3 ประเทศในปีเดียว!! "Puppets" วงทางเลือกทัวร์ระดับโลก เหยียบเวทีแจ้งเกิด "X Japan"

**Cover คนอื่น สู่เพลง Original ตัวเอง**

“เอิร์ธ” อธิบายว่า มันเริ่มจากความหลงใหลของพวกเรา ที่ชอบดนตรีแนว Nu Metal ซึ่งจริงๆ วงนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อ Cover เพลง Nu Metal ยุค 90s-2000s อย่างพวก Linkin Park , Korn , Limbizkit , Slipknot แนวๆ นี้

“พอเหมือนกับว่ามันไประยะหนึ่งแล้ว นะครับ ทางวงก็เริ่มมีใจอยากจะทำเพลง แล้วก็เกิดเพลงแรก ชื่อเพลง bully เป็นเพลงที่เขียนเกี่ยวกับต่อต้านกระแสการบูลลี่ครับ

ทุกเรื่องเลยที่เป็นการบูลลี่ เรียบร้อยแล้วพอทำเพลงแรกได้ ก็เลยตั้งธงหลักว่าเล่น cover ด้วยแล้วก็ทำเพลง original ไปด้วย”

“เริ่มสนุก” มือเบสอย่าง “เฟิส” เล่าว่า เพลงแรกมันเกิดจากการแจมสดๆ กันในห้องซ้อม ที่จู่ๆ “ปลั๊ก” ขึ้นไลน์กีต้าร์ ทุกคนก็ตามจังหวะไป นักร้องก็ร้องสดไปเรื่อยๆ เพื่อหา melody...

“เลยคิด เออเราก็ทำกันได้เนอะ พอทำไปก็เริ่มสนุก มีเพลงที่ 1 เพลงที่ 2 ตามาเรื่อยๆ อะไรแบบนี้ครับ”

ทลายภาพจำ วงนี้มีดีแค่เล่น cover เอิร์ธบอกว่า จริงๆ วง Puppets มี 2 เวอร์ชันเวลาแสดงสด คือเล่นเพลงของตัวเองทั้งหมดเลย กับเล่นเพลง cover แต่ด้วยตอนแรกวงเล่น cover เพลงเป็นหลักทำให้ คนดูจำว่า Puppetsเล่นแต่เพลงคนอื่น

“ซึ่งจริงๆ แล้ว เรามีเพลงที่ทำเก็บไว้เยอะมาก อยากที่บอกเรามีเพลงใหม่เล่นสด อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ มันเกิดจากตรงนั้น มีคนชวนเราไปเล่นมากขึ้น

แทนที่เราจะ cover อย่างเดียวเราก็แอบ ใส่เพลงตัวเองไปด้วย เพื่อให้เป็นภาพจำของคนดูว่า เฮ่ย..เรามีเพลงของเราเองนะ”

“เพื่อจะได้เอาไปเล่นตามงาน festival ที่มันต่างออกไป” ต้องมีเพลง original เพื่อก้าวต่อไปในเวทีที่ใหญ่กว่า “แคน” มือกลองเสริมว่า ในบางงาน เขาไม่ให้วงดนตรีเล่นเพลง cover “ต้องเล่นเพลงของตัวเอง” ตรงนี้เองเป็นอีกหนึ่ง แรงผลักดันให้พวกเขาต้องออกเพลงใหม่มาเรื่อยๆ



วงเล็กๆ บนเส้นทางดนตรีสาย Nu-Metal ที่มีสมาชิกแค่ 4 คน แต่พวกเขากลับได้ไปแจกความมัน ออกทัวร์ถึง 3 ประเทศในปีเดียว ทั้งเวียดนาม มาเลเซีย และที่ต้องพูดถึงเป็นพิเศษก็คือ การได้ไปเฉิดฉายบนเวทีที่เจ้าของ riffs กีต้าร์อันดุดันประจำวงอย่างเล่าอย่างตื่นเต้นที่ได้ขึ้นเวทีที่ Live House ในเมืองโยโกฮามา และนี่คือเวทีเดียวกัน ที่สร้างชื่อให้กับวงระดับตำนานอย่างวงที่ปลุกกระแส J-Rock ให้ดังไปทั่วโลกมาแล้ว“ก่อนเขาจะดังเป็นพลุแตก เขาเคยเล่นที่นี่มาก่อนแล้วดังมาก มันคือ Live House ที่เขาเคยเล่นมาก่อน เป็นตำนานของที่นั่นครับ”คือเวทีที่จัดให้ศิลปินหน้าใหม่ ได้มีโอกาสแสดงผลงานของตัวเองผู้รับหน้าที่ตะบันเบส บอกว่า การได้ไปฝากฝีไม้ลายมือ บนเวที Live House ของคือของเหล่านักดนตรี เพราะมันคือ“มันเป็นงานใน Live House ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีจัดขึ้นเรื่อยๆ เพราะญี่ปุ่นมี Live House ค่อนข้างจะเยอะมาก ในแต่ละเมือง และเราก็ได้มีโอกาสไปเล่นที่เมืองโยโกฮามากับโตเกียว ก็เป็น Live House ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกัน”และนอกจากในยังมีที่อีกหนึ่งเวทีที่พวกจะได้ไปปล่อยของโชว์พลังผู้ยืนอยู่หลังไมค์ ที่แม้เวลาอยู่กับเวทีเขาจะแผดเสียงว๊ากสุดมัน แต่ตอนนี้เหลือเพียงรอยยิ้ม เพราะนี่เหมือนความฝันที่เขาไม่คิดว่า มันจะเป็นจริงได้“พวกเรา 4 คนโชคดี เราทำผลงานขึ้นมา ไม่ได้หวังว่ามันจะดัง ต้องประสบความสำเร็จขายได้เป็นล้านวิว พวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นพวกเราคิดว่า ผลงานที่เราทำเราชอบที่สุด แล้วเราปล่อยมันออกไปครับ เหมือนเราสร้างเรือลำหนึ่ง ให้มันสวยๆ แล้วเราก็ปล่อยไปตามแม่น้ำ เพื่อหวังว่าใครสักคนจะมาเห็นความบังเอิญก็อาจเป็นส่วนหนึ่งมือกลองหน้าใส สวนทางกับความหนักแน่นในการเหยียบกระเดื่อง พูดพลางอมยิ้มไปด้วยว่า มันไม่ใช่ดวง หรือโชคชะตา แต่วงพวกเขาก็มีของ มีศักยภาพพอที่จะไปโลดแล่นบนเวทีใหญ่ๆ ได้เหมือนกัน“พอเราเล่นเสร็จ เราจะเก็บรูปกับคนดู ที่มาดูเราไว้ เหมือนเป็นการเก็บ portfolio ไปในตัว อาจจะมี organizer สักคนมาเห็นรูปพวกนั้น เห็นการ performance ของวงเรา เฮ้ย..วงนี้แม่งมีของว่ะ”สมาชิกแทบทุกคนล้วนซึ่งไม่ใช่เพื่อเลี้ยงชีพ แต่เพื่อมาเติมเต็มความฝัน บนเส้นทางสายดนตรีและเป็นพนักงานประจำ ส่วนเองก็รับจ้างทั่วไป มีแค่ที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือน เพราะเพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยมาหมาดๆก่อนหน้าจะเป็น Puppetsต่างคนก็ต่างเล่นกันคนละวง แนวเพลงก็ต่างกัน แม้จะถูกจัดอยู่ในสาย Metal เหมือนก็ตาม แต่ก็วนเวียนเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ ตามงานดนตรีบ่อยๆโดยตัวตั้งตัวตีในการสร้างวงก็คือ มือเบสมาดนิ่งกับมือกีตาร์มาดกวนอย่างและก่อนจะดึงเข้ามาจับไมค์ในฐานะนักร้องนำ ส่วนมือกลองนั้น“เอิร์ธ” เล่าว่า มันคือโชคชะตาที่ทำให้ได้มาเจอน้องคนสุดท้องอย่างที่พึ่งเข้ามาในวงได้แค่ 4 ปี แต่ประวัติไม่ธรรมดา เพราะเคยประกวดในนามโรงเรียนสาธิตฯ เกษตร และยังเข้าไปถึงรอบ 38 วงสุดท้าย จากนั้นก็ตัดสินใจเดินในเส้นทางดนตรีต่อที่จนทำให้ได้มาเจอกับและตอนนั้นเองที่รุ่นพี่มหาวิทยาลัยเดียวกันอย่างประกาศหาคนเข้ามารับหน้าที่หวดกลอง เด็กไฟแรงอย่างก็ไม่รอช้าที่จะรวบรวมผลงานทั้งหมดที่มี ส่งให้รุ่นพี่คนนี้ดู เจ้าตัวบอกเลยว่า ยังจำคำพูดของตัวเองในวันนั้นได้อยู่เลย“ ‘เฮ้ยเป็นไงบ้างพี skill พอได้ไหม’… พอเห็นผลงานผม พี่เอิร์ธเขาก็เสนอชื่อผมกับพี่เฟิส ตอนผมเจอพี่เอิร์ธที่คณะอีกที เขาก็มาทาบทามผมเลย ผมไฟเขียว ตอบตกลงไปเลย”พอได้ยินคำว่า “Metal” หลายคนคิดถึงเรื่อง ปีศาจ ซาตาน เสียงว๊ากน่าหนวกหู แต่หากมองเข้าในเนื้อหาของบทเพลง มันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น โดยเฉพาะดนตรี Nu-Metal ดนตรีสายหนึ่งที่แตกแขนกออกมา เนื้อหาส่วนใหญ่ มักเป็นการบ้างก็บอกเล่าและด้วยดนตรีที่เสพง่าย มีการผสมแนวดนตรีหลายแนวทั้ง Hip-Hop, Funk, Pop และความหนักหน่วงแบบ Heavy Metal เข้าด้วยกัน จังหวะที่ได้ยินแล้วต้องโยกหัวตาม ทำให้ดนตรีแนวนี้ฮิตมากในยุค 2,000’sในฐานะนักร้องนำและคนเขียนเนื้อเพลงอย่างทำให้เราเข้าใจชาวหูเหล็กมากขึ้นว่า ภูตผี-ปีศาจ อาจจะอยู่ในค่านิยมของ Metal ยุคก่อน แต่ด้วยสมัยนี้เรื่องเหล่านั้นไม่ใช่กระแสอีกต่อไป ตอนนี้เพลง Metal กลายเป็นที่ระบาย“อย่างเพลง Standing In The Dark ที่เราปล่อยไป เราเขียนเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ตั้งคำถามว่า ความรุนแรงในสถาบันครอบครัว มันควรมีไหม มันเป็นหนึ่งในการระบายทางจิตใจอย่างหนึ่งด้วยครับ คนที่ทำเพลง Metal ส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องนี้อยู่ในจิตใจ ผมเชื่ออย่างนั้น”แม้ตลอดเวลานักร้องหนุ่มคนนี้ จะมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าเสมอ แต่ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งจิตใจเขาเคยแต่ด้วยพลังของดนตรี Metal และมิตรภาพเสมือนพี่-น้อง ที่เกิดขึ้นภายในวง มันก็ทำให้เขากลับมาลุกยืนได้อีกครั้ง“ช่วงโควิดที่เราพักวงไป แต่ละคนก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมๆ อยู่เฉยๆ เหมือนวงหายไปเลยช่วงหนึ่ง เพราะสภาพโควิดมันทำอะไรไม่ได้ ก็เลยยิ่งดาวน์ ยิ่งดาวน์ไปอย่างผมถือหลายวง แต่เราออกไปทำงานไม่ได้ ก็ทำให้ project แต่ละงานที่ผมทำก็เลยเริ่มล่มไป บางคนก็เริ่มท้อ มันก็เลยทำให้สภาพจิตแต่ละคน ณ ตอนนั้น ห่อเหี่ยว”เพราะ Puppets ไม่ใช่วงเดียวที่ร่วมงาน เขายังมีอีกหลายที่ค่อยบริหารจัดการให้ ในฐานะ “Mix & Mastering” และ “Producer” โควิดไม่ใช่พายุลูกเดียวที่พัดเข้ามาในชีวิตเขา ยังมีมรสุมลูกสองที่ชื่อว่าซึ่งฟังดูก็เหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่มันดันกลายเป็นว่า วงก็ต้องทำงานประจำก็ต้องเดิน“พอเราได้งานประจำ เราทำชีวิตเราเละเลย เพราะว่าเรา manage อะไรไม่ได้ จะไปส่งงานก็ไม่ได้ งานที่มันควรต้องส่งตอนนั้นๆ ก็ทำไม่ได้ มันช้าทุกอย่างครับ มันเลื่อนไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ จนชีวิตตัวเองก็พัง”การแบ่งเวลาจากงานมาทำวง นั่นคือเรื่องที่จัดการไม่ได้เลย และทุกอย่างเริ่มพังจากจุดนี้ หลายวงที่ เคยร่วมงานก็ขอแยกตัว พร้อมทิ้งตราบาปที่เขายังจำฝังใจ...เหลือก็เพียงพี่น้องในวง Puppets ที่ยังให้โอกาส ด้วยที่ทุกคนในวง ก็มีงานประจำทำเหมือนกัน พวกเขาต่างเข้าใจในสิ่งที่กำลังเจออยู่ และพร้อมปรับจังหวะชีวิตให้ตรงกัน“เราใช้วิธีนั่งเคลียร์ใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วค่อยๆ ปรับกัน โชคดีที่วง Puppets เขาทำงานประจำกันอยู่แล้วครึ่งวง เรื่องปรับเวลา มันเลยเป็นเรื่องที่คุยกันได้ เดี๋ยวเราผ่อนตรงนี้ให้ เดี๋ยวเราเติมตรงนี้ให้ แต่ได้แค่ระยะนี้นะ มึงต้องไปจัดการเองนะ มึงต้องไปทำใหม่นะ”ประโยคสั้นๆ จากมือเบสพี่ใหญ่ของวง ที่เขายังจำได้ขึ้นใจ และประโยคนี้เองที่ทำให้คนที่คิดว่าตัวเองไม่เอาไหนต้องลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง จัดสรรเวลาชีวิตตัวเองให้ได้หลังจากนั้นที่ชื่อว่าก็ไม่มีอีกแล้ว เขาเป็นคนใหม่ที่จัดลำดับชีวิตได้ แต่คำว่าก็ยังเป็นแผลที่สลัดลึกอยู่ในจิตใจ จนยากจะเลือนหาย“เราก็ยังมีตราบาปอย่างหนึ่งในใจก็คือ เรา manage ตัวเองไม่เคยได้ ทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึก ผิดกับเพื่อนๆ รอบตัวอยู่ว่า เราทำอะไรได้ไม่ค่อยดี แต่ในขณะเดียวกัน เราเลือกที่จะเรียนรู้จากมัน เราต้องไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกมึงเคยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่อง ถึงขนาดมีคนตราหน้าว่า จะมีใครเขาเอามึงเข้าทำงาน แต่สุดท้ายเราจะโตขึ้นจากสิ่งที่เราทำ”Metal ไม่ใช่เพลงที่จะมากระซิบข้างหูคุณ ด้วยเสียงอันอบอุ่นว่า ไม่เป็นไรสู่ต่อไป แต่มันจะเดินเข้ามากระชากคุณออกมาจากมุมห้อง ให้ได้เห็นโลกความเป็นจริงที่ว่า คุณไม่ได้กำลังเผชิญความเจ็บปวดนี้คนเดียวนิยามดนตรีของพวกเขาว่า Metal พูดบางอย่างที่มันโหดร้าย เรื่องที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ การแหกปากกู่ร้องตะโกน คือการระบายความอัดอั้น เจ็บปวด ทารมาน ที่มันอัดแน่นในอกให้ออกไปการได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่น แม้มันจะเป็นก้าวเล็กๆของวง แต่มันคือเชื้อไฟอย่างดีให้พวกเขายังเดินหน้าตามฝันต่อ บนถนนดนตรีที่ชื่อว่า Nu-Metal ถึงแม้วันนี้มันจะไม่ใช่ดนตรีกระแสหลักที่คนนิยมภาพฝันของคือวันนึงเขาอยากขึ้นไปโชว์ riffs กีตาร์บนเวทีระดับโลกอย่าง Wacken Festival หรือ Download Festival “แคน” พูดแทรกพร้อมเสียงหัวเราะว่า ถ้าเท้าได้ไปยืนบนเวทีระดับนั้น..บอกถึงความจริงที่ต้องยอมรับ ทุกอย่างต้องทำกันเองโอกาสที่จะไปถึงแถบจะไม่มี แต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ มันยังพอมีแสงสว่างเล็กๆ หากเราพยายามมากพอ โอกาสก็จะมาเอง เหมือนที่พวกเขาได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเมื่อทุกอย่างต้องทำเอง คำว่ามีบ้างหรือเปล่า?ตอบแบบยิ้มๆว่าถ้าเป็นเรื่องการทำเพลง คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้อัดเพลงใหม่มากว่า และด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ การอัดเพลงเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องใช้เงินเยอะเมื่อแต่ก่อน“เรื่องการทำเพลง จะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนเมื่อก่อน ที่บางคนอาจจะต้องไปเช่าสตูดิโอ ซึ่งต้องใช้เงินเยอะ แต่สมัยนี้ มันมีพวกโปรแกรมที่ช่วยทำให้สะดวกขึ้น แล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีครับ”นักร้องนำเสริมต่อจากมือกีตาร์ว่า หากเริ่มต้นจากคำว่าก็จะไม่มีถ้ามีอารมณ์นั้นเมื่อไหร่ ก็เอาไปลงกับการเขียนเพลง ระบายความรู้สึกนั้นออกไปให้เร็วที่สุด...เรื่องออกเงินเองนี่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของศิลปินไม่มีค่ายทุกคนต้องเตรียมใจอยู่แล้ว เมื่อเข้ามาบนเส้นทางนี้ ทุกสิ่งที่คุณเจอมันมีค่าใช่จ่ายที่ต้องออก“อาชีพศิลปิน คือเมื่อไหร่ที่คุณมีค่าย โอเค คุณมีบ้านอยู่แล้ว คุณมีนายทุนช่วย คุณมีอะไรต่างๆ ช่วย support อันนั้นแหละ อาจทำให้เราสบายใจได้ แต่ถ้าเป็นศิลปินเริ่มต้น อย่างไงก็ต้องมีค่าใช่จ่ายก่อนอยู่ดีนั้นแหละ”ตอนนี้ Metal ไม่อยู่ในกระแสหลักเหมือนพวกเพลง Pop หรือ Pop-Rock ซึ่งบอกว่ามันก็ไม่หายไปเลย แต่ถามถึงโอกาสที่เพลงแนวที่จะเติบก็คงยาก... “จริงๆ ทุกจังหวัดก็จะมีกลุ่ม Metal เล็กๆ ให้เราไปเล่นอยู่ครับ”และเรื่องนี้เอิร์ธก็มองว่า ไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงของคนไทย เพราะกระแสของดนตรีมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดอยู่แล้ว แม้โลกทุกวันนี้เปิดกว้าง“สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ พื้นที่โชว์ตัวครับ ในทางกลับกันมันกำลังหายไปแล้วด้วยซ้ำ เริ่มมีร้าน music ปิดตัวลงด้วยสภาพเศรษฐกิจ มันเริ่มหายไปเรื่อยๆขณะเดียวกัน สื่อทางออนไลน์ algorithm ก็เริ่มโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆ มันก็กลายเป็นว่าการโชว์ตัว มันเริ่มไม่มีให้ใครเห็นเท่าไหร่ ผมเลยคิดว่า ตรงนี้มันสำคัญมากกว่าพฤติกรรมการเสพสื่อ เพราะพฤติกรรมการเสพสื่อ มันบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วครับ”เพราะโลกออนไลน์ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ ของศิลปินได้ออกมาปล่อยของ โชว์ความสามารถ แต่เราอย่าลืมว่า algorithm มันก็จะแสดงเฉพาะเรื่องที่เราชอบ หรือกำลังเป็นกระแสเท่านั้นเพราะงั้นมัน เป็นอะไรที่ยากมาก ที่คนจะได้ยินได้ฟัง ศิลปินหรือแนวเพลงใหม่ๆ ที่มันอยู่นอกกระแส Pop Culture และนี่คือสิ่งที่ศิลปินในยุคนี้กำลังเผชิญเพลงของ Puppets หากใครได้ลองฟัง ก็จะพบกลิ่นอาย ทั้ง Riff กีต้าร์ จังหวะกลอง การเดินไลน์เบส หรือแม้สุ้มเสียงในการร้อง ที่ชวนให้นึกถึงดนตรีในยุค 2000 ปีที่เรียกได้ว่า คือจุดสูงสุดของดนตรี Nu-Metalในฐานะมือเบส ต้นแบบของที่ทำให้ Puppets มีกลิ่นอายที่ฟังแล้วคุ้นหูแบบนี้ จะเป็นใครนอกจาก ป๋า Fieldy มือเบสจากวงดนตรีที่เป็น หัวหอกและผู้รันวงการ Nu-Metal ในยุคแรกๆ อย่าง Kornส่วนเจ้าของเสียงว๊ากอย่างวงที่ทำเขากลายมาเป็นชาวหูเหล็ก คือ Slipknot แม้จะยังไม่เข้าใจความหมายในเนื้อเพลง แต่เมื่อโตขึ้นแล้วได้เข้าเรียนในสายดนตรี จึงเริ่มเข้าใจเนื้อหา ที่ช่อนอยู่ใต้ท่วงทำนอง ซึ่งมันมีอะไรมากกว่าเสียงว๊ากน่าหนวกหู“เราชอบมากเลยอะไรแบบนี้ ก็ฟังมา จนโตขึ้นมาแล้วได้เรียนในสายดนตรี ทำให้ตกผลึกถึงเบื้องหลังดนตรี แล้วก็กลับไปฟังวงที่เราชอบตอนเด็กๆ เลยได้รู้ว่า กระบวนการคิดของพวกเขาไม่ได้ธรรมดานะ มันล้ำสมัยมากสำหรับคนยุค 2,000’s ยุคนั้น”ส่วนเองก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่โตมาใน Nu-Metal เฟื้องฟู ทั้งไทยและเทศ เช่น กล้วยไทย , Ebola และ แมว (จิรศักดิ์ ปานพุ่ม) แต่หลักๆที่ทำให้เขาหลงใหลมัน คือที่ Nu-Metal สามารถเป็นได้“จริงๆ Nu-Metal ข้อดีของมันคือ สามารถแตกแขนงได้เยอะมาก ในการทำเป็นเพลง Nu-Metal ไม่ใช่แค่ Rap, Rock บางวงอย่าง Evanescence ก็มี gothic ผสมพวก symphony อะไรที่แบบให้มันดูอลังการขึ้น แต่ก็ยังคงเป็น Nu-Metal อยู่เหมือนเดิน ความหลากหลายมันเยอะครับ”น้องเล็กอย่างที่ในตอนแรกยังไม่รู้จักวง Metal มากนัก และแน่นอนไอดอลของมือกลองหลายคน คงหนีไม่พ้นหรือที่มีเอกลักษณ์ในเล่น ทั้งความเร็วและความหนักหน่วง แต่หลังจากเข้าวงก็ถูกป้ายยา-คายตะขาบจากพี่ๆ ทันที“พอเข้าวงมาปุ๊บ ผมก็เลยเริ่ม ฟังเพลง Metal ของสากลเรื่อยๆ ตามที่พวกพี่ๆ เขาแนะนำมา เพราะผมก็ไม่เคยฟัง ผมก็ถามเขาแล้วหลังๆ มา ผมจะอินกับเพลงของพวก Bring me the horizon หรือว่า Slinknot ที่มีองค์ประกอบ ของกลองที่มันน่าสนใจ คือถามว่าตีได้ไหม คือยังตีไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันทำให้ผมอินแล้วก็มีความหลงใหลในเพลง Metal ไปเรื่อยๆ เพราะรู้สึกว่า ความเป็นเพลง Metal ที่แบบ กระเดื่องของกลองเล่นโน้ต Unison กับกีต้าร์ ฟังแล้วรู้สึกว้าว เขาเล่นกันได้อย่างไงวะ”เอิร์ธเล่าประสบการณ์ที่ชีวิตพัง เพราะบริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ เคยมีสิ่งที่อยากทำหลายอย่าง แต่ก็ไม่สำเร็จสักอย่าง จนสภาพจิตใจย่ำแย่ แต่สิ่งที่ทำให้เขาอยู่ได้คือฉะนั้น ถ้ามีความฝันเพราะเขาเคยรอมาแล้ว ถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไป ความฝันนั้นก็จะหายไปด้วย และการจะกลับมาเริ่มมันอีกครั้ง จะเป็นเรื่องที่ยากมาก แล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่า เราไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเลย“นั่นเลยเป็นผลที่ว่า ทำเลย ถ้านายคิดว่าความฝันนั้น มันเริ่มจากตรงไหนได้ก่อน ลองทำก่อน ได้-ไม่ได้ ไม่เป็นไร สำเร็จ-ไม่สำเร็จ ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย เราทำอย่างนี้ โลกจดจำเราแน่ๆ ว่าเราเคยทำอะไร”พี่ใหญ่อย่างเองก็บอกว่า การได้ไปควงเบส แจกความมันส์ในประเทศญี่ปุ่น ถือว่าฝันเขาสำเร็จไปแล้วส่วนนึง และใครจะเชื่อว่า สิ่งจุดประกายไฟดนตรีของชายคนนี้ มันมาจากอย่างเรื่องและกับฉากที่ตัวเองของเรื่อง ได้ไปโลดแล่นบนเวที Live House จากความประทับใจของการ์ตูนในวัยเด็ก มันกลายเป็นแรงผลักดัน ให้เขาเดินตามความฝันนี้ แม้มันจะยากสักแค่ไหนก็ตาม“มันก็ยากแหละ แต่ผมคิดว่า เราจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ย ก็ลองให้มันสุดๆ ไปเลยครับ อย่างน้อยถึงมันจะไม่ได้ เราก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของผม ที่ได้มีโอกาสได้ไปทำตามความฝันของตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้น ก็อยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าคุณมีความฝัน แล้วคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ ก็อยากให้ลองทำ”มือกลองอย่างบอกว่า เขามีสิ่งที่อยากเป็นหลายอย่าง ตอน ม.ปลาย เคยอยากเป็นนักฟุตบอล แล้วก็ได้มีโอกาสไปเตะบอล ในลีกฟุตบอลเยาวชน แต่มาอีกหน่อยก็อยากเป็นนักดนตรี จากหนังเรื่องก็ชวนเพื่อนไปประกวด“ความฝันมันขึ้นอยู่กลับ ช่วงเวลาด้วยมั้ง แต่อย่าเลิกฝัน ฝันไว้ก่อน skill เราอาจจะไม่ถึง แต่เราเองมีหน้าที่ที่ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอ เราต้องเป็นเหมือนขันที่แบบพร้อมจะรับน้ำจากทุกที่ ที่ถูกสาดมา”“จริงๆ ผมก็ผ่านมาหลายวง ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ กว่าจะถึง Puppetsมือกีต้าร์ บอกถึงแรกผลักที่ทำให้เขาไม่เคยท้อ คือการได้ไปยื่นเล่นกีต้าร์บนเทศกาลดนตรีระดับโลก ให้เหมือนกันฉากในการ์ตูน ที่เขาเคยอ่านในวัยเด็กเหมือนกับ“ก็จริงๆ ถ้าใครมีความฝัน ก็แนะนำครับ คือ ทำเลยครับ พยายามครับ ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวยังไง ทำลองทำก่อนทำไปเรื่อยๆต่อให้คุณล้มเหลว แล้วคุณท้อมาก คุณอาจจะพักแป๊บนึงก่อน เก็บ energy ไว้ก่อน อย่าเพิ่งทิ้งมันไป แล้วก็ลองดูหนทางอื่นบ้างว่า มันมีเส้นทางไหนให้ไปได้อีก แล้วเราก็ลองทำ”ทีมข่าว MGR Liveนนทัช สุขชื่นพลภัทร วรรณดีFacebook “DarkXenon Photography”, “Puppets”ห้องซ้อม "WHITE HOUSE MUSIC" (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)