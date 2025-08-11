เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
วางตัวให้เหมาะสม จะได้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือความหลากหลายทางความคิดของคนอื่น งาน การเรียนมักได้แบกกลับมาคิดต่อในวันหยุด ให้เวลากับครอบครัว ทำบุญบรรพบุรุษช่วยปรับเสริมดวงการเงิน ธุรกิจอาจต้องหยุดเพราะขาดแรงสนับสนุน สุขภาพออฟฟิศซินโดรม โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารยังไว้วางใจไม่ได้ มีโชคจากสัตว์สองเท้ามากกว่าลาภลอย ของหายไม่ได้คืน มีดวงติดบนบานศาลกล่าว
คนเงียบๆ จะมีคนขอเคลียใจ พูดตรงๆ นี่คือเวทีของพวกคุณแล้ว หากหลบเลี่ยงจะพลาดโอกาสการเข้าหาคนดีๆ รักออนไลน์จะได้พบหน้า พ่อแม่อาจยังไม่ปลื้มคนข้างกายหน้าใหม่ ปรับเสริมดวงคนแต่งงานแล้วช่วงสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ปีกจะหนุนดวงความเลิฟ
คนเกิดวันจันทร์
เก็บเล็กสะสมน้อยๆ ค่อยๆ เติม ชาววันจันทร์จะได้รับเงินจากงานจ็อบ มากกกว่างานประจำ สิ่งใดที่ช่วยเหลือแล้วได้ทิป ได้ค่าแรง ลองรวมเงินก้อนใจฟูหายเหนื่อย อยู่ให้ห่างธุรกิจขายตรงจะติดลบ งานประจำที่ทำในวันหยุดมีปัญหาที่อาจต้องรอคนร่วมตัดสินใจ การเดินทางลื่นไหล ทำบุญสังฆทานช่วยเสริมดวงปัดเป่าอุปสรรค ระยะนี้คำพูดมักทำให้ไม่สบายใจ ภาพลักษณ์จะติดลบเพราะลมปากคนอื่น
อยู่เฉยๆ ก็น่ารักในสายตาคนอื่น ทำอะไรน่าเอ็นดูไปหมด จะมีคนชอบชาววันจันทร์เพราะความเป็นตัวเอง จะโสดหรืออยู่ในสถานะมีแฟนมักหวั่นไหวกับคนใหม่ๆ ชื่อเสียง วงสังคม ครอบครัวทำให้คนมีคู่ต้องมีระยะห่าง รักเก่าลุ้นรีเทิร์น ขอโอกาสใครต้องรีบออกตัว
คนเกิดวันอังคาร
เป็นวันหยุดพักที่คุณอาจคิดเรื่องงาน หรือมีคนโทรมาถามธุระ โดนรบกวนระหว่างวันพักผ่อน แต่ให้ประโยชน์มากกับงานที่ใช้จินตนาการความคิด ด้านสายค้าขาย ธุรกิจในกระแสระยะสั้นๆ ยังสร้างกำไรได้อย่างดี อย่าคุยเรื่องมรดก อสังหาริมทรัพย์ติดลบ แต่ซื้อขายของมือสองมีลุ้นเก็งราคาให้ได้ดั่งใจ มีเรื่องยินดีจากต่างถิ่น คนไกลตัวจะสนับสนุนสิ่งที่คุณอยากทำ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะป่วย
ความชัดเจนทำให้คนข้างกายเชื่อใจ แต่หากปกปิดเยอะ ไม่ยอมอธิบาย เตรียมสละสถานะกลายเป็นโสดในไม่ช้า ส่วนโสดมานาน คุยหลายคนคุณจะค่อยๆ ชัดเจนคำตอบในใจ ปากเสียงมีบ้างเพื่อปรับความเข้าใจ อย่าฟังคนนอกมากจะมีปัญหากันบ่อยครั้ง
คนเกิดวันพุธ
สิ่งมีสบายใจเล่าให้ใครฟังไม่ค่อยได้ วันนี้ใช้เวลากับครอบครัว และมักเจอถามคำถามไม่ไม่ค่อยพร้อมจะตอบ ไม่เหมาะจะติดต่องานนอกรอบ แต่วัยเรียนที่ข่าวเฮงๆ เรื่องการศึกษาต่อ การสอบให้ชื่นใจ ใช้จ่ายกับเรื่องรายวันและการทำบุญหรือลงทุนกับความเชื่อศรัทธา การลงทุนต่างประเทศทางสว่างในตลาดเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ทำบุญด้วยเครื่องเขียน เสริมดวงบริวารและการเงินคล่องตัว
งอนยังง้อไม่ถูกใจ คู่รักจะพยายามหาทางเข้าหาคนแคร์แบบใจฟูไปอีกสักระยะหนึ่ง คนห่างไกลกลัวแพ้ระยะทาง มีคนเข้ามาแทรกบ้างประปราย จดทะเบียนสมรส หรือแจกการ์ด ช่วงนี้จนสุดสัปดาห์เป็นมงคล เพศทางเลือกมีคนโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อาชีพเสริมจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นงานหลัก วันนี้เหมาะจะออกไปเจอผู้คน เข้าวงสังคมเพื่ออัพเดตข่าวคราวและส่งผลดีกับการทำงานระยะยาว เรียนไปด้วยทำงานด้วยช่วงนี้หนักสักหน่อย มีหลายเรื่องที่คุณต้องโฟกัส จะได้ปฏิเสธคนสนิทในสิ่งที่เกินกำลัง จ่ายเงินกับของที่ชอบ ของมันต้องมี นักลงทุนเก็บออมเตรียมออกตัวกับกองทุนหรือสินทรัพย์ ยานพาหนะให้ลาภลอย สุขภาพเจ็บป่วยยังเอาความแค่นอนไม่ได้
มีคนปลื้มใกล้ตัวคนโสด พบหน้าไม่บ่อยแถมเก็บทรงเก่งมากๆ แต่พวกเขาจะช่วยเหลือคุณในหลายด้าน ลองสังเกตดูได้ ใครมีคู่แล้ว ไม่ได้ลุ้นก็อาจมีทายาทคนใหม่ หรือจะมีคนโสดโดนคนหม้ายลูกติดเข้ามาตกหัวใจ ปรับดวงความรักทำบุญสัตว์พิการ
คนเกิดวันศุกร์
มั่นใจให้เดินหน้าต่อ งาน การเรียนวางแวนให้ชัดเจนแล้วเดินเกมได้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่คุณจะออกตัวก่อนคนอื่นได้โอกาสก่อนคนอื่น ซื้อนาฬิกาใหม่ เปลี่ยนถ่านนาฬิกาในบ้านช่วยกระตุ้นดวงการเงิน รวมทั้งการทำบุญค่าน้ำไฟวัด ช่วยปรับดวงการเงินให้คล่องตัวกว่าเดิม หาเวลาทำความสะอาดห้องน้ำในบ้าน เสริมดวงคนสนับสนุน สุขภาพเจ็บป่วยให้ระวังการแพ้ยา
เข้าหาผิดวิธีต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ เพราะยังโดนเป้าหมายกันซีน แต่มีคนเข้ามาตีสนิทคุณอยู่เช่นกัน อีกไม่นานจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น คนใกล้ตัวมักชวนกันทะเลาะ ปากเสียงจากเรื่องน้อยนิดแต่ไม่หายโกรธกันง่ายๆ แต่เซอร์ไพรส์จากคนพิเศษทำให้วันเทาๆ สดใสน่าอิจฉา
คนเกิดวันเสาร์
จะได้ข่าวงานมงคล งานบุญ หรือมีโอกาสไปช่วยงาน เป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าสถานะไหน ล้วนเหมาะกับชาววันเสาร์ในเชิงการหนุนดวงการเงินและคนสนับสนุน มีข่าวคราวจากการสอบ แข่งขัน ลุ้นงานใหม่ที่มีคำตอบทั้งเชิงบวกและลบ ผู้ใหญ่ยังไม่ให้คุณ ไม่สนับสนุน เงินทองรับเข้าจ่ายออก หรือแบ่งเก็บตามสะดวกแต่ไม่เหมาะจะเทลงสนสนามการลงทุน สุขภาพระบบเลือด หัวใจ ผิวพรรณจะมีปัญหากวนใจ
ของฝาก ของขวัญจากคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัว ทำให้ใจฟู คนมีคู่จะเข้าใจและสนิทกับบ้านของคนรักมากขึ้น คนโสดเคยประทับใจใครสมัยเรียน หรือนานมาแล้ว คุณอาจตกหลุมรักใครคนเดิมอีกครั้ง เพศทางเลือกอยู่นิ่งๆ อะไรเข้าใจผิด เวลาทำให้คนรักไว้ใจคุณมากขึ้น
