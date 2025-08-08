เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 9 - 15 ส.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ความสามารถโดดเด่น มีคนอยากเข้าหา ร่วมงาน หรืออยากได้คุณไปทำภารกิจสำคัญ สุขภาพเจ็บป่วยจะทุเลา ยามวิกาลเหมาะจะดีลงานใหญ่ หรือเจรจาเรื่องที่ติดขัดจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
การงาน ระมัดระวังการทำงานทับเส้นคนอื่น จะมีคนอยากร่วมงาน รับพิจารณาเอาไว้เป็นนอกเวลา
จะเหมาะสม ค้าขายบริวารมักหาเรื่องมาให้ช่วยแก้ไข ฟรีแลนซ์ต้องยอมเสียเพื่อได้สิ่งใหม่
การเงิน เงินรับเข้าเพียงผ่านมือ จ่ายเรื่องจุกจิกตลอดสัปดาห์ รายรับจะโดนหารออก ส่วนแบ่งทำให้
รับเงินไม่เต็มจำนวน การลงทุนรับฟังคำแนะนำรอบๆ ตัวแล้วจะไม่ติดลบ มีลาภจากเพื่อนฝูง
ความรัก อกหักมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ แต่ลองให้โอกาสคนเก่าๆ ใกล้ตัวก่อนมองคนไกลสายตาจะดีมาก
มีคู่หลายสิ่งช่วยกันดูแล รับฟัง ช่วยกันแก้ไข ช่วงนี้มีคนคอยให้กำลังใจดีเป็นพิเศษในทุกด้าน
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
สิ่งที่ดูยาก อาจง่ายกว่าที่คิด ทำงานช่วงนี้ลงทุนและลงแรงไปพร้อมกัน มีคนเตรียมลาออกจากงาน ช่วงนี้จรดปลายปีจะมีการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของชาวพฤษภเกิดขึ้น ขอให้ตั้งรับและก้าวเดินอย่างมีสติ
การงาน สิ่งที่ดำเนินการมานานจะสำเร็จ ก้าวหน้ากับเรื่อง โอกาสใหม่ กิจการจะมีคนอยากร่วมงาน
นอนดึกตื่นเช้า จะได้ทุ่มเทกับงานอย่างจริงจัง ค้าขายลูกค้าจะโดนคู่แข่งแย่งชิง มีดวงตกงาน
การเงิน ถวายดอกไม้สดมีกลิ่นหอมในบ้าน งาน โอกาสจะดี ได้เงินมาต้องรีบแบ่งเก็บ ปฏิเสธการลงทุน
ที่ดูเกินจำเป็น ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งสวยงาม แฟชั่น เคมีภัณฑ์โดดเด่น ระวังคดีความทางแพ่ง
ความรัก หย่าร้าง เลิกรา จะมีการตกลงกันใหม่ในเรื่องของบุตรหลาน หรือสินสมรสที่ต้องแบ่งปัน
คบซ้อน คบหาแบบปกปิดถึงเวลาที่มีคนรับรู้และต้องกล้าอธิบายให้คนรอบตัวเข้าใจ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ดีร้าย บวกลบ ตั้งรับอย่างมีสติ ชาวเมถุนมีความแข็งแกร่งทางจิตใจ แม้ว่ารอบกายไม่ค่อยมีคนหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือคุณเท่าไรนัก เดินทางไกลมีเรื่องติดขัด แต่โชคดีที่ปลายทาง ทำบุญคนตกงานแล้วจะดี
การงาน เอกสาร ตัวเลข มีเรื่องต้องปรับแก้ไข ทำงานแข่งกับเวลาบ่อยครั้ง เริ่มก่อนคนอื่น วางมือทีหลัง
วันหยุดมักโดนโทรตาม การค้าราบรื่นแต่ต้องคุมงานด้วยตัวเอง ไว้ใจบริวารไม่ค่อยได้ทุกเรื่อง
การเงิน จะได้เงินจากสิ่งที่เคยอยู่นอกสายตา มีลาภลอยเล็กๆ มาจากการเสี่ยงโชคของคนใกล้ตัว ต่อรอง
ค่าแรง จะมีข่าวดี มีคนพยายามเอาเปรียบด้วยส่วนแบ่งที่ไม่เหมาะสม ต้องพยายามทักท้วง
ความรัก คนโสดมีอะไรทำสนุกๆ คุณได้รู้จักคนใหม่ๆ หรือคนใหม่ที่นิสัยคล้ายคนเดิมของคุณมากๆ
ตกหลุมรักคนในเครื่องแบบ มีคนพยายามเข้าหา มาให้เห็นหน้าบ่อยๆ แต่ยังไม่ตกหลุมรักใคร
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
สิ่งที่นิ่งเฉยมานาน ถึงเวลาออกตัวเพื่อดำเนินการ หรือหยุดเรื่องเหล่านั้นหากมันกำลังเป็นปัญหา อยากพักแต่ยังไม่ใช่เวลา มีลุ้นย้ายที่อยู่ งาน ตำแหน่งใหม่แบบปุบปับเพราะเหตุความจำเป็น งดเสี่ยงโชค
การงาน ขยันเข้าหาคนอื่น ช่วงนี้การเข้าวงสังคม หรือทำงานนอกสถานที่ทำให้ชาวกรกฎได้โอกาสและ
ผลประโยชน์ที่คาดหวังโดยง่าย ฟรีแลนซ์จะได้คู่ค้าธุรกิจใหม่ ตกงานที่ทำงานเก่าจะกลับมาง้อ
การเงิน ใช้จ่ายตามความเหมาะสม คุณควบคุมราบรับจ่ายได้ค่อนข้างดี เข้าหาธนาคารราบรื่น กู้ยืมหรือ
โปะหนี้เป็นไปตามแผน ตลาดการลงทุรเกี่ยวกับสุขภาพหรือเครื่องดื่มเหมาะสม
ความรัก อย่าเก็บทรงนานคู่แข่งหัวใจจะแซงหน้า ช่วงนี้คิดอะไรบอกกันตรงๆ อย่างน้อยมิตรภาพของ
เพื่อนก็สวยงาม ส่วนคนแต่งงานแล้ว เป็นช่วงที่คุณจะได้เคลียใจกันหลายเรื่องที่เคยสงสัยมานาน
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
มีสิ่งที่ต้องร่วมรับผิดชอบแม้ต้นทางจะมาจากเรื่องของคนอื่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนมากๆ อาจโดนลูกหลง สุขภาพโรคประจำตัวใหม่ๆ จะแสดงอาการ ทำบุญคนพิการทางร่างกายเสริมดวงคนสนับสนุน
การงาน คำทัก คำเตือนของคนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำให้ปัญหาน้อยลง การทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
หางานใหม่ ดีลธุรกิจใหม่ยังไม่สมหวัง ค้าขายคุณจะได้พันธมิตรดี งานประจำมาด้วยศัตรูกลั่นแกล้ง
การเงิน หมุนใช้เครดิตควบคู่กับเงินสดที่มีอยู่ มีโชคลาภจากความขยันและความสามารถ มีคนให้โอกาส
ต้องรีบลงมือแล้วรายรับจะวิ่งเข้ามาหาไม่ขาด อย่าให้หลอดไฟในบ้านขาด เงินจะติดลบ
ความรัก อย่าเป็นสื่อกลางหัวใจให้คนสนิท คุณจะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับความวุ่นวายใจของคนอื่น
จะโสดหรือมีคู่ สัปดาห์นี้อยู่ในเซฟโซนของตัวเอง เปิดรับมิตรภาพและฟังคนข้างกายให้มาก
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
สิ่งที่เกินการควบคุมหรือไม่คาดคิดมาก่อนจะเกิดขึ้น งาน และชีวิตส่วนตัวอยู่ในช่วงตั้งรับ จะได้รับข่าวดีจากคนอายุน้อย ช่วงเหมาะสมจะซ่อมบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟหรือหลังคาจะยิ่งดี โชคลาภจะเข้ามาหา
การงาน เหนื่อยกว่าคนอื่น แบกรับงานแทนเพื่อน มีเรื่องยุ่งๆ กับเจ้านายต้องออกแรงถกความคิดเห็นเพื่อให้
ได้ผลตามต้องการ ค้าขายทำคู่งานประจำ หรือจับหลายธุรกิจค่อนข้างโดดเด่นในความก้าวหน้า
การเงิน จ่ายให้คนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง ดูแลครอบครัวและคนสนิท หมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด
การลงทุนระยะยาว เก็บออมด้วยสิ่งของเข้ากับดวง อยู่ให้ห่างตลาดไอทีและการลงทุนดิจิทัล
ความรัก อยู่นิ่งๆ ความรักจะมาเคาะประตู ใครที่พยายามนิ่งเฉยจะตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆ แพ้ทางหมดใจ
ใครมีคู่ เอาใจแฟนเก่งแต่อย่าลืมความเป็นตัวเอง คนคุยลุ้นขยับสถานะ ง้อใครยังไม่สำเร็จง่ายๆ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
สุขภาพด้านจิตใจต้องใช้เวลา มีคนอารมณ์ดิ่ง หรือไม่ค่อยสดชื่นแม้รอบๆ ตัวจะมีแต่รอยยิ้ม งาน และสุขภาพมีสิ่งต้องใส่ใจ หาโอกาสทำบุญสัตว์จรจัดหรือไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยให้เรื่องติดขัดเห็นทางสว่าง
การงาน ต้องออกหน้ารับผิดชอบในสิ่งที่ไม่รู้ ตำแหน่งรับผิดชอบสูงกว่าความเป็นจริง ต้องแบกหลานเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับงาน สายเจ้าของกิจการและฟรีแลนซ์ กลางสัปดาห์มีข่าวดีให้หายเหนื่อย
การเงิน หยิบเงินเก็บออกมาใช้เพิ่มสภาพคล่อง เป็นช่วงเหมาะที่จะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปิดบัญชีใหม่
โยกย้ายการเก็บออมและโอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน ลงทุนโดดเด่นเชิงเข้าหุ้นร่วมทุนกับคนอื่น
ความรัก อยู่ใกล้ใครจิตใจมักเอนเอียงไปหาคนนั้น คนโสดจะโดนเพื่อนร่วมงาน คนเจอหน้าบ่อยๆ เข้ามา
ตกหัวใจ ส่วนคนมีคู่ ความชัดเจนทำให้เป็นกังวล คิดมโนไปเอง หรือชวนทะเลาะกันบ่อยๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความวุ่นวายรอบตัวน้อยลง เป็นช่วงหยุกพักในหลายมิติ แต่หากคุณไม่ได้หยุด เรื่องรอบตัวที่ดำเนินการอยู่จะช้าลง มีของดีใกล้ตัว ถึงเวลาหยิบจับทำให้เป็นเงิน สุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านอาการอาจทรุด
การงาน ความตั้งใจยังโดนมองข้าม ช่วงนี้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การฝึกหรือทดลองงาน คุณจะมองหาเป้าหมายใหม่มากกว่ารอคำตอบจากที่เดิมๆ
การเงิน ใช้จ่ายอยู่กับเรื่องรายวัน หากมีภาระระยะยาว อีกไม่นานกำลังจะหมดลง ยานพาหนะให้ลาภ
นักลงทุนช่วงกลางสัปดาห์ตลาดของค้าส่ง การขนส่ง พลังงานโดดเด่นในดวงชะตา
ความรัก มีโอกาสเจอเพื่อนคนพิเศษ การเข้าใกล้ใครบ่อยๆ อาจหวั่นไหวคิดไปเอง คนมีแฟนหึงหวง
พอเป็นสีสัน แต่อย่าทะเลาะกันบ่อย ทายาทคนใหม่ในบ้านยังต้องรอคอยเวลาเหมาะสม
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความสามารถอาจเกินกว่าที่ทำงาน ที่เรียน ยศ ตำแหน่งที่อยู่กับชาวราศีธนู อาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดา คุณมีความคิดที่โดดเด่น อาจเป็นที่อิจฉาของหลายคน ยังไม่ใช่เวลาเฉิดฉาย ในระยะนี้
การงาน รับผิดชอบหน้าที่ประจำวันได้อย่างดี อาจยังไม่พร้อมทำงานใหญ่ แต่รักษามาตรฐานเดิมให้ปัง
คนในแสงไฟ คำพูดจะมีคนเชื่อถือมาก มีคนรับฟัง และต้องระวังอาจเข้าข้างคนผิดงานจะหาย
การเงิน จับจ่ายกับเรื่องเกินงบ ภาษีสังคม การดูแลบริวารหรือปุบปับฉุกเฉินเลือดตกยางออก จะได้ลาภจาก
การเสี่ยงโชคตามคนอื่น ตลาดการลงทุนโดดเด่นในประเทศและตลาดที่คุณถนัดคุ้นเคยอยู่แต่เดิม
ความรัก ปกปิดยิ่งมีคนอยากรู้ ถ้ามีคนรู้ตีเนียนไว้ก่อน เพราะยังไม่ใช่เวลาเหมาะสม จะกระทบเรื่องอื่นๆ
ทำให้เสียโอกาสตามไปด้วย คนเรียนจบ คนได้งานใหม่ช่วงนี้ความรักโดดเด่นใจฟูน่าอิจฉา
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความมั่นใจเก็บเอาไว้ก่อน สัปดาห์นี้เรียนรู้จากประสบการณ์หรือคำแนะนำของคนอื่นให้มาก ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแล้ว แล้วคุณจะได้สร้างสกิลใหม่ให้กับตนเอง สุขภาพเกี่ยวกับช่องปากได้จ่ายเงินรักษาดูแล
การงาน วุฒิสูงจะมีข่าวดี หรือมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก
มนุษย์เงินเดือนมีการตัดสินใจผิด จะเสียดายโอกาส หรือคนที่คุณเคยปฏิเสธไปแล้ว
การเงิน ใช้จ่ายติดลบ เกินงบแต่ยังหมุนได้ อยากเก็บออม การลงทุนระยะสั้นเหมาะสม หรือการซื้อสิ่งของ
ดีกว่าเงินสด ของสะสม ธุรกิจความเชื่อ โดดเด่นในดวงชะตา การลงทุนสวนกระแสจะได้กำไร
ความรัก มีคนรอโอกาส หรือคุณกำลังอยากได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองจากใครสักคน รักออนไลน์มีได้มีเสีย
ส่วนคนมีครอบครัว ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในบ้านอาจทำให้คู่ครองเข้าใจผิดกันง่ายต้องใจเย็น
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อย่าออกตัวแรง ช่วงนี้คิด อ่าน ดำเนินการอะไร เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเอาไว้ก่อน ทางลัดมักทำให้ติดลบ ความเชื่อ สิ่งเคารพ ทำให้คุณเฉิดฉาย มีโอกาสทำบุญพระบวชใหญ่ หรือการสร้างพระจะดีมาก
การงาน จะโดนคัดลอกไอเดีย ความลับทางธุรกิจมีคนล่วงรู้ หรือพยายามเดินรอยตามแต่ทำสำเร็จ
งานประจำ มีข่าวดีให้ยิ้มหายเหนื่อย คนอยู่ที่เดิมมานานถึงโอกาสที่คุณจะได้เติบโต
การเงิน จับจ่ายมาก แต่ยังเอาอยู่ กระทบเงินเก็บบางส่วน ให้ใครยืมไปถึงเวลาทวงคืน แต่การร่วมหุ้นลงทุน
ไม่โดดเด่น ทำสัญญาการจ้างงาน หรือเข้าหาลูกค้าใหม่ช่วงนี้การเงินและธุรกิจจะเติบโตไว
ความรัก รักต่างวัยเหมือนยังไม่ลงตัว ระแวงง่าย ทะเลาะกันบ่อยในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ลงทุนกับคนรัก
ช่วยเหลือกิจการครอบครัว เฮงทั้งความรักและเรื่องงานไปในตัว ช่วงนี้เหมาะแจกการ์ดงานมงคล
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีปัญหาให้ช่วยแก้ไข หรือสานต่องานที่คนอื่นทำค้างเอาไว้ ธุรกิจในบ้าน การนั่งทำงานที่บ้าน เป็นโอกาสเฮงๆ ของชาวราศีมีน ทำบุญคนป่วยติดเตียงช่วยปรับดวงการเงิน คำพูดของคนอื่นทำให้ไม่สบายใจ
การงาน ศึกษางาน หน้าที่ของคนรอบตัวไว้บ้าง ช่วงนี้คนไว้วางใจคุณมากขึ้นที่จะให้ช่วยเหลือ เรียนรู้
เรื่องใหม่ๆ คนอายุน้อยจะได้รับตำแหน่งใหญ่ คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบหรือมีชื่อเสียง
การเงิน มีเงินตกเบิก ลูกค้าหายหน้าจะกลับเข้ามาทำธุรกิจด้วย มีลาภลอยไกลบ้านเกิด ธุรกรรมการเงิน
ดำเนินการได้ตลอดสัปดาห์ แต่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับทองคำ หรือการติดต่อราชการยังคงติดลบ
ความรัก มีคนผิดหวัง แต่ยังยิ้มให้คนรอบตัวสบายใจ คนโสดมีคนเข้าหาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ
มีครอบครัวแล้วใจฟูเพราะเซอร์ไพรส์เล็กๆ ในบ้าน ตกงานคุณอาจโชคดีเรื่องความรักใกล้ๆ ตัว
