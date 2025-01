ปักหมุด "วิว 360 องศา" รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชิล-ชิม-ปาร์ตี้ โมเดิร์นกลางพระนคร

สไตล์ Industrail Loft ใจกลางกลางพระนคร ย่านถนนดินสอ ด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ในโทนสีเทาดำ มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอยู่บริเวณล็อบบี้ เป็นมุมกาแฟสีสันสดใสต้อนรับผู้มาเยือน และห้องอาหาร The Letter Press Restaurant ที่ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเน้นสีสันสดใสในสไตล์โมเดิร์น เน้นแสงสีคอนทราส ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือจะเป็นห้องสัมมนาได้ในบางโอกาสใน concept โล่ง โปร่ง สะอาด เรียบง่ายแฝงความหรูหรา ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่แต่ละล็อคจะมีทีวีส่วนตัว พร้อมอุปกรณ์การฟังส่วนตัวโดยแบ่งออกเป็น Family Suite จำนวน 1 ห้อง, Private room จำนวน 3 ห้อง, Six Bunk Beds Ladies, Four Bunk Beds share Bathroom, Six Bunk Beds share bathroom, Eight Bunk Bedsขอแนะนำที่ hang out แห่งใหม่บนถนนดินสอบรรยากาศรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่เหมาะกับการนัดปาร์ตี้เบาๆ ชมชิลวิวภูเขาทองหรือทานข้าวมื้อเย็นเป็นหมู่คณะหรือมาแบบส่วนตัว เครื่องดื่ม หลากหลายและอาหารหลากหลาย พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศแบบสบายๆ และมีบาร์เสิร์ฟเครื่องดื่มตลอดสามารถนำเครื่องดื่ม ไปจิบเบาๆเคล้าบรรยากาศได้อีกด้วยศุกร์-เสาร์ พบกันวงดูโอ ที่จะมาให้ความเพลิดเพลินอย่างจุใจ และในค่ำคืนนี้เป็นการแนะนำเมนูใหม่ที่จะให้ลูกค้าได้เลือกสรรแบบไม่ซ้ำ