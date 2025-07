"จบโทเมืองนอก มาเลี้ยงควาย" บริหารให้ดู ลบคำครหา แต่งแซ่บ-สร้างแบรนด์-ปั้นฟาร์มควายงาม

“พร้อมเพรียงชัยฟาร์ม"

เราก็เลยเลือกเป็น International Business เรามองไปในอนาคต เผื่อเราอาจจะค้าขายหรืออยากทำอะไรระหว่างประเทศ เ

ไม่เคยมีโรคระบาดที่หนักทั่วโลกขนาดนี้ คุณพ่อก็เลยขอให้กลับไทยได้มั้ย เขาเป็นห่วงเพราะว่าเราอยู่ไกลคนเดียว สถานการณ์ในอนาคตจะเกิดอะไรก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้

“ออมสิน”





เฟิร์นคิดว่ามันไม่ยากแต่มันต้องใส่ใจตรงที่ว่าเขาเป็นสัตว์ เขาพูดไม่ได้ เวลาเป็นอะไรเขาไม่สามารถบอกเราได้แน่นอน มันจะต้องเป็นการใส่ใจและสังเกต วันนี้เขาปกติดีมั้ย มันต้องใช้ความใส่ใจ ความละเอียดในทุกๆ วัน

โจทย์แรกคือทำยังไงให้เราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ โดยที่ควายยังสุขภาพดี ควายไม่ซูบผอม มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทายและใหม่มากๆ สำหรับเฟิร์น

แต่เธอดันถูกจับตามองด้วยไปโดยปริยาย จากลุคในการเลี้ยงควายที่ฮอตไม่แพ้อากาศประเทศไทย

เราแค่ต้องการโปรโมทเจ้าออมสิน เราแค่เริ่มสร้างเครดิตให้ตัวเอง กับการมีตัวตนในแวดวงควายไทยแค่นั้นเลย ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นไวรัลไปแบบนี้ทั้งประเทศ กับการแต่งกายเลี้ยงควายของเรา เฟิร์นก็แค่แบบว่า just be myself

เราก็มาช่วยงานที่ฟาร์ม เราก็ทำได้ตั้งแต่กวาดฟาง เก็บขี้ควาย อาบน้ำให้เด็กๆ หรือแม้กระทั่งไปเดินไล่ควาย เพราะว่าสถานที่ที่เราปล่อยควาย มันติดกับที่ในชุมชนของคนอื่นบ้าง เราก็ต้องคอยไปเดินไล่ระวังไม่ให้เขาออกไปนอกบริเวณ

ช่วงนี้ดูแลตัวเองน้อยมากค่ะ ก็คือไหม้ไปแล้ว (หัวเราะ) ถามว่าสวยรักงามมั้ย แน่นอนอยู่แล้วใช่มั้ยคะผู้หญิง แต่เราก็มีป้องกันบ้าง ถ้าเราออกไปกลางแดด เราก็ใส่เสื้อคลุมกัน UV ถึงแต่งตัวไม่เข้ากับงาน แต่เราก็ยังห่วงตัวเองอยู่ (หัวเราะ)

‘อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจ เราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด’

ออมสินเคยประกวดครั้งเดียวค่ะ

ตอนนั้นออมสินประกวดเป็นรุ่นฟันน้ำนม เขาก็ได้รางวัลชนะเลิศมา เป็นแชมป์ฟันน้ำนมปี 2562

เฟิร์นแพลนไว้ว่าอยากทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปในตัว อาจจะมีทั้งคาเฟ่และเป็นกิจกรรมเล็กๆ ให้เด็กๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงควาย มันมีตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยนี้

เฟิร์นมาเลี้ยงควายเองเต็มตัว เฟิร์นก็มองว่ามันเป็นงานที่สบายมากกว่างานออฟฟิศ

หญิงสาววัย 28 ปี บอกกับเรา ไปพร้อมๆ กับการดูแลควายในฟาร์มไปด้วยถ้าไม่บอกว่าทำอาชีพอะไร ก็คงไม่รู้ว่าสาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้ เป็นเจ้าของฟาร์มควายงามบนพื้นที่ 36 ไร่ ใน จ.นครนายก และยังเป็นเจ้าของควายเผือกยักษ์ชื่อดังอีกตัวนึงของวงการอีกด้วยเธอกลายเป็นไวรัลขึ้นมาในแวดวงควายงามบ้านเรา ในฐานะเกษตรกรคนเลี้ยงควายรุ่นใหม่ พ่วงดีกรีปริญญาโทจากประเทศสิงคโปร์“คุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานคนเดียว จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับรับถมดิน ก็จะมีบ่อดินลูกรังอยู่ค่ะ เขาก็จะทำแต่งาน ลูกก็เลยจะไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อเท่าไหร่ ยังรู้เรื่องราวกันอยู่ แต่เราอาจจะไม่ได้พูดคุยกันมากเฟิร์นไปอยู่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุ 17 เราก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไร เขาก็ไม่ได้อยากมายุ่งกับธุรกิจอยู่แล้ว เหมือนว่าเรามีหน้าที่เรียนก็เรียนไป เราตัดสินใจว่าจะย้ายไปก่อน เพราะว่าด้วยหลักสูตรที่นั่นมันทำให้เรียนจบไวกว่า เราย้ายไปตั้งแต่ ม.5 ไปปรับภาษา ปรับพื้นฐานเสร็จ เราสามารถสอบเทียบอนุปริญญาได้เลย เรียนอนุปริญญาเสร็จก็ต่อ ป.ตรี แล้วก็ต่อ ป.โทเลยคณะที่เฟิร์นเรียน ตอนอนุปริญญาเลือกเรียนเป็น BA ก็คือ Business Administration พอมา ป.ตรี ก็เลือกเป็น International Business พอมา ป.โท ก็เลือกเป็น International Business เราเป็นคนที่ไม่มีความชอบทางด้านไหนเป็นพิเศษต่างประเทศ ณ ตอนนั้น คณะที่ให้เลือกเรียนมันก็ไม่ได้มีเยอะมาก ด้วยความที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าจะมาทั้งตัวเลขหรือมาทั้งกฎหมาย เราคิดว่าเราเรียนไม่ไหวลยเลือกเรียนทางนี้ ใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นตั้งแต่ 17 จนถึง 23 ปีค่ะ”[ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ดีกรี ป.โท เมืองนอก ]หลังจากที่เรียนจบมา สาวดีกรีปริญญาโทคนนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตต่อในต่างแดน แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามแผน เพราะมาเจอกับการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกเผชิญเหมือนกันอย่างเลี่ยงไม่ได้“จริงๆ แล้วเฟิร์นแพลนไว้ว่าหลังจากเรียนจบ ป.โท จะอยู่ที่สิงคโปร์ยาวเลย เราจะสมัครเข้าเป็นแอร์โฮสเตทของ Singapore Airlines เพราะว่ามันเป็นสายการบินที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องสวัสดิการ ทั้งในเรื่องเงินเดือนซึ่งเราโอเคมันตอบโจทย์เราคุยกับครอบครัว ถ้าเราเรียนจบมาเราจะไม่กลับไทยนะ เราจะขอสมัครงาน หางานทำที่นี่ไปเลย เราก็คิดว่าถ้าเกิดสมัครเป็นแอร์ฯ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ที่นั่น อย่างน้อยก็เงินเดือนสูงอยู่ แต่ว่าเจอโควิดซะก่อนหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์ เราก็มีทำธุรกิจส่วนตัวจุ๊กจิ๊กบ้างนิดหน่อย แล้วก็ทำงานออฟฟิศ ไปเป็นพนักงานจัดซื้อค่ะ ออฟฟิศใกล้บ้าน อยู่ปทุมฯ ค่ะ บ้านเฟิร์นอยู่แถวรังสิต เพราะว่าเราก็เลือกที่เราได้ดูแลคุณแม่ด้วย ก็คือใช้ชีวิตแบบคนเมืองปกติเลยค่ะ ตื่นเช้าไปทำงาน ทำงานเสร็จถึงเย็น มี hangout บ้างนิดหน่อย วันหยุดไปคาเฟ่ เข้าห้างฯ บ้าง”“คุณพ่อเริ่มจากการเลี้ยงควายฝูง เป็นควายไล่ทุ่งธรรมดาเป็นร้อยตัว แล้วเพื่อนเขาชักชวน คิดว่าน่าจะมองเห็นช่องทางตลาดช่วงนั้นควายจะมีราคา เลี้ยงควายฝูงก่อนที่จะมีโควิดค่ะ ตอนที่พ่อเลี้ยงควายฝูง เฟิร์นยังเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ ก็คือรู้แค่ว่าคุณพ่อเลี้ยงควาย เราเคยเข้าไปดูแค่ครั้งเดียวแล้วมีคนชักชวนคุณพ่อ เลี้ยงทำไมควายฝูง ลองมาเลี้ยงควายงามสิ หลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็เลยขายควายฝูงทั้งหมด แล้วก็เริ่มมาเลี้ยงควายงามค่ะ เฟิร์นคิดว่าเป็นงานอดิเรก เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อยังทำรับเหมาแล้วก็ยังทำบ่อดินอยู่ เลี้ยงเพราะความชอบด้วยส่วนนึง เลี้ยงเพราะเห็นช่องทางทางการตลาดด้วยส่วนนึงค่ะ”ชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ก็ต้องมาเจอเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ เมื่อโดยเฉพาะควายเผือกยักษ์สุดรักของคุณพ่อ ที่อยู่คู่ฟาร์มมาตั้งแต่ต้น“ทำงานได้สักพักนึงคุณพ่อเสียชีวิต เคว้งคว้างค่ะ ตัวเราเราหวิวในใจแล้ว ความคิดทุกอย่างมันประดังเข้ามาในหัวหมดเพราะว่าถ้าเราอ่อนแอแล้วคุณแม่จะพึ่งพาใคร คุณแม่จะใช้ใครยึดคุณพ่อเขาเป็นเสาหลักครอบครัว รายรับทุกทาง การใช้จ่ายภายในบ้านมาจากคุณพ่อ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตั้งสติ ให้คนในครอบครัวพึ่งพาได้ มันก็เลยเป็นเหมือนไฟท์บังคับที่ว่าเฟิร์นมีพี่น้อง 3 คน เฟิร์นเป็นน้องสุดท้อง พี่สาวมีครอบครัวไปแล้ว ส่วนพี่ชายเสียชีวิตค่ะ เหลือเฟิร์นที่สามารถเข้ามาทำต่อคุณพ่อได้เต็มเวลา คุณพ่อยังมีธุรกิจตรงนี้ ด้วยความที่เขาเป็นสิ่งมีชีวิต มันไม่สามารถจะทิ้งหรือว่าจะให้คนอื่นมาดูแลต่อหลังจากที่คุณพ่อเสีย เรามีการเข้ามาดูฟาร์มบ้างเป็นระยะ เฟิร์นเพิ่งเข้ามาทำเต็มที่ได้ประมาณ 3-4 เดือน ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนอื่นเขาอยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่แรกบริหารจัดการอยู่ เราก็เก็บความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติได้นิดหน่อยคุณแม่ก็เป็นห่วงว่าเราจะทำได้มั้ย เราไม่เคยเลี้ยงควาย เราไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตร ทางด้านการเลี้ยงควายอะไรเลย ถ้าเกิดว่าควายเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรขึ้นมา เราจะรับมือได้มั้ย อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่กังวลมากๆ แต่พอมาถึงจุดนึงที่เราคิดว่าเราพร้อมแล้ว บอกกับแม่ว่าเราทำได้ แม่ไม่ต้องคิดไปก่อนว่าเราจะทำไม่ได้[ เฟิร์นและ “ออมสิน” พระเอกของฟาร์ม ]เธอยังจำได้ดีถึงความรู้สึกในวันแรกที่เดินเข้าฟาร์มควาย ในฐานะนายหญิงคนใหม่อย่างเต็มตัว“ครั้งแรกที่เราเข้ามาทำเต็มตัว เรายังมีความรู้สึกกลัวควายขวิดอยู่เลยค่ะ (หัวเราะ) ด้วยความที่เขาตัวใหญ่ เราก็ไม่ค่อยจะกล้าเข้าใกล้ เราไม่กล้าแม้จะเข้าไปในคอกเขาเลยนะ เราไม่รู้วิธีการจับเขา การเข้าหาเขาจะต้องทำยังไง เรากลัวเขาไม่ชินเรา เราก็เริ่มเข้ามาบ่อยๆ ก็จะให้พี่ๆ เขาช่วยสอนเราเราพร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถทำเองได้ทุกอย่างการที่เฟิร์นเคยศึกษาความรู้มาก่อน เราควรจะเลี้ยงควายยังไง ควายควรจะกินยังไง จะอยู่ยังไง ทั้งหมดทั้งปวงมันคือในเรื่องของสุขภาพของควาย เพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุด เรามาเลี้ยงก็ต้องมีการปรับในเรื่องของหลักโภชนาการของควาย ว่าควายควรจะกินอะไรยังไงเท่าไหร่ แต่ถามว่าปรับทำหน้างานมั้ย ก็มีบ้างค่ะจริงๆ แล้วควายไม่ได้เป็นสัตว์ที่ดุร้าย เขาอาจจะแค่ไม่คุ้น เขาก็จะไม่ให้จับ แต่ถ้าเรารู้ว่าควรจะเข้าหาเขายังไง ควายทุกตัวก็จะยอมให้จับ รวมถึงตัวอื่นที่ไม่ใช่ในฟาร์มเราด้วย เหมือนหมาเหมือนแมวแบบนั้นเลยค่ะ เขารู้เรื่องขนาดนั้นเหมือนกันเหมือนอย่างออมสินบางทีถ้าเกิดว่า พอเราเข้ามา เราอาบน้ำให้เขาบ่อยๆ เขาก็จะรู้แล้วถ้าเขาเห็นเรา เขาจะได้อาบน้ำ เพราะเห็นเรามา บางทีเขาก็จะอยากออกไปอาบน้ำ บางทีเปิดประตูคอกให้ก็เดินตรงไปที่อาบน้ำเองเลย (ยิ้ม)”พร้อมเพรียงชัยฟาร์ม ในวันที่ต้องเปลี่ยนมือ นอกจากการบริหารจัดการฟาร์มแล้ว ด้วยความที่เธอยังอายุน้อยและไม่มีประสบการณ์มาก่อน อีกโจทย์ยากของคนดูแลคนใหม่ คือการทำให้ลูกน้องของพ่อยอมรับในตัวเธอให้ได้“เราแยกกันคนละเรื่อง หลักการบริหารกับการดูแล การเลี้ยงควายไม่ยากแต่ต้องใส่ใจ ในพาร์ทของหลักการบริหารฟาร์ม จะทำยังไงให้ฟาร์มอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ในช่วงที่ราคาควายตกแบบนี้ จะทำยังไงเพื่อให้เราพยุงฟาร์มไปได้ก่อนหน้านี้คุณพ่อเลี้ยงควายมาดีมาก อาหารเสริมไม่ขาด ทั้งหญ้าแพงโกล่า ทั้งกากน้ำตาลเสริม ทุกอย่างที่สามารถบำรุงควายได้ คุณพ่อจัดให้ไม่อั้น มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากๆ พอมาถึงจุดที่เฟิร์นมาบริหารต่อเราจะต้องบริหารยังไงให้มันมีรายรับ ให้ฟาร์มมันเลี้ยงตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องควักเงินของเราเพื่อ top up เข้าไป ในขณะที่ควายยังขายไม่ได้แล้วไม่มีรายรับเข้าฟาร์ม เฟิร์นเลยบอกว่าการบริหารฟาร์ม มันไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจนึงเลยช่วงแรกที่เฟิร์นเข้ามาบริหาร (ลูกน้องพ่อ) เขาเคยเลี้ยงมาแบบนั้น พอเรามาปรับเปลี่ยน เขาก็จะไม่เชื่อบ้าง เข้าใจแหละ ด้วยความที่เขาเป็นห่วงกลัวควายจะซูบ เขาก็แบบ…ไม่ได้หรอก ถ้าควายมันไม่ได้กินอันนั้นมันจะซูบ แต่สุดท้ายเราก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถปรับทุกอย่างไปพร้อมกันได้ ทั้งในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ควายก็ไม่ได้ซูบและไม่เสียสุขภาพด้วยค่ะ”ถามถึงกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลฯ ที่พาให้เธอแจ้งเกิดในฐานะดาวดวงใหม่ในวงการควายงาม เฟิร์นบอกว่า ความจริงแล้วมีจุดเริ่มตนมาจากที่ฟาร์ม แค่ต้องการโปรโมทพ่อพันธุ์เผือก ให้เป็นที่รู้จักเท่านั้น“เราไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะกระแสแบบนี้ ครั้งแรกเลยเราจ้างทีมงาน The Spotlight เป็นเพจที่เขาทำขึ้นมาคล้ายๆ เป็นกึ่งสารคดี ไม่ได้เจาะจงแค่ในวงการควายนะคะ ก็คือมีการเล่าเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยแต่คุณพ่อไม่เคยโปรโมทเลยตอนที่ทำ แทบจะไม่พาไปงานโชว์ตัวที่ไหน ที่ผ่านมาคนในวงการควายเกือบจะลืมออมสินไปแล้ว คนที่เพิ่งเข้ามาในวงการอาจจะไม่รู้จักออมสินแล้ว ทั้งๆ ที่ออมสินถือว่าเป็นพ่อพันธุ์เผือกที่ดีมากๆ อีกตัวนึงในไทยก็เลยติดต่อให้ทางทีมงาน The Spotlight แล้วทีนี้พี่เนสกับพี่เชงก็มาก่อนวันนัด เหมือนว่าเรานัดวันพรุ่งนี้ แต่เขามาเซอร์ไพรซ์เราตั้งแต่วันนี้ตอนเย็น เราก็แต่งตัวในแบบของเรา ก็คือใส่เสื้อรัดรูปนิดหน่อย เพราะไม่ได้คิดว่าเราจะถ่ายรูปในชุดนั้น แต่พอพี่ๆ เห็นปุ๊บก็บอกว่าเฟิร์นสวยมากใส่ชุดนี้ พี่มองว่าเซ็กซี่ออก มันไม่ได้โป๊เกิน เราก็เป็นตัวของเราเอง ก็เลยถ่ายออกมากลายเป็นว่าทุกอย่างบูมไปเลย สื่อต่างๆ ก็เริ่มมาสัมภาษณ์ ทำไมเราถึงแต่งตัวแบบนี้เลี้ยงควาย เป็นคอนเทนต์หรือเปล่า สร้างกระแสหรือเปล่า พี่นักข่าวเขาก็ไม่ได้แจ้งเฟิร์นก่อนว่าจะมาถ่าย เราก็คิดแค่ว่าเขานัดจะเข้ามาดูฟาร์มเขาไม่ได้บอกเราว่าเขาเป็นนักข่าว บางทีถ้าเขาแจ้งเรามาก่อน เราอาจจะแต่งตัวให้เรียบร้อยมากกว่านี้ เราก็ไม่คิดว่าข่าวมันจะออกทั่วประเทศ กับการแต่งตัวเข้าฟาร์มปกติของเฟิร์นเลย แต่ภาพมันออกไปแบบนั้น”ไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัวเท่านั้นที่โดนจับจ้อง เพราะหลังจากที่เรื่องราวของเธอกลายเป็นไวรัลขึ้นมา ก็ทำให้เฟิร์นต้องเจอกับถ้อยคำสบประมาทบนโลกโซเชียลฯ ถึงการเลี้ยงควายอีกด้วย“หลายๆ คนคิดว่ามันคือคอนเทนต์ บางคนก็จะคอมเมนต์ว่าไม่ได้ทำจริงหรอก สร้างภาพอะไรอย่างนี้ บางแหล่งข่าวเขาก็ไม่ได้มีวาร์ปเราใช่มั้ย หมายถึงว่าเขาไม่ได้มีช่องทางการติดต่อของเรา ทุกคนที่เขาคอมเมนต์ รวมทั้งคนที่คอมเมนต์ในเชิงลบ เขาก็เลยไม่ได้เข้ามาดูในโปรไฟล์เรา ไม่ได้มาสัมผัสตัวตนจริงๆ ว่าเราทำจริงๆสิ่งที่เฟิร์นอยากจะบอกก็คือบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ ก็อยากจะให้ลองมาติดตามดูก่อน แล้วก็จะได้รู้ว่าทำจริงหรือว่าทำไม่จริง หรือว่าก่อนที่จะเมนท์ตำหนิหรือเตือน ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงควาย ว่าทำไมเรียนจบมาขนาดนี้แล้วทำไมถึงมาเลี้ยงควาย ก็อยากให้เขาศึกษาก่อนสักนิด ว่าการเลี้ยงควายทำมันไม่เหมือนสมัยก่อน เขาจะได้มีอีกมุมมองนึงต่อวงการควายไทยระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังเป็นเกษตรกรเลี้ยงควายเต็มตัว ไม่ใช่แค่เส้นทางชีวิตที่เปลี่ยน แต่กิจวัตรในแต่ละวันก็เปลี่ยนตามไปด้วย“เฟิร์นก็จะตื่นตั้งแต่ยังไม่ 6 โมงเช้า จากบ้านเฟิร์นมาฟาร์ม 60 กิโล ก็ใช้เวลาขับรถชั่วโมงนึง เราต้องรีบมาแต่เช้าเพราะว่าที่ฟาร์มถ้าสายมามันจะร้อน อย่างออมสินเขาเป็นควายเผือก สายมาจะปล่อยไม่ได้แล้วเพราะว่าแดดแรงทำความสะอาดคอก ทำความสะอาดควาย ปล่อยเขาไปเล่น ให้อาหาร พอมันเริ่มสายแดดแรงเขาก็จะเดินเข้ามากันเอง ให้อาหาร ให้ฟางไว้ ก็ทำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 11 โมง ทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วในช่วงเช้าแล้วก็จะเริ่มปล่อยเขาเดินอีกทีก็คือช่วงเย็น อาจจะประมาณ 14.30-15.00 น. เขาจะเริ่มปล่อยให้เขาไปเล่นน้ำ ไปกินหญ้า ก็จะเป็นลูปเดิม ทำความสะอาดคอก ทำความสะอาดควาย ปล่อยเขาไปเดินไล่ทุ่ง พอเย็นมาก็เก็บควายเข้าคอก แล้วก็ให้ฟาง ให้อาหาร เติมน้ำอะไรอย่างนี้ แล้วก็จบ จะเสร็จอยู่ที่ไม่เกิน 6 โมงเย็น เฟิร์นก็จะมีเวลาทำงานอย่างอื่นด้วยกิจวัตรประจำวันในการทำฟาร์มก็จะมีแค่นี้เลย เกือบจะทุกวันค่ะ ถ้าเป็นช่วงนี้คนทำงานยังไม่พอ เราก็เลยต้องทั้งลงมือลงแรงทำเองด้วย ทุกวันนี้เฟิร์นก็ยังขับรถไป-กลับที่บ้านกับฟาร์ม ไป-กลับก็ 120 โล แทบทุกวัน”“การเลี้ยงควายของเฟิร์น มันเริ่มจากสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ หมายถึงว่าเรายังไม่ได้ความผูกพัน ยังไม่ได้มีความชอบ เราก็แค่คิดว่าเราจะทำยังไงให้เราตื่นมาแล้วมีความสุขกับการออกมาฟาร์ม กับการมาเลี้ยงควายทุกวันเราเป็นคนชอบการแต่งตัว ถึงแม้ว่าเราจะออกไปฟาร์มก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยเราส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองสวย เราก็จะออกมาจากบ้านในชุดที่เซ็กซี่นิดนึง ก็เลยเป็นเหมือนคอนเทนต์ไปเลย ทั้งที่จริงๆ มันแค่เริ่มจากการที่เราชอบแต่งตัว กับเราพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขกับการเป็นตัวเอง ทำให้สิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่เรารักให้มันควบคู่กันไปด้วย แค่นั้นเองค่ะหน้าเราก็ห่วงว่าเป็นฝ้ามั้ย แต่ก็ไม่เป็นไร หาหมวกหาใส่ได้ ครีมกันแดดก็ประโคมเข้าไป เราก็ไม่ได้ใส่แบบนี้ทุกวัน อย่างวันที่เราต้องมาทำงาน full time ก็จะเป็นอีกลุคนึงที่มันทะมัดทะแมงกว่านี้ อาจจะไม่ได้แต่งหน้าขนาดนี้จากปกติเรามีเวลาว่าง เราก็ไป hangout ไปคาเฟ่ เข้าห้างฯ กลายเป็นว่าทุกวันนี้เวลาว่างเราทุ่มเทให้กับที่ฟาร์มหมดเลย มาดูแลเขาบ้าง มาเล่นกับควายบ้าง มันเป็นเหมือนพันธะที่ผูกพัน ถ้าเฟิร์นไปต่างจังหวัด เฟิร์นไม่สามารถไปได้นานเกิน 2 วัน เฟิร์นต้องรีบกลับมาดูควาย เพราะว่าเราเป็นห่วงเขา เรารู้ดีว่ายังไงคนอื่นดูแล มันก็ไม่ดีเท่าเราดูแลแน่นอนอยู่แล้ว”จากลูกสาวคนเล็กของบ้าน ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการรับภาระอันหนักอึ้ง ทั้งหัวหน้าครอบครัวและดูแลธุรกิจฟาร์มควาย“ทุกอย่างท้าทายมาก ทั้งในเรื่องของธุรกิจและในเรื่องของการบริหารจัดการการเงิน เพราะว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว กล้าพูดแบบนี้ได้เต็มปาก ครอบครัวจะไปรอดหรือไม่รอด กิจการจะไปรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดตลอดเวลาคุณพ่ออยู่ คุณพ่อจะไม่ให้ลูกลำบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลี้ยงแบบสบาย เฟิร์นทำทุกอย่างเองเป็น หมายถึงว่างานบ้านงานเรือนหรืองานนอก เฟิร์นเอาอยู่ เฟิร์นทำได้หมดทุกอย่างคำสอนที่เฟิร์นจำมาตลอดคือคำว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้มากที่สุด การขอความช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องสุดท้าย ถ้ามันสุดความสามารถเราจริงๆ แล้ว เราค่อยขอความช่วยเหลือคนอื่นนอกจากนี้ เฟิร์นยังได้เล่าถึงควายเผือกยักษ์รูปหล่อที่คุณพ่อทั้งรักทั้งหวง ควายตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดี ที่สร้างทั้งเม็ดเงินและชื่อเสียง คู่บุญพร้อมเพรียงชัยฟาร์มมาอย่างยาวนาน“ออมสินคุณพ่อซื้อมาตั้งแต่หย่านม เป็นตัวที่คุณพ่อเลือกให้มาเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูง ก็เลยอยู่มาตั้งแต่คุณพ่อทำฟาร์มควายงามเลย เป็นเหมือนพระเอกของฟาร์มที่มีนางเอกหลายๆ คน (หัวเราะ) จริงๆ แม่พันธุ์ของเราสวยๆ ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่งานเกษตรกำแพงแสน เป็นประกวดรวมทั้งควายดำและควายเผือกล่าสุดเฟิร์นก็พาลูกของออมสินไปประกวดที่งานนครสวรรค์มา เราจะเริ่มดันประกวดเป็นลูกเขาแล้ว เพราะว่าพ่อพันธุ์ที่ดีจะต้องส่งลูกให้ได้รางวัล ได้ติดสนาม นั่นหมายถึงการการันตีผลงานว่าพ่อพันธุ์ของเราส่งลูกได้สวยงานนครสวรรค์ที่ผ่านมา ก็จะเป็นดาวศุกร์กับน้องวันใหม่ที่เฟิร์นพาไปประกวดแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็จะพาเดินสายประกวดอีกรอบ”[ คว้ารางวัลกลับฟาร์มจาก “ดาวพระศุกร์” ทายาทออมสิน ]ส่วนใครที่สบประมาทเธอว่าเรียนจบปริญญาโทถึงเมืองนอก แต่ดันมาเลี้ยงควาย ก็ต้องทำความเข้าใจใหม่ เพราะความรู้ที่เฟิร์นร่ำเรียนมา ได้ถูกเอามาใช้กับงานที่ฟาร์มแบบตรงจุดเลยทีเดียว“เฟิร์นกำลังเริ่มมีการวางแผนการตลาด ในเรื่องที่ว่าเราเพิ่มแม่พันธุ์ทุกบล็อก เพื่อให้ลูกออมสินตอบโจทย์ของเกษตรกรทุกกลุ่ม มีตั้งแต่ราคาที่ไม่สูงมากจนถึงราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยตอนนี้มีทั้งหมดเกือบ 30 ตัว เป็นควายงามบางส่วนค่ะ บางส่วนก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่เราเตรียมไว้ให้ออมสินผสม ก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กถึงแม่บล็อกไซส์ใหญ่ ถ้าออมสินผสมไป คิดว่าภายในปีหน้าเราก็จะมีลูกออกมาไล่ๆ กันทีเดียวพอมีพ่อพันธุ์ ออมสินจะมีการรีดน้ำเชื้อ ขายน้ำเชื้อ การรับผสมจริง เกษตรกรคนไหนที่เขาสนใจในพันธุกรรมของออมสิน เขาจะเอาควายตัวเมียมาให้เราผสม การรับผสมจริงไป-กลับก็จะเป็นอีกราคานึง การรับผสมจริงแบบฝากกับโครงการฝากระยะยาวก็จะเป็นอีกราคานึง แล้วก็เรื่องการขายลูกควาย ทั้งหมดมันเป็นรายรับ เป็นการทำธุรกิจเหมือนกันเลยค่ะ เราจะต้องบริหารยังไง เราจะต้องทำยังไงให้ตอบโจทย์เกษตรกร ทุกอย่างการบริหารจัดการเป็นจำนวนเป็นตัวเลขหมดค่ะ”แม้จะการมารับช่วงต่อดูแลฟาร์มควายชื่อดัง แต่ตัวเธอก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการนี้ นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นแล้ว ก็ยังต้องวางแผนไปถึงอนาคตให้ฟาร์มนี้เป็นมากกว่าฟาร์มควาย“การต่อยอดก็คือ วางแผนว่าเราจะเตรียมลูกออมสินให้ได้ครอบคลุม ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ในทุกราคาความเชื่อมั่นในวงการควาย ด้วยความที่เราเพิ่งจะเริ่มต้น อาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสิน แต่สื่อที่ออกไปหลายๆ ข่าว เฟิร์นก็คิดว่าในวงการควายตอนนี้ เขาอาจจะเชื่อมั่นเราในระดับนึง ว่าเราทำได้ไม่แพ้คุณพ่อหรือไม่แพ้คนอื่นๆ กับการที่เราเป็นเด็กยุคใหม่ แต่เราลงแรงกายแรงใจเข้ามาเต็มตัวขนาดนี้ คิดว่าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นระดับนึงได้แล้วแน่นอนค่ะสถานการณ์ในวงการควายงามตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เฟิร์นมองว่าควายงาม ควายดียังขายได้ราคา ไม่มีคำว่าราคาตก แล้วหลายๆ ฟาร์ม กำลังช่วยกันผลักดัน เพื่อให้วงการควายไทยมันออกไปสู่สายตาทั่วโลก เพื่อการพัฒนา ผลักดันให้มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจให้ได้มากกว่านี้ค่ะ และเพื่อให้ทั่วโลกได้รู้ว่าควายไทยของเราไม่น้อยหน้าอย่างอื่นในโลกนินลนีย์ฟาร์ม เขาก็สามารถปั้นควายจนสามารถลง Guinness Book ได้ว่าเป็นควายที่สูงที่สุดในโลกเลย เฟิร์นก็เลยมองว่าในอนาคตสำหรับวงการควายไทยมันไปได้ไกลมากกว่านี้ และควายไทยก็เป็นได้มากกว่าควายแน่นอนค่ะ”เส้นทางใหม่ของหญิงสาววัย 28 ปีคนนี้ แม้จะเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นาน แต่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆ นอกห้องแอร์ ก็ได้สอนบทเรียนชีวิตให้กับเธอมากมาย โดยเฉพาะการปรับตัวกับอนาคตที่ไม่มีทางคาดเดาได้“ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมาก ตั้งแต่เป็นสาวออฟฟิศจนถึงการมาเป็นเกษตรกร สิ่งนึงที่สอนเฟิร์นคือชีวิตเป็นความไม่แน่นอน เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนึงเราจะต้องชีวิตพลิกผันเปลี่ยนไปขนาดนี้ มันก็ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำได้ ถ้าคนอื่นทำได้ เราก็ทำได้ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องปรับตัว คนที่จะอยู่รอดในทุกอย่าง คือคนที่ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ค่ะเฟิร์นมองว่าการทำเกษตรความเครียดน้อยกว่า ความกดดันน้อยกว่า เพราะว่าเราเป็นนายตัวเอง ถ้าตัดภาพออกไปในแง่ที่ว่าในฟาร์มเฟิร์นไม่ได้มีคนงานมันตากแดดตากลม ใช้แรงบ้างนิดหน่อย ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์สบาย แต่มันเป็นงานที่เราไม่ต้องแบกรับความกดดัน ไม่ต้องมาแบกรับอารมณ์ใคร บางทีเราทำงานออฟฟิศ เราอาจจะต้องรองรับทั้งอารมณ์เจ้านาย แล้วก็รองรับทางอารมณ์ลูกค้าเฟิร์นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความเอ็นดูและให้ความสนใจเจ้าออมสินแล้วก็เฟิร์น สามารถเข้ามามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน แต่ว่าตอนนี้ฟาร์มเราอาจจะไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมาก จะมีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์กับทุ่งหญ้าที่ปล่อยให้เด็กๆ ได้ไปเดิน เรายินดีต้อนรับค่ะ แล้วก็ฝากถึงหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่ได้มาสัมผัสกับวงการควายไทย อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะ”สัมภาษณ์ : ทีมข่าว MGR Liveเรื่อง : กีรติ เอี่ยมโสภณขอบคุณภาพ : Facebook “Ornkanya Jarnlee”** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ ที่นี่ !! **