลิกกันไปแล้ว
คนเกิดวันศุกร์
กฎระเบียบจะมีข้อยกเว้น วันนี้อาจต้องทำงานข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นไปบ้างเพื่อให้งานเร่งด่วนสำเร็จได้ทันเวลา หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการควงงานเข้าเวรเกินเวลา หางานใหม่จะได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิด แต่ดีกว่าสิ่งที่คาดหวัง ทำบุญคนป่วยติดเตียงช่วยเสริมดวงการเงิน ติดลบต้องหยุดรายจ่ายส่วนเกิน ธุรกิจที่เกินกำลังอาจต้องรวมกิจการหรือขายต่อ สุขภาพช่องปากและฟันมีปัญหากวนใจ
วัยเรียนจะห่างไกลกับคนรักและมักมีคนใหม่ๆ เข้ามาแทรกให้สับสน ส่วนคนทำงานรักต่างวัยจะอยู่จะไปอาจต้องคิดทบทวนอีกครั้ง รักออนไลน์งอนกันเก่ง ง้อกันบ่อยดูมีสีสัน เสริมบริหารเสน่ห์ทำบุญสังฆทานสดแล้วจะดีมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
จัดโต๊ะและมุมทำงานให้เป็นระเบียบ มีสีสันและแสงสว่างเพื่อเปิดรับโอกาสและความสำเร็จ พยายามเจรจางานอย่างเป็นทางการ แต่งตัวจัดเต็มเวลาออกนอกบ้านเสริมโหงวเฮ้งให้คุณโดดเด่นกว่าใคร ตกงาน หางานใหม่ยังไม่ถูกใจ หรือข้อตกลงยังเสียเปรียบ จะได้เงินจากส่วนแบ่งการค้า ธุรกิจต่างๆ ส่วนการลงทุนตลาดอาหาร บริการ ค้าส่งนั้นเด่น ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีกเสริมคนสนับสนุน
สุขใจกับคนใกล้ตัว หรือสบายใจกับการคุยกับใครสักคน แต่คนโสดยังไม่พร้อมจะเรียกว่าคนรัก เว้นที่ไว้เพียงคนพิเศษเท่านั้น มีโอกาสเปิดตัวคนรักแบบไม่ทันตั้งตัว ส่วนคนมีคู่ เจ็บป่วยมีคนดูแล คำพูดช่วยเสริมกำลังใจได้ดี
