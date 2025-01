ททท.ผลักดัน "ตลาดนักท่องเที่ยวพรีเมียม" วาง 3 ปี เตรียมรับปีละกว่า 8 พันล้าน!!

แสดงบทบาทผู้นำด้านการท่องเที่ยวในโดยการเชิญสมาชิกในกรอบความร่วมมือ The Indonesia Malaysia Thailand growth triangle (IMT-GT) ได้แก่เข้าร่วมงานเสวนาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 ณ โรงแรม Splash Beach Resort จังหวัดภูเก็ต โดยได้นำเสนอความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ที่จะเชื่อมโยงเชื่อมโยงของมาเลเซีย เข้ากับเกาะของอินโดนีเซีย ขับเคลื่อนนโยบาย Six Countries, One Destination ของรัฐบาล ทั้งร่วมกันที่จะดำเนินแผนงานด้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์โดยการร่วมงานอาทิ Cannes Yachting Festival 2025, Monaco Yacht Show 2025, Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS) 2025รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และด้วยกิจกรรม Sail IMT-GTนอกจากนั้นแล้ว 3 ประเทศสมาชิก ยังได้ร่วมกับเปิดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรใน IMT-GT ได้แก่1) Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Subregional Cooperation (CIMT)2) Ministry of Tourism and Creative Economy (MOTCE)3) Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port4) Malaysia Tourism Promotion Board (Bangkok)5) Ministry of Tourism and Sports (MOTS)6) Department of Tourism (DOT)และ 7) Tourism Authority of Thailand (TAT)ที่เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2568 กว่า 6,000 คนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า Yacht Tourism เป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ ททท. ผลักดันสู่ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Premiumโดยเฉพาะปีหน้า 2568 นี้ รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นปีผ่านการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่ม Grand Festivity, Grand Moment, Grand Privilege, Grand Invitation และ Grand Celebrationในขณะที่อุตสาหกรรมเรือ Yacht สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดย ททท. คาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะสามารถขยายการรองรับการเดินทางเข้ามาของเรือ Yachtโดยความร่วมมือในกลุ่มประเทศ IMT-GT นี้ จะเป็นหนึ่งกลไกกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง