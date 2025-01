“สมรสเท่าเทียม” มา “ธุรกิจงานแต่ง” บูม!! “ไทย = โลเกชั่นฮอต” คู่รัก LGBTQ+ ทั่วโลก [มีคลิป]

กลายเป็นปีที่ประเทศไทยคึกคัก จนท้องฟ้าเป็นสีรุ้งอย่างเป็นทางการได้แล้ว หลังเพิ่งประกาศใช้อย่างเป็นกทางการไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมาผลักให้หนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ หนีไม่พ้นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะฮอตตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเพราะนับตั้งแต่กฎหมายนี้ผ่านสภาฯ ไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว (2567)ก็ออกมาคาดการณ์เลยว่าจะมีส่วนสำคัญ ในการสร้างรายได้ให้ประเทศ เพราะ กลุ่มคือดังนั้นจึงน่าจะโตขึ้นด้วย เมื่อประเทศไทยสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เพราะนักท่องเที่ยวที่เปิดกว้างย่อมตั้งหมุดหมายไว้ว่า ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งนึงโดยเฉพาะที่เปิดกว้างสำหรับทุกเพศ น่าจะบูมขึ้นมากๆ ทั้งสตูดิโอถ่ายภาพ, การเช่าชุดแต่งงาน, โรงแรม และการรับจัดงานแต่งสอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัทให้บริการจัดงานแต่งงานของไทย ได้คาดการณ์ไว้ ตั้งแต่ปี 2567 แล้วว่า ยอดการจัดงานแต่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยงานแต่งของกลุ่ม LGBTQ+ จะคิดเป็น 25% ของยอดการจัดทั้งหมดแม้แต่ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน อย่างก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ปีนี้จะคึกคัก และเราอาจได้เห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่ออกมารองรับคู่รักเพศหลากหลายมากขึ้น“เห็นโอกาส ในการทำธุรกิจ อย่างเช่น ธุรกิจงานแต่งงาน Organizer เช่าชุด และอาจจะมีสวัสดิการใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทย แต่ว่ามันเกิดขึ้น หลังจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ประกาศใช้”เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีก คนที่จะช่วยวิเคราะห์มุมลึกได้ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นเจ้าของธุรกิจรับจัดงานแต่ง อย่างเจ้าของบริษัท “HARMONIZE ALL YOUR WEDDING” ที่รับจัดงานแต่งทั้งคนไทยและต่างชาติเธอมองว่า ถ้าเทียบกับปีก่อน ถือว่าปี 67แต่มีแนวโน้มว่า ปี 68 นี้คนจะแต่งงานมากขึ้นส่วนถ้าถามว่าจะส่งผลให้ “คู่รัก LGBTQ+” ในไทย จัดงานแต่งเพิ่มขึ้นไหม ก็อาจจะไม่ได้มากมายขึ้นขนาดนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า...“ถ้าพูดถึงการแต่งงานที่เป็น celebration นะ มันก็มีมาอยู่แล้วค่ะ มีมาตั้งนานแล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายเนอะ เราพูดถึงการเฉลิมฉลองอย่างเดียว”การจัดงานแต่งของ คู่รัก LGBTQ+ ในไทย มีจัดงานอย่างเปิดเผยกันมาตลอด และเพียงแต่ว่า ยังไม่เคยมีกฎหมายมารองรับสิทธิ์ ในการสมรสของพวกเขาเท่านั้นเอง“เรา welcome เรายินดี อยู่แล้วอะค่ะ เราไม่ได้ปิดกั้นอะไร”ทำให้ที่ผ่านมา งานแต่งของคู่รัก LGBTQ+ ในไทย มีการจัดกันเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้แปลกใหม่อะไรสำหรับประเทศเรา ฉะนั้น พอกฎหมายตัวนี้ประกาศใช้จริง จำนวนงานแต่งของอาจจะเพิ่ม แต่ไม่ได้มากขนาดนั้นส่วนถ้าให้พูดถึงที่เดินทางมาเฉลิมฉลองที่ไทย หรือเลือกจัดงานแต่งในบ้านเรา ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง“มองว่าเป็นโอกาสของต่างประเทศที่เข้ามามากกว่า อย่างที่บอก (การจัดงานแต่งของคู่รัก LGBTQ+) มันไม่ได้แปลกใหม่ เพราะว่ามันมีอยู่แล้ว มีตั้งนานแล้ว คนก็ยอมรับกันอยู่แล้ว”แต่สำหรับพวกเขาตื่นเต้นกับที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในบ้านเรา และให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งนับตั้งแต่กฎหมายนี้ผ่านสภาฯ ก็มีลูกค้าต่างประเทศติดต่อเข้ามาเยอะมาก โดยเฉพาะในประเทศที่ปิดกั้นรักหลากหลายเพราะ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ก้าวประวัติศาสตร์ของไทยครั้งนี้ ไม่ได้อนุญาตให้เฉพาะ คู่รัก LGBTQ+หรือเท่านั้นแต่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัญชาติไทยเลย ก็สามารถบินมาในไทยได้ด้วยทั้งยังสามารถนำไปเป็นหลักฐานยืนยันที่บ้านเกิดพวกเขาได้ด้วย หากประเทศนั้นมีการรองรับอยู่แล้ว เช่น อเมริกา เบลเยียม หรือ นิวซีแลนด์Wedding Planner รายเดิมบอกกับเราว่าที่เข้ามา ไม่ได้มาไทย เพื่อจดทะเบียนสมรสอย่างเดียว แต่พวกเขาตั้งใจจะมาจัดงานแต่งเล็กๆ ไปพร้อมกันเลย“เวลาเขามา เขาจะต้องจดทะเบียนอย่างนี้ค่ะ เขาอาจจะต้องจัดงานเล็กๆ เพื่อให้มีภาพเอาไปยืนยัน ใช้ในเรื่องอื่นๆ ให้มันเป็นหลักฐานด้วย อันนี้พี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะ”โดยปกติแล้ว งานแต่งของคู่รักต่างชาติที่จัดในไทย จะเป็นงานที่ค่อนข้างส่วนตัว มีแขกรวมทั้งงานอาจไม่เกิน 10 คน ทำให้เวลาพวกเขาบินมาจดทะเบียนที่ไทย จึงเลือกบินมายกเซ็ต พร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งทีมนี่คือภาพของในปีนี้ ที่ถึงแม้อาจไม่ได้ทำให้คู่รัก LGBTQ+ ไทย จัดงานแต่งเพิ่มขึ้นมากนัก แต่กลับเป็นไปในเชิงบวก กระตุ้นเศรษฐกิจจากที่เข้ามามากกว่า“ถ้าสำหรับพี่ พี่ก็เป็น Wedding Planner ที่ทำให้กับลูกค้าไทยและต่างชาติเนอะ พี่ว่าโอกาสจากต่างชาติมา มันจะเยอะมากขึ้น”บวกกับประเทศไทย ก่อนจะมีสมรสเท่าเทียมก็เป็นของที่ทั่วโลกหมายตา อยากมาจัดงานแต่งที่นี่อยู่แล้วแถมตอนนี้เรายังเป็นในอีกที่มีกฎหมายตัวนี้อีก เลยไม่แปลกที่จะกลายเป็น จุดหมายของคู่รัก LGBTQ+ ต่างแดน ที่จะบินมาจดทะเบียน และแต่งงานกันในไทยแลนด์มากขึ้นทีมข่าว MGR LiveFacebook “Harmonize all your wedding Professional Wedding Planner”, ซีรีส์แซฟฟิกเรื่อง “ใจซ่อนรัก”, “ทฤษฎีสีชมพู” “Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก”, “แค่อยากบอกรัก” และซีรีส์วายเรื่อง “นิ่งเฮีย 2 You”, “รุ้งสีเทา”