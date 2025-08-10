เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนให้ร้ายด้วยคำพูด หรือมีการเข้าใจผิดทางวาจาที่จะส่งผลระยะยาว ตั้งรับให้ดี จะเข้าหาใครจำเป็นต้องไปนอกรอบ หรือลดขั้นตอนบางลำดับเพื่อให้งาน ปัญหาได้รับการแก้ไขไวที่สุด งานประจำมีความหลากหลาย มีเรื่องท้าทายใหม่ๆ ที่มักได้รับโจทย์จากหัวหน้า การใช้จ่ายคุณจำกัดวางกรอบไว้ได้ดี ของเก่าแลกใหม่ ของเก่านำมาทำเป็นสินค้าใหม่ ไอเดียย้อนยุคจะสร้างงานสร้างเงิน ตกงานได้งานใหม่
มีเซอร์ไพรส์ อาจมาจากสิ่งที่เคยสงสัย เคยลังเล แต่ได้รับฟังคำตอบให้สบายใจ ทำงาน นั่งเรียนใกล้ใคร มีโอกาสหวั่นไหวอินเลิฟ แต่พยายามเก็บทรง คนโสดและคนมีคู่มักอมยิ้มได้เพราะมีคนส่งขนม ส่งของชอบมาให้บ่อยๆ ชอบใครบอกตรงๆ เพราะอาจไม่มีโอกาสครั้งที่สอง
คนเกิดวันจันทร์
มีคนเรียกหา อยากพบหน้าหรือมีเรื่องร้อนใจเข้ามาขอคำปรึกษา คำแนะนำ มีคนเชื่อถือ มีคนเสียดายที่เคยปฏิเสธคุณ งานระดับบริหารสุ่มเสี่ยงต่อการโดนโยกย้าย มนุษย์เงินเดือน อาชีพเสริม งานอดิเรกยังสว่างและสร้างเงินไม่ขาดมือ ตัดรายจ่ายส่วนเกิน คุณจะได้รับก้อนเพราะความเสน่หาจากคนที่คุณคาดไม่ถึง สุขภาพไมเกรน โรคพระเพาะอาหารจะถามหา ทำบุญสัตว์น้ำเสริมดวงบริวาร
ความรักมีบททดสอบด้วยหน้าที่และระยะทาง อย่าชวนกันทะเลาะรักษาเวลาช่วงนี้ให้ดีที่สุด ใครตามง้อ ก็มักมีคนขยันงอน เพลงโปรด วันครบรอบพิเศษที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้ใจฟูได้ตลอดวัน เพศทางเลือกคนเก่าจะแพ้คนมาทีหลัง มีคนบอกรักชอบแบบตรงไปตรงมา
คนเกิดวันอังคาร
ต้นสัปดาห์กับความเบลอๆ งงๆ มีโอกาสเข้ามาปุบปับ คุณต้องตั้งสติแล้วจับใจความรีบดำเนินการ งานเบื่อได้แต่อย่ารีบย้าย อยู่จุดเดินอีกไม่นานความตึงเครียดจะเบาบางลง ยานพาหนะและการเดินทางให้โชค โดยเฉพาะรถคันไหนที่เสียบ่อย หรือทริปที่มีปัญหาจุกจิก มักมีเรื่องดีๆ อยู่ในตอนท้ายเสมอ การเงินนอกระบบดูสดใส เข้าหาสถาบันการเงินหรือค้ำประกันยังมีปัญหาในระยะยาว
มีโชค โอกาสมากับคนที่โสด หากความรักหันหลังให้คุณ ใจยังว่าง เฝ้าจีบเป้าหมายแต่ยังไม่ติด คุณจะมีรางวัลปลอบใจเล็กๆ มาจากเรื่องงาน การเรียนหรือการเงิน คนหย่าร้างเรื่องจะจบลงในไม่ช้า อย่าใจร้อนเพราะจะมีคนพลิกเกมใยอมเซ็นใบหย่า เลิกราไม่เด็ดขาด
คนเกิดวันพุธ
ฟังเสียงของคนส่วนมาก แม้จะเป็นเรื่องที่คุณไม่เห็นด้วย ไม่ถนัด ความที่ที่แตกต่างจะมีปัญหา เดินเกมตามน้ำไปก่อนดีที่สุด ธุรกิจอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานและบริวาร สิ่งที่เป็นไอเดียความคิด อย่าเล่าให้ใครฟังหมดจะมีคนนำเอาไปใช้ การเงินราบรื่นช่วงบ่าย ธุรกิจต้องเจรจาด้วยตัวเองจะได้ดังหวัง มิตรภาพวัยเรียนช่วยแก้ปัญหาที่คุณคิดไม่ตก เสี่ยงโชคเน้นติดตามกระแสถึงจะมีลุ้น
คนรักอยู่ใกล้ๆ แต่พวกเขาให้พื้นที่ส่วนตัวคุณในการคิด หรือทบทวนใจตัวเอง ผู้ใหญ่จะเชียร์คู่รักผิดฝาผิดตัว มีคนรู้ใจตัวเองช้า ของฝากของขวัญแทนคำขอโทษ คำปลอบใจทำให้ดีขึ้น ความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อได้แม้พ่อแม่ไม่ปลื้ม คนโสดรักเก่าอยากกลับมาคุยอีกครั้ง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เคยผิดหวัง จะเป็นแรงผลักดันที่ดีของชาววันพฤหัสบดี งาน การเรียนรีบแก้หรือปิดจุดรั่วของตัวเองและจำเป็นต้องออกตัวก่อนคนอื่นเพื่อคว้าโอกาสที่สร้างด้วยตัวเอง ธุรกิจเปิดรับหุ้นส่วนหรือคนช่วยงานตามเหมาสม ต้องยอมติดลบเพื่อได้กำไรในวันหน้า อสังหาริมทรัพย์ให้โชค จะเผลอทับเส้น หรือทำให้คนรู้จักเข้าใจผิด เสริมปรับดวงทำบุญเกี่ยวกับคนพิการจะดี
ความทรงจำเก่าๆ ทำให้คุณคิดถึงคนพิเศษ คนโสดคิดถึงคนเก่าๆ พบหน้าบ้าง ไม่ได้คุยกันบ้าง แต่ทำให้คุณมีโอกาสพบรักใหม่ที่คล้ายคนเดิม หากพวกเขาเป็นคนคนละบ้านเกิดจะเหมาะสมกันมากๆ คนมีคู่อยู่แล้วบางสิ่งควรทักเตือนคนรักก่อนเหตุบานปลาย
คนเกิดวันศุกร์
มีนัดหมายปุบปับ เปลี่ยนตารางระหว่างวัน คนทำงานนอกสถานที่มีลุ้นเจ้านายหรืองานใหม่ในเร็ววันนี้ ค้าขายยอมติดลบเพื่อรักษาคู่ค้าและฐานลูกค้าเดิม คนในแสงไฟมีคนเชื่อถือแม้ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกสักระยะหนึ่ง การสอบแข่งขัน การประกวด ดีลงานสำคัญผ่านแบบชิลๆ การใช้จ่ายวันนี้อย่าใจร้อนควักเงินก้อนเพราะคำพูดของคนอื่น ให้หยิบยืมได้ตามความเหมาะสม ธุรกรรมการเงินควรยกเว้น
เสน่ห์แรงกับเพศเดียวกันและต่างเพศ ไม่ว่าหัวใจอยู่ในสถานะไหน ตลอดสัปดาห์นี้ สวยหล่อเลือกได้ แต่อย่าลืมคนใกล้ๆ ตัวไว้พิจารณาบ้าง การคบหาที่ปกปิด ย่อมโดนเปิดเผย หรือถึงเวลาที่คุณจะพาสมาชิกใหม่เข้าบ้านทั้งทายาทและเขยสะใภ้
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งกังวลใจ ความกดดันกำลังจะสิ้นสุด อดทนอีกไม่นาน ความสำเร็จเข้ามาให้คว้าอยู่ตรงหน้า วันนี้เน้นการติดต่อ แบบไม่พบตัว สัมภาษณ์ ออนไลน์ โทรศัพท์ หรือขยันทำงานและเช็กโซเชียลมีเดีย จะสำเร็จง่ายและส่งเสริมดวงปังๆ การเงินรับเข้าจ่ายออก ถ้าจะเก็บตัดยอดเอาไว้ตั้งแต่ต้นทางดีที่สุด คนธรรมดาจะเริ่มมีชื่อเสียง จากคนเบื้องหลัง ตำแหน่งงานระดับรอง คุณกำลังจะก้าวสู้ความสำเร็จ
คนมีคู่ปากเสียงระหว่างวันพอเป็นสีสัน แต่อย่าถือสาเอาความ คนโสดจะไม่มั่นใจคนตรงหน้าเพราะประวัติเก่าๆ ของพวกเขาดูไม่น่าไว้ใจเท่าไรนัก รักรีเทิร์นพิจารณาตามเหมาะสมและต่อหัวใจ เป็นจังหวะเหมาะตั้งแต่ช่วงนี้ไปที่จะวางแผนทายาทคนใหม่หรือรับบุตรบุญธรรม
