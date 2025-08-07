“ผมทำด้วยความจริงใจ” เบื้องหลัง “ร้านค้าไม่คิดเงิน” หนุนชายแดนเกือบครึ่งแสน “ยังน้อยไป สำหรับหัวใจทหาร” [มีคลิป]

“เหตุการณ์แบบนี้ ต้องช่วยอยู่แล้ว ไม่ได้ทำให้ใครชื่นชมหรอก ทำด้วยความจริงใจ” อาแปะทวี เจ้าของร้านค้าท้องถิ่นตามแนวชายแดน บอกตรงๆ ในฐานะ “อดีตพลทหาร” รายนึง ที่มองเห็นความสำคัญในการปกป้องประเทศ และอยากแบ่งเบาภาระของชาวบ้าน ขอเป็นอีกหนึ่งแรงหนุน ให้ทุกอย่างคลี่คลายได้อย่างอบอุ่นใจที่สุด
*** อุดมการณ์เดียวกัน งั้นขอ “ไม่คิดตังค์” ***
กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจบนโลกโซเชียลฯ ตอนนี้ เมื่อ “พี่จ่า พาชิม”อินฟลูฯ สายกิน ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคน แชร์โมเมนต์ยิ่งใหญ่ในชีวิต จากการได้แวะไปที่ “ร้านทวีกิจ” สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
ตั้งใจไปเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็น มอบให้กับเหล่าทหารที่อยู่แนวหน้า ปรากฏว่าพอซื้อของเสร็จ ถึงเวลาคิดเงิน ยอดออกมาทั้งหมด 46,375 บาท แต่กลับไม่ได้จ่ายสักบาท เพราะ “อาซ้อจันทร์” ผู้ดูแลสาขา ขอ “ไม่คิดเงิน” ด้วยเหตุผลอยาก “หนุนแนวหน้า” เหมือนๆ กัน
[ “พี่จ่า พาชิม” ส่งต่อน้ำใจ ถึงชายแดน ]
เล่นเอาพี่จ่าตื้นตันใจ จนแทบพูดอะไรไม่ออก และขอต่อสายคุยกับ “อาแปะทวี” เจ้าของร้าน เพื่อขอบคุณด้วยตัวเองในทันที จนเป็นที่มาของการขอเอาเรื่องราวนี้ มาแบ่งปันผ่านแฟนเพจ จนกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมา
“ถ้าผมรู้ว่า ซ้อจะไม่คิดตังค์ผม ผมก็คงไม่เอาเยอะขนาดนี้ครับ คิดยอดมา เกือบ 50,000 แกบอกช่วยทหารแนวหน้า เพราะรู้ว่าถึงแน่นอน ขอบพระคุณซ้อและอาแปะอีกครับ”
ผลักให้บรรดาชาวโซเชียลฯ แห่กันเข้ามา “ขอบคุณในน้ำใจ” ของร้านค้าท้องถิ่นแห่งนี้ พร้อมกับอนุโมทนาบุญ อวยพรให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
ท่ามกลางคำชม ปะปนไปกับความอยากรู้ว่า อะไรคือเบื้องหลังแรงผลักที่ทำให้เจ้าของธุรกิจรายนี้ ยอมสละเงินเกือบครึ่งแสนเพื่อหนุนคนแนวหน้าได้ขนาดนี้ ทางทีมข่าวจึงขอต่อสายตรงไปพูดคุยกับ “อาแปะทวี” (ทวี โรจนสินวิไล) เพื่อตอบทุกข้อสงสัยเสียเลย
ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ “ทวีกิจกรุ๊ป” ผู้ก่อตั้ง และเจ้าของอาณาจักรห้างค้าปลีกกว่า 226 สาขา ที่อยู่คู่อีสานใต้มาอย่างยาวนาน อาแปะเล่าว่า หนึ่งในแรงผลักสำคัญคือ สมัยยังหนุ่ม ตัวเองก็เคยเป็น “พลทหาร” เหมือนกัน
ตอนนั้น “นายทวี” ได้ประจำอยู่ที่กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา และรู้สึกรักในอาชีพนี้มาก เพราะมองว่าเป็นหน้าที่สำคัญ ในการปกป้องประเทศชาติ
มาถึงวันนี้ ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทางครอบครัวก็คอยร่วมบริจาค ทั้งของกิน-ของใช้ ไปช่วยหนุนพี่น้องทหาร และศูนย์อพยพในหลายๆ พื้นที่
[ “อาแปะทวี” เจ้าของอาณาจักรค้าปลีกกว่า 200 สาขา ]
พอได้เจอกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มาซื้อของที่ร้าน เจ้าตัวจึงไม่ลังเลที่จะช่วยหนุนอีกครั้ง เพราะรู้สึกดีใจที่ครั้งนี้ มีคนมาซื้อของด้วยตัวเอง เพื่อนำไปบริจาคให้ถึงมือทหารโดยตรง
“มีเหตุการณ์แบบนี้ ก็ต้องช่วยอยู่แล้ว ก็บอกว่าไม่ต้องเก็บเงิน จ่า (พี่จ่า พาชิม) ก็รู้สึกตกใจว่า เลือกของจำนวนมากขนาดนี้ แล้วไม่รู้เจ้าของร้านตัวจริง เขาเห็นด้วยหรือเปล่า
เลยมีการโทร.มาหาผม แล้วมีการอัดเทปไว้ด้วย ผมเองไม่รู้จริงๆ เลยบอกว่าครับๆๆ ก็ยินดีที่จะให้ครับ ตามนั้นเลย ไม่คิดเงินนะครับ
ไม่ได้(ทำ) เพื่อว่าให้คนชื่นชมหรอก เราทำด้วยความจริงใจ และผมเองเป็นคนเงียบๆ เข้าสังคมไม่เป็น มีอย่างเดียวก็คือ น้ำใจอย่างเดียว
สิ่งที่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ก็เป็นหน้าที่ของเรา เพราะผมเองก็มาจากคนยากจน ลูกอีสานคนนึง คุณแม่ผมสอนว่า ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขายของต้องขายถูกที่สุด
เพราะฉะนั้น ก็เป็นนโยบายของเราครับ สอนลูกๆ เหมือนกันทุกคน ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”
*** เลือกทำเลด้วยหัวใจ “ชายแดน-ชุมชนห่างไกล” ***
ย้อนรอยโมเมนต์ประทับใจ ผ่านสายตาของ “ลูกสาวอาแปะทวี” อย่าง “หลี-เพียรใจ โรจนสินวิไล” ดูบ้าง เจ้าของตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ “ทวีกิจกรุ๊ป” ช่วยบอกเล่าเรื่องราวจากฝั่งอินฟลูฯ สายกินเอาไว้ให้เพิ่มเติม
โดยบอกไว้ว่า ปกติแล้วเวลาจะบริจาคของตามที่ต่างๆ “พี่จ่า” จะไม่ได้บอกบุญล่วงหน้า แต่การซื้อของให้ทหารครั้งนี้ ต้องใช้เงินเยอะ ก็เลยบอกบุญผ่านแฟนเพจ จนรวมเงินได้ราว 500,000 บาท
ซื้อของมาล็อตใหญ่ แวะบริจาคตามชายแดนเรื่อยมา ตั้งแต่บุรีรัมย์ พอมาถึงกันทรลักษณ์ จนของที่ซื้อมาหนุนแนวหน้าใกล้จะหมด เลยต้องมาซื้อเพิ่ม
[ “อาแปะทวี” และ “หลี” ลูกสาว ]
ในตอนนั้น พี่จ่าอยากได้ร้านที่ขายของถูก และสามารถออกบิลให้แบบชัดเจน จะได้เอาไปโชว์กับแฟนเพจ เป็นหลักฐานว่าได้เงินมาเท่าไหร่ ใช้ไปเท่าไหร่ และซื้ออะไรไปบ้าง
ชาวบ้านแถวนั้น เลยแนะนำให้มาที่ “ร้านทวีกิจ” ซึ่งวันนั้น พี่จ่ามาที่ร้าน พร้อมกับทหารอีก 4-5 คน พอพนักงานเห็นแบบนั้น ก็เลยโทร.หา “อาซ้อจันทร์” หลานสะใภ้ของอาแปะ ที่ดูแลร้านสาขากันทรลักษณ์อยู่
สุดท้าย ทั้งอาซ้อจันทร์และทางครอบครัว เลยตัดสินใจ “ขอไม่เก็บเงิน” เพราะอยากร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย และบอกเลยว่า ให้เลือกสิ่งของเอาไปได้เลยตามที่ต้องการ
“เขาไม่คิดว่า จะไม่คิดตังค์หมดเลย ถ้าเขารู้ เขาจะไม่กล้าเลือกเยอะ เขาเกรงใจ”
“พี่น้องทหารที่อยู่ตรงนั้น เขาต้องเสียสละ และอยู่ตรงนั้นเพื่อดูแลทุกคน ดูแลผืนแผ่นดินไทย ทำหน้าที่อย่างเต็มที่”
“คือ 40,000 กว่าบาท ถ้าเทียบแล้ว มันยังน้อยไป ถ้ามากกว่านี้ก็ยินดี ดีใจที่ของไปถึงมือพี่น้องทหารจริงๆ”
ด้วยความตั้งใจมาตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจนี้ ที่ตั้งสโลแกนไว้ว่า “นำความประหยัดสู่ชุมชน นำความสุขสู่ชุมชน” บวกกับนโยบาย “เปาะหลีตอเซียว” ที่หมายถึงการขายของได้กำไรต่อชิ้นน้อยๆ แต่ขายจำนวนมากๆ
ทำให้ร้านค้าของชุมชนแห่งนี้ สามารถขายของในราคาถูกได้ พอๆ กับเหตุผลเบื้องหลังที่เลือกทำเลให้ “ห้างทวีกิจสาขาใหญ่” ตั้งอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ และเปิดสาขาอื่นๆ ตามแนวชายแดน และจังหวัดใกล้เคียงอีกกว่า 200 สาขา
เพราะต้องการให้ธุรกิจของตัวเอง ตอบโจทย์เรื่องช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน
[ “ร้านทวีกิจ” ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้อพยพ ]
แม้ว่าเหตุการณ์การปะทะกันตามแนวชายแดนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ “ร้านทวีกิจ” ต้องปิดตัวชั่วคราวไปถึง 33 สาขา เพราะหลายสาขาอยู่ในพื้นที่สีแดง บางสาขาถึงกับมีระเบิดมาลงใกล้ๆ โชคดีที่ร้านไม่ได้รับความเสียหาย
แต่ทางร้านก็ยังคงขอบริจาคหนุนแนวหน้าต่อไป และได้แต่ขอพรให้สถานการณ์กลับมาสงบ และสร้างความอบอุ่นใจได้ในที่สุด
“ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกอย่างขอให้สงบ แล้วก็ชาวบ้านที่เค้าอยู่ในศูนย์อพยพ ก็จะได้กลับไปบ้านของของตัวเอง จะได้มีความอบอุ่นนะครับ ก็หวังว่าทุกอย่างขอให้คลี่คลายไปในทางที่ดี
เพื่อนๆ ทหารที่อยู่ชายแดน ก็ขอให้ปลอดภัย แล้วก็ในที่สุด ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปทางที่ดีนะครับ”
..."เหตุการณ์แบบนี้ ต้องช่วยอยู่แล้ว ไม่ได้ทำให้ใครชื่นชมหรอก ทำด้วยความจริงใจ"...
เจ้าของ "ทวีกิจ" ร้านค้าท้องถิ่นตามแนวชายแดน บอกตรงๆ ในฐานะ “อดีตพลทหาร” ที่มองเห็นความสำคัญในการปกป้องประเทศ
