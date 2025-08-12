เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีเหตุให้รักษาคำพูด เคยรับปากใครไว้ถึงเวลาทำตาม งานมีความท้าทายเรื่องเป้าหมายที่สูงและแข่งกับเวลา แข่งขันกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกัน หาเช้ากินค่ำรายได้เสริมเพียบ การแนะนำแบบปากต่อปากจะส่งเสริมธุรกิจชาววันอาทิตย์ คนป่วยในครอบครัวจะได้ทุ่มเทเวลาและดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องอาจมีปัญหา มีลาภลอยจากบริวารต่างเพศ
ไม่อยากพูดให้คนรักไม่สบายใจ เรื่องดีร้ายเก็บความลับเอาไว้ก่อนรอเวลาเหมาะสม หมั้นหมายมีแนวโน้มเร่งกำหนดงานมงคล อยู่ไกลสายตาอาจมีคนเซอร์ไพรส์ไปหาถึงที่ เสริมดวงปรับเสน่ห์ทำบุญด้วยอาหารเมนูขนมหวานและเมนูที่มีน้ำซุปบ่อยๆ จะดีมาก
คนเกิดวันจันทร์
ทำสิ่งใดต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด ใช้อารมณ์ขัน รอยยิ้มเปิดทางในการเข้าหาผู้คนแล้วคุณจะได้ทำงานหรือความรู้ในเรื่องที่คุณคาดหวัง ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนฟิล์มกันรอยหน้าจอโทรศัพท์ช่วงนี้ หนุนดวงการเงินลื่นไหลไม่ติดขัด ความเชื่อ สิ่งที่ได้รับฟังหารออกเพียงครึ่งคือความจริง หางานใหม่มีคนแนะนำให้อย่างดี แต่ค่าแรงน้อย ความฝัน ลางสังหรณ์จะให้โชคลาภ
คิดถึงคนไกลตัว มีการติดต่อกันบ่อยๆ แต่ยังกังวลใจเรื่องระยะทาง คนโสด สังคมสิ่งแวดล้อมใหม่มักพาคนน่าสนใจมาเป็นของแถมด้วยเสมอ แต่จังหวะเข้าหาต้องรออีกสักระยะหนึ่ง คนมีคู่แล้ว การเงินในบ้าน ระบบการใช้จ่ายบางอย่างห้ามปรามกันบ้างจะดีที่สุด
คนเกิดวันอังคาร
จิตใจไม่ค่อยอยู่กับตัว มีสิ่งที่คุณเป็นกังวลและไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง วันนี้เหมาะกับการเปิดบิลดีลธุรกิจ เข้าหาลูกค้าหน้าใหม่ หรือส่งใบสมัครงาน มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสปะทะกับเจ้านาย การเงินรับเข้าจ่ายออก มีเก็บไว้อย่าใจอ่อนเอาออกมาหมุนเพราะจะหากลับคืนได้ยาก นักลงทุนช่วงบ่ายไปแล้วเป็นโอกาสของคุณ ใครบางคนจะได้ลงทุนกับคนไม่จริงใจหากเว้นระยะไม่เหมาะสมจะโดนโกง
ความเลิฟเรื่องเวลาอาจเป็นหัวข้อในการมีปากเสียง จากมีคู่จะกลายเป็นโสดเพราะคำพูดที่ไวกว่าความคิด รักต่างวัยดูหวานชื่น แต่คนรอบกายไม่ปลื้มนัก เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับเพศตรงข้าม ถ้าไม่ตรงใจเว้นระยะห่างเอาไว้ดีที่สุด คนโสดตกหลุมรักคนตลกช่างเจรจา
คนเกิดวันพุธ
โอกาสเข้าหาคนสม่ำเสมอ รัก ชอบ มาคู่ความพยายาม สิ่งที่คิดเอาไว้อาจไม่ใช่เลยเมื่อลงมือทำ ที่ทำงานจะง้อลูกน้อง หรือถึงเวลาชิงคนมีฝีมือจากคู่แข่ง การค้าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือลองมองตลาดอื่นบ้าง มนุษย์เงินเดือนจะได้ทำงานสำคัญที่งอกเพิ่มจากงานหลัก ระวังอุบัติเหตุจากการเดินหรือใช้ยานพาหนะ การลงทุนโดดเด่นในตลาดสุขภาพและอุตสาหกรรมรวมทั้งค้าปลีก มีข่าวดีจากคนใกล้ๆ ตัว
อกหักอาการดีขึ้น คุณมูฟออนอย่างช้าๆและเป็นตัวของตัวเอง รักต่างวัย คนต่างถิ่นไว้ใจยากเพราะทั้งสองฝ่ายเสน่ห์แรงกับคนที่ใกล้ชิด มีโอกาสออกเดตกับคนที่คุยด้วยมานาน อย่าคิดเยอะหากมีคนมาขอดูแลหัวใจ ลองให้โอกาสหรือรักษาโอกาสเหล่านั้นให้ดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ลองเดินตามคนอื่น อย่าเป็นผู้นำแล้วลองรับบทผู้ตาม มีมุมมอง แนวคิดที่ดีให้คุณเอามาใช้ในชีวิต เน้นสะสมความรู้ เตรียมตัวเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า งาน การแข่งขันมีคู่แข่งพยายามขัดขวาง อาจช้าไม่ทันใจแต่คุณภาพสูง ติดต่อประสานงาน คดีความ การเงินที่ผิดพลาดจะเกิดขึ้น สุขภาพวันนี้ทางเดินหายใจ โพรงไซนัสต้องดูแลเป็นพิเศษ เสริมดวงทำบุญคนพิการทางสายตา
อย่าเผลอชอบคนใกล้ตัว พวกเขาอาจมากความลับ หรือไม่ค่อยเล่าชีวิตส่วนตัวให้ใครฟังเท่าไรนัก สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คนโสดหรือคนมีแฟนป้ายแดงเตรียมเจอเซอร์ไพรส์แบบว้าวๆ ทั้งด้านบวกและลบ ทะเบียนสมรสจดใหม่กับคนเดิมกำลังจะเกิดขึ้น
คนเกิดวันศุกร์
ลำบากใจแต่ต้องเลือก มีอาการรักพี่เสียดายน้องในสิ่งที่กำลังใช้สมาธิตัดสินใจ การเรียนโดดเด่นกว่างาน มีโอกาสเรียนต่อ ได้ทุน ทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ไม่เหมาะจะไปไกลบ้านอาจจะเรียนไม่จบ มนุษย์เงินเดือนมีการแข่งขันกันเองในระดับเพื่อนร่วมงาน ตกงานลุ้นงานใหม่ที่คล้ายเดิมหรือมีคนเก่าแนะนำให้ การใช้จ่ายเก็บเงินก้อนเก่ง เปลี่ยนสะสมเป็นสิ่งของจะปลอดภัย การลงทุนสวนกระแสค่อนข้างโชคดี
ความสัมพันธ์วันนี้ไม่หวือหวา มีคนลืมนัดหมายสำคัญหรือลืมวันพิเศษในบ้าน งอนใครอยู่อาจต้องเป็นฝ่ายวิ่งไปง้อเสียเอง คนอกหักและโสดจะสนุกกับงาน ระยะทางทำให้เจอคนใหม่ ที่น่าสนใจกว่าคนเดิม
คนเกิดวันเสาร์
แรงสนับสนุนจะผลักดันให้คุณมีลุ้นในตำแหน่งใหม่ และบริวารจะช่วยเหลือคุณได้อย่างมาก อดทนกับคำพูดกดดัน แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าโทนครีม ส้ม ชมพูช่วงระยะนี้เสริมดวงการแข่งขัน สร้างความสำเร็จ เจ้าของกิจการเหนื่อยเพราะพ่วงหลายตำแหน่ง ลูกน้องทำงานไม่ถูกใจ การลงทุนและการเงินควรออกตัวตั้งแต่ช่วงเช้าของวัน ทองคำ ธุรกิจบริการ รับเหมาก่อสร้างค่อนข้างโดดเด่น โชคลาภยิ่งทำยิ่งได้
แต่มีความรักที่ต้องตัดสินใจที่มักทำให้คิดแล้วคิดอีก รักต่างวัยหรือคนวัยใกล้กันล้วนมีจุดดีด้อยให้ชั่งน้ำหนัก คนโดนจับคู่อาจสบายใจมากกว่าค้นหาคนพิเศษด้วยตัวเอง สุขภาพของคนตั้งครรภ์หรือเด็กเล็กในบ้าน ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ คนห่างไกลจะกลับมาพบหน้าให้ใจฟู
