สิงห์อาสา ผนึกสมาคมแพทย์ฉุกเฉินฯ ส่งเครือข่ายกู้ภัยร่วมงาน The 7th EMS ASIA Thailand 2025 ยกระดับกู้ภัยไทย

โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และร่วมกับ สมาคมแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลประเทศไทย ส่งเครือข่ายกู้ภัยสิงห์อาสาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร High-performance CPR (HP-CPR) Workshop Training for the Trainer การฝึกอบรมการกู้ชีพแบบมีประสิทธิภาพสูงให้กับตัวแทนอาสาสมัครกู้ภัยเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก หนึ่งในกิจกรรมของการประชุมวิชาการ The 7th EMS ASIA Thailand 2025 โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Emergency Medical Service - EMS) โดยมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีล่าสุดในวงการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงขยายเครือข่ายชุมชนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้กว้างขวาง เพื่อขยายการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพิ่มอัตรารอดชีวิต และลดการทุพพลภาพให้กับผู้ประสบเหตุได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 18 ก.พ.68 ที่เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์สำหรับเครือข่ายกู้ภัยสิงห์อาสาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธา บางสะพาน, มูลนิธิอ็อกซี่ไฟต์, มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง, ปฏิบัติการฉุกเฉินหน่วยรถพยาบาลสยาม, ฮุก31 โคราช, สมาคมกู้ภัยบางสะพานน้อยกุศลสงเคราะห์, มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี, มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ และมูลนิธิสว่างสรรเพชร ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้คือ อาสามัครกู้ภัยด่านหน้าทั่วประเทศที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลากหลายสถานการณ์ ทั้งภัยพิบัติ อุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินต่างๆ การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างศักยภาพให้กับทีมกู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล Emergency Medical Services (EMS) เป็นระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล ที่มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานสากลและระบบที่มีศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ แพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน และบุคลากร EMS อื่น ๆ ทั้งนี้ หลักสูตรการสอนการกู้ชีพแบบมีประสิทธิภาพสูง High-Performance CPR (HP-CPR) ในครั้งนี้ จึงเน้นเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการกู้ชีพต่างๆ การฝึกทักษะที่เกี่ยวกับการกู้ชีพ เช่น การกดหน้าอก การช่วยหายใจ การช็อกไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ป่วย (defibrillation) รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของอาสาสมัครกู้ชีพกับทีมรถพยาบาลขั้นสูง นอกจากนี้ในหลักสูตรยังอบรมการเตรียมการสอนให้กับผู้เข้าอบรมให้มีความมั่นใจในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสอนผู้อื่นต่อไปในอนาคต โดย HP-CPR workshop ต่างจาก workshop CPR ทั่วไป คือ เน้นการทำงานเป็นทีมมากกว่า โดยแต่ละคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคนในทีมและทักษะในตำแหน่งนั้นๆ ร่วมกับการฝึกการทำงานผสานกันในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยการประชุมวิชาการ The 7th EMS ASIA Thailand 2025 เป็นโครงการที่จัดขึ้นในหลายประเทศ โดยในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเป็นครั้งที่ 7ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมวิชาการระดับเอเชียที่ได้ขยายโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังได้เชิญวิทยากรมีชื่อเสียงระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล Emergency Medical Service (EMS) ให้กว้างขวาง และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพิ่มอัตรารอดชีวิต ลดการบาดเจ็บหนักและพิการให้ผู้ประสบเหตุได้มากยิ่งขึ้น