กูรูวิเคราะห์ เพราะภาพความเดือดร้อนไม่ชัด “น้ำท่วมใต้” จึงคล้ายถูกละเลย

** หลายที่คงขาดแคลน **



ตอนนี้สิ่งที่ “ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ต้องการมากที่สุดคือ “ข้าวสาร-อาหารแห้ง” “น้ำดื่ม”และ “อาหารฮาลาล” สามารถส่งของบริจาคได้ที่ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” จุดรับบริจาค “ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ข้างศูนย์อาหารโรงช้าง”

หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 565-471106-1



ส่วน “มูลนิธิกระจกเงา” ก็สามารถส่งมอบของบริจาคได้ที่ เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 หรือโทร 061-909-1840





ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เราๆ ต้องจับตามอง เพราะถึงเวลานี้ ก็มีจังหวัดที่ประสบภัยแล้วถึง 8 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาสหลายจังหวัดต้องเจอ น้ำท่วมสูงมาตั้งแต่ วันที่ 27 พ.ย. 67 ยาวมาจนถึงตอนนี้ และสร้างผลกระทบแล้วกว่า 500,000 ครัวเรือน หนักสุดในรอบหลาย 10 ปีแต่มันก็กลายเป็นดรามา เมื่อที่ไม่ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรก ที่เกิดภัยพิบัติ แต่กลับเห็นภาพไปประชุม ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่แทนหลังเกิดดรามา มีการออกมาชี้แจงว่าและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และมีการสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.แล้วและสั่งการให้และลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ระดมเรือท้องแบน อพยพเด็ก คนแก่ และขนอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้แล้ว ส่วนนายกฯ มีกำหนดการลงพื้นที่ใน สงขลา ปัตตานี 6 ธ.ค. นี้พี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยมองว่า การ Take Action ของนายกฯแล้วนากยกฯ ควรลงพื้นที่ตั้งแต่ Day One ไหม? ชวนคุยกับนักวิชาการอิสระด้านการจัดการภัยพิบัติ ว่ามองเรื่องนี้ยังไงกูรูมองว่าการของผู้นำ ไม่จำเป็นเอาตัวไปลงพื้นที่เสมอไป แต่มาเป็น“คำสั่งการ” ก็ได้ ทั้งเรื่อง ระดมทีมช่วยเหลือ ระดมทรัพยากร หรือ เงินสนับสนุนแต่ในหน้างานที่เกิดขึ้นช่วงแรกและเรื่องการลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรก บ้างก็มองว่า ถ้านายกฯ ไป อาจสร้างความลำบากให้คนทำงานก็ได้ เพราะมีทั้งเรื่องการรับรอง หรือขบวนรถต่างๆแต่ในเมืองไทยบอกว่า มันมีที่ว่าเพราะนอกจากมันจะสะท้อนเรื่องความใส่ใจแล้ว มันยังทำให้หน่วยงานราชการ มีความกระตือรือร้นมากขึ้นด้วย“เราต้องเข้าใจว่าระบบราชการ ในความเป็นจริงก็คือ เจ้าหน้าที่จะ active แล้วเห็นความสำคัญ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งอย่างชัดเจนลงมา”หรือสถานการณ์ภาคใต้ขนาดนายกฯ ต้องลงพื้นที่ เพราะรองนายกรัฐมนตรี ก็ให้สัมภาษณ์ใน ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่ว่า แม้อุทกภัยในภาคใต้จะรุนแรง แต่ไม่หนักเท่าภาคเหนือ เพราะไม่มีโคลนถล่มประเด็นนี้บอกว่า มันมีเกณฑ์ของมันอยู่คือ ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติ ที่กินพื้นที่ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไปและใช้เวลาแล้วยังยุติภัยไม่ได้ปัญหานึงที่สังคมกำลังวิจารณ์คือถูกละเลยหรือเปล่า? เพราะแม้เราจะเห็นหลายสำนักข่าว รายงานสถานการณ์อุทกภัยนี้ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากคนในสังคม มากเท่าตอนน้ำท่วมภาคเหนือและภาคกลางจึงเกิดเป็นคำถามว่าคนสนใจน้อยจริงไหม? ในมุมของคนที่ลงพื้นที่หน้างานอย่างนักรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ ประเทศไทย บอกกับทีมข่าวว่า...“ถ้าดูจากเรื่องความช่วยเหลือของคนทั่วไป ก็ดูจะช้ากว่าค่ะ มันเป็นเพราะว่า ไม่ได้มีการพัดโคลนมาด้วย แบบที่ภาคเหนือ”เจ้าหน้าที่กรีนพีซรายนี้มองว่า คนสนใจเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ แต่รู้แค่ว่าน้ำท่วม ไม่ได้เห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่เหมือนกับภาคเหนือที่เห็นเพราะและเองก็รู้สึกว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ได้รับความสนใจจากคนในสังคมน้อยกว่าจริงๆ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อาจเป็นเพราะว่าเป็นเลยไม่ต้องแปลกใจที่สถานการณ์ของภาคใต้ จะได้รับความสนใจน้อยจาก“โซเชียลมีเดีย” หรือ“คนทั่วไป”อีกเรื่องคือของภาครัฐเองก็มีผล “เขาสื่อสารตัวเลข ตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ ตรงๆ เป๊ะๆ นะคะ เพียงแต่ว่าประชาชนเรา ไม่มีฉากทัศน์อยู่ในหัว”เรานำเสนอแต่อย่าง ปริมาณฝน ปริมาณน้ำ แต่ไม่มีการนำภาพแต่ละปีมาเทียบกัน เพื่อให้คนเห็นภาพชัดๆ รวมกับนี่คือภาพที่ทำให้และมองไม่ออกว่า ปัญหาครั้งนี้มันหนักยังไงนอกจากเรื่องที่สังคมดูจะสนใจ สถานการณ์ภาคใต้น้อยแล้วเองก็เหมือนกัน การขยับหลังเกิดเหตุนั้นก็เรื่องนึง แต่สิ่งสะท้อนถึงความใส่ใจคือในเมื่อมีข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในมืออยู่ และก็รู้ดีว่า นี้คือฤดูที่แต่เรากลับไม่เห็นการตั้งหรือเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น“เราก็พูดง่ายๆ ว่า เราก็ยังไม่เห็น การที่เขาจะ kick off หรือการสั่งการตรงนี้ล่วงหน้า”สถานการณ์ตอนนี้ เท่าที่เจ้าหน้าที่หน้างาน ของกรีนพีช ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน บอกเราว่า บางส่วนระดับน้ำลดลงแล้ว แต่หลายพื้นที่โดยเฉพาะ 4 จังหวัดอย่าง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ตอนนี้ยังคงเพราะมีและปัญหาหน้างานที่เจอตอนนี้คือ...“ใครเข้าถึงตรงไหนก่อน ก็ช่วยตรงนั้นก่อนหน้างาน มันก็ทำให้มีคนจำนวนมาก ที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือค่ะ”และเหตุที่ทำให้ชาวบ้านหลายจุด ไม่ได้ออกมาจากพื้นที่น้ำท่วม คือนี่คือเสียงของผู้ประสบภัยที่ สะท้อนผ่านมาทางตัวแทนจากกรีนพีซประเทศไทยและเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากเมื่อก่อนที่ภาคใต้ ฝนตกติดต่อกัน 7 วัน น้ำก็ยังไม่ท่วม แต่ตอนนี้เพียงแค่ ฝนตกติดกัน 3-4 วัน ก็ทำให้น้ำท่วมสูงได้ ถ้าภายในอาทิตย์มีฝนตกเพิ่มอีก ภาคใต้ยังคงต้องจมอยู่ใต้บาดาลนานขึ้นอีกทางเอง ก็ออกมาบอกว่า หากมีบวกกับอีก สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ด้านนักวิชาการจัดการภัยพิบัติอย่างบอกว่าตอนนีัคือช่วงพัก แต่มาแน่ เพราะปีนี้ฝนช้า ตอนนี้รัฐบาล ต้องรีบระดมทรัพย์เข้าพื้นที่ภาคใต้ ก่อนจะโดนน้ำตัดขาดอีกรอบ