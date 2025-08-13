เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ปัญหาที่เกิดช่วงวันหยุดยาว หรือสิ่งที่คุณเป็นทุกข์ใจมาตลอดจะได้รับคำตอบ หรือเริ่มแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง มีโอกาสย้ายงานปุบปับ มีผู้ใหญ่ใจดีอยากให้คุณไปช่วยงาน หากเป็นการยืมตัวระยะสั้น หรือรับเป็นจ็อบเสริมจะเหมาะสมกับดวงมากๆ การเงินวันนี้จ่ายกับเรื่องจำเป็นก่อนจะหันมองของอยากได้ สุขภาพสิ่งที่เจ็บป่วยมานานถึงเวลาเตรียมรักษาอย่างจริงจัง
คนโสด คนไม่โสดจะสบายใจมากขึ้นกับสถานะที่เป็นอยู่ คนที่มาจีบบ่อยๆ จะกล้าเข้ามาหา หรืออาจเว้นวรรคไว้ในสถานะเพื่อนอย่างสบายใจ มีลุ้นเริ่มต้นใหม่ ปรับจูนให้เข้าใจกันมากขึ้น เพศทางเลือกคนมีเจ้าของมักปลอมตัวมาว่าโสด รักอยากรีเทิร์นยังมีปัญหารอบตัว
คนเกิดวันจันทร์
เงินจากงานเสริมยังคงปัง งานหลักทำเหมือนงานอดิเรก และใช้เวลาว่างไปกับจ็อบฝิ่นรายได้ดี การลงทุนเก็บออมหรือซื้อสินค้ามาเก็งกำไรแล้วปล่อยขายเข้าทางกับดวงช่วงนี้ จะได้วุ่นวายกับการเปลี่ยนชื่อ หรือการครอบครอบทรัพย์สิน ได้ลาภจากการเดินทางและยานพาหนะ บริวารจะเชื่อมือ คนเคยปฏิเสธ เคยดูหมิ่นจะกลับมาหาคุณอีกครั้ง ค้าขายระวังโดนคนคุ้นเคยเอาเปรียบ ทำบุญคนตาบอดช่วยเสริมดวง
ยังคงเสน่ห์แรง มีคนเข้ามาหาหรือเข้าตีสนิทคนอื่นได้ง่าย ระวังปัญหามือที่สาม หรือคำพูดทีเล่นทีจริงมักทำให้คิดมโนไกลแล้วต้องตามแก้ไขปัญหาในตอนท้าย ลดปากเสียงในบ้านให้ทำบุญยารักษาโรคหรือค่ารักษาพยาบาล ตอบรับคำรักคนที่แคร์ได้ตามประสงค์
คนเกิดวันอังคาร
ค้าขายคึกคักแซงหน้าธุรกิจอื่น งานที่ซื้อมาขายไป หรือผลิตขายเองทั้งสินค้าและบริการในรูปแบบกิจการครอบครัวค่อนข้างโดดเด่นในดวงชะตา มนุษย์เงินเดือนมีคนวางแผนลาออกหรือเริ่มท้อกับแรงกดดันที่กำลังเผชิญ ลูกจ้างชั่วคราว งานระยะสั้นต่างๆ อาจได้ลากยาวเป็นงานประจำ ตลอดวันเหมาะสมจะติดต่อธนาคาร การเงินทั้งในและต่างประเทศลงทุนได้ตามประสงค์ ทำบุญสัตว์นี้หนุนดวงบริวารและเมตตา
คิดถึงใครบางคนบ่อยๆ คนโสดใจไม่ค่อยอยู่กับตัวเอง การเรียน งานที่เฉพาะหน้ามักทำให้คนโสดพบรักครั้งใหม่ แอบปลื้มแอบมองแต่ไม่กล้าใกล้ชิด ส่วนคนมีคู่ คนข้างกายเสน่ห์แรงมักมีคนเข้ามาขายขนมจีบ อย่าชวนกันทะเลาะแต่จับมือกันไว้แน่นๆ อะไรก็ผ่านได้เสมอ
คนเกิดวันพุธ
การเรียนต่อ หรือคนที่มีวุฒิสูง จะได้รับโอกาสใหม่ก่อนคนอื่น แม้จะแลกด้วยการเปลี่ยนแปลงเรื่องส่วนตัวของตัวเองบางอย่าง แต่ให้ผลตอบรับค่อนข้างดี น้องใหม่ชาววันพุธอยู่วงการไหนมักได้รับการชื่นชมและจับตามอง วันนี้พูดให้น้อยลงมือทำให้มากจะได้ผลงานน่าพอใจ ช่วงบ่ายเหมาะจะทำธุรกรรม ซื้อขายของมีราคา ติดต่อธนาคาร ปัญหาเรื่องสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตระวังคดีความ
ความสัมพันธ์ยังอ่อนไหวเปราะบางเพราะคำพูดของคนอื่น แต่หากมั่นใจ ต้องทำให้คนรักสบายใจเป็นดีที่สุด ด้านคนโสดใจฟูได้เพราะคนตรงหน้ามีความชัดเจน จะมีคนพยายามแนะนำคนใหม่ๆ ให้คนโสดและคนอกหัก เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญสัตว์พิการ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก โดยไม่ทันตั้งตัว หรือค่อยๆ ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในการทำงานและความสามารถเฉพาะตัว อย่าออกจากบ้านยามวิกาลจะมีอันตราย อยากย้ายงานแต่เงินเดือนยังไม่น่าปลื้ม เจ้าของกิจการ การขยับขยายไปใกล้ๆ บ้าน ขยายวงกว้างทำให้คุณได้กำไร ระวังโดนโกง หรือได้ทำบุญเกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อที่ดูเกินจริง ใช้จ่ายวันนี้สบายๆ แต่ไม่เหมาะลงทุนเข้าหุ้นกับใครนัก
สุขภาพกระทบมาเรื่องความรัก มีคนเครียด แล้วระเบิดลงในบ้าน หรือคนรักทำอะไรให้ก็ดูน่าหงุดหงิดไปเสียหมด เอาใจเข้าหาไม่ถูกเส้น เรื่องเล็กก็ชวนกันทะเลาะ ขอให้พอเป็นสีสันอย่าให้ข้ามวันจะดีที่สุด แต่ตลอดวันเหมาะจะจดทะเบียนสมรสหรือแจกการ์ดงานมงคล
คนเกิดวันศุกร์
วาจาให้โชค เปิดทางและโอกาสให้ชาววันศุกร์ มีอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียว ถึงเวลาอธิบาย เอ่ยปากบอกคนอื่นแล้วคุณจะได้รับโอกาสเหล่านั้นรวมทั้งความสำเร็จเชิงการค้าอีกด้วย งานอย่าแบกไว้คนเดียวรับเฉพาะที่ถนัดและให้คนรอบตัวช่วยกันเป็นทีม ระวังอุบัติเหตุการสะดุดหกล้ม การเงินอยู่กับเรื่องใกล้ตัว ได้จัดการเรื่องเงินในครอบครัว ใครลงทุนระยะยาวกำลังจะได้ยิ้มออกในไม่ช้านี้
คนรู้ใจจะสนับสนุนการใช้จ่าย หรือเข้ามาวุ่นวายจัดระเบียบชีวิตให้ชาววันศุกร์ง่ายขึ้น มีแรงสนับสนุนดีๆ ที่อาจพูดไม่เก่ง แต่พร้อมช่วยคุณเสมอ ส่วนคนว่างใจโสดยังไว้ใจใครทั้งใจไม่ได้ ระยะทางทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ชัดเจนมากขึ้น วัยเรียนอินเลิฟครั้งใหม่
คนเกิดวันเสาร์
คนคิดร้ายและศัตรูอยู่ใกล้ตัว ความลับส่วนตัวหรือเชิงการค้ามักรั่วไกลจากคนที่ไม่คาดคิดมาก่อน การลงทุนโดดเด่นกับตลาดของอาหาร บริการ หรืองานอดิเรกต่างๆ การเงินไม่จำเป็นเก็บเงินสดเอาไว้อุ่นใจมากกว่า การติดต่อธนาคารดำเนินการได้ตลอดวัน กินอาหารเมนูไข่บ่อยๆ เสริมดวงการแข่งขัน ทำบุญด้วยหลอดไฟ ค่าน้ำไฟวัด หรือเติมน้ำมันตะเกียง เสริมดวงคนสนับสนุนเมตตาและโอกาสเรื่องการสอบ
คนไม่พบหน้ากันนาน คนเคยประทับใจจะโคจรมาเจอกัน อาจเข้ามาพร้อมกับธุระ การสอบถามข้อมูลเรื่องเล็กน้อยเอาไว้แก้เขิน มนุษย์เงินเดือนและวัยเรียนระวังปัญหารักต่างวัย หรือคนที่มีตำแหน่งห่างกันมากๆ อาจทำให้เสียภาพลักษณ์ หรือมีข่าวลือด้านลบ
