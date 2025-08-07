เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนอยากเลียนแบบ มองคุณเป็นไอดอลในการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน โดนขโมยผลงาน มีส่วนแบ่งของรายรับให้ระหว่างทางก่อนถึงมือ ธุรกิจประกันหรือขายตรงคิดลบกับคนเกิดวันอาทิตย์ในระยะนี้ จะได้ข้องเกี่ยวกับกฎหมาย การฟ้องร้อง ไอทีติดลบ แต่การทำบุญแบบลงแรง ช่วยงานบุญ ทำงานจิตอาสา จะช่วยเปิดทางให้คนเข้ามาสนับสนุนและเสริมดวงการเงินที่คล่องตัวมากกว่าเดิม
ชอบคนในที่ทำงานยังต้องแอบหวีดเบาๆ แต่หาอยู่ในวัยเรียนปลื้มใครเพื่อนฝูงจะรู้และแซวคุณไปอีกหลายวันให้ใจฟูโลกสวย ด้านคนมีคู่ระยะนี้ตารางงานอาจวุ่นทั้งคู่ มีเวลาคุยกันน้อยแต่พยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด คนหมั้นหมาย คนมีแฟนจะมีคนแพ้ระยะทาง
คนเกิดวันจันทร์
หัวร้อนง่ายกับเรื่องเล็กๆ อะไรที่เข้ามาปะทะปุบปับ ใจเย็นๆ อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ อาจส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่ในอนาคต งานเน้นความชัดเจนและส่งตรงเวลา มนุษย์เงินเดือนจะเมินตำแหน่งสูงแต่มองหาความท้าทาย ฟรีแลนซ์ของเก่าเอามาเล่าใหม่จะสร้างมูลค่า การใช้จ่ายตลอดวันคุมได้ค่อนข้างดี การลงทุนเหมาะจะกระจายเป็นส่วนเล็กทั้งในและต่างประเทศ ข่าวร้าย เรื่องเศร้าจะให้โชคลาภลอย
คนจริงใจจะกลับมาหา คนโสดจะพบคำตอบให้กับตัวเอง หรือการเฝ้ารอกำลังจะหมดลง คุณจะได้เจอคนที่หายหน้าไปนานมาก และการติดต่อกลับมาครั้งนี้ มีสิ่งดีๆ ฮีลใจแน่นอน คนแจกการ์ด จดทะเบียนสมรส เตรียมงานสำคัญดำเนินการได้ตลอดวัน
คนเกิดวันอังคาร
รีบร้อนจะเสียงาน แต่หากช้าเกินไปจะพลาดโอกาส สายการค้าต้องตื่นตัวอยู่เสมอ วิ่งตามกระแสระยะสั้นๆ ให้ทัน คุณจะได้ดี ได้กำไรจากการค้าขายและบริการที่อยู่ในขาขึ้น มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสเตรียมโยกย้ายภายในหน่วยงานเดิม ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกงค่าตัว ข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนทำให้คุณเสียเปรียบ สุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องใส่ใจ สิ่งที่พยายามปกปิดจะโดนเปิดเผย ทำบุญคนตกงานจะดี
อย่าคิดเยอะ คนตรงหน้าเชื่อใจได้เสมอ ความสัมพันธ์ของคนมีคู่อาจจะแต่งงานแล้ว หรืออยู่ในสถานะคนพิเศษล้วนดีต่อใจ ทำให้มีแรงเรียนและทำงานมากกว่าคนอื่น แต่ช่วงนี้อย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องในครอบครัวของคนรักจะโดนมองในแง่ลบหรือมีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
กลับไปทำอะไรเดิมๆ สิ่งที่เลิก ห่างหายจะหลับไปเคาะสนิมและทำได้ดีกว่าครั้งเก่าก่อน ค้าขายถึงเวลาจับมือกับศัตรู หรือหาหุ้นส่วนคู่ค้าใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวเองเกิดขึ้นในไม่ช้า ถึงเวลาเดินออกจากจุดเดิม การเงินเป็นหนี้เพราะความจำเป็น ค้ำประกันใครย่อมต้องร่วมรับผิดชอบ การเงินในที่ทำงานหากทำได้โปรดหลีกเลี่ยง สุขภาพไม่น่ากังวลแต่ให้ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยรอบๆ ตัว
คนอยู่ไกลจะมีเซอร์ไพรส์ให้หายคิดถึง ส่วนคนใกล้ตัวเหมือนอยู่ข้างกันเพียงกายหยาบ ความสัมพันธ์อาจไม่ชัดเจน ข่าวลือเข้ามากระทบความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ คนโสดและเพศทางเลือก มีคนเก่าๆ ที่อยากแสดงตัวว่าปลื้ม ว่าชอบลองให้โอกาสพวกเขาดูไม่เสียหายอะไร
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าทำอะไรนอกกรอบ วันนี้นัดหมาย วาระ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ เดินในขอบเขตเอาไว้คุณจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้ ลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปทำงาน หรือเปลี่ยนที่นั่งกินข้าว สิ่งติดขัดจะขยับไปในทางที่ดีขึ้น เก็บออมเหมาะกับการเปลี่ยนเงินสดเป็นสิ่งของ และลงทุนระยะยาว ทำบุญด้วยน้ำดื่ม หรือเลี้ยงขนมเพื่อนร่วมงาน ช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีและสุขภาพ
ช่วงนี้มีคนเข้าใจผิดบ่อยๆ คนโสดเหมือนคนมีคู่ คนมีแฟนดูทรงเหมือนคนโสด จะตีสนิทใครตรวจสอบให้ดีก่อนจะไม่มีปัญหา เสริมเสน่ห์และลดปากเสียงในบ้าน ให้ซื้อเครื่องครัวชิ้นใหม่เข้าบ้านแล้วเรื่องของหัวใจจะดีขึ้น คนโสดมีคนขอโอกาส โดนขอแต่งงานแบบงงๆ
คนเกิดวันศุกร์
ระวังโดนคนใกล้ตัวหลอก มีเรื่องโดนปิดบังจากคนสนิท หรืออาจทะเลาะเกี่ยวกับการเข้าใจปิดและผลประโยชน์ จะเสียตำแหน่งสำคัญให้คนที่แก่กว่า ประสบการณ์ ชั่วโมงบินจะได้เปรียบคนจบวุฒิสายตรง ฟรีแลนซ์ยังคงตามคู่แข่ง การเงินและธุรกรรมต่างๆ ราบรื่นตลอดวัน ทำสัญญา อ่านตรวจทานให้ดี เสื้อผ้าโทนครีม ส้ม ชมพูเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน คนแปลกหน้าให้โชค เจ็บป่วยเจอหมอดียาดี
แต่อาการป่วยหัวใจ ใครกำลังเป็นอยู่ดูจะไม่หายง่ายๆ ปากบอกไม่เป็นไรแต่ใจเซไม่มีจุดยืน ด้านคนมีคู่ชื่นมื่น มีคนตามใจหรือกำลังสนุกกับการดูแลเอาใจใส่คนข้างกาย คู่อยู่ก่อนแต่ง จะมีข่าวดีจากครอบครัวทั้งสองฝ่าย หรือมีความชัดเจนในการสร้างครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
มีความวุ่นวายตลอดวันให้คุณมีอะไรทำเพลินๆ ออกตัวทำงานแต่เช้า จรดเลิกงานหรือพ่วงในเวลาพักผ่อน งานโดดเด่นอยู่กับสายเป็นตัวกลาง คนประสานงานหลายฝ่าย ตำแหน่งเล็กๆ จะมีเจ้านายใส่ใจดูแล แบบไม่เปิดเผย แต่สนับสนุนคุณทุกเรื่อง การเงินหยิบใช้เท่าที่จำเป็น เงินรับเข้าไม่ค่อยตรงเวลามักต้องรอนานกว่าปกติ การลงทุนดีในเรื่องของอาหาร บริการ และเกี่ยวข้องกับภาครัฐ
ความไม่สบายใจอยู่กับความรักและครอบครัว ปรึกษาคนสนิทได้แบบไม่สนิทใจ แต่หากแยกกันอยู่ โอกาสง้อคืนดียังต้องรอเวลาเหมาะสม คนโสดมีลูกติดยังเสน่ห์แรงกับคนรอบตัว ด้านใจว่างๆ ชอบใคร หรือมีคนเข้ามาหา เน้นเป็นเพื่อนคุยดูๆ กันไปก่อน
